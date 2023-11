Biden unveils campus antisemitism plan The Department of Homeland Security and the Department of Justice are partnering with campus police to combat antisemitism on campuses across the United States. Advocates fear this will include Palestine solidarity activism.

Eine Kundgebung in Philadelphia, PA, am 21. Oktober mit der Forderung nach einem Ende der US-Hilfe für israelische Kriegsverbrechen. (Foto: Palestinian Youth Movement)

Das Heimatschutzministerium und das Justizministerium arbeiten mit der Campus-Polizei zusammen, um den Antisemitismus an den Universitäten in den Vereinigten Staaten zu bekämpfen.

Befürworter befürchten, dass dies auch Palästina-Solidaritätsaktivitäten einschließen wird.



Befürworter befürchten, dass Bidens Plan zur Bekämpfung von Antisemitismus auf dem Campus die Strafverfolgungsbehörden zur Überwachung von Studenten mobilisieren wird



Von Michael Arria



1.November 2023

Am Montag kündigte die Regierung Biden eine Reihe neuer Maßnahmen zur Bekämpfung des Antisemitismus an Universitäten in den Vereinigten Staaten an.

NBC News berichtete, dass das Ministerium für Heimatschutz (DHS) und das Justizministerium mit der Campus-Polizei zusammenarbeiten, um Bedrohungen zu verfolgen und den Schulen Bundesmittel zur Verfügung zu stellen. Ein Beamter des Weißen Hauses erklärte gegenüber NBC, dass die Sicherheitsexperten des DHS beauftragt wurden, mit den Universitäten zusammenzuarbeiten.

Der Schritt löst bei Verfechtern der Meinungsfreiheit und Palästina-Aktivisten Besorgnis aus, die darauf hinweisen, dass Antizionismus und Antisemitismus oft absichtlich in einen Topf geworfen werden, um gegen die Organisierung an Universitäten vorzugehen. Seit dem Hamas-Anschlag vom 7. Oktober haben viele Pro-Israel-Organisationen, Experten und Gesetzgeber die Behauptung aufgestellt, dass Palästina-Solidaritätsdemonstranten Terroristen und Antisemiten sind.

Die Regierung hat es nicht nur versäumt, sich gegen diese Darstellung zu wehren, sie hat sie anscheinend sogar übernommen. Auf die Frage, ob die Pro-Palästina-Demonstranten Extremisten seien, zog die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, bei einem Briefing am Montag einen Vergleich mit den Rassisten, die 2017 in Charlottesville marschierten. Jean-Pierres Kommentare kamen nur wenige Tage, nachdem der stellvertretende Pressesprecher des Weißen Hauses, Andrew Bates, antizionistischen studentischen Aktivismus, der „den Staat Israel delegitimiert“, in einer Erklärung verurteilt hatte, die Aktivismus mit Hassverbrechen verglich. „Inmitten des Anstiegs giftiger, antisemitischer Rhetorik und Hassverbrechen, die Präsident Biden seit Jahren bekämpft, gibt es ein äußerst beunruhigendes Muster antisemitischer Botschaften, die auf dem College-Campus verbreitet werden“, hieß es.

„Gestern wurde eine muslimische Frau in Texas erstochen, aber heute hat [Biden] die Priorität gesetzt, die Strafverfolgungsbehörden zu mobilisieren, um Studenten in Solidarität mit der palästinensischen Freiheit im Namen der Bekämpfung des Antisemitismus zu überwachen“, twitterte die Anwältin und Autorin Noura Erakat. Was für eine törichte Führungskrise“.

Campus-Gruppen im Visier

Die Ankündigung Bidens kommt inmitten breiterer Forderungen nach einem harten Durchgreifen gegen Palästina-Gruppen auf dem Campus.

Letzten Monat hat der Gouverneur von Florida und GOP-Präsidentschaftskandidat Ron DeSantis die Universitäten angewiesen, die Ortsgruppen der Nationalen Studenten für Gerechtigkeit in Palästina (SJP) in diesem Bundesstaat wegen zweifelhafter Verbindungen zum Terrorismus zu schließen.

Der Staat begründete das Verbot damit, dass die Organisation ein Toolkit herausgegeben hat, das sich auf den palästinensischen Widerstand bezieht und erklärt, dass „palästinensische Studenten im Exil TEIL dieser Bewegung sind“.

„Aufgrund der Unterstützung des Terrorismus durch die Nationale SJP müssen in Absprache mit Gouverneur DeSantis die Studentenkapitel deaktiviert werden“, heißt es in einem Schreiben des Kanzlers des Universitätssystems des Bundesstaates an die betroffenen Schulen in Florida.

„Veröffentlicht alle Namen der Pro-Hamas-Demonstranten in unseren Städten und Universitäten“, twitterte die Präsidentschaftskandidatin und ehemalige Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley. „Sie stellen sich auf die Seite von Terroristen, die ‚Tod für Amerika‘ skandieren. Das ist inakzeptabel.“

Letzte Woche erklärte die Anti-Defamation League (ADL), dass sie sich mit dem Brandeis Center, einer pro-israelischen Lawfare-Gruppe, zusammengetan habe, um Ermittlungen gegen SJP zu fordern.

„Wir fordern die Verantwortlichen der Universitäten auf, ihre SJP-Gruppen auf dem Campus sofort daraufhin zu untersuchen, ob sie unzulässige Finanzierungsquellen haben, gegen den Verhaltenskodex der Schule verstoßen haben, gegen Landes- oder Bundesgesetze verstoßen haben und/oder die Hamas materiell unterstützen, eine ausländische terroristische Organisation, die vom Außenminister der Vereinigten Staaten seit 1997 als solche bezeichnet wird“, heißt es in einem offenen Brief der beiden Organisationen an fast 200 Schulen. „Bis diese Untersuchungen abgeschlossen sind, müssen die Universitäten auch ihren Verhaltenskodex aktualisieren, um sicherzustellen, dass Belästigung und Unterstützung des Terrorismus auf dem Campus keinen Platz haben. Wenn Universitäten die Aktivitäten ihrer SJP-Sektionen nicht überprüfen, verletzen sie möglicherweise die gesetzlichen Rechte ihrer jüdischen Studenten auf Freiheit von Belästigung und Diskriminierung auf dem Campus.“

Die rechtsgerichtete Organisation Accuracy in Media hat einen Plakatwagen auf den Campus der Harvard University und zu den Wohnheimen von Studenten gefahren, die einen Brief zur Unterstützung Palästinas unterzeichnet haben. Die Plakatwand zeigt die Gesichter der Studenten zusammen mit persönlichen Informationen und verleumdet sie als Antisemiten.

„Meine Mutter wurde deswegen schon mehrfach angesprochen“, sagte ein muslimischer Schüler gegenüber Teen Vogue. „Die High School, auf die mein Bruder geht, ist online öffentlich aufgelistet, was ihn natürlich auch in Gefahr bringt. Ich denke, das ist weit mehr als ein Backlash.“

„Ich habe mich definitiv nicht sicher gefühlt…. auf mehreren Ebenen“, fuhr sie fort. „Ich denke, mehr als je zuvor wurde ich immer wieder daran erinnert, was es in der Welt bedeutet, Muslim zu sein, mit dem, was in Gaza und Palästina passiert; was es in diesem Land bedeutet, mit einigen der islamfeindlichen Angriffe, die in den letzten Tagen passiert sind; aber auch, was es bedeutet, eine marginalisierte Person auf diesem Campus zu sein.“

Die Gruppe Palestine Legal teilte The Intercept mit, dass sie allein in den letzten zwei Wochen 300 Anfragen für rechtlichen Beistand erhalten hat.

„Es ist klar, dass die Äußerungen, Handlungen und die Untätigkeit von Schulen und Universitäten zur Entmenschlichung von Palästinensern beitragen und ein antipalästinensisches Umfeld fördern, das den Studenten dauerhaft schaden wird“.

Lina Assi, Leiterin der Rechtsberatung für Palästina

„In einer Zeit, in der wir eine wachsende Welle der Unterstützung für die palästinensische Freiheit erleben, werden wir auch Zeuge des Anstiegs einer gewalttätigen antipalästinensischen, arabischen und islamfeindlichen Rhetorik, die eingesetzt wird, um die mutigen Bemühungen und Äußerungen von überwiegend palästinensischen, arabischen, muslimischen und anderen farbigen Studenten zu unterdrücken und zu kriminalisieren, die infolgedessen rassistischen und fremdenfeindlichen Schikanen an Schulen und Universitäten ausgesetzt sind“, sagte Lina Assi, Advocacy Manager der Gruppe, gegenüber Mondoweiss. „Es ist klar, dass die Äußerungen, Handlungen und die Untätigkeit von Schulen und Universitäten zur Entmenschlichung von Palästinensern beitragen und ein antipalästinensisches Umfeld fördern, das den Studenten dauerhaft schaden wird.“

„Es ist auch klar, dass in diesem Umfeld der zunehmenden Entmenschlichung der Palästinenser, die von Israel angeheizt und von US-Beamten aufgegriffen wird, die Kriminalisierung der arabischen, muslimischen und Einwanderergemeinschaften durch unbegründete Anschuldigungen der Unterstützung des Terrorismus und Forderungen nach mehr Polizeiarbeit und Überwachung nur weiter ausgebaut wird“, fuhr sie fort. „Dies erinnert an die repressive Politik des ‚Kriegs gegen den Terror‘, die zu extremer staatlicher Repression und Verletzungen der verfassungsmäßigen Rechte dieser Gemeinschaften geführt hat.“

IHRA-Arbeitsdefinition

Bidens Schritt kommt auch kurz nach der Ankündigung der Regierung, das Bürgerrechtsgesetz von 1964 zu erweitern, indem acht Kabinettsabteilungen angewiesen werden, den Schutz für Opfer von Antisemitismus und anderen Formen religiöser Bigotterie zu erweitern.

„Diese weitreichenden Schutzmaßnahmen bieten wichtige Instrumente, um die Diskriminierung aufgrund gemeinsamer Abstammung oder ethnischer Merkmale einzudämmen und die Bürgerrechte aller Amerikaner besser zu schützen“, erklärte das Weiße Haus in einer Erklärung.

Bei den acht Behörden handelt es sich um das Landwirtschaftsministerium, das Gesundheitsministerium, das Ministerium für Innere Sicherheit, das Ministerium für Wohnungsbau und Stadtentwicklung, das Innenministerium, das Arbeitsministerium, das Finanzministerium und das Verkehrsministerium.

Der Schritt ist Teil des Plans der Regierung Biden zur Umsetzung ihrer Nationalen Strategie zur Bekämpfung des Antisemitismus, deren Einzelheiten Anfang des Jahres veröffentlicht wurden. Im Vorfeld dieser Ankündigung hatten sich israelfreundliche Gruppen dafür eingesetzt, dass das Weiße Haus die umstrittene Arbeitsdefinition der International Holocaust Remembrance Association (IHRA) für Antisemitismus übernimmt, eine vage Auslegung des Vorurteils, die 2016 entwickelt wurde und eine Reihe von „zeitgenössischen Beispielen“ für Antisemitismus enthält. Einige dieser Beispiele beinhalten spezifische Kritik an Israel. Die Regierung Biden hörte jedoch auch von progressiven Organisationen und Menschenrechtsorganisationen, die davor warnten, dass eine Übernahme der Definition die freie Meinungsäußerung und das Eintreten für Palästina unterdrücken würde.

Die Definition wurde schließlich in den Plan aufgenommen, aber er zitiert auch die Definition des Nexus-Dokuments, die von einigen Progressiven bevorzugt wird, weil sie mehr Spielraum für Kritik an Israel lässt. „Selbst umstrittene, schrille oder harsche Kritik an Israels Politik und Handlungen, einschließlich derer, die zur Gründung Israels geführt haben, ist nicht per se illegitim oder antisemitisch“, heißt es in der Erklärung.

Die Regierung erwähnt Israel in dem 60-seitigen Dokument 10 Mal. „Darüber hinaus bekräftigt die Strategie das unerschütterliche Engagement der Vereinigten Staaten für das Existenzrecht des Staates Israel, seine Legitimität und seine Sicherheit – und macht deutlich, dass es sich um Antisemitismus handelt, wenn Israel wegen antijüdischen Hasses herausgegriffen wird“, heißt es in einem Informationsblatt des Weißen Hauses, das zusammen mit dem Plan veröffentlicht wurde.

Obwohl viele Pro-Israel-Gruppen den Plan öffentlich gefeiert haben, haben einige auf der rechten Seite kritisiert, dass er nicht weiter geht. „Joe Biden hatte die Chance, einen starken Standpunkt gegen Antisemitismus einzunehmen, und er hat es vermasselt“, sagte Matt Brooks, Geschäftsführer der Republican Jewish Coalition. Nikki Haley, Präsidentschaftskandidatin der GOP, twitterte, dass die Regierung mit diesem Plan „der radikalen Linken nachgibt und sich auf die Seite der Feinde Israels stellt“.

Das Weiße Haus veröffentlichte ein Informationsblatt, das einige der Maßnahmen dokumentiert, die die Behörden im Rahmen des Antisemitismus-Plans ergriffen haben, aber die endgültigen Details der Erweiterung bleiben unklar. Die Anti-Defamation League (ADL) erklärt, dass sie an der Ausarbeitung des Antisemitismusplans „eng beteiligt“ war und im Rahmen dieser Erweiterung weiterhin mit dem Weißen Haus zusammenarbeitet.

Die Partnerschaft ruft bei Aktivisten unweigerlich rote Fahnen hervor, da die ADL Antizionismus konsequent als Antisemitismus bezeichnet. „Antizionismus als Ideologie ist in Wut verwurzelt“, erklärte Greenblatt in einer Rede im Jahr 2022. „Er basiert auf einem Konzept: der Negation eines anderen Volkes, ein Konzept, das dem modernen Diskurs ebenso fremd ist wie die weiße Vorherrschaft. Es erfordert eine vorsätzliche Verleugnung auch nur einer oberflächlichen Geschichte des Judentums und der großen Geschichte des jüdischen Volkes. Und wenn eine Idee aus solch schockierender Intoleranz geboren wird, führt sie zu, nun ja, schockierenden Taten.“

„Ich habe es schon einmal gesagt und ich werde es wieder sagen: Antizionismus ist Antisemitismus“, sagte er im Jahr zuvor vor einer Menschenmenge. „Das Recht der Juden – als einziger aller Völker der Welt – auf ein Heimatland zu leugnen, ist Antisemitismus. Nur den jüdischen Staat zu verurteilen und andere zu ignorieren, ist ein Vorurteil.“

Im Jahr 2019 unterzeichnete Präsident Donald Trump eine Durchführungsverordnung, die angeblich gegen Antisemitismus an Hochschulen vorgeht. In der Erklärung wurde damit gedroht, Schulen, die Diskriminierung nicht bekämpfen, die Bundesmittel zu entziehen. In der Durchführungsverordnung wird die Arbeitsdefinition der IHRA als eines der Kriterien der Regierung für die Bestimmung von Bigotterie angeführt. Dieser Schritt ebnete den Weg für eine Reihe von Klagen von pro-israelischen Universitäten, die sich gegen den Palästina-Aktivismus von Mitarbeitern und Studenten richteten.

Die offizielle Position der Biden-Administration zu dieser Anordnung ist umstritten, aber Anfang des Jahres bestätigte ein Beamter des Weißen Hauses, dass die Trump-Maßnahme umgesetzt wird. „Die Trump-Verordnung ist immer noch in Kraft“, sagte der Beamte gegenüber Jewish Insider. Auch die Regierung hat wiederholt erklärt, dass sie die IHRA-Definition unterstützt. Außenminister Antony Blinken sagte, sie begrüße sie „enthusiastisch“.

Allerdings ist die Geschichte nicht ganz so einfach. Im Januar veröffentlichte das Amt für Bürgerrechte des Bildungsministeriums (Office for Civil Rights, OCR) ein Merkblatt, in dem der Schutz religiöser Schüler ausführlich beschrieben wird. Darin wird darauf hingewiesen, dass das Amt das Bürgerrechtsgesetz von 1964 durchsetzt, aber das Dokument enthält nicht die Definition des IHRA.

In einem offenen Brief an das OCR des Bildungsministeriums fordern Palestine Legal, das Center for Constitutional Rights (CCR) und das American-Arab Anti-Discrimination Committee (ADC) das Amt auf, Maßnahmen gegen antipalästinensischen Rassismus zu ergreifen.

„In diesem Umfeld der zunehmenden Entmenschlichung der Palästinenser, die von Israel angeheizt wird und

sind wir zutiefst besorgt über die Eskalation des antipalästinensischen Rassismus und über die Sicherheit der palästinensischen, arabischen und muslimischen Studenten auf dem Universitätsgelände und in den K-12-Schulen sowie anderer Studenten, die es wagen, ihre Stimme zur Verteidigung des palästinensischen Lebens zu erheben“, heißt es darin. Wir fordern das OCR auf, sofortige Maßnahmen zu ergreifen, um gefährdete Studenten zu schützen, die von anti-palästinensischem, anti-arabischem und islamophobem Fanatismus betroffen sind. Übersetzt mit Deepl.com



