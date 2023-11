AS`AD AbuKHALIL: Do You Condemn Israel? The author confronts Western leaders and media for treating the Middle East region with ignorance, racism and disregard for Arab suffering. By As`ad AbuKhalil Special to Consortium News It has become customary for Arabs invited on Western TV news programs to be asked, off the bat, to conde

Opfer im Gazastreifen, 17. Oktober, während des Krieges 2023. (Fars Media Corporation, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Der Autor konfrontiert westliche Politiker und Medien, die die Nahostregion mit Ignoranz, Rassismus und Missachtung des arabischen Leids behandeln.

Verurteilen Sie Israel?

Von As`ad AbuKhalil

Speziell für Consortium News

1. November 2023

Es ist üblich geworden, dass Araber, die in westliche TV-Nachrichtensendungen eingeladen werden, von vornherein aufgefordert werden, diese oder jene Tat zu verurteilen, die Israel als Terrorismus einstuft.

Als ich 1983 in die USA kam, war dies bereits gängige Praxis. Damals waren die palästinensischen „Terroristen“ jedoch säkular: Die Medienpropaganda sprach also von den gefährlichen kommunistischen Verbindungen der Palästinensischen Befreiungsorganisation.

Die Islamisten wurden damals mit Zärtlichkeit und sogar Bewunderung behandelt. Im Kalten Krieg standen sie auf der Seite der USA, und die USA und Saudi-Arabien rekrutierten aus ihren Reihen für den Krieg in Afghanistan.

In den 1980er Jahren kam die „terroristische“ Bedrohung aus dem Libanon. Wenn ich in den großen Sendern auftrat (kurz nach meiner Ankunft in Washington, D.C.), wurde ich ständig gebeten, diesen oder jenen Anschlag im Libanon oder in Palästina zu verurteilen.

Zunächst kam ich dieser Aufforderung nach, doch dann begann ich, über die Folgen eines solchen Rituals nachzudenken. Man bekommt keinen (bestenfalls symbolischen) Sitz am Tisch, wenn man nicht verurteilt, und zwar nach israelischen Definitionen von Terrorismus und Moral.

In den 1980er Jahren wurden die Araber auch gefragt, ob sie den Staat Israel anerkennen. Was bedeutet das? Nehmen wir an, Sie sind ein in Haifa oder Jaffa geborener Palästinenser. Wenn Sie den Staat Israel anerkennen, erkennen Sie im Grunde die Legitimität der Landnahme Ihrer Heimat und der Zwangsvertreibung Ihrer Eltern und Großeltern aus Palästina an.

Würde ein Araber den Staat Israel anerkennen, so würde er oder sie die grundlegende rassistische Ungleichheit akzeptieren, auf der der Staat Israel gegründet wurde.

Und was ist, wenn man ein säkularer Mensch ist, der weder einen muslimischen Staat noch einen jüdischen Staat noch einen christlichen Staat akzeptiert? Im Westen kann man aus säkularer Sicht gegen das islamische Regime im Iran sein (nein, es wird erwartet, dass man dagegen ist), aber man gilt als antisemitisch, wenn man die religiöse Identität des Staates Israel ablehnt.

Selbst „übertriebene“ Kritik an Israel wird als Antisemitismus bezeichnet (wenn man der Definition des Außenministeriums folgt).

Dagegen wird „übermäßige“ Kritik am Iran oder an Saudi-Arabien nicht mit Islamophobie gleichgesetzt. Offensichtlich werden an Israel besondere Maßstäbe angelegt, um es vor Kritik und Klassifizierung zu schützen, während an das palästinensische Volk besondere Maßstäbe angelegt werden, um es daran zu hindern, sich Israel militärisch oder auch nur friedlich zu widersetzen (die BDS-Bewegung ist inzwischen in mehr als 35 US-Bundesstaaten illegal oder wird stark behindert).

Für den Westen müssen die Palästinenser die israelische Besatzung genießen, um ihre Zugehörigkeit zur menschlichen Rasse zu beweisen.

[Zum Thema: Der Kampf gegen den Antisemitismus wird fehlgeleitet]

Ich habe in den letzten Wochen arabische Gäste in westlichen TV-Nachrichtensendungen beobachtet, und ihnen wurde immer dieselbe Frage gestellt. Verurteilen Sie die Hamas? Verurteilen Sie den Anschlag? Glauben Sie, dass die Hamas beseitigt werden sollte, ja oder nein?

(Und es wäre schwer, diesen TV-Moderatoren zu erklären, dass diese Bewegung – ob man sie mag oder hasst – die Unterstützung von mindestens der Hälfte des palästinensischen Volkes hat). Ich habe mir vorgestellt, dass ich in diesem Stuhl sitze und mir meine Antworten auf diese idiotischen Fragen ausdenke.

Den Spieß umdrehen

Ich würde wie folgt antworten: In welcher Eigenschaft stellen Sie mir diese Frage? Wie sind Sie, der Journalist, zu meinem Richter oder meinem Priester geworden? Und warum behandeln Sie mich wie einen Angeklagten vor einem Gericht und nicht wie einen Gast in einem Fernsehstudio?

Und warum fühlen Sie sich mir moralisch überlegen, um zu bestimmen, auf welche Weise ich meine Würde als Mensch beweisen kann? Warum ist meine Staatsbürgerschaft von der korrekten Beantwortung der Frage abhängig, nur aufgrund meiner ethnischen Herkunft als Araber?

Warum ist die Menschlichkeit von jemandem, der in Israel geboren wurde, nicht davon abhängig, dass er nicht nur einen Angriff, sondern eine Reihe von Kriegsverbrechen verurteilt, die seit dem Tag, an dem Israel geboren wurde, auf einer bestehenden und blühenden palästinensischen Nation begangen wurden?

Palästinensische Flüchtlinge während der Nakba, der Massenvertreibung aus ihrem Land durch Israel, im Jahr 1948. (hanini.org, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Eigentlich muss ich den Spieß umdrehen. Ich frage Sie: Haben Sie, da Israel allein im letzten Jahr jeden Tag mindestens einen Palästinenser getötet hat, diese Morde täglich verurteilt? Wenn Sie diese Morde verurteilt haben, würde ich Sie für moralisch qualifiziert halten, diesen Lackmustest von mir zu verlangen. Wenn Sie hingegen nicht jeden einzelnen dieser Morde verurteilt haben, dann halte ich Sie für moralisch versagt und für völlig unqualifiziert, als moralisch überlegener Mensch in dieser Sendung Fragen zu stellen.

Ich bin in der Tat besser qualifiziert, Ihnen diese Frage zu stellen. Ich bin der Richter, nicht Sie. Ich bin ein Opfer israelischer Kriegsverbrechen und wuchs als Opfer wöchentlicher israelischer Bombardierungen im Libanon auf (gegen Palästinenser und Libanesen, Zivilisten und Kämpfer gleichermaßen, wobei die israelischen Bombardierungen ziemlich wahllos erfolgten und kaum Unterschiede machten).

Ich sollte in die USA kommen, um Sie für Ihre offizielle militärische und finanzielle Unterstützung der israelischen Kriegsverbrechen gegen mich zur Rechenschaft zu ziehen. Ich, ein Mensch, der die israelische Invasion von 1982 und die anschließende grausame Belagerung Beiruts nur knapp überlebt hat, weigere mich, irgendetwas von irgendjemandem zu verurteilen, insbesondere von jemandem im Westen, der für ein Medium arbeitet, das sich darauf spezialisiert hat, israelische Kriegsverbrechen zu billigen.

Den Westen zur Rechenschaft ziehen

Sie im Westen sind diejenigen, die zur Rechenschaft gezogen und zu rituellen Verurteilungen gezwungen werden sollten, da die israelischen Kriegsverbrechen seit der Gründung des Staates unvermindert und mit vollem westlichen Segen fortgesetzt werden.

[Zum Thema: Craig Murray: Verurteilung]

Tatsächlich begann die israelische Massengewalt gegen Araber bereits in den 1890er Jahren, und zwar nach Angaben des Führers des Kulturzionismus, Ahad Ha’am, der die zionistischen Siedler in Palästina dafür schimpfte, dass sie die Araber misshandelten und missbrauchten und sie wie Tiere betrachteten.

Ich muss Sie alle in den westlichen Medien nach Ihrer kriminellen Verantwortung für die Berichterstattung über die Region des Nahen Ostens mit Ignoranz und Rassismus und für die Missachtung und Verzerrung der arabischen Ansichten und das Ignorieren des arabischen Leidens fragen. Dass westliche Medien und Regierungen Menschenleben von Arabern und Israelis nicht gleichwertig behandeln, muss nicht erst bewiesen werden. Es ist zu offensichtlich, als dass es einer Dokumentation bedarf.

Sie laden uns Araber in Ihre Sendungen ein und bombardieren uns mit Argumenten für den Staat Israel, sobald wir Platz genommen haben.

Ihre Objektivität ist etwas, über das wir uns lustig machen. Objektivität ist ein Trick, den Sie auf die Medien der Entwicklungsländer anwenden, um sie zu zwingen, sich an Ihre politischen Standards zu halten; sie ermöglicht es den westlichen Mächten auch, eine Hegemonie der Ideen durchzusetzen, insbesondere in Zeiten von Krieg und Besatzung (ihren Kriegen und Besatzungen).

Was die Verurteilung anbelangt, so verurteile ich Sie alle für Ihren Rassismus, Ihre unprofessionellen journalistischen Standards und Ihre Propaganda im Namen der modernen westlichen Medien.

Ein Großteil der westlichen Medien bringt heutzutage lange Artikel, die alle auf unbestätigten Behauptungen israelischer Militärquellen beruhen; das unterscheidet sich nicht von der Art und Weise, wie sie über die Ukraine berichteten, die alle auf ukrainischen und westlichen Militärquellen beruhen. Oft fügen sie einen Haftungsausschluss ein, dass die enthaltenen Informationen nicht überprüft wurden.

Aber lehren diese westlichen Länder in ihren Journalistenschulen nicht, dass ungeprüfte Informationen nicht veröffentlicht werden dürfen? Ungeprüfte arabische militärische oder politische Behauptungen werden niemals veröffentlicht, es sei denn, sie werden von den israelischen und NATO-Militärs überprüft oder widerlegt.

Was die Welt zu sehen bekommt

Das Einzige, was dabei herauskommt, ist, dass farbige Menschen auf der ganzen Welt mit eigenen Augen sehen können, in welchem Ausmaß Rasse und ethnische Zugehörigkeit eine große Rolle bei der Gestaltung der Außenpolitik westlicher Länder spielen. Die unterschiedlichen Preise, die auf Menschenleben gesetzt werden, waren noch nie so deutlich zu sehen.

Araber und Muslime haben erkannt, dass ihr Leben den Menschen im Westen nicht nur egal ist, sondern dass ihr Status in den westlichen Ländern niedriger ist und mit dem Aufstieg rechtsextremer Parteien und der Annahme einer rechtsextremen Einwanderungsagenda durch die etablierten Parteien der Mitte und der Linken in Europa nur noch niedriger werden wird.

Der Westen hatte noch keine Gelegenheit, die Auswirkungen des Gemetzels im Gazastreifen auf seine Beziehungen zum Osten, zu Afrika, Asien und Südamerika zu bewerten.

Der Westen verhält sich wie ein monolithischer Block weißer christlicher Nationen, die der südlichen Hälfte der Welt ihren Willen aufzwingen wollen. Und wenn China die Länder des Südens um Hilfe bittet, ohne ihnen erniedrigende politische Zugeständnisse abzuringen, hat der Westen die Frechheit, diese Länder vor Hintergedanken zu warnen.

Die arabische und muslimische Welt radikalisiert sich zunehmend, und der Westen hat durch seine Reaktion auf die israelischen Angriffe auf Gaza die Hamas populärer denn je gemacht. Selbst diejenigen, die früher die Hamas kritisiert haben, tun sich jetzt schwer damit. Der jordanische Journalist Bassam Baddarin bemerkte, dass Abu `Ubayda (der Sprecher des militärischen Flügels der Hamas) in jedem arabischen Land gewählt werden könnte.

Das ist Ihr Werk.

As`ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University, Stanislaus. Er ist Autor des Historischen Wörterbuchs des Libanon (1998), Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism (2002), The Battle for Saudi Arabia (2004) und betreibt den beliebten Blog The Angry Arab. Er twittert als @asadabukhalil

