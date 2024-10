Warum hat sich Frau Özoguz entschuldigt, damit erst macht sie sich angreifbar ? Dafür gab es keinen Grund, eine „Entgleisung“ wie Präsident Schuster es nennt, ist es bestimmt nicht, wenn man Anteilnahme und Kritik am israelischen Vorgehen teilt. Evelyn Hecht-Galinski



https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/oezoguz-post-kritik-100.html



Beitrag bei Instagram Antisemitismus-Vorwürfe gegen Bundestagsvizepräsidentin Stand: 18.10.2024

Nach einem Post bei Instagram mehren sich massive Vorwürfe gegen Bundestagsvizepräsidentin Özoguz. Sie habe sich israelkritisch und antisemitisch geäußert, so die Kritiker. Aus der Union kommen Rücktrittsforderungen.

Mit einem Beitrag bei Instagram zum Krieg im Gazastreifen hat die stellvertretende Bundestagspräsidentin scharfe Kritik ausgelöst. Sie hatte einen Post der israelkritischen Organisation „Jewish Voice for Peace“ geteilt. Aus den Reihen der Union dringen erste Rufe nach dem Rücktritt der SPD-Politikerin.

Der Beitrag tauchte am Mittwoch auf dem Instagram-Profil der Bundestagsvizepräsidentin auf. Es war ein Foto, das ein brennendes Gebäude zeigt – unbestätigten Medienberichten zufolge soll es sich dabei um ein früheres Schulgebäude im Gazastreifen handeln, das bei einem israelischen Angriff getroffen wurde. Die Authentizität des Bildes lässt sich jedoch nicht verifizieren.

Das Bild war mit dem Schriftzug „This is Zionism“ („Das ist Zionismus“) versehen. Die zionistische Bewegung entstand im 19. Jahrhundert mit dem Ziel, einen jüdischen Nationalstaat zu schaffen – 1948 wurde Israel gegründet. „Jewish Voice for Peace“, die Organisation hinter dem von Özoguz geteilten Post, versteht sich als jüdisch, linksgerichtet und antizionistisch. Sie setzt sich nach eigenen Angaben für eine „palästinensische Befreiung und Judentum jenseits von Zionismus“ ein. Weiterlesen in tagesschau.de

