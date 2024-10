https://english.almayadeen.net/articles/opinion/the-lie-of-western–objective–media-died-in-lebanon-and-gaz



Die Lüge der „objektiven“ westlichen Medien ist im Libanon und im Gazastreifen gestorben

Von Robert Inlakesh

Quelle: Al Mayadeen English

18. Oktober 2024

Westliche Unternehmensmedien geben keine palästinensische, arabische, iranische oder gar israelische Perspektive wieder; sie liefern eine sorgfältig konstruierte Erzählung, die speziell darauf ausgelegt ist, das zionistische Regime in einem positiven Licht darzustellen.

(Illustriert von Zeinab el-Hajj – Al Mayadeen English)

Die Unternehmensmedien im gesamten Westen behaupten gerne, sie seien objektiv und ihre Journalisten und ihre Berichterstattung seien nicht voreingenommen. In Palästina und im Libanon hat diese Darstellung in den letzten 12 Monaten jegliche Gültigkeit verloren.

Zu Beginn des Ukraine-Krieges im Jahr 2022 erklärten westliche Medien und Regierungen schnell, dass sie gegen die illegale Invasion, Besetzung und anschließende gewaltsame Annexion von Gebieten seien. Um ihre eindeutig antirussische Berichterstattung zu rechtfertigen, wurden das Völkerrecht und liberale Werte herangezogen, um die Situation als klaren Fall von Gut gegen Böse darzustellen und dabei jegliches Element der russischen Darstellung vollständig abzulehnen.

Die Wahrheit begann sich dann allmählich durchzusetzen, als westliche Journalisten begannen, darüber zu sprechen, dass die Ukrainer „offensichtlich keine Flüchtlinge sind, die versuchen, aus Gebieten im Nahen Osten zu fliehen, in denen immer noch ein großer Krieg herrscht; das sind keine Menschen, die versuchen, aus Gebieten in Nordafrika zu fliehen, sie sehen aus wie jede europäische Familie, mit der man Tür an Tür leben würde.“ Charlie D’Agata, leitender Korrespondent von CBS News, sagte sogar: „Dies ist kein Ort, bei allem gebührenden Respekt, wie der Irak oder Afghanistan, wo seit Jahrzehnten Konflikte toben. Dies ist eine relativ zivilisierte, relativ europäische – auch diese Worte muss ich mit Bedacht wählen – Stadt, in der man nicht erwarten oder hoffen würde, dass so etwas passiert.“

Dann gab es unzählige weitere ähnliche Empörungsbekundungen in den westlichen Massenmedien. In einem Fall sagte ein Gast in der BBC sogar: „Es ist sehr emotional für mich, weil ich jeden Tag sehe, wie europäische Menschen mit blonden Haaren und blauen Augen getötet werden“, worauf der Moderator antwortete: „Ich verstehe und respektiere natürlich die Emotionen“, anstatt darauf hinzuweisen, wie unglaublich rassistisch diese Bemerkung war.

All dies wurde mit dem Mantra gerechtfertigt, sich an das Völkerrecht, die Entscheidungen des Internationalen Gerichtshofs (IGH), des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), der verschiedenen Organe der Vereinten Nationen und der führenden internationalen Menschenrechtsorganisationen zu halten. In Wirklichkeit war jedoch die Grundlage all ihrer Berichterstattung die Treue zum „Westen“, die offiziellen politischen Positionen ihrer Regierungen und tief verwurzelte Vorstellungen von der Vorherrschaft der Weißen.

Wir wissen heute, dass dies wahr ist, weil der Internationale Gerichtshof, der Internationale Strafgerichtshof, alle Organe der Vereinten Nationen und alle führenden Menschenrechtsgruppen zu dem Schluss gekommen sind, dass „Israel“ Kriegsverbrechen begeht. Das zionistische Regime wird vor dem Internationalen Gerichtshof, der auch seine Besatzung für illegal erklärt hat, glaubhaft des Völkermords beschuldigt. Die Israelis halten illegal Territorium im Libanon, in Syrien und natürlich in ganz Palästina besetzt. Die zionistische Entität lügt auch immer wieder, so oft, und über so viele verschiedene Vorfälle, nicht nur in den letzten 12 Monaten, sondern in den letzten 77 Jahren. Die Massenmedien beginnen jedoch die Uhr dort, wo sie es für richtig halten, und wiederholen weiterhin unkritisch die israelische Propaganda.

Jetzt, nach dem israelischen Angriff auf den Libanon, sind die westlichen Medien und die politische Elite so pro-zionistisch, dass sie sich erneut weigern, die gleiche abgedroschene Erzählung in Frage zu stellen, die gegen die Hamas eingesetzt wurde und nun gegen die Hisbollah eingesetzt wird. Führende Medienunternehmen wie The New York Times und Fernsehsendungen haben die israelischen Pager- und Walkie-Talkie-Explosionsangriffe, die in zivilen Gebieten im gesamten Libanon gezündet wurden und unzählige Zivilisten töteten/verstümmelten, offen gelobt, obwohl selbst der ehemalige CIA-Direktor Leon Panetta sie als Terroranschläge bezeichnete.

Es genügt zu sagen, dass jeder, der einen kritischen Blick auf die Medienberichterstattung in der westlichen Mainstream-Unternehmenspresse wirft, feststellen kann, dass ihre Berichterstattung voller Voreingenommenheit ist. Dennoch versuchen sie weiterhin, sich als unparteiisch darzustellen, und weisen die Vorstellung, dass sie nicht völlig „objektiv“ sind, kategorisch zurück.

Der Mythos der Objektivität in den Medien

Wenn man sich mit dem Wort „objektiv“ auseinandersetzt, ist es völlig unglaubwürdig, dass jemand völlig „objektiv“ sein kann, da wir alle von unserer Lebenserfahrung und unserem eigenen subjektiven Verständnis der Welt um uns herum beeinflusst werden. Wenn Sie beispielsweise aus irgendeinem Grund einen verurteilenden Ton anschlagen, sei es aus finanziellen, ideologischen oder ethischen Gründen, ist dies sofort eine subjektive Sichtweise. Objektivität ist eigentlich nicht möglich, wenn man argumentiert, dass etwas richtig oder falsch ist, denn man muss zunächst zu dieser Perspektive/Schlussfolgerung kommen, die auf der subjektiven Erfahrung beruht, die einen zu der Überzeugung geführt hat, dass etwas illegal, falsch oder unmoralisch ist.

Nehmen wir zum Beispiel an, ein Lokalreporter im US-Bundesstaat Colorado beschreibt einen rassistisch motivierten Mord an einem amerikanischen Ureinwohner durch einen weißen Amerikaner im Jahr 2024 als „schrecklich“, bevor er vorschlägt, dass die rassistische Person für diese Tat zu Recht ins Gefängnis kommen sollte, entweder direkt oder indirekt. Worauf basiert dieser verurteilende Ton? Man könnte sagen, dass er auf dem Rechtssystem basiert. Nun, im Jahr 1864 war es nicht nur legal, einen solchen rassistisch motivierten Mord zu begehen, es gab sogar einen Befehl an Weiße, amerikanische Ureinwohner zu töten und ihr Eigentum zu beschlagnahmen. Wäre es also akzeptabel zu sagen, dass dieses Verbrechen im Jahr 1864 aufgrund des Rechtssystems gerechtfertigt gewesen wäre? Offensichtlich nicht, denn das Rechtssystem ist auch subjektiv und selbst die Vollstrecker dieses Rechtssystems versuchen ständig, die Anwendung des Gesetzes zu interpretieren und neu zu interpretieren. Deshalb haben wir Anwälte, Geschworene und Richter. Daher werden Gesetze häufig geändert.

Die Antwort auf eine solche Frage könnte dann in einer pauschalen Verurteilung von Gewalt und Töten liegen, die sich lose auf eine Verletzung kollektiv vereinbarter liberaler Übereinkünfte stützt. Dies ist wiederum ein logischer Trugschluss, da Töten manchmal als gerechtfertigt angesehen wird, wenn es um Selbstverteidigung oder das „Allgemeinwohl“ geht. Schließlich würden nur wenige bestreiten, dass es falsch ist, wenn ein Polizist einen Mann erschießt, der kurz davor steht, Zivilisten zu töten. Es mag tragisch sein, aber der Polizist würde nicht verurteilt werden, wenn er keine andere Wahl hätte. Selbst wenn der Polizist von einigen verurteilt würde, würde dies auf den subjektiven Erfahrungen der Menschen mit der Polizei und ihrem Verständnis der Absicht beruhen.

Die einzige Möglichkeit, die logisch Sinn ergibt, um zu behaupten, dass man bei der Anwendung von Gewalt objektiv ist, wäre zu argumentieren, dass diese Sichtweise von Gott stammt, aber selbst dann könnte Ihre persönliche Anwendung dieser Regelung ins Spiel kommen. Darüber hinaus würden Sie sich einer monotheistischen Religion anschließen, was Sie dann in Bezug auf die Auslegung einer bestimmten Gruppe zu einer Reihe von Themen voreingenommen machen würde. Als Muslim bin ich mir beispielsweise bewusst, dass es Grundprinzipien gibt, an die sich jeder Muslim halten muss. Es gibt jedoch einige Themen, die von verschiedenen Denkschulen unterschiedlich behandelt werden, und daher gibt es hier ein subjektives Element auf Seiten des Einzelnen/der Einzelnen.

Warum sollte man sich die Mühe machen, solche Beispiele anzuführen? Weil sie zeigen, dass es mehr als lächerlich ist, zu behaupten, dass ein ganzes westliches Medienunternehmen und alle seine Journalisten in allen Fragen völlig objektiv sein können. Nicht einmal die Öffentlichkeit, die die Mainstream-Medien konsumiert, glaubt wirklich, dass dies der Fall ist, und wir wissen das, weil es einen direkten Zusammenhang zwischen den politischen Neigungen einer Person – also ihrem subjektiven Verständnis der Welt – und den Medien gibt, die sie sich ansieht, liest und hört.

Das eigentliche Problem ist hier natürlich nicht, dass es in den Medien Voreingenommenheit gibt, die gibt es. Das Problem liegt in der Art und Weise, wie die westlichen Medien darüber lügen und sich aufgrund ihrer angeblichen „Unparteilichkeit“, „Objektivität“ und „Ausgewogenheit“ als überlegen darstellen. Schon allein der Gedanke an Ausgewogenheit ist lächerlich, denn man kann „Ausgewogenheit“ nicht in mathematischen Begriffen zwischen zwei Seiten eines Konflikts oder Streits berechnen und dies dann auf die gesamte Berichterstattung anwenden. Wenn es wirklich „Ausgewogenheit“ gäbe, würde die BBC beispielsweise israelische Opfer kaum erwähnen, da diese statistisch gesehen im Vergleich zur schieren Zahl der getöteten Palästinenser und jetzt auch Libanesen so unbedeutend sind.

Andere würden sagen, dass „Ausgewogenheit“ darin besteht, die Argumente beider Seiten darzustellen, was ohne jegliche Einmischung oder Kommentierung buchstäblich gleichbedeutend damit wäre, Propaganda einfach nur gleichmäßig zu reproduzieren und den Zuschauer entscheiden zu lassen, auf welcher Seite er steht. Dies ist eindeutig auch nicht die Aufgabe dieser Medienunternehmen, und wenn es in dieser Hinsicht „Ausgewogenheit“ geben sollte, müssten sie für jeden Israeli, den sie beschäftigen, um über den Krieg im Gazastreifen zu sprechen, einen Palästinenser einstellen und alle vorab überprüfen, um sicherzustellen, dass sie gegensätzliche Ansichten vertreten.

Letztendlich ist es nicht der Mangel an Objektivität, der bei den westlichen Medienunternehmen falsch ist, sondern ihre ständige Lügen, ihre Unfähigkeit, Zusammenhänge herzustellen, und ihre Untergrabung seriöser Informationsquellen, verbunden mit dem ständigen Bemühen, die Grenzen des „Akzeptablen“ in unserem Diskurs zu definieren.

Wie die empörende Doppelmoral bei der Berichterstattung über das Leid der Palästinenser im Gegensatz zum Leid der Ukrainer oder über israelische Angriffe auf den Iran im Gegensatz zu Angriffen auf Israel zeigt, sind sie karikaturhaft voreingenommen.

Ist es inakzeptabel, wenn ein Kriegsreporter wie Wael Dahdouh aus Gaza eine verurteilende Sprache verwendet, indem er beispielsweise einen israelischen Luftangriff, bei dem seine eigenen Familienmitglieder getötet wurden, als Massaker bezeichnet, oder wenn er jemanden als Märtyrer bezeichnet? Natürlich nicht. Schließlich kann man, wenn man sich mitten in einem Kriegsgebiet befindet und persönlich betroffen ist, trotzdem seinen Job machen und die Wahrheit sagen, aber man kann natürlich nicht völlige Objektivität beanspruchen, weil man buchstäblich Teil der Geschichte ist, über die man berichtet.

Als Journalisten müssen wir ehrlich sein und dürfen die Fakten nicht ignorieren, auch wenn sie uns nicht gefallen. Das unterscheidet guten Journalismus und gute Analysen von nutzloser Propaganda. Auf diese Weise hat ein solches journalistisches Unterfangen immer einen Wert, auch wenn der Leser/Zuschauer/Zuhörer anderer Meinung ist.

Die westlichen Unternehmensmedien sind größtenteils auf das Erzählen von Geschichten, das Aufbauen von Erzählungen und die Regimepropaganda spezialisiert. Abgesehen von einem kleinen Teil der westlichen Mainstream-Medien, die über Palästina berichten, was gelegentlich guter Journalismus ist, sind die israelischen hebräischen Medien tatsächlich eine wertvollere Informationsquelle, denn zumindest wenn man ihre Nachrichten liest, kann man die Perspektive des Unterdrückers verstehen. Als Analyst ziehe ich es vor, arabische Medien und Übersetzungen hebräischer Medien zu lesen, während ich gleichzeitig die Details von UN- und Menschenrechtsberichten untersuche, um zu meinen Schlussfolgerungen zu gelangen. Ich verfolge zwar Reuters und Associated Press, die beiden größten Nachrichtenanbieter in den westlichen Medien, aber sie sind nicht immer besonders wertvoll.

Es ist offensichtlich, dass die westlichen Unternehmensmedien keine palästinensische, arabische, iranische oder sogar israelische Perspektive einnehmen. Sie bieten eine sorgfältig konstruierte Erzählung, die speziell darauf ausgelegt ist, das zionistische Regime in einem positiven Licht darzustellen. Nicht so, wie es die Israelis sehen, sondern es gibt ein mythisches „Israel“, das geschaffen wurde, um seine Handlungen mit einer liberalen westlichen Sichtweise in Einklang zu bringen.

Als Journalist ist es völlig normal, dass man Standpunkte vertritt, insbesondere wenn man persönlich in einen Konflikt verwickelt ist. Inakzeptabel ist es jedoch, zu verbergen, warum man glaubt, was man glaubt. Der einzige Grund, seine eigene Perspektive zu verbergen, ist, dass man versteht, dass es für die Öffentlichkeit inakzeptabel wäre, wenn sie Ihre Absichten verstehen würde. Wenn Sie beispielsweise die Aufgabe haben, bestimmte Ereignisse in einem Bericht zu dokumentieren, können Sie einen Live-Bericht vom Ort eines aktuellen Ereignisses geben. Dabei sollte keine Meinung einfließen, denn das wäre ein Element der Verschleierung von Überzeugungen und des Zurückhaltens von Meinungen. Doch selbst bei der Berichterstattung über diese Fakten gibt es oft eine selektive Natur, welche Fakten der Reporter für relevant hält und wiederholt, was dann ein Element der Meinung einbringt. In diesem Fall gilt die Arbeit als gut gemacht, solange man sich bemüht, die Wahrheit zu bewahren.

Ein weiteres gutes Beispiel wäre eine misshandelte Frau, die jahrelang physischer und psychischer Gewalt durch ihren Ehemann ausgesetzt war, was dazu führte, dass sie ihn eines Tages mit einem Hammer angriff und ihn in Notwehr verletzte. Wenn ein Zeuge der Situation – sagen wir der Nachbar von nebenan – vor Gericht aussagen würde, könnte dies für die Frau von Vorteil sein, da die jahrelange Qual, die ihrer Tat vorausging, berücksichtigt würde. Drückt dieser Zeuge vielleicht Voreingenommenheit und sein subjektives Verständnis dessen aus, was passiert ist, weil er den Kontext bemerkt? Möglicherweise, aber er beschreibt auch genau, was er gesehen hat, und daher würde dies als legitime Darstellung der Ereignisse angesehen werden.

Andererseits würde der Verteidiger des Ehemanns versuchen, seinen Fall energisch zu vertreten, indem er behauptet, die andere Seite sei voreingenommen gegenüber der Frau und nichts könne rechtfertigen, dass sie einen Hammer in die Hand genommen hat, um sich zu verteidigen. Ein kluger Anwalt würde versuchen, eine Art Rufmord zu begehen, d. h. den Bericht des Zeugen zu delegitimieren und als einseitig darzustellen, und versuchen, ein Gleichgewicht herzustellen, indem er vielleicht das Argument vorbringt, dass die Ehefrau auch gelegentlich gegen ihren Ehemann gehandelt hat und dass das Szenario nicht ganz so einfach ist, wie der Zeuge es darstellt. Wenn jedoch weitere Zeugen aussagen und es physische Beweise gibt, die auch mit den Zeugenaussagen übereinstimmen, gerät der Anwalt in Schwierigkeiten und muss sich auf jede erdenkliche Weise verdoppeln, indem er sich an bekannte Taktiken hält, mit denen er bereits frühere Fälle gewonnen hat.

Die westlichen Unternehmensmedien sind wie ein israelischer Strafverteidiger. Sie haben ein ureigenes Interesse daran, Sie glauben zu machen, dass jeder darauf aus ist, ihren Mandanten zu Fall zu bringen, und dass jeder, der ihre Verbrechen genau schildert, von Voreingenommenheit geplagt wird, die ihren Fall delegitimiert.

Als Journalist kann man nicht völlig objektiv sein, das ist unmöglich. Aber man kann ein Wahrheitsverkünder sein, man kann sein Bestes tun, um die Fakten so darzustellen, wie man sie sieht, und offenlegen, welches Wissen man hat und welches nicht. Von da an liegt es am Empfänger dieser Informationen, selbst zu entscheiden, was er glaubt.

Die in diesem Artikel erwähnten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern ausschließlich die Meinung des Verfassers.

Politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer.

