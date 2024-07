https://english.almayadeen.net/news/sports/belgium-declines-to-host–israel–soccer-match



Belgien lehnt Austragung eines Israel-Fußballspiels ab

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

17. Juli 2024

Der Austragungsort für das Spiel steht noch nicht fest, wobei Budapest als mögliche Option genannt wurde.

Der belgische Fußballverband (RBFA) hat am Dienstag bekannt gegeben, dass Belgien das Nations-League-Spiel gegen „Israel“ am 6. September aus Sicherheitsgründen nicht ausrichten wird.

Letzten Monat erklärten Brüsseler Beamte, dass das Spiel nicht im König-Baudouin-Stadion stattfinden würde, weil es zu Demonstrationen führen könnte.

Die Behörden stellten fest, dass es aufgrund der Spannungen im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg „unmöglich war, dieses sehr riskante Spiel zu organisieren“. Auch andere belgische Städte lehnten es ab, das Spiel auszurichten.

Über den Austragungsort des Spiels wurde noch nicht entschieden, wobei Budapest als mögliche Option genannt wurde.

Seit Beginn des Krieges gegen den Gazastreifen sind in der belgischen Hauptstadt Tausende von Palästina-Befürwortern auf die Straße gegangen und haben ein Eingreifen der internationalen Gemeinschaft gefordert, um einen dauerhaften Waffenstillstand und ein Ende der israelischen Belagerung des Gazastreifens zu gewährleisten.

Am 17. Mai kündigte die renommierte belgische Universität Gent an, dass sie ihre Beziehungen zu drei Bildungs- und Forschungseinrichtungen in der israelischen Besatzungszone abbricht, die ihrer Meinung nach nicht mehr mit ihrer Menschenrechtspolitik übereinstimmen, so der Rektor der Universität.

Am 21. Mai gab Belgien bekannt, dass es den Antrag des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) auf Erlass von Haftbefehlen gegen führende israelische Beamte und Widerstandsführer unterstützt.

Übersetzt mit deepl.com

