https://consortiumnews.com/2024/07/16/us-led-military-exercises-in-pacific-wreak-havoc/?eType=EmailBlastContent&eId=a21ea0f2-905f-451f-9ca2-10f0f4b7b2e7



Militärübungen unter US-Führung im Pazifik richten Verwüstungen an

Von Kawena’ulaokalã Kapahua und Joy Lehuanani Enomoto

Peoples Dispatch

16. Juli 2024

Hawaiianische Aktivisten fordern die Nationen, die den Völkermord in Gaza verurteilen, auf, sich von den massiven, von den USA organisierten RIMPAC-Militärübungen zurückzuziehen, die illegal auf hawaiianischem Boden stattfinden.

Der Lenkwaffenzerstörer USS Chafee wird auf See von einem neuseeländischen Marineschiff während der RIMPAC 2022-Übungen in und um die Hawaii-Inseln und Südkalifornien mit Nachschub versorgt. (U.S. Indo-Pacific Command, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Allezwei Jahre veranstaltet das Indo-Pazifische Kommandozentrum der Vereinigten Staaten die größten Seekriegsübungen der Welt. Mit über 25.000 teilnehmenden Soldaten, 29 Nationen, 40 Marineschiffen, drei U-Booten und einer Vielzahl von Luft- und Bodentruppen ist die Militärübung Rim of the Pacific 2024 ( 27. Juni bis 1. August ), kurz RIMPAC, eine der zerstörerischsten Trainingsveranstaltungen weltweit.

Durch diese Übungen festigen die USA ihre Kontrolle über den Pazifik. RIMPAC wurde 1971 als jährliche Übung ins Leben gerufen und fand ab 1974 alle zwei Jahre statt. Seitdem haben einige der schlimmsten Menschenrechtsverletzer der Geschichte wie die USA, Australien, Kanada und Israel an dieser Übung teilgenommen.

Die USA nutzen die hawaiianischen Inseln schon seit langem für Schießübungen. Im Jahr 1965 ließ die US-Marine auf Kaho’olawe eine Bombe detonieren, die 500 Tonnen Dynamit entsprach, den Grundwasserspiegel der Insel durchbrach und die Insel mit nicht explodierten Sprengkörpern übersäte.

Hawaii wurde 1893 illegal von amerikanischen Zuckerpflanzern besetzt, die vom US-Militär unterstützt wurden und den hawaiianischen Hafen von Pu’uloa (Pearl Harbor) als Bekohlungsstation nutzen wollten. Im Jahr 1898 nahm der US-Kongress, der den Annexionsvertrag eigentlich verloren hatte, Hawaii durch einen gemeinsamen Beschluss illegal ein. Seitdem ist Hawaii illegal von den USA und ihrem Militär besetzt.

RIMPAC vernichtet unser Land

RIMPAC als Symptom des US-Imperiums hat immense ökologische und kulturelle Auswirkungen. Geopolitisch gesehen dienen die Übungen dazu, Handelsrouten zu kontrollieren, völkermordende Regime zu trainieren und sich gegen China zu positionieren.

Seit der „Pivot to Asia“-Strategie des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama sind die USA von der Taktik des Kalten Krieges der Diplomatie und der Waffenbeschaffung zu einer Taktik des heißen Krieges der aggressiven Invasion und der unkontrollierten Aufrüstung übergegangen. Die RIMPAC wird genutzt, um Waffen und Militärtechnologie für Waffenhersteller zu testen.

Joe Biden, als Vizepräsident, links, mit Präsident Barack Obama und Chinas Präsident Xi Jinping nach ihrem bilateralen Treffen am 14. Februar 2012. (Weißes Haus, Pete Souza)

Von San Diego bis Hawaii richtet das US-Militär mit seinen Kriegsspielen Chaos an Land und auf See an. Sie versenken Schiffe, führen Scheininvasionen in Städten und im Dschungel durch und trainieren mit scharfer Munition in Naturschutzgebieten, die Brände auf Tausenden von Hektar verursachen und gefährdete Arten bedrohen. All diese „Routine“-Übungen finden in Gebieten statt, die für die Kultur und die Ahnen von großem Wert sind.

Der größte Stützpunkt des US-Militärs auf unseren Inseln ist Pohakuloa, eine heilige Region der Insel Hawaii, wo Tausende von Hektar als Schießplatz genutzt werden, um das Militär in den Taktiken der Kriegsführung, der Unterdrückung und der Invasion zu schulen.

Makua Valley war eine ehemalige zivile Stadt, die zwischen dem Zweiten Weltkrieg und 2004 in einen Schießplatz umgewandelt wurde, wodurch das Tal mit nicht explodierten Sprengkörpern, weißem Phosphor und anderen Chemikalien für immer verseucht wurde.

Der US-Marine-Stützpunkt in M?kapu wurde auf einem der ältesten Dörfer Hawaiis errichtet, dessen Bewohner vertrieben wurden, um Platz für den Stützpunkt zu schaffen. Abgesehen von der massiven Umweltverschmutzung und den Abwässern, die der Stützpunkt in den umliegenden Ozean leitet, handelt es sich auch um eine heilige Begräbnisstätte, in der viele iwi kupuna (Ahnenknochen) in Küstennähe begraben sind.

RIMPAC bedroht auch gefährdete und empfindliche Ökosysteme und unsere riesigen ozeanischen Naturreservate, die mit Ausnahme des Militärs als Schutzgebiete ausgewiesen sind.

Die US-Marine wurde mehrfach verklagt, weil Wale bei Massenstrandungen starben, um dem Sonar der Marine zu entgehen, mehrere Hubschrauber und Flugzeuge sind auf unsere Strände gestürzt, und Meeresschildkröten verlieren durch die amphibischen Angriffe auf unsere Strände den Zugang zu ihren traditionellen Nistplätzen.

Hubschrauberstaffel des U.S. Marine Corps während eines Massenflugübungseinsatzes in der Marine Corps Air Station Kaneohe Bay, Marine Corps Base Hawaii, 19. Mai 2020. (U.S. Marine Corps, Samantha Sanchez, CC BY-NC-ND 2.0)

Das US-Militär ist der größte institutionelle Verursacher der Klimakrise, und die Umweltauswirkungen von RIMPAC tragen nur zu dieser Katastrophe bei, indem sie die Lebensgrundlage der Ozeanstaaten durch die wiederholten Raketen, Explosionen und Schwermetallabfälle gefährden, die als Folge dieser Übungen in den Pazifik gelangen.

Daher verstößt RIMPAC direkt gegen das eigene Marine Species Awareness Training (MSAT) und die eigenen Schutzmaßnahmen und Bewertungsprotokolle (PMAP), die vorschreiben, dass die Marine das Gesetz zum Schutz der Meeressäugetiere und der gefährdeten Arten einhält und für Abhilfemaßnahmen sorgt, um Verletzungen, Verhaltensänderungen oder Tod zu verhindern.

Jedes Jahr, wenn das RIMPAC geplant wird, beantragt das U.S. Navy Indo-Pacific Command bei der NOAA und dem Verteidigungsministerium Ausnahmen von diesen Gesetzen, wobei außerordentliche Anträge gestellt werden, um unbeabsichtigte „Takes“ (Todesfälle) von Meeressäugern in Millionenhöhe zu erlauben. Es gibt auch keine Begrenzung für die Anzahl der Seevögel, die während der Übungen gefangen werden dürfen. RIMPAC bedroht den Lebensraum wild lebender Tiere, von denen einige vom Aussterben bedroht sind.

Export von Gewalt

Neben seiner obszönen Umweltzerstörung unterstützt RIMPAC die Unterdrückung indigener Kulturen in der ganzen Welt, indem es aktiv Regime ausbildet, die derzeit Völkermord oder andere Menschenrechtsverletzungen an ihren indigenen Völkern begehen.

RIMPAC spielt verschiedene „Zukunftsszenarien potenzieller Terroristen“ durch. Im Jahr 2022 täuschte RIMPAC eine Invasion in Nordkorea vor und ging von Haus zu Haus, um einen Regimewechsel durchzuführen, wobei die Häuser mit Bildern von Kim Jong Un geschmückt waren.

Im Jahr 2016 nutzte RIMPAC die hawaiianischen Inseln, um ein Szenario imaginärer „feindlicher Staaten“ durchzuspielen, die eine dem westlichen Einfluss entgegengesetzte Machtausweitung anstrebten. Und natürlich gibt es das ständige Säbelrasseln und die Eskalation gegen China, das als Sündenbock für den neuen Kalten Krieg der USA herhalten muss.

Der RIMPAC bringt auch eine erhebliche Zunahme geschlechtsspezifischer Gewalt mit sich. Studien haben gezeigt, dass der Menschenhandel und die sexuelle Ausbeutung, insbesondere von jungen Mädchen der Ureinwohner Hawaiis, jedes Jahr erheblich zunehmen.

Im Jahr 2022 wurde ein ehemaliger Unteroffizier der US-Marine wegen Sexhandels mit einheimischen Mädchen aus Hawaii zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Der Zustrom von mehr als 25.000 internationalen Militärangehörigen nach Hawaii sorgt für einen ständigen Markt für die Ausbeutung von Frauen und geschlechtsuntypischen Menschen.

Anhaltende militärische Vorherrschaft der USA

Die diesjährigen Übungen sind vor dem Hintergrund der aktuellen geopolitischen Lage bemerkenswert. RIMPAC findet im neunten Monat von Israels völkermörderischem Krieg in Gaza statt.

Dieser Krieg hat die USA und ihren Juniorpartner Israel isoliert und einen Großteil der Welt in der Forderung nach einem Waffenstillstand und im Widerstand gegen die mörderische Gewalt des Westens gegen die Palästinenser und die unterdrückten Menschen in der ganzen Welt geeint.

Doch einige der Stimmen, die Israel und die USA heute auf der Weltbühne am stärksten verurteilen, haben ihre Streitkräfte entsandt, um an der Seite der USA und Israels am RIMPAC teilzunehmen.

Länder wie Kolumbien, Brasilien, Chile, Ecuador, Mexiko und Indonesien nehmen teil und haben entweder ihre israelischen Botschaften geschlossen oder sich öffentlich von Israel wegen seines anhaltenden Völkermords am palästinensischen Volk losgesagt.

Während die Stimmung im Globalen Süden darauf ausgerichtet ist, die westliche Dominanz und Heuchelei herauszufordern, ist es schwieriger, die militärische Vorherrschaft der USA herauszufordern, die bei den Ausgaben mit 74,3 Prozent führend sind.

Diese Kriegsspiele sind keine bloßen Zeitvertreibe und Ausflüge, sondern eine Erklärung nationaler Werte und eine politische Absichtserklärung.

Die Strategien und Taktiken, Waffen und Technologien, die auf der RIMPAC geübt und beherrscht werden, werden von den teilnehmenden Nationen für die Bewaffnung im eigenen Land verwendet, sei es für die schlimmsten Formen von Gräueltaten wie Völkermord oder die Unterdrückung jeglicher Form von Widerstand gegen den Staat oder zur Kontrolle von „Freihandels“-Routen, um sicherzustellen, dass das Kapital weiterhin zum Nutzen der internationalen kapitalistischen Elite fließt.

Mit anderen Worten: RIMPAC bildet Regierungen aus, die seit langem repressive Techniken zur Kontrolle ihrer Kolonien entwickelt haben und nun dieselben Techniken auf ihre Bürger anwenden. Wie bei allen imperialistischen Aktivitäten liegt es an den sozialen und Volksbewegungen der jeweils betroffenen Nationen, Stellung zu beziehen und diese kontinuierliche Aufrüstung und militärische Expansion unserer kollektiven Unterdrücker abzulehnen.

Das hawaiianische Volk steht Arm in Arm mit den Völkern der Welt, um ein Ende dieser Kriegsspiele zu fordern und unseren Kampf gegen den US-Imperialismus und Kolonialismus zu verschärfen, der heute die größte Bedrohung für das Überleben unseres Planeten darstellt – insbesondere für diejenigen unter uns, die aus Inselstaaten im „strategischen“ Pazifik kommen.

Es sind die Bewegungen der Völker, die sich mobilisieren werden, um die Regierungen der teilnehmenden Nationen daran zu erinnern, dass sie sich von dieser Übung zurückziehen, ihre Zusammenarbeit mit den israelischen Besatzungstruppen beenden und zu ihren Erklärungen bei den Vereinten Nationen und anderen verschiedenen Foren stehen müssen. Gemeinsam können wir eine bessere Welt aufbauen.

Kawena ulaokalã Kapahua ist ein Community Organizer bei Hui Aloha Aina, Honolulu Branch, einer führenden hawaiianischen Unabhängigkeitsorganisation. Er lebt in Honolulu, Hawaii, ist Doktorand der Politikwissenschaften an der Universität von Hawaii und arbeitet als Gewerkschaftsorganisator.

Joy Lehuanani Enomoto ist Gemeindeorganisatorin, Pazifikwissenschaftlerin und Künstlerin und lebt in Honolulu. Sie ist Geschäftsführerin der Entmilitarisierungsorganisation Hawaii Peace & Justice und Vizepräsidentin der hawaiianischen Souveränitätsorganisation Hui Aloha Aina o Honolulu.

Dieser Artikel wurde von Globetrotterproduziert und stammt aus Peoples Dispatch.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …