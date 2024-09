https://www.middleeasteye.net/news/israeli-podcast-hosts-call-erase-every-living-being-gaza-and-west-bank



Beliebte israelische Podcaster fordern die „Auslöschung aller Lebewesen“ im Gazastreifen und im Westjordanland

Von Katherine Hearst

4. September 2024

Naor Meningher und Eytan Weinstein sagen, die israelische Regierung solle „die Souveränität über das Westjordanland und den Gazastreifen erlangen und sie annektieren… alles zu Israel machen“.

Zwei nette jüdische Jungs moderieren Naor Meningher und Eytan Weinstein (Screengrab von YouTube)

Ein Clip aus einem englischsprachigen israelischen Podcast, in dem die Moderatoren Naor Meningher und Eytan Weinstein über die Idee diskutieren, alle Palästinenser im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen auszurotten, ist im Internet viral gegangen.

In einer Folge von Two Nice Jewish Boys, die vor drei Wochen ausgestrahlt wurde, sagte Moderator Weinstein: „Wenn Sie mir einen Knopf geben würden, um Gaza einfach auszulöschen, würde jedes einzelne Lebewesen in Gaza morgen nicht mehr leben. Ich würde ihn sofort drücken.“

Er behauptete, dass „die meisten Israelis“ dasselbe tun würden.

Meningher fügte hinzu, dass sie auch die Palästinenser in den „Gebieten“ auslöschen wollen würden.

„Denn das ist die Realität, in der wir leben: entweder wir oder sie, und es müssen sie sein“, sagte Weinstein.

Er fügte hinzu, dass die Israelis einen „ausgewachsenen Krieg“ wollen.

„Ein umfassender Krieg würde nicht bedeuten, dass wir nur in Gaza sind“, fügte er hinzu. „Und es würde auch nicht bedeuten, was wir in Gaza tun, denn in Gaza gibt es vielleicht eine Massenvernichtung, aber keinen massenhaften Tod.“

„Verzeihen Sie uns, wenn es uns scheißegal ist, ob dort alle sterben. Das ist einfach unsere Art und Weise. Es ist einfach die Art, wie Israelis fühlen“, sagte Weinstein.

In einer späteren Folge diskutierten die beiden über das, was sie als Israels Versagen in seinem andauernden Krieg gegen den Gazastreifen ansahen. Weinstein sagte, die Regierung solle aufhören, „zu versuchen, internationale Akzeptanz zu bekommen“ und „die Souveränität über das Westjordanland und den Gazastreifen zu erlangen und sie zu annektieren… alles zu Israel machen“.

Weinstein fügte hinzu, dass Israels „50-Jahres-Plan“ die Eroberung des Libanon beinhalten sollte. Er bezeichnete die Hisbollah und ihre Verbündeten auch als „Ziegenficker“.

Zu dem von den Vereinten Nationen geleiteten Polio-Impfprogramm, das derzeit in Gaza läuft, sagte Meningher: „Es ist mir unklar, warum wir diese humanitäre Hilfe leisten, wenn unsere Geiseln noch nie ein Rotes Kreuz gesehen haben.“

„Das Baby, das in Gaza geboren wird, ist technisch gesehen unschuldig, es ist mir scheißegal, ob es Polio bekommt“, sagte Weinstein.

Radio Ruanda

Der Clip, in dem Weinstein und Meningher die Idee der Auslöschung aller fünf Millionen Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland loben, hat online heftige Kritik hervorgerufen.

„Radio Ruanda ist hier in vollem Gange. Das ist zutiefst beunruhigend“, schrieb die Journalistin Samira Mohyedeen auf X und bezog sich dabei auf die Sendungen, die während des Völkermordes in Ruanda 1994 zum Völkermord an den Tutsi aufriefen.

Der CBC-Journalist Evan Dyer teilte den Clip auf X und verwies auf Meninghers frühere Rolle in den Medien bei den letzten fünf politischen Kampagnen des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu.

„Dies ist keine Randsendung und auch keine Randgruppe… die Sendung gehört zum Mainstream“, schrieb Dyer und zitierte eine Rezension des Podcasts in der Times of Israel, die ihn als ‚Plattform für freie und offene Gespräche‘ bezeichnete.

Die Journalistin Najat Abdi teilte das Video ebenfalls auf X und sagte, sie tue dies, „weil es eine Zeit geben wird, in der Tiere wie @EytanWeinstein abstreiten werden, dies gesagt zu haben, insbesondere wenn sie für die Anstiftung zum Völkermord rechtlich zur Verantwortung gezogen werden“.

„Plattformen wie @YouTube werden sich auch dafür verantworten müssen“, fügte Abdi hinzu.

Als Antwort darauf postete der Podcast ein Gif, das einen Finger zeigt, der einen roten Knopf drückt.

Übersetzt mit Deepl.com

