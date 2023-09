Beobachten: Deutsche Baerbock von ukrainischem Außenminister gedemütigt von Tyler Durden

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock wurde von ihrem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba in einer gemeinsamen Pressekonferenz am Montag zutiefst gedemütigt. Baerbock war zu ihrem vierten Besuch seit dem Einmarsch Russlands in die kriegszerstörte Ukraine gereist. Sie führte mit der Regierung Zelenski Gespräche auf hoher Ebene und kündigte 20 Millionen Euro mehr an humanitärer Hilfe an (Berlin hat in diesem Jahr bereits 380 Millionen Euro bereitgestellt).

Aber natürlich drängte die ukrainische Seite auf die Lieferung modernerer Waffen, insbesondere des in Schweden und Deutschland hergestellten Langstrecken-Marschflugkörpers Taurus. In einem für Berlin äußerst peinlichen Moment ging Kubela auf die deutsche Spitzendiplomatin los…