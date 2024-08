https://thegrayzone.com/2024/08/18/financier-moise-assassination-us-intelligence

Beschuldigter Finanzier des Moise-Attentats offenbar vom US-Geheimdienst beraten

Von Brian Saady

18. August 2024

Zwei Beteiligte an der Ermordung des haitianischen Präsidenten Jovenel Moïse wurden als DEA-Informantenenttarnt . Ein weiterer wurde als FBI-Informantenttarnt . Jetzt liefern neu veröffentlichte Gerichtsdokumente die bisher verblüffendsten Beweise, die die Verschwörer mit der US-Regierung in Verbindung bringen.

Ein Geschäftsmann aus Südflorida, der beschuldigt wird, das Komplott zur Ermordung des ehemaligen haitianischen Präsidenten Jovenel Moise finanziert zu haben, erhielt von einem vertraulichen Informanten eines US-Geheimdienstes juristische Ratschläge, die eine Mission zur Ergreifung des Staatschefs befürworteten, wie aus den im Juli 2024 veröffentlichten Gerichtsdokumenten hervorgeht. Laut dem Anwaltsteam des Angeklagten wird in den von der Regierung erhaltenen Unterlagen der US-Geheimdienst, dem der Informant angehört, nicht genannt, aber es ist klar, dass er ein [vertraulicher Informant] für einen US-Geheimdienst ist“.

Dem Geschäftsmann Walter Veintemilla und seiner Firma Worldwide Capital Lending Group wird vorgeworfen, dem in Florida ansässigen Rüstungsunternehmen CTU Security LLC, das das Attentat verübt haben soll, einen Kredit in Höhe von 175.000 Dollar gewährt zu haben.

Am 1. Juli stellten Veintemillas Anwälte einen Antrag auf Vernehmung des angeblichen Informanten „J.C.“, der als in Bolivien lebender ecuadorianischer Anwalt beschrieben wird. Veintemillas Verteidigung argumentiert, dass die Aussage von „J.C.“ ihre Behauptung untermauern würde, „dass mehrere Ermittlungs- und Verwaltungsbehörden der Regierung der Vereinigten Staaten von den Handlungen und Absichten seiner mutmaßlichen Mitverschwörer in Haiti wussten und diese Handlungen unterstützten.“

Veintemillas Mitangeklagte schlossen sich diesem Antrag auf Absetzung von J.C. in Bolivien ebenfalls an. Mehrere von ihnen, darunter Arcangel Pretel Ortiz und Antonio Intriago, wurden von der bolivianischen Regierung beschuldigt, im Oktober 2020 einen gescheiterten Putschversuch gegen Präsident Luis Arce geplant zu haben. Der Deutsche Alejandro Rivera Garcia, ein pensionierter Offizier der kolumbianischen Armee, der das Killerkommando in Haiti mit angeführt hatte, befand sich ebenfalls mit dieser Gruppe in Bolivien. Er wurde an die USA ausgeliefert, bekannte sich schuldig und wurde Ende 2023 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

Arcangel Pretel Ortiz und Antonio Intriago sind als Eigentümer des Sicherheitsunternehmens CTU Security LLC in Doral, Florida, aufgeführt, das die Gruppe von über zwanzig kolumbianischen Söldnern rekrutierte, die Moïse ermordeten. Ortiz und Intriago haben einen Hintergrund in verdeckten internationalen Operationen.

Antonio Intriago, ein venezolanischer Amerikaner, war einer der Organisatoren des Live-Aid-Konzerts 2019 an der kolumbianisch-venezolanischen Grenze, von dem sogar die US-Medien zugaben, dass es einen „Regimewechsel in Venezuela“herbeiführen sollte. Der aus Kolumbien stammende Arcangel Pretel Ortiz war ein FBI-Informant, dessen Aussage dazu beitrug, einen mit der kommunistischen Rebellengruppe FARC in Verbindung stehenden Waffenhändler in einer politisch aufgeladenen umgekehrten Operation zu überführen.

Der Zeitpunkt der Operationen dieser Gruppe in Haiti und Bolivien wirft die Frage auf, ob diese Männer von außen gelenkt wurden. Nach Angaben des Justizministeriums begannen Ortiz und Intriago mit dem Komplott gegen Moïse im Februar 2021. Das ist eine kurze Zeitspanne seit dem angeblichen Komplott in Bolivien im Oktober 2020. Es stimmt auch mit einem groben Zeitplan überein, der in Intriagos Antrag vom 3. Juli auf Absetzung von „J.C.“ erwähnt wird. Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass Intriago sich mit J.C. in Bolivien „viele Monate“ vor der Ermordung von Moïse getroffen hat und dass er sich auf J.C. auch in Bezug auf Rechtsberatung verlassen hat.

In dem Dokument wird auch behauptet, dass J.C. in Bolivien „im Exil“ lebt. Das ist insofern von Bedeutung, als Informanten in der Regel dazu gezwungen werden, um einer Gefängnisstrafe zu entgehen und/oder eine finanzielle Belohnung zu erhalten. Es ist schwer vorstellbar, dass ein Informant seine goldene Eintrittskarte nicht bei seinen amerikanischen Geheimdienstberatern einlösen würde, indem er Details über eine bevorstehende Ermordung eines ausländischen Staatschefs preisgibt.

Die Regierung reagierte mit einer Vielzahl von Statuten gegen den Antrag auf Absetzung von J.C. Es ist jedoch angebracht, darauf hinzuweisen, dass die Regierung Auszüge aus der Kommunikation vorlegte, die ihn als „nicht angeklagten Verschwörer“ erscheinen ließen. Unabhängig davon scheint die amerikanische Regierung eher darauf bedacht zu sein, ihre Quellen zu schützen, indem sie J.C.s Informationen unkenntlich macht. Es wurde kein Haftbefehl bzw. kein Auslieferungsersuchen ausgestellt.

Wie viel Vorwissen hatte die US-Regierung?

Der Mann aus Florida, den diese Gruppe angeblich als Präsident einsetzen wollte, Christian Sanon, kündigte sechs Wochen vor der Ermordung in einem Brief an Julie Chung, die damalige stellvertretende Sekretärin des Büros für Angelegenheiten der westlichen Hemisphäre des US-Außenministeriums, seine Absicht an, eine dreijährige Übergangsregierung zu führen.

Vor Gericht sind inzwischen noch mehr belastende Details ans Licht gekommen. Arcangel Pretel Ortiz (damals ein aktiver FBI-Informant) und andere Verschwörer trafen sich am 6. April 2021 mit FBI-Agenten. Laut der Erklärung des Justizministeriums zum hinreichenden Verdacht vom 10. Februar 2023 diskutierten Ortiz und die Mitverschwörer einen „Regimewechsel“:

„Die Anwesenden versuchten, die FBI-Mitarbeiter, die an dem Treffen teilnahmen, in eine Diskussion über einen Regimewechsel in Haiti zu ziehen. Daraufhin erklärte ein Agent den Männern im Wesentlichen, dass das FBI ihnen nicht helfen könne, weil Haiti seine eigenen politischen Probleme lösen müsse.“

Doch das FBI hielt sich zu den Einzelheiten des Treffens bedeckt. Eine Woche später befragte Veintemillas Anwalt Mike Ferlazzo vom FBI, wer an dem Treffen am 6. April teilgenommen hatte. Ferlazzo sagte aus: „Wir haben nicht alle Teilnehmer dieses Treffens aufgelistet“.

Hat die US-Regierung das Verbrechen ordnungsgemäß untersucht?

Die US-Strafverfolgungsbehörden haben auf einen Fall dieses Ausmaßes unerklärlich lax reagiert. Veintemilla, Ortiz und Intriago wurden jeweils unmittelbar nach dem Attentat vom FBI in Südflorida befragt. Ein Durchsuchungsbefehlfür Ortiz‘ Wohnung wurde jedoch erst im folgenden Monat vollstreckt.

Noch verwirrender ist, dass alle drei Männer auf freiem Fuß blieben, bis sie im Februar 2023 im Southern District of Florida (Miami) angeklagt wurden. Ihre Mitangeklagten, Christian Sanon und James Solages (der „bevollmächtigte Vertreter“ von CTU Security in Haiti), wurden dagegen sofort von den haitianischen Behörden verhaftet und im Januar 2023 an die USA ausgeliefert.

Der Richter befragte den Bundesstaatsanwalt zu der offensichtlichen Fluchtgefahr. Drei der mutmaßlichen Rädelsführer durften zweieinhalb Jahre auf freiem Fuß bleiben, bevor sie angeklagt wurden. Die stellvertretende US-Staatsanwältin Monica Castro sagte, dass sie überwacht wurden, aber sie antwortete auch leichtfertig, dass „die Angeklagten offen falsche Entlastungserklärungen abgaben und über ihre Beteiligung an dem Attentat logen. Die Erwartung war also, dass diese Personen ein falsches Gefühl der Sicherheit hatten, dass ihre Lügen vielleicht von den Strafverfolgungsbehörden geglaubt worden waren“.

