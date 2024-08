https://www.middleeastmonitor.com/20240820-ben-gvir-demands-dismissal-of-state-attorney-for-demanding-probe-into-singer-calling-to-erase-gaza/



Ben-Gvir fordert Entlassung des Staatsanwalts wegen der Forderung nach Untersuchung des Sängers, der zur „Auslöschung des Gazastreifens“ aufrief

20. August 2024

Itamar Ben-Gvir, Israels Minister für nationale Sicherheit, während eines Interviews in seinem Büro in der Knesset in Jerusalem, Israel, am 22. Juli 2024 [Kobi Wolf/Bloomberg via Getty Images]

Israels Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, forderte gestern die Entlassung des Staatsanwalts Amit Aisman, nachdem dieser die Einleitung einer strafrechtlichen Untersuchung gegen den Popsänger Eyal Golan wegen des Verdachts der Anstiftung zur Gewalt gefordert hatte, nachdem der Musiker zur „Auslöschung des Gazastreifens“ aufgerufen hatte.

Am 15. Oktober, eine Woche nach Beginn des verheerenden Krieges Israels gegen den belagerten Gazastreifen, trat Golan vor israelischen Soldaten auf, als er dazu aufrief, den Gazastreifen „auszuradieren“ und „keinen einzigen Menschen dort zu lassen“, wie der öffentliche Fernsehsender Kan berichtete.

Aisman empfahl Generalstaatsanwalt Gali Baharav-Miara, eine strafrechtliche Untersuchung gegen Golan wegen Aufstachelung zur Gewalt einzuleiten.

Ben-Gvir sagte daraufhin, dass Aisman entlassen werden sollte, und beschuldigte ihn der Voreingenommenheit gegenüber israelischen Interessen. Er forderte den Justizminister und den Premierminister auf, seine Entlassung auf der nächsten Kabinettssitzung zu diskutieren.

„Anstatt seine Bemühungen in die israelischen Kriegsanstrengungen zu investieren, investiert Aisman seine Bemühungen in die Kriegsanstrengungen von [Hamas-Chef] Sinwar“, so Ben-Gvir.

Im Juli empfahl Aisman, gegen Ben-Gvir wegen Aufwiegelung gegen die Palästinenser in Gaza zu ermitteln.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …