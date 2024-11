https://english.almayadeen.net/news/politics/biden-authorizes-use-of-anti-personnel-mines-in-ukraine–us



Biden genehmigt den Einsatz von Antipersonenminen in der Ukraine: US-Beamter

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

20. November 2024



Berichten zufolge soll diese Maßnahme dazu beitragen, den russischen Vormarsch in der Ostukraine zu verlangsamen, insbesondere in Kombination mit anderen von den USA gelieferten Waffen.

US-Präsident Joe Biden hat die Lieferung von Antipersonenminen an die Ukraine genehmigt, so ein von Reuters zitierter US-Beamter.

Die Vereinigten Staaten erwarten, dass die Ukraine die Minen auf ihrem eigenen Territorium einsetzt, unter der Bedingung, dass sie nicht in Gebieten eingesetzt werden, die von ukrainischen Zivilisten bewohnt werden, so der Beamte weiter.

Während die USA die Ukraine während des gesamten Krieges mit Russland mit Panzerabwehrminen beliefert haben, sollen die zusätzlichen Antipersonenminen dazu beitragen, das Vorrücken der russischen Bodentruppen zu verlangsamen, sagte der Beamte, der anonym bleiben wollte.

Derselbe Beamte erklärte, dass sich die US-Minen von den russischen dadurch unterscheiden, dass sie „nicht persistent“ sind, d. h. sie werden nach einer bestimmten Zeit inaktiv. Diese Minen benötigen eine Batterie, um zu detonieren, und explodieren nicht, wenn die Batterie leer ist, so der Beamte.

US-Botschaft in Kiew schließt aus Angst vor „Luftangriff

Die US-Botschaft in Kiew wurde über einen möglichen größeren Luftangriff am Mittwoch informiert und wird geschlossen, wie das US-Außenministerium für konsularische Angelegenheiten mitteilte.

„Aus Gründen der Vorsicht wird die Botschaft geschlossen, und die Botschaftsmitarbeiter werden angewiesen, sich in Sicherheit zu bringen“, heißt es auf der Website der US-Botschaft in Kiew.

„Die US-Botschaft rät den US-Bürgern, sich im Falle eines Luftalarms sofort in Sicherheit zu bringen.

Diese Warnung folgt auf den Einsatz US-amerikanischer ATACMS-Raketen durch die Ukraine, um russisches Territorium zu beschießen, ein Schritt, der durch die kürzliche Erlaubnis der scheidenden Regierung von US-Präsident Joe Biden am 1.000.

Russland hatte den Westen zuvor monatelang gewarnt, dass die Erlaubnis der Ukraine, US-amerikanische, britische und französische Raketen tief in russisches Hoheitsgebiet abzuschießen, Moskau dazu veranlassen würde, diese NATO-Mitglieder als direkt in den Krieg in der Ukraine verwickelt zu betrachten.

Im Oktober erklärte der russische Präsident Wladimir Putin, dass Moskau Vergeltung üben werde, wenn die Ukraine Waffen aus US-amerikanischer Produktion einsetzen würde, um tief in russisches Hoheitsgebiet einzudringen.

Putin billigt Russlands aktualisierten Rahmen für die nukleare Abschreckung

Am Dienstag senkte Putin die Schwelle für einen Nuklearschlag als Reaktion auf ein breiteres Spektrum konventioneller Angriffe in einer Zeit wachsender nuklearer Risiken und der höchsten Spannungen zwischen Russland und dem Westen seit über 50 Jahren.

Der Zeitpunkt des Erlasses ist von entscheidender Bedeutung, da er nur wenige Tage nach der Genehmigung des US-Präsidenten Joe Biden für den Einsatz amerikanischer Langstreckenraketen gegen militärische Ziele innerhalb Russlands durch die Ukraine ergeht – ein bedeutender politischer Wandel, den Kiew seit langem anstrebt.

Putin hat gewarnt, dass eine solche Entscheidung eine direkte Beteiligung der NATO an dem Konflikt bedeuten würde.

Der Erlass, der am 19. November in Kraft tritt, unterstreicht die Stärkung der russischen Strategie der nuklearen Abschreckung, um potenziellen Bedrohungen zu begegnen und die nationale Sicherheit zu wahren.

Es stuft eine Aggression gegen Russland oder seine Verbündeten durch einen nicht-nuklearen Staat, der von einem nuklearen Staat unterstützt wird, als gemeinsamen Angriff ein und fügt hinzu, dass jede Aggression eines Staates innerhalb einer Militärkoalition als Angriffshandlung der gesamten Koalition behandelt wird.

In dem Dokument wird die Abschreckung von Aggressionen als eine der höchsten staatlichen Prioritäten Russlands bezeichnet, die durch die gesamten militärischen Fähigkeiten des Landes, einschließlich der Nuklearstreitkräfte, unterstützt wird.

Bedingungen für den Einsatz von Atomwaffen

Russlands nukleare Abschreckungspolitik wird als defensiv beschrieben und zielt darauf ab, seine Nuklearstreitkräfte auf einem Niveau zu halten, das ausreicht, um die Abschreckung zu gewährleisten, die Souveränität und territoriale Integrität zu schützen und die Eskalation militärischer Konflikte zu verhindern.

Die Politik unterstreicht die Unvermeidbarkeit von Vergeltungsmaßnahmen im Falle einer Aggression gegen Russland oder seine Verbündeten und ist an die sich entwickelnden militärischen Gefahren und Bedrohungen anpassbar.

Der Erlass weist darauf hin, dass der Anwendungsbereich der nuklearen Abschreckung Staaten, Blöcke oder Bündnisse umfasst, die Russland als Gegner betrachten, Massenvernichtungswaffen besitzen oder Ressourcen für eine Aggression gegen Russland bereitstellen.

Zu den Bedingungen, die den Einsatz von Atomwaffen auslösen könnten, gehören verlässliche Informationen über den Start von Interkontinentalraketen, die auf Russland oder seine Verbündeten gerichtet sind, Aktionen zur Isolierung von Teilen des russischen Territoriums oder Angriffe auf ökologisch sensible Einrichtungen, die katastrophale Folgen haben könnten, so das Dokument.

Weitere Bedingungen für den möglichen Einsatz von Atomwaffen durch Russland sind bestätigte Starts von luft- und weltraumgestützten Angriffssystemen, Übergriffe auf russische Grenzen und der Einsatz von Massenvernichtungswaffen gegen Russland oder seine Streitkräfte.

Dem Erlass zufolge bestehen Russlands nukleare Abschreckungskräfte aus land-, see- und luftgestützten Komponenten, die in der Lage sind, potenziellen Gegnern unannehmbare Schäden zuzufügen.

Als größte militärische Gefahr für Russland werden die Stationierung von Atomwaffen in Nicht-Atomwaffenstaaten und das Vorhandensein fortschrittlicher Militärtechnologien wie Hyperschallwaffen und Angriffsdrohnen genannt.

Das Dokument unterstreicht die Bemühungen Russlands, nukleare Risiken zu verringern und Eskalationen zu verhindern, die zu militärischen Konflikten, auch nuklearen, führen könnten.

Es bekräftigt auch das Recht des Landes, Atomwaffen als Extremmaßnahme als Reaktion auf den Einsatz von Massenvernichtungswaffen oder konventionellen Aggressionen gegen Russland oder seine Verbündeten einzusetzen.

Darüber hinaus stellt der Erlass fest, dass die Grundsätze der russischen Politik der nuklearen Abschreckung als Reaktion auf externe und interne Faktoren angepasst werden können.

Es wird hervorgehoben, dass Russland Atomwaffen als Abschreckungsmittel ansieht und betont, dass ihr Einsatz eine extreme und letzte Maßnahme wäre.

An anderer Stelle unterstreicht das Dokument, dass die Entscheidung über den Einsatz von Atomwaffen vom russischen Präsidenten getroffen wird, der erforderlichenfalls andere Staaten von dieser Bereitschaft in Kenntnis setzen kann.

