Europäische Regierungen unterstützen den Einsatz von US-Raketen zur Bombardierung Russlands

Von Johannes Stern, Alex Lantier

19. November 2024

Während die Ukraine von den USA gelieferte ATACMS-Raketen einsetzt, um Russland zu bombardieren, geben europäische Beamte dieser Politik ihre volle Unterstützung. Der Inhalt dieser atemberaubend leichtsinnigen Entscheidung – nachdem der Kreml gewarnt hatte, dass der Einsatz von US-Raketen, die von US-Streitkräften in der Ukraine auf der Grundlage von US-Zieldaten abgefeuert werden, einen direkten Krieg zwischen der NATO und Russland bedeuten würde – ist unmissverständlich. Das NATO-Bündnis riskiert in Wirklichkeit einen totalen Krieg zwischen den großen Atommächten.

Die europäischen Regierungen setzen diese Politik unter eklatanter Missachtung des Willens der Bevölkerung durch. Nachdem der französische Präsident Emmanuel Macron dazu aufgerufen hatte, in diesem Winter Truppen in die Ukraine zu schicken, um Russland zu bekämpfen, ergab eine Umfrage der Eurasia Group, dass neun von zehn Menschen in Westeuropa diese Politik ablehnten, die auch von anderen europäischen Staatschefs kritisiert wurde. Nun aber setzen sie alle eine Eskalation des Konflikts mit Russland in Gang, die zu einem Atomkrieg führen könnte.

Am Dienstag hat der russische Präsident Wladimir Putin als Reaktion auf die Drohungen der USA und Großbritanniens, die Ukraine mit Langstreckenraketen zu bewaffnen, um Russland zu bombardieren, eine schärfere russische Nukleardoktrin verabschiedet, als er im Herbst dieses Jahres angekündigt hatte. Darin heißt es, dass „eine Aggression gegen die Russische Föderation und (oder) ihre Verbündeten durch einen nicht-nuklearen Staat mit Beteiligung oder Unterstützung eines nuklearen Staates als deren gemeinsamer Angriff betrachtet wird“. Das heißt, wenn die Ukraine NATO-Raketen auf Russland abfeuert, sind die NATO-Staaten legitime Ziele für russische Gegenangriffe, auch mit Atomwaffen.

Mit monumentalem Leichtsinn lassen die europäischen Regierungen erkennen, dass sie bereit sind, einen Atomkrieg zu riskieren, um ihre Intervention in der Ukraine zu eskalieren.

Bei einem Treffen der Außenminister der Europäischen Union (EU) am Montag in Brüssel befürwortete die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock den Einsatz von US-Raketen zur Bombardierung Russlands. Berlin unterstütze die „Entscheidung der amerikanischen Seite“, sagte Baerbock und betonte, dies sei „kein Umdenken … sondern eine Intensivierung dessen, was bereits von anderen Partnern geliefert wurde“.

Auf die Frage nach dem Einsatz von NATO-Raketen zur Bombardierung Russlands während des Brüsseler Gipfels sagte der französische Außenminister Jean-Noël Barrot, Frankreich unterstütze diese Politik bereits: „Nun, Sie haben Präsident Macron am 25. Mai in Meseberg gehört, Anfang des Jahres. Wir haben offen gesagt, dass dies eine Option ist, die wir in Betracht ziehen würden, wenn es darum ginge, Ziele von dort aus anzugreifen, wo Russland derzeit ukrainisches Territorium angreift. Das ist also nichts Neues.“

Gestern, nachdem Russland bestätigt hatte, dass Kiew und Washington ATACMS-Raketen zur Bombardierung Russlands eingesetzt hatten, bekräftigte Baerbock diesen Standpunkt. Auf dem Treffen der EU-Außenminister am Dienstag in Warschau wies sie die russischen Drohungen mit einer massiven Reaktion, einschließlich des möglichen Einsatzes von Atomwaffen, zurück. Auf die Frage, wie die deutsche Regierung die Änderung der russischen Nuklearwaffendoktrin bewertet, wies sie diese mit den Worten zurück: „Wir lassen uns nicht einschüchtern, egal was für neue Dinge immer wieder herausposaunt werden.“

Inmitten des deutschen Wahlkampfes haben Vertreter der Regierungs- und der offiziellen Oppositionsparteien ähnliche Positionen bezogen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europäischen Parlament, kommentierte zu X: „Besser spät als nie. Es ist sehr gut, dass Joe Biden diese wichtige Entscheidung jetzt am Ende seiner Amtszeit trifft.“

Norbert Röttgen, ein führender Außenpolitiker der CDU, schrieb ebenfalls auf X: „Die USA tun, was moralisch und politisch richtig ist. Ein überfälliger Schritt, der die Ukraine endlich in die Lage versetzt, sich gegen russische Waffen zu wehren, bevor sie Zivilisten in der Ukraine töten.“ Er fügte hinzu: „Die Fähigkeit der Ukraine, sich selbst zu verteidigen, zu stärken [ist] völkerrechtlich zulässig und moralisch und politisch notwendig. Das ist die einzige Sprache, die Putin versteht.“

Niemand stellt die notwendigen Fragen, um die erschütternden Folgen dieser Politik zu erklären. Wenn das russische Militär auf NATO-Angriffe auf seinem Boden mit der Bombardierung europäischer Militärstützpunkte oder europäischer Städte antwortet, was wollen die europäischen Mächte dann tun? Glauben sie, dass sie einen groß angelegten Krieg mit Russland führen können, ohne einen Atomkrieg auszulösen? Wie viele Millionen von Menschenleben sind die europäischen Mächte bereit, für ihre Kriegsziele zu opfern?

Gestern, auf dem G20-Gipfel in Rio de Janeiro, reagierte Macron auf die Bombardierung Russlands, indem er den Kreml für die Änderung seiner Nukleardoktrin anprangerte. „Ich möchte Russland wirklich dazu auffordern, sich verantwortungsvoll zu verhalten. Als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats trägt es Verantwortung“, sagte Macron und beklagte, dass Moskau nun eine ‚eskalierende‘ Haltung einnehme. Er fügte hinzu: „Russland ist heute dabei, eine Macht der globalen Destabilisierung zu werden.“

Der britische Premierminister Sir Keir Starmer äußerte sich ähnlich, indem er Putins Änderung der russischen Nukleardoktrin als „unverantwortliche Rhetorik“ abtat und versprach, dass dies „uns nicht von unserer Unterstützung für die Ukraine abhalten wird“.

Die russischen Drohungen als „unverantwortliche Rhetorik“ abzutun, bedeutet, russisches Roulette zu spielen, allerdings mit Atomwaffen. NATO-Vertreter haben erklärt, dass es ihr Ziel ist, Russland eine umfassende strategische Niederlage zuzufügen, den russischen Staat zu zerstören und das Land aufzuteilen. Putin steht zweifellos unter starkem Druck, auf die eskalierenden Bombardements gegen Russland zu reagieren. Wenn der Kreml bisher beschlossen hat, auf frühere NATO-Provokationen nicht massiv zu reagieren, so bedeutet dies nicht, dass er dies in Zukunft vermeiden kann.

Es sind nämlich die NATO-Mächte, die mit äußerster Rücksichtslosigkeit handeln, Russland bombardieren und erklären, dass sie sich nicht abschrecken lassen, auch nicht durch die Gefahr eines nuklearen Armageddon. Ihre Argumente sind durch schreiende Widersprüche zerrissen. Einerseits behaupten sie, die Ukraine und Europa müssten Krieg führen, um die Demokratie vor der unerbittlichen, hitlerischen Bedrohung durch Putin zu schützen; andererseits unterstellen sie, Putin sei so „verantwortungsbewusst“, dass er geduldig zulassen werde, dass sie Russland bombardieren.

Dies war der Inhalt der Berichterstattung der deutschen Zeitung „Die Zeit“ über die Ukraine-Krise. „Streng genommen könnte Russland nach seiner eigenen Doktrin schon jetzt einen Atomkrieg beginnen“, räumt sie ein, um dann hinzuzufügen: “In Wirklichkeit haben solche Dokumente aber kaum einen Wert. Sie sind eher eine Drohung, aggressive PR nach außen, als ein tatsächlicher Leitfaden für den internen Gebrauch.“

Die Zeit weiß, dass sie lügt, wenn sie die russische Nukleardoktrin als leere PR abtut, also widerspricht sie sich selbst. „Das Problem“, heißt es weiter, “ist, dass russische Drohungen, ob in Form einer Doktrin, von Atomübungen oder demonstrativen Planspielen, die für die Geheimdienste sichtbar sind, Konsequenzen haben.“ Experten „sind sich einig, dass Wladimir Putin seine Massenvernichtungswaffen nicht einsetzen wird, aber die Regierungen der westlichen Länder können das Risiko nicht ignorieren. Auch dann nicht, wenn sie überzeugt sind, dass Putin blufft. Zumindest so lange, wie die technische Möglichkeit eines russischen Atomschlags besteht.

In Wirklichkeit ignorieren die NATO-Mächte das Risiko eines nuklearen Holocausts, um zu versuchen, Russland eine „strategische Niederlage“ beizubringen. Die Verfolgung dieses Ziels hat eine unerbittliche militärische Logik. Angesichts der drohenden Niederlage ihrer ukrainischen Hilfstruppen und der Befürchtung, dass der designierte US-Präsident Donald Trump die US-Militärhilfe für Kiew reduzieren könnte, planen die europäischen Mächte ein immer stärkeres und direkteres Eingreifen in den Krieg mit Russland.

Es gibt einen tief verwurzelten Widerstand in der Bevölkerung gegen den Kriegsplan des europäischen Imperialismus, aber die Arbeiterklasse muss vor dieser Gefahr gewarnt und dagegen mobilisiert werden. Die Arbeiter dürfen sich keine Illusionen machen. Die herrschende Klasse plant die Militarisierung Europas mit weitreichenden Folgen: die Wiedereinführung der Wehrpflicht, die Entsendung von Kampftruppen in die Ukraine, eine massive Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf Kosten der Löhne und wichtiger sozialer Programme sowie die Errichtung faschistischer Polizeistaatsregime zur Unterdrückung der Opposition der Arbeiterklasse.

