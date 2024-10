https://www.commondreams.org/opinion/biden-lebanon-gaza-policy



Biden sieht tatenlos zu, wie Netanjahu Gaza und jetzt den Libanon auslöscht

Von Ralph Nader

Common Dreams

19. Oktober 2024

Mit der vollen Unterstützung der US-Regierung, einschließlich Waffen und politischer Deckung, um das Gemetzel fortzusetzen, weiß Netanjahu, dass er freie Hand hat, um den Iran anzugreifen und die USA in einen regionalen Krieg zu ziehen.

Bidens Bomben und Raketen, die täglich von seinem Marionettenmeister Netanjahu auf den Libanon, einen Verbündeten der USA, abgeworfen werden, richten in diesem kleinen wehrlosen Land verheerende Schäden an. Die israelische Völkermordmaschine führt einen vernichtenden Angriff auf flüchtende Zivilisten und wichtige Einrichtungen durch. Die israelische Strategie der verbrannten Erde ist dieselbe, die wir bereits im Gazastreifen gesehen haben. Im Libanon wird jeder angegriffen, der sich bewegt, oder alles, was steht – ob ein Krankenhaus, ein dicht besiedeltes Wohngebiet, ein Café, ein städtisches Gebäude, ein Markt, eine Schule oder eine Moschee – und es wird behauptet, dass sich hier oder dort ein Hisbollah-Kommandeur oder ein Hisbollah-Stützpunkt befunden habe. Zwei aktuelle Schlagzeilen der New York Times bringen die Auswirkungen dieses jüngsten israelischen Krieges zum Ausdruck: „In nur einer Woche wurden eine Million Menschen im Libanon vertrieben“ und „Libanons Krankenhäuser brechen unter dem Ansturm zusammen: ‚Wahllose‘ Angriffe überfordern das Gesundheitssystem, so die UNO“.

Historische Anmerkung: Die Hisbollah, die auch eine politische Partei und eine Organisation für soziale Dienste ist, wurde 1982 gegründet, um verarmte schiitische Muslime im Südlibanon zu verteidigen, unmittelbar nachdem die israelische Armee erneut in den Libanon einmarschiert war und die Bewohner während einer 18-jährigen Militärbesetzung schwer misshandelt hatte.

Egal, was oder wen die amerikanischen F-16-Kampfflugzeuge der israelischen Luftwaffe bombardieren, egal, wie viele Tote und Verletzte es unter den libanesischen Familien gibt, darunter viele Kinder und Frauen, Biden liefert weiterhin bedingungslos und hemmungslos Massenvernichtungswaffen. Er verstößt gegen sechs Bundesgesetze, die die Einhaltung bestimmter Bedingungen vorschreiben – wie z. B. keine Verletzung der Menschenrechte oder Behinderung der humanitären Hilfe der USA. Netanjahu verstößt gegen diese und andere Bedingungen und verhöhnt seinen wichtigsten Gönner, die Regierung der Vereinigten Staaten.

Israel hat schon lange Pläne für ein Stück des Libanon, das bis zum Gebiet des Litani-Flusses reicht. Wasser ist wertvoll. Im Laufe der Jahre hat Israel regelmäßig den libanesischen Luftraum verletzt, ist in den Libanon eingedrungen und hat verbotene Streubomben und weißen Phosphor eingesetzt. Laut Aya Majzoub, stellvertretende Regionaldirektorin für den Nahen Osten und Nordafrika bei Amnesty International, „ist es mehr als schrecklich, dass die israelische Armee wahllos weißen Phosphor eingesetzt hat, was gegen das humanitäre Völkerrecht verstößt.“

Das Weiße Haus weiß das alles. Es ist ihm egal. Wo auch immer Israel einfällt, Bomben abwirft, Attentate verübt oder Pager und Walkie-Talkies mit Sprengfallen präpariert, Bibi-Biden setzt seine Unterwürfigkeit gegenüber dem israelischen Terrorregime und seinem völkermörderischen Anführer Netanjahu fort, der von drei von vier Israelis für seine Innenpolitik verachtet wird und von israelischen Staatsanwälten wegen Korruption angeklagt ist.

Trotz Berichten, dass Biden insgeheim gegen Netanjahu hetzt und ihn als Lügner und Unterstützer von Trumps Wiederwahl betrachtet, weiß Biden, dass dieser autoritäre ausländische Politiker die große Karte hat: den KONGRESS. Die meisten Abgeordneten, die im vergangenen Juni an seiner schädlichen Ansprache vor einer gemeinsamen Kongresssitzung teilnahmen, spendeten ihm rekordverdächtige 52 Standing Ovations. Die ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi sagte: „Benjamin Netanyahus heutige Präsentation im Plenarsaal war mit Abstand die schlechteste Präsentation aller ausländischen Würdenträger, die eingeladen wurden und das Privileg hatten, vor dem Kongress der Vereinigten Staaten zu sprechen.“

Biden, der dafür bekannt ist, Außen- und Militärpolitik ohne jegliche Genehmigung durch den Kongress zu betreiben, möchte die mächtige „Israel Government Can Do No Wrong“-Lobby in den USA nicht verärgern, der er während seiner gesamten 50-jährigen politischen Karriere verpflichtet war. Dazu gehört auch die derzeitige Zerstörung des Libanon durch Israel, wo Zehntausende Amerikaner leben. Die Washington Post berichtet, dass das Weiße Haus unter Biden „die Bodenoperationen Israels im Libanon bisher uneingeschränkt unterstützt, selbst angesichts des wachsenden internationalen Aufschreis über die Opfer unter der Zivilbevölkerung … und die israelischen Zusammenstöße mit den Friedenstruppen der Vereinten Nationen“, die seit Jahrzehnten dort stationiert sind.

Mit der vollen Unterstützung der US-Regierung und jetzt auch der Unterstützung durch US-Kriegsschiffe, Marinesoldaten und Logistik sowie 100 US-Soldaten, die diese Woche in Israel eintreffen, weiß Netanjahu, dass er freie Hand hat, um den Iran anzugreifen und die USA in einen regionalen Krieg zu ziehen.

Sowohl Netanjahu als auch Bibi-Biden wurden über die Möglichkeit eines „Blowbacks“ (der Begriff der CIA) gegen die USA informiert. Diese Bedenken stammen von US-Geheimdiensten, die Szenarien wie zukünftige 11. September oder die jüngsten kostengünstigen bewaffneten Drohnen untersuchen, die überall gebaut und eingesetzt werden können. Militaristen und Konzernvertreter in den USA sind nicht sonderlich besorgt, denn wann immer es zu einem „Blowback“ kommt, können sie mit größeren Militärbudgets und Gewinnen mehr Macht in einen weiteren „Krieg gegen den Terror“ konzentrieren, abweichende Meinungen zum Schweigen bringen und kritische innenpolitische Prioritäten unterordnen oder beiseiteschieben.

Das ist das tödliche Schicksal, dem Amerika durch seine feigen, verfassungswidrigen Politiker beider großer Parteien ausgesetzt ist. Die Machtstruktur – der Unternehmensstaat – oder das, was Franklin Delano Roosevelt 1938 in einer Botschaft an den Kongress einmal als „Faschismus“ bezeichnete, sagt dem amerikanischen Volk: „Kopf: Wir gewinnen, Zahl: Ihr verliert.“

So schlimm ist es um Biden bestellt. Kürzlich blieben zwei Briefe von 65 amerikanischen Ärzten und Gesundheitspersonal, die aus den Schrecken, den Todesfeldern von Gaza, zurückgekehrt sind, an Präsident Joe Biden unbeantwortet. (Siehe „65 Ärzte, Krankenschwestern und Sanitäter: Was wir in Gaza gesehen haben“ von Feroze Sidhwa, New York Times vom Sonntag, 13. Oktober 2024). In ihren Briefen fordern sie einen Waffenstillstand und sofortige humanitäre Hilfe für die hungernden und sterbenden Menschen in Gaza. Sie bitten um ein Treffen mit Präsident Biden, der sich oft mit der pro-israelischen Lobby getroffen hat. Joe aus Scranton sagt nein.

Diese mutigen Ärzte und Krankenschwestern fordern Joe Biden außerdem auf, von Netanjahu zu verlangen, dass er Kindern in Gaza, die schwere Verbrennungen erlitten haben oder amputiert sind, erlaubt, per Luftbrücke nach Amerika gebracht zu werden, um dort von mitfühlenden Spezialisten in bereitstehenden amerikanischen Krankenhäusern behandelt zu werden. Biden, ein praktizierender Katholik, hat kein Interesse.

Präsident George Washington warnte sein Land in seiner Abschiedsrede davor, sich in ausländische Verwicklungen einzumischen. Hätte er mehr Weitsicht besessen, hätte er das Wort „Kapitulationen“ hinzugefügt.

