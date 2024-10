https://english.almayadeen.net/articles/opinion/netanyahu-has-gravely-miscalculated-invading-lebanon



Netanjahu hat sich bei der Invasion des Libanon schwer verrechnet

Von Tom Fowdy

Quelle: Al Mayadeen Englisch

19. Oktober 2024



Aufständische Kräfte haben immer eine völlig andere Denkweise als die Armeen souveräner Staaten, da sie in weitaus größerem Maße von Ideologie und dem Wunsch motiviert sind, ihr Heimatland oder ihr Volk zu verteidigen.

Netanjahu ist bereits in die Falle eines riesigen Katz-und-Maus-Spiels oder eines „Whack-a-Mole“-Spiels getappt, das enorm kostspielig und einfach nicht nachhaltig ist. (Al Mayadeen English; Illustrated by Ali Al-Hadi Shmeiss)

Im Laufe der Geschichte gab es ein immer wiederkehrendes Thema: Kriege und Invasionen werden häufig aufgrund von Fehleinschätzungen begonnen. Die Geschichte ist immer dieselbe: Der Angreifer glaubt, einen „Masterplan“ aufgestellt zu haben, der, wenn er korrekt ausgeführt wird, den Feind präventiv und entscheidend lähmt und ihm einen schnellen und relativ unblutigen Sieg beschert, wodurch ein langer und zerstörerischer Krieg vermieden wird. Ob es sich um den deutschen Plan zur Eroberung der Sowjetunion im Jahr 1941, Saddam Husseins Invasion in Kuwait oder sogar den jüngsten Krieg in der Ukraine handelt, diese „Masterpläne“ setzen so sehr auf die Überlegenheit ihrer eigenen Ziele, dass sie dazu neigen, die Entschlossenheit ihrer Gegner und damit die umfassenderen Folgen ihrer Handlungen fatal zu unterschätzen, was zu katastrophalen Kriegen führt, die sie letztlich nicht mehr kontrollieren können.

Dieser historische Zyklus wiederholt sich gerade im Libanon: Benjamin Netanjahu hat sich fälschlicherweise verrechnet, als er dachte, er könne die Führung der Hisbollah durch eine Reihe verdeckter Aktionen und Enthauptungsschläge präventiv auslöschen und anschließend eine Bodeninvasion in das Land starten und eine seiner Meinung nach führerlose, desorientierte und zerschlagene Miliz in einem Zustand des Chaos ohne organisierten Widerstand beiseite fegen.

Dies würde, so dachte er, die endgültige Zerstörung der Hisbollah und ihrer „Infrastruktur“ ermöglichen. Diese Annahmen haben sich in der Tat als falsch erwiesen, da die IOF auf heftigen Widerstand stieß und Verluste erlitt. Am 13. Oktober gelang es der Hisbollah außerdem, einen Stützpunkt mit Drohnen anzugreifen.

Warum handelt es sich um eine Fehleinschätzung?

Erstens zeigt die Geschichte wieder einmal, dass selbst die mächtigsten Mächte in Kriegen gegen hoch motivierte Milizen oder Guerillatruppen zu kämpfen hatten, selbst wenn sie das Privileg hatten, das betreffende Land zu besetzen. Wie die Erfahrungen der Vereinigten Staaten in Vietnam und Afghanistan gezeigt haben, kann die Bombardierung des Feindes mit Flächenbombardements zwar zu zahlreichen zivilen Opfern führen, aber selten werden die Gegner ausgelöscht, die oft asymmetrisch und eher verzweifelt als in greifbaren Linien oder Kolonnen organisiert sind. Es geht nicht darum, Panzer oder Lastwagen zu bombardieren.

Zweitens geht es in solchen Kriegen nicht wirklich um die Nullsummenkontrolle von Territorium. Wenn man eine aufständische Kraft ist, besteht das Hauptziel darin, den Feind durch einen langwierigen Zermürbungskrieg zu besiegen, und die eigene Organisationsform ermöglicht es, sich fließend zu bewegen, innerhalb ihres Territoriums zu operieren und verdeckt zuzuschlagen.

Selbst wenn die israelische Armee den Südlibanon besetzt, „endet“ der Krieg also nicht und die Hisbollah ist nicht „besiegt“, sondern sie gerät in einen Sumpf. Die Hisbollah ist schließlich kein Gegner, der einem souveränen Staat gegenübersteht, sondern eine substaatliche Widerstandsbewegung und ein politischer Akteur im Libanon, und ihre Organisation ist über das ganze Land verstreut. Während Netanjahu und die israelische Armee geschworen haben, „ihre Infrastruktur zu zerstören“ und „das Grenzgebiet zu säubern“, ist dies ein unsinniges Ziel, denn die Ausmaße des Krieges, den sie entfacht haben, und das, was sie tun müssten, übersteigen bei weitem ihre Behauptungen über ihre „begrenzten Ziele“. Dies wird bereits durch die Massenbombardierung von Beirut, die steigenden Opferzahlen unter der Zivilbevölkerung und die Angriffe auf Friedenstruppen der Vereinten Nationen als Kollateralschaden deutlich.

Anstatt eines begrenzten Grenzkrieges, wie er den westlichen Mainstream-Medien irreführend verkauft wurde, ist Netanjahu bereits in die Falle eines riesigen Katz-und-Maus-Spiels oder eines „Whac-a-Mole“-Spiels getappt, das enorm kostspielig und einfach nicht tragbar ist. Ebenso wird die Entschlossenheit der Hisbollah fatal unterschätzt.

Aufständische Kräfte haben immer eine völlig andere Denkweise als die Armeen souveräner Staaten, da sie in weitaus größerem Maße von Ideologie und dem Wunsch motiviert sind, ihr Heimatland oder ihr Volk zu verteidigen, und sich daher nicht vom Risiko des Todes abschrecken lassen. Auch hier sind Afghanistan und Vietnam entscheidende historische Beispiele. Eine staatliche Einheit kann junge Männer zwangsweise einberufen, aber aufständische Kräfte sind oft freiwillig und extrem motiviert.

Daher ist es der IOF auch nach einem Jahr nicht gelungen, die Hamas innerhalb der winzigen Grenzen des Gazastreifens zu zerstören, selbst wenn dessen Grenzen blockiert sind. Hat die Zerstörung jedes Gebäudes in Sichtweite den Konflikt zu Gunsten von Netanjahu beendet? Oder die Enthauptung von Elementen ihrer Führung?

Wenn man dies im Kontext betrachtet, welche Chance haben sie dann in der viel größeren und gebirgigen Fläche des Libanon? In diesem Fall können wir nur zu dem Schluss kommen, dass Benjamin Netanjahu sich mit der Invasion dieses Landes schwer verrechnet hat.

Die in diesem Artikel erwähnten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder.

Britischer Journalist, Kolumnist und politischer Analyst mit Schwerpunkt auf asiatischen Themen. Er lebt in Südkorea.

Übersetzt mit Deepl.com

