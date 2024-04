Biden and Netanyahu: United in goal, divided by strategy US President Joe Biden’s goals in Gaza align with Tel Aviv’s. But Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu’s execution of these objectives is heavily clashing with US interests, undermining its soft power elsewhere in the region.

Die Ziele von US-Präsident Joe Biden im Gazastreifen stimmen mit denen von Tel Aviv überein. Doch die Umsetzung dieser Ziele durch den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu kollidiert stark mit den Interessen der USA und untergräbt ihre weiche Macht in der Region.

Biden und Netanjahu: Im Ziel vereint, in der Strategie getrennt

Von Mohamad Hasan Sweidan

5. APRIL 2024

In einem Interview mit MSNBC im vergangenen Monat bezog US-Präsident Joe Biden eine selten entschlossene Position gegenüber seinem treuen israelischen Verbündeten und betonte, dass ein Einmarsch der Besatzungsarmee in Rafah – ohne einen auf die Zivilbevölkerung ausgerichteten Plan – eine „rote Linie“ überschreiten würde. Er konterte seine Warnung, indem er Washingtons unerschütterliche Unterstützung für Tel Aviv bekräftigte und versprach, dass er „Israel niemals verlassen“ werde.

Der israelische Rundfunk berichtete unter Berufung auf ungenannte politische Quellen, das Telefonat zwischen Biden und Netanjahu am 4. April sei „schwieriger als erwartet“ gewesen. Das Weiße Haus erklärte, Bidens harter Ton während des Gesprächs spiegele „wachsende Frustration“ über Tel Avivs mangelnde Kooperation beim Schutz der Zivilbevölkerung wider.

Dieser Widerspruch in Worten und Verhalten verdeutlicht das Dilemma, in dem sich das Weiße Haus im Umgang mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu befindet. Man kann nicht beides haben. Während die USA versuchen, Netanjahus aggressive Politik – zumindest für die Öffentlichkeit – zu mildern, wollen sie dies tun, ohne die Stabilität seiner extremistischen Koalitionsregierung zu untergraben.

Kurz gesagt, jedes Wort wird in öffentlichen US-Verlautbarungen abgewogen, um diesen schmalen Grat zu überwinden. Nach einem virtuellen Treffen zwischen dem Nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan und israelischen Beamten am 1. April, bei dem auch Gespräche über den geplanten israelischen Einmarsch in Rafah stattfanden, wurde in einer Erklärung des Weißen Hauses lediglich festgestellt: „Die beiden Seiten hatten im Laufe von zwei Stunden ein konstruktives Gespräch über Rafah. Sie waren sich einig, dass sie das gemeinsame Ziel verfolgen, die Hamas in Rafah zu besiegen.

Am 26. März wurde in einem Briefing des israelischen Verteidigungsministeriums bekannt, dass US-Verteidigungsminister Lloyd Austin „die Ansicht geäußert hat, dass die verbleibenden Bataillone der Hamas in Rafah aufgelöst werden müssen, dass dies ein legitimes Ziel ist, das wir teilen.“ Er fügte hinzu, dass „Rafah kein sicherer Hafen für die Hamas sein sollte. Das sollte nirgendwo in Gaza der Fall sein.“

Aus diesen fadenscheinigen Erklärungen kann man schließen, dass die Regierung Biden und die Regierung Netanjahu in Bezug auf die Kriegsziele einer Meinung sind. Seit Beginn der Feindseligkeiten haben die USA aktiv mit den israelischen Entscheidungsprozessen zusammengearbeitet, um die Übereinstimmung mit den strategischen Zielen zu gewährleisten. Hochrangige US-Beamte, darunter Biden, Außenminister Antony Blinken und Außenminister Austin, haben an Sitzungen des israelischen Kriegskabinetts teilgenommen.

Drei Tage nach dem Start von Al-Aqsa Flood stellte Biden „kristallklar“ fest: „Wir stehen zu Israel. Wir stehen an der Seite Israels. Und wir werden dafür sorgen, dass Israel das hat, was es braucht, um sich um seine Bürger zu kümmern, sich zu verteidigen und auf diesen Angriff zu reagieren.“

Spannungen mit Tel Aviv nehmen zu

Trotz dieser gemeinsamen strategischen Vision haben die jüngsten Entwicklungen die aufkommenden Meinungsverschiedenheiten zwischen Netanjahu und Biden deutlich gemacht. Die Differenzen drehen sich um die Methoden, mit denen Israels Sicherheit und Zukunft gewährleistet werden soll. Der Kern des Streits lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Die Biden-Administration sieht den Weg zur Normalisierung, wie er in den Abraham-Verträgen der Trump-Ära von 2020 vorgezeichnet ist, als historische Chance zur Stärkung des regionalen Friedens, wobei das Juwel in der Krone ein saudi-israelisches Normalisierungsabkommen ist.

Blinken warnte bei einem Besuch in Saudi-Arabien, dass die laufenden Militäroperationen im Gazastreifen die Aussichten auf eine saudi-israelische Normalisierung gefährden könnten, die für Tel Aviv auf regionaler Ebene von großem strategischen Interesse ist:

„Fast jedes Land in der Region möchte Israel integrieren, die Beziehungen zu ihm normalisieren und „Die Realität ist, Israel zu helfen, es zu schützen. Das setzt aber vor allem die Gründung eines palästinensischen Staates voraus und natürlich auch die Beendigung der Militäroperationen in Gaza.“

Ein palästinensischer Staat ist natürlich ein Gräuel für Netanjahus Koalition, die extremste Regierung in der kurzen Geschichte Israels. Aber auch in den USA wächst die Sorge, dass der Krieg in Gaza zu einem breiteren regionalen Krieg führen könnte, in den sich die USA zum Schutz ihres siedlungskolonialen Verbündeten einmischen müssten.

Aus der Sicht Washingtons ist Israels Identität als „funktionale Einheit“ von Bedeutung, weil sie die geopolitischen Ziele der USA in der Region erfüllt. Für Netanjahu und die israelische Rechte steht dagegen Israels Identität als jüdischer Nationalstaat im Vordergrund. Diese Divergenz wird im Angesicht existenzieller Bedrohungen deutlich, wenn die nationale Identität die funktionale Rolle überschattet und für Israel ein größeres Risiko darstellt als für die Vereinigten Staaten.

Regionale Interessen und Innenpolitik

Doch die katastrophale humanitäre Krise im Gazastreifen schränkt nun die Fähigkeit der USA ein, Israels weitere Kriegsführung international zu unterstützen, wobei Netanjahus Handlungen die Situation noch verschlimmern und den Ruf der USA als „Fürsprecher“ der Menschenrechte weltweit zerstören.

In den letzten Monaten sah sich Washington gezwungen, eine Rhetorik zu entwickeln, die die Notwendigkeit betont, dass Israel die internationalen Gesetze einhält und die Zivilbevölkerung schützt. Gleichzeitig aber unterstützt es den Besatzungsstaat weiterhin mit allen Mitteln, die für die Tötung der Bevölkerung in Gaza notwendig sind.

Es ist mehr als deutlich geworden, dass die USA trotz Israels anhaltender Verstöße gegen internationale Gesetze, Normen und Konventionen weiterhin erhebliche militärische Unterstützung für Israel bereitstellen und diese sogar noch erhöhen – und das alles, während andere Verbündete von Tel Aviv darüber nachdenken, die Waffenlieferungen an die Besatzungsarmee einzustellen.

Taten sprechen schließlich lauter als Worte.

Die öffentliche Meinung in den USA spiegelt eine wachsende Opposition gegen Israels Kriegsverbrechen im Gazastreifen wider, und jüngste Umfragen zeigen, dass eine Mehrheit der Amerikaner die Brutalität der Besatzungsarmee ablehnt. Eine Gallup-Umfrage, die zwischen dem 1. und 20. März durchgeführt wurde, zeigt, dass 55 Prozent der befragten US-Bürger die israelischen Militäraktionen im Gazastreifen ablehnen, ein Anstieg um 10 Prozentpunkte gegenüber den Umfragen vom November.

Entscheidend ist, dass diese öffentliche Meinung auf eine wachsende Dissonanz zwischen den Maßnahmen der US-Regierung und den Präferenzen der Wähler hinweist, wobei Bidens Popularität in den Umfragen im Inland stark abnimmt.

Gleichzeitig gerät die von den USA dominierte globale „regelbasierte“ Ordnung unter scharfen Beschuss von gleichrangigen Gegnern wie Russland und China, die sich für eine Rückkehr zum Völkerrecht aussprechen. Israels brutaler Angriff auf den Gazastreifen widerspricht allem, was Washington seit Jahrzehnten über seine „Regeln“ gepredigt hat.

Tel Aviv hat die verbindliche Resolution 2728 des UN-Sicherheitsrats, die einen Waffenstillstand während des heiligen muslimischen Monats Ramadan vorschreibt, rundheraus ignoriert und wird beschuldigt, in jeder Hinsicht gegen das humanitäre Völkerrecht zu verstoßen.

Netanjahus Regierung ist verantwortlich für den Massenmord an Zehntausenden von Zivilisten im Gazastreifen – zwei Drittel davon Frauen und Kinder -, der dazu führte, dass Israel zum ersten Mal wegen Völkermordes vor den Internationalen Gerichtshof (IGH) gezogen wurde. Dann verletzte er das Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen von 1961, indem er am 1. April das iranische Konsulat in Damaskus, Syrien, beschoss.

Netanjahus Kampf ums Überleben

Es gibt mehrere grundlegende Gründe, warum Netanjahu Bidens Haltung unterstützt, konfrontiert oder sogar ignoriert. Der wichtigste Grund ist die ungewisse politische Zukunft des israelischen Ministerpräsidenten: Er ist sich bewusst, dass eine Beendigung des Krieges ohne strategische Siege, die sich in politisches Kapital ummünzen lassen, sein politisches Erbe zerstören würde, so dass er die Hauptlast aller Ergebnisse seit dem 7. Oktober zu tragen hätte.

Angesichts der begrenzten Alternativen entscheidet sich Netanjahu für die Konfrontation und setzt darauf, bis zu den anstehenden US-Wahlen im November durchzuhalten.

Für Israel steht in diesem Krieg wesentlich mehr auf dem Spiel als für die USA, da die Führungsspitze in Tel Aviv den Krieg weithin als existenzielle Bedrohung betrachtet. Diese Sichtweise bringt sogar diejenigen in der israelischen Gesellschaft und im Militär auf die Palme, die nicht unbedingt mit Netanjahus Politik übereinstimmen.

Im Mittelpunkt von Netanjahus Widerstand steht seine Ablehnung einer Zwei-Staaten-Lösung. Er betrachtet die Invasion in Rafah als eine Taktik, um entweder Verhandlungen mit der Hamas zu umgehen oder die Verhandlungsposition der Bewegung zu schwächen. Wichtig ist, dass Netanjahu verhindern will, dass das Ende des Krieges als Schritt in Richtung eines palästinensischen Staates interpretiert wird, indem er den Konflikt zu Recht als palästinensischen Befreiungskampf darstellt.

In der Zwischenzeit setzt das Weiße Haus seinen unmöglichen Kurs fort, den Druck auf Netanjahu mit einem klaren Bekenntnis zu den israelischen Sicherheitsinteressen, einschließlich der Beseitigung der Hamas, auszugleichen. Netanjahu lässt nichts unversucht, um diese Situation zu seinem Vorteil zu manipulieren, indem er das Narrativ verdreht, um sicherzustellen, dass Israels Interessen gewahrt werden, wobei er genau darauf achtet, wie sich dies innenpolitisch für ihn auswirkt.

Neubewertung der Beziehungen

Kommentare sowohl aus Israel als auch aus den USA beginnen, den potenziell heiklen Weg zu beleuchten, der vor uns liegt.

So schrieb Doron Matza kürzlich in der israelischen Zeitung Maariv:

In naher Zukunft wird die Hilfe für Israel abnehmen und begrenzt sein, und damit auch die internationale Legitimität, ganz zu schweigen von der Aushöhlung des Abraham-Abkommens und den Herausforderungen, die zusätzliche Feinde darstellen, die auf die Stunde Null warten, um die Flut vom 7. Oktober in eine breitere und größere Katastrophe zu verwandeln.

John Hoffman in Foreign Policy fügt eine vernichtende Kritik hinzu, die das Gefüge der Beziehungen zwischen den USA und Israel selbst in Frage stellt: „Die besondere Beziehung nützt Washington nicht und gefährdet US-Interessen in der ganzen Welt“.

Es ist an der Zeit, dass die USA ihre Beziehungen zu Israel neu justieren. Dabei geht es nicht darum, Israel in einen Gegner zu verwandeln, sondern darum, mit ihm so umzugehen, wie Washington es mit jedem anderen Staat tut – mit angemessener Distanz und Pragmatismus.

Übersetzt mit deepl.com



