https://www.commondreams.org/opinion/biden-s-bloody-legacy



Der ehemalige US-Präsident Joe Biden und die ehemalige First Lady Jill Biden winken, als sie am 20. Januar 2025 während einer Abschiedszeremonie nach der Amtseinführung von Donald Trump an Bord der Air Force One auf der Joint Base Andrews in Maryland gehen.

(Foto: Allison Robbert/AFP via Getty Images)

Bidens Vermächtnis ist in Blut geschrieben

Danaka Katovich

Common Dreams

22. Januar 2025

Wenn ich an Joe Biden denke, denke ich an jedes Kind, das ich verstümmelt gesehen habe, und an jedes Haus, das ich zerstört gesehen habe, während ich in den letzten 15 Monaten durch die sozialen Medien gescrollt habe.

Letzte Woche erschienen Luftaufnahmen aus Los Angeles, auf denen Häuserblöcke zu Asche zerfallen sind, in den Timelines der sozialen Medien und führten dazu, dass die Menschen verständlicherweise Vergleiche mit Gaza zogen. Die Zerstörung ganzer Stadtviertel ist immer herzzerreißend. Das Zuhause, in dem die meisten von uns einen Großteil ihrer Zeit verbringen, prägt uns. Die Erinnerungen und die Liebe, die ein Zuhause in sich bergen kann, sind viel größer als die Quadratmeterzahl. Hinter all der Verwüstung stehen all die Machthaber, die diese Tragödie und Trauer überhaupt erst möglich machen.

Die Amtszeit von Joe Biden als Präsident endete am Montag, und die Welt muss nicht raten, was sein Vermächtnis sein wird. Die Verbrechen, für die er verantwortlich ist, sind mit dem Blut von Hunderttausenden von Palästinensern in die Geschichte eingegangen, von denen jeder aus einem Viertel stammt, das seine Regierung in Schutt und Asche gelegt hat. Die Drohnenbilder aus Gaza und Los Angeles haben die gleichen Grautöne und das gleiche Leid gemeinsam und entspringen den gleichen Gefühlen von Gier und Verachtung für die Menschenwürde. Und jetzt haben wir plötzlich einen Waffenstillstand, ohne dass Biden dafür verantwortlich ist. Wenn ich an Joe Biden denke, denke ich an jedes Kind, das ich verstümmelt gesehen habe, und an jedes Haus, das ich zerstört gesehen habe, während ich in den letzten 15 Monaten durch die sozialen Medien gescrollt habe. Und ich werde mich daran erinnern, dass nichts davon hätte passieren müssen; er gab grünes Licht und finanzierte den Völkermord am palästinensischen Volk. Er und mächtige Menschen wie er ließen Versicherungsgesellschaften aus der Versicherung von Häusern aussteigen und schürten die Klimakrise für die kommenden Jahrzehnte.

Ein weiteres klares Beispiel für seine Untätigkeit war letzte Woche, als er Kuba plötzlich von der Liste der staatlichen Sponsoren des Terrorismus strich, eine Forderung, die wir seit vier Jahren an seine Regierung stellen. Die Einstufung hat zusammen mit dem US-Embargo zu einem Ausmaß an Entbehrungen geführt, wie es das Land seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion nicht mehr erlebt hat. Die Menschen in Kuba hungerten aufgrund von Joe Bidens Entscheidung, sie auf der SSOT-Liste zu belassen, und er strich sie erst auf dem Weg zur Tür.

Ich hoffe, dass unser Handeln letztendlich das Vermächtnis von Kriegstreibern wie Biden und Trump definiert, damit die Welt nicht vergisst, wer sie sind oder was sie getan haben.

Ein kleiner Teil der Verantwortung für Biden und seine Partner beim Völkermord wie der ehemalige Außenminister Antony Blinken, die ehemalige Vizepräsidentin Kamala Harris, der ehemalige Verteidigungsminister Lloyd Austin, der ehemalige Sprecher des Außenministeriums Matt Miller und andere wird sich an die Menschen erinnern, die in Gaza durch ihre Waffenlieferungen oder aufgrund ihrer Lügen getötet wurden. Wie George W. Bush, der für den Tod von einer Million Irakern und die Zerstörung des Landes verantwortlich ist und der im Alter mit dem Malen begann, um die Menschen vergessen zu lassen, was er in ihrem Namen getan hatte – hat Biden Zeit, das zu ändern, was die Menschen von ihm denken. Wir sind es dem palästinensischen Volk schuldig, keine Amnesie zu entwickeln, solange noch Bomben auf ihre Köpfe regnen könnten. Biden hätte den Völkermord jederzeit beenden können, und er hat sich dagegen entschieden. Und deshalb sind Zehntausende Kinder tot, nur weil sie im größten Freiluftgefängnis der Welt geboren wurden.

Es ist schwer, von Vermächtnissen zu sprechen, wenn sich der Staub der Bomben, die auf den Irak abgeworfen wurden, noch nicht einmal gelegt hat. In Falludscha werden immer noch Babys mit lebensbedrohlichen Missbildungen und Krankheiten geboren. Über ein Jahr lang warf Israel weiterhin in den USA hergestellte Bomben und mehrfach chemische Waffen auf die Bevölkerung von Gaza ab. Von den Umweltauswirkungen der ununterbrochenen Bombardierung bis hin zu den Folgen für die öffentliche Gesundheit, die sich aus dem Leben ohne angemessene Unterkunft über einen so langen Zeitraum ergeben, wird das Ausmaß der Verbrechen Bidens in Gaza erst in Jahrzehnten vollständig verstanden werden.

Es ist auch schwierig, von Vermächtnissen zu sprechen, wenn ein neuer Präsident sein Amt antritt, der versprochen hat, den Kurs des Völkermords beizubehalten. In Wirklichkeit wird der Völkermord an den Palästinensern das Vermächtnis mehrerer US-Präsidenten sein – sogar vor Biden.

Die Bewertung von Bidens Vermächtnis auf nationaler und internationaler Ebene sollte nicht getrennt erfolgen. Tatsächlich sind die Probleme, mit denen normale Menschen auf der ganzen Welt und im ganzen Land konfrontiert sind, viel sinnvoller, wenn man erkennt, dass unsere Probleme untrennbar miteinander verbunden sind. Als die Obdachlosigkeit in den Vereinigten Staaten ein Allzeithoch erreichte, schickten Biden und der Kongress Milliarden von Dollar an „Hilfe“ nach Israel und in die Ukraine. Als in Los Angeles, während die Stadt brannte, Obdachlosenlager geräumt wurden, teilte Biden dem Kongress mit, dass er weitere 8 Milliarden Dollar an Waffen für das Militär des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu bereitstellen werde. Die Menschen machen sich jeden Tag Sorgen, ob sie in der Lage sein werden, die Miete zu bezahlen, Lebensmittel zu kaufen oder die Medikamente für ihre Kinder zu bezahlen. Während die Menschen leiden, scheint es nur eine Sache zu geben, die den Machthabern (egal wer es ist) wichtig ist – die Aufrechterhaltung der globalen Hegemonie, egal wie hoch der Preis dafür ist. Jedes Jahr seiner Präsidentschaft hat Biden, genau wie jeder andere Präsident, einen Pentagon-Haushalt unterzeichnet, der mehr Geld für den Krieg vorsah als je zuvor, und es ist ihm nicht gelungen, das Leben der Massen zu verbessern. Bidens Vermächtnis ist insgesamt eine Missachtung des palästinensischen Lebens und in geringerem Maße auch des amerikanischen Lebens.

Ich verbringe viel Zeit damit, darüber nachzudenken, was Menschen wie ich, die sich im Zentrum des Geschehens befinden, tun sollten, um Verantwortung für all das Leid zu übernehmen, das unsere Regierung, unabhängig vom Präsidenten, verursacht hat. Ich denke an Che Guevara, der einmal sagte: „Ich beneide euch. Ihr Nordamerikaner habt großes Glück. Ihr führt den wichtigsten Kampf von allen – ihr lebt im Bauch des Tieres.“ Während Präsident Donald Trump in sein Amt zurückkehrt, um sein eigenes Vermächtnis zu schaffen, und während Biden vier Jahre und Jahrzehnte voller Konsequenzen hinter sich lässt, versuche ich mir immer wieder vor Augen zu führen, dass es ein Privileg ist, an diesem Kampf teilzuhaben. Wenn ich das Leid verabscheue, das den Palästinensern in Gaza aufgezwungen wird, dann ist mir klar, dass ich am perfekten Ort lebe, um etwas dagegen zu unternehmen. Trump und seine neue Agenda sind Hindernisse, aber wir haben uns schon mit vielen Hindernissen in diesem System auseinandergesetzt, das alle seine Ressourcen gegen die Friedensbewegung mobilisiert.

Wenn wir endlich gewinnen, hoffe ich, dass die Menschen unsere Bewegung als eine Bewegung in Erinnerung behalten, die Verantwortung für unsere Situation übernommen und Macht gefunden hat, als wir dachten, wir könnten es nicht. Ich hoffe, dass unser Einfluss letztendlich das Vermächtnis von Kriegstreibern wie Biden und Trump bestimmt, damit die Welt nicht vergisst, wer sie sind und was sie getan haben. Denken Sie daran: Es sind die Menschen, die das Vermächtnis eines Präsidenten wirklich bestimmen können. Lassen Sie sich davon antreiben, aktiv zu werden und sich zu organisieren. Lassen Sie sich davon einen Hoffnungsschimmer geben.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …