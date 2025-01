https://www.commondreams.org/opinion/trump-jay-bhattacharya



Jay Bhattacharya spricht während des Forbes Healthcare Summit 2023 im Jazz at Lincoln Center am 5. Dezember 2023 in New York City.

(Foto: Taylor Hill/Getty Images)

Der gefährlichste Trump-Kandidat? Jay Bhattacharya

Wenn man alle bösartigen, unqualifizierten, seltsamen und missgestalteten Wesen aufstellt, die Trumps Regierung in die stürmische See des Faschismus führen werden, kann kein einziges mit den unermesslichen Leiden in Verbindung gebracht werden, die Jay Bhattacharya in die Geschichte einführte.

Phil Wilson

Common Dreams

23. Januar 2025

Wenn ich nur einen aus der Liste der nepotistischen Freaks, Ghule, B-Promis, verlorenen Seelen, Hitler-Eiferer und Stümper auswählen muss, die den inneren Kreis der von US-Präsident Donald Trump ernannten Personen, Satelliten-Scharlatane und Hofnarren bilden, entscheide ich mich für denjenigen mit der höchsten Zahl an Todesopfern. In Trumps Startaufstellung gibt es viele Zombies, die einem eine Gänsehaut bescheren würden – Menschen, bei denen man an einem Schluck Kaffee erstickt und die Pistole unter der Anzugjacke zweimal überprüft, wenn man sie in einem Diner trifft, um über Internierungslager und Umweltderegulierung zu sprechen. Die schrecklichste dieser Gestalten auszuwählen, ist keine leichte Aufgabe.

Wir haben einen Serienmörder von Haustieren, eine pummelige, kahlköpfige Version von Reinhard Heydrich und eine Schar von Ökozid-Anhängerinnen. Unter Trumps Kabinettskandidaten befindet sich ein Mann mit einem Fetisch für Bärenfleisch und Walkadaver und einem praktikablen Plan, Pocken und Polio wieder einzuführen, aber es braucht mehr als eine nostalgische und sehnsüchtige Sehnsucht nach längst vergangenen Krankheiten, um mich zu begeistern. Es liegt eine gewisse Ironie darin, den aufrichtigsten, gepflegtesten, am besten qualifizierten und am leisesten sprechenden dieser Höllenhunde als meinen schlimmsten Favoriten zu wählen. Nur wenige Dinge lassen Angstschweiß auf der Stirn entstehen, wie ein Mörder, der sich als netter Kerl tarnt. Stellen Sie sich Ted Bundy als einen von Trump ernannten Kandidaten vor.

Ich muss Jay Bhattacharya (Trumps Kandidat für die Nachfolge von Francis Collins in dessen ehemaliger Position als Direktor der National Institutes of Health) als mein absolutes Lieblingsmonster aus der ganzen Entourage moralischer Mutanten und kriecherischer Speichellecker auswählen. Bhattacharya würde nicht Ihren Verdacht erregen, wenn er an Ihre Tür klopfen würde, um Broschüren zu verteilen – ich würde mir gerne ein Exemplar von The Watchtower und Awake von diesem beruhigenden Mann abnehmen. Die meisten Eltern wären zufrieden, wenn ihre Tochter ihn mit nach Hause brächte. Verdammt, er hat sogar begeisterte Fans auf der sogenannten linken Seite – den Tucker-Carlson-Fanclub, dem Glenn Greenwald, Jimmy Dore und Matt Taibbi angehören. Russell Brand kann man auch dazuzählen. In einem Spiel der freien Assoziation verbinden wir Bhattacharya beiläufig mit dem Thema Redefreiheit – erinnern Sie sich daran, dass Twitter diesen ehrlichen Arzt einmal zensiert hat. Im Jahr 2020 führte Jacobin ein oberflächliches Interview mit einem von Bhattacharyas ideologischen Partnern, Martin Kulldorff. Auf der linken Seite sorgen wir uns manchmal mehr um das Recht eines Mörders auf freie Meinungsäußerung als um seinen erhobenen Dolch.

Bhattacharya ging es nie um freie Meinungsäußerung, sondern darum, dem unternehmerischen Bestreben, Menschen aus Profitgier zu töten, eine laute Stimme zu verleihen.

Die Redefreiheit war für viele aufrichtige Menschen ein ablenkendes Schlagwort, obwohl die Redefreiheit in einem von Geld dominierten Mediensystem wenig Bedeutung hat. Die von Faschisten und verschiedenen Unterstützern verbreitete Darstellung besagt, dass Bhattacharya die mächtigen Kräfte des „tiefen Staates“ herausgefordert hat und für seinen Mut zensiert wurde.

Sie erinnern sich vielleicht daran, dass der Medizinprofessor der Stanford University zusammen mit Sunetra Gupta aus Oxford und Martin Kulldorff aus Harvard die Great Barrington Declaration (GBD) verfasst hat. Der rechte Schachzug in Bezug auf Covid-19 genoss die uneingeschränkte Finanzierung durch die Ölindustrie und das Mandat, fest angestellte Prostituierte aus der akademischen Welt zusammenzutrommeln, um die Öffentlichkeit hinters Licht zu führen. Jeffrey Tucker vom American Institute for Economic Research – einem Außenposten des Koch-Netzwerks in Great Barrington, Massachusetts, mit einer üppigen Ausstattung aus dem Aktienhandel – muss großes Vertrauen in die Neigung der Öffentlichkeit gehabt haben, das Kleingedruckte zu überspringen. Vor und nach der Pandemie hatte Bhattacharya Stipendien und berufliche Verbindungen zum Hoover Institute, zu The Epoch Times, zum Hillsdale College und zum Brownstone Institute. The Brownstone ist eine astroturfierte Organisation mit einem visuellen Motiv aus Brooklyn und einer Postanschrift in Austin, Texas.

Diese Abspaltung der Great Barrington Declaration – ein weiteres Geistesprodukt des ruhelos promiskuitiven, mit Koch verbundenen Jeffrey Tucker – hat sich auf die Verharmlosung von Covid-19 und Anti-Impf-Propaganda spezialisiert und versucht sich gleichzeitig in der Leugnung des Klimawandels. Walker Bragman und Alex Kotch deckten auf, dass The Brownstone größtenteils durch Schwarzgeld finanziert wird. Um Bhattacharyas Beherrschung der Absurdität zu würdigen, betrachten Sie seine Aussage in diesem 2022 geführten Interview, das auf der Website des Hoover-Instituts veröffentlicht wurde:

Es ist eine Katastrophe, dass es zu einer parteipolitischen Angelegenheit geworden ist. Öffentliche Gesundheit, wenn sie parteiisch ist, ist eine gescheiterte öffentliche Gesundheit.

Wenn es ein wesentliches Talent gibt, das ein faschistischer Handlanger braucht, dann ist es eine völlige Immunität gegenüber Selbstkritik, Ironie und Heuchelei. Ich erinnere mich, dass Rudolf Hoss – der berüchtigte Kommandant von Auschwitz – in seiner pflichtbewusst verfassten Autobiografie (die von seinen britischen Gefängniswärtern nach dem Krieg vor seiner Hinrichtung angefordert wurde) bemerkte, dass seine Verwaltung (ich paraphrasiere) aufgrund der Zusammenarbeit von Mitarbeitern und Gefangenen gleichermaßen erfolgreich war. Er konnte sich nicht mit dem Konzept anfreunden, dass Opfer und Täter unterschiedliche Agenden haben. In seinem gebrochenen Gehirn trugen alle mit einem gemeinsamen Ziel zu diesem bei. Ebenso hat Bhattacharya eine hoss-ähnliche Unfähigkeit, sich vorzustellen, dass seine Erzählung offensichtlich unsinnig sein könnte – wie kann ein Mann, der mit fast jeder Institution im Koch-Netzwerk verbunden ist, sich nicht darüber bewusst sein, wenn er sich über parteiische medizinische Erzählungen beschwert?

Bhattacharyas GBD ist kaum mehr als libertäre Rhetorik, die an die Konturen der öffentlichen Gesundheit angepasst ist. Libertäre öffentliche Gesundheit ist ein eklatanter Widerspruch in sich – die Aufgabe, die Bhattacharya in einer faschistischen Oligarchie übertragen wird, ist eine, die er bereits ganz hervorragend erledigt hat – verdammt noch mal aus dem Weg gehen und so tun, als wäre der Berg von Leichen ein Opfer für den Gott der Freiheit.

Die libertäre Metapher ist wunderbar anpassungsfähig, wie eine elastische Stretchhose – eine Größe für alle. Untätigkeit dient immer dem menschlichen Wohlergehen. Das Klima reguliert sich selbst – „Bohren, Baby, bohren“. Auch für Waffen braucht es keine Vorschriften, der „gute Mann mit der Waffe“ sorgt für ein natürliches Gleichgewicht. Bhattacharya, Gupta und Kulldorff haben die libertäre Essenz der Covid-19-Geschichte herausgefunden – die Pandemie würde durch die Naturgesetze (Herdenimmunität!) auslaufen. Der Auftrag an die staatlichen Gesundheitsbehörden lautete, Magie einzusetzen und zu verschwinden. Und genau das wird Bhattacharya tun: Er wird das Gesundheitswesen so flüchtig wie ein Taschentuch machen. Seine Rolle ist die der Abwesenheit, der Abdankung, des Rückzugs – aber letztlich die der Unternehmensloyalität, der Privatisierung und der Stärkung von Versicherungsunternehmen und anderen gewinnorientierten medizinischen Unternehmen, die sich an einer kranken Öffentlichkeit bereichern.

Herdenimmunität war das ganze Thema im GBD – das gesamte Dokument kann von einem Zweitklässler in 20 Sekunden gelesen werden, aber ich kann es in einem Satz von drei Sekunden zusammenfassen: Lasst alle in die Pandemie gehen, als wäre es ein Spaziergang im Park am 4. Juli, und, Bingo – Herdenimmunität!

Es gab ein winziges bisschen über „gezielten Schutz“ für Alte und Kranke. Es gab sogar den Vorschlag, dass alten Menschen ihre Einkäufe geliefert werden sollten, aber kein Wort darüber, wer dafür bezahlen sollte. Natürlich wissen wir alle, dass etwa 40 % der US-Bevölkerung an Fettleibigkeit leiden, einem enormen Risikofaktor für die Sterblichkeit durch Covid-19. Dazu kommen all die Raucher, die blei- und quecksilbergiftigen Massen und die allgemein beeinträchtigte Gesundheit einer Nation, die viel Maissirup mit hohem Fruchtzuckergehalt und wenig medizinische Versorgung hat. Was Sie im GBD nicht finden werden, ist ein Wort über Kontaktverfolgung, Isolation, Unterstützung für Arbeitnehmer, das Tragen von Masken und Ausrüstung für betroffene Personen – Sie wissen schon, das Zeug, mit dem Südkorea die Covid-19-Schäden im Vergleich zu den USA um den Faktor fünf reduziert hat. Bizarrerweise hat Bhattacharya in einem Interview mit Salon verspätet auf die „Herdenimmunität“ verzichtet. WTF? Es ging um gezielten Schutz, erklärte er.

Der Schattenstaat zensierte Bhattacharya, den Wahrsager, und nun wird er genau die Behörde leiten, die ihn unterdrückt hat. Die Wahrheit ist etwas nuancierter. Bhattacharya und seine medizinisch qualifizierten Kolleginnen hatten eine größere Plattform als der ehemalige leitende medizinische Berater Anthony Fauci jemals hatte. Mit Trumps Ernennung von Scott Atlas zu seinem Covid-19-Arbeitsstab wurde die GBD de facto fast zur Inspiration für die US-Politik.

Laut The Lancet wären etwa 40 % der Covid-19-Todesfälle in den USA vermeidbar gewesen – etwa eine halbe Million Todesfälle könnten grob auf die öffentliche Widerspenstigkeit in Bezug auf das Pandemieprotokoll zurückgeführt werden. Wie viele dieser Opfer können direkt auf den Einfluss von Bhattacharya und der GBD zurückgeführt werden? Ich kann keine genaue Zahl nennen, aber wenn man alle bösartigen, unqualifizierten, seltsamen und missgestalteten Wesen aufstellt, die Trumps Regierung in die stürmische See des Faschismus führen werden, kann kein einziges – weder Kash Patel, RFK Jr., Kimberly Guilfoyle, Mike Huckabee, Kari Lake, Jared Kushner, Tulsi Gabbard noch sonst jemand – mit den unermesslichen Leidensmaßnahmen in Verbindung gebracht werden, die Jay Bhattacharya in die Geschichte einführte.

So beschrieb Benjamin Mateus in einem Artikel für die World Socialist Web Site die GBD:

Die AIER, eine libertäre Denkfabrik, die sich „eine Gesellschaft auf der Grundlage von Eigentumsrechten und offenen Märkten“ zum Ziel gesetzt hat, ist in einem höchst reaktionären, arbeiterfeindlichen und antisozialistischen Unternehmen tätig. Die Erklärung wurde teilweise von dem rechtsgerichteten Milliardär Charles Koch finanziert, der eine private Soirée mit Wissenschaftlern, Ökonomen und Journalisten veranstaltete, um der mörderischen Erklärung ein Mindestmaß an Seriosität zu verleihen und die Herdenimmunität als notwendige globale Politik als Reaktion auf die Pandemie zu formulieren.

Derrick Z. Jackson beschrieb die GBD als einen Plan, um „Menschen zum Schlachten zu treiben“. Wenn jemand von Ihnen damit ein Problem hat, dass ich Jay Bhattacharya als Trumps bösartigste Wahl betrachte, wann haben Elon Musk, Vivek Ramaswamy oder Tulsi Gabbard jemals Menschen zum Schlachten getrieben?

Ich leugne nicht, dass es andere abscheuliche Soziopathen gibt, die um die Krümel am Tisch des Meisters wetteifern werden. Lee Zeldin und Doug Burgum als Leiter der Umweltschutzbehörde bzw. als Innenminister könnten eines Tages mehr Todesfälle verursachen als die lächerlichen paar Hunderttausend, die ich spekulativ auf Bhattacharya zurückgeführt habe. Tatsächlich wird die groß angelegte, eskalierende Ermordung der Natur mit unserem zerlegten, privatisierten medizinischen System zusammenwirken. Sie werden flussabwärts von einem industriellen Schweineschlachthof leben, ohne Krankenversicherung und ohne Finanzierung für die öffentliche Gesundheit.

Man könnte Zeldin, Burgum und Bhattacharya als Grenzwächter des Sensenmannes betrachten, oder vielleicht ziehen Sie es vor, sie sich als Vogelscheuchen, Schaufensterpuppen oder Plastik-Fickpuppen vorzustellen – Dinge, die kein Innenleben haben und als Erweiterung unserer Fantasien dienen.

Bei Bhattacharya ging es nie um Redefreiheit, sondern darum, dem unternehmerischen Bestreben, Menschen für Profit zu töten, eine donnernde Stimme zu verleihen. Bhattacharya beschwerte sich über Schulschließungen, erwähnte aber nie die 6 Millionen US-Kinder, die jetzt möglicherweise durch Long Covid ruiniert sind.

Wenn Sie über die Brände lesen, die L.A. in einen Aschehaufen verwandeln, und über Trumps Pläne, zu bohren und zu fracken, bis der gesamte Globus die Parität zum Ende des Perm erreicht hat, sollten Sie sich bewusst sein, dass die Styropor-Bewohner der Trump-Administration nicht mehr tun werden, um Ihr Elend zu lindern, als so viele Pappkartons, die in den Lagerräumen von Amazon stehen. Wenn wir Erleichterung wollen, müssen wir beispiellose Akte des Widerstands planen.

Ein letzter Gedanke: Sehen Sie sich den Rorschach-Klecks unten an und fragen Sie sich selbst …

Ist dies ein Bild, das Sorgen über die Verweigerung der Redefreiheit hervorruft, oder erinnert Sie dieses Bild daran, dass die Ölindustrie unsere Zukunft besitzt?

Übersetzt mit Deepl.com

