Es war Wladimir Putin, der zunächst feststellte, dass der Westen bereit ist, Russland bis zum letzten Ukrainer zu bekämpfen.

Nun, es sieht so aus, als ob es endlich so weit ist – uns gehen die Ukrainer aus, oder zumindest diejenigen, die bereit sind, für ihr Land zu sterben. Der Ukraine gehen die jungen, fruchtbaren und produktiven Menschen aus.

Als Russland im Februar 2022 eine groß angelegte Invasion in seinem Nachbarland startete, überschlugen sich die Medien mit Geschichten von stümperhaften, mordenden Russen und heldenhaften Ukrainern.

Die Legende vom „Geist von Kiew“, dem geheimnisvollen Piloten, der Legionen russischer Kampfflugzeuge zerstörte – die schließlich als Propaganda entlarvt wurde – weckte die Erwartung eines schnellen Triumphs des Außenseiters.

Viele Ukrainer meldeten sich in diesen frühen Kriegstagen freiwillig. Von den 6,1 Millionen, die im Ausland lebten, kehrten einige zurück, um ihr Land zu verteidigen. Schnell wurde das Kriegsrecht verhängt, das es wehrfähigen Männern im wehrfähigen Alter verbot, die Grenze zu überschreiten. In der schnell alternden postsowjetischen Nation wurde das militärische Alter als 18 bis 60 Jahre definiert.

In einem Artikel, den ich letztes Jahr für The American Conservative schrieb, sammelte ich Geschichten über Wehrdienstverweigerung aus den hinteren Seiten der ukrainischen Medien. Ich habe darauf geachtet, russische Quellen zu vermeiden, die als Propaganda abgetan werden könnten. Ich fand auch einen damals sehr ungewöhnlichen Artikel in der New York Times, in dem populäre Telegram-Kanäle beschrieben wurden, die ihre Abonnenten in Echtzeit über die Standorte von Wehrpflichtigen informieren, die auf den Straßen der ukrainischen Städte Einberufungen aussprechen.

Eine interessante Wendung bei den Tools zur Wehrdienstverweigerung in Echtzeit war ein Beitrag vom März 2023 auf einem zensierten und hyperpatriotischen Charkiw Live-Kanal, in dem diese Art von Gruppenchats für über eine halbe Million Abonnenten empfohlen wurde. Wie sich herausstellte, führen lautstark geäußerte nationalistische Gefühle nicht unbedingt zu einer Bereitschaft, zu den Waffen zu greifen – oder gar zu einer Unterstützung der Massenmobilisierung.

Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass nur 6 Prozent der Befragten in Charkow planen, sich zu den Waffen zu begeben, wenn sich die Lage verschlechtert. Diese Zahl ist die niedrigste im Land, aber andere Regionen liegen nicht weit dahinter. In Kiew zum Beispiel sind es 12 Prozent. Da es sich um eine Umfrage in Kriegszeiten handelt, die in einem Land unter Kriegsrecht durchgeführt wurde, sind die Ergebnisse mit Vorsicht zu genießen.

Vor einigen Wochen räumte Wladimir Zelenski das Problem der Korruption in den Streitkräften ein und entließ alle regionalen Rekrutierungschefs. Er beabsichtigt, sie durch „Krieger zu ersetzen, die durch die Front gegangen sind oder die nicht in den Schützengräben sein können, weil sie ihre Gesundheit und ihre Gliedmaßen verloren haben, aber ihre Würde bewahrt haben und keinen Zynismus besitzen.“ Das ist ein schönes Gefühl, aber ich habe den starken Verdacht, dass die heimkehrenden Kämpfer in vielerlei Hinsicht ziemlich zynisch sind, vor allem, wenn es um die Art und Weise geht, wie die Geschäfte in ihrem Land geführt werden. Der Rücktritt des Verteidigungsministers Oleksii Reznikov in der vergangenen Woche, der von einem weithin bekannten Korruptionsskandal im Militär begleitet wurde, sollte ein Hinweis darauf sein, dass das Problem größer ist als die Rekrutierungsleiter. Die offizielle Erklärung Zelenskis, das Land suche nach „neuen Ansätzen“, kommt einem Eingeständnis des Scheiterns gleich.

Die Ukraine beharrt nun darauf, alle zu verpflichten. Da eine große Zahl von einberufungsfähigen Männern ins Ausland geflohen ist – allein 163.287 leben in Deutschland – müssen sie ausgeliefert werden. Polen hat bereits mit der Abschiebung von Ukrainern in ihre Heimat begonnen, um die Schützengräben zu füllen. Darüber hinaus hat das Verteidigungsministerium neue Einberufungsregeln verabschiedet, nach denen Männer mit Behinderungen, die von langsam fortschreitenden Erkrankungen des Nervensystems bis hin zu hämorrhagischen Zuständen reichen, nun für die Einberufung in Frage kommen. Moral und Effizienz dieser Art von Armee sind fraglich.

In diesem späten Stadium des Krieges werden die Ukrainer ihre Meinung über den Marsch in den Fleischwolf wohl kaum ändern. Die Ukraine gibt ihre Verluste nicht öffentlich bekannt, aber mehrere Videos, die in den sozialen Medien kursieren, zeigen weitläufige frische Gräber unter den nationalen Fahnen. Die jüngste offizielle US-Schätzung beläuft sich auf 70.000 Tote und 150.000 bis 200.000 Verwundete von 5,5 Millionen Männern im militärischen Alter – mehr Tote in 18 Monaten als die USA im Vietnamkrieg verloren haben. Nach Angaben des deutschen Sanitätshauses Ottobock, das Prothesen herstellt, beläuft sich die Zahl der Amputierten inzwischen auf bis zu 50.000. Mit typisch deutschem Understatement fügt Ottobock hinzu, dass die tatsächliche Zahl wahrscheinlich höher ist, weil die Bearbeitung der Fälle Zeit braucht. In der Ukraine bereitet man sich unterdessen auf 1,5 Millionen Behinderte vor.

Die Freiwilligen, die sich zu Beginn des Krieges meldeten, waren wahrscheinlich ideologisch geprägt und gut ausgebildet. In den Nachrufen wurde an die Blüte der Ukraine erinnert – ein Aktivist, ein Schauspieler, ein Astrophysiker. Die Männer, die der Einberufung entgehen, sind wohlhabend und gut vernetzt, gebildet und leben in großen Ballungszentren. Diejenigen, die jetzt in den Kampf gezogen werden, sind arm und leben auf dem Land.

Der größte Verlust für das Land ist die Abwanderung von Frauen und Kindern. Nach der Flucht der Flüchtlinge und der Annexion der südöstlichen Regionen sank die Bevölkerungszahl der Ukraine von 42 auf etwa 30 Millionen. Am häufigsten haben Frauen aus Kiew und Charkow, den größten und am weitesten entwickelten ukrainischen Städten, das Land verlassen. Diese Frauen sind jung und mittleren Alters, haben einen Hochschulabschluss und Kinder. Einem Bericht der italienischen Zeitung Carrier De La Serra zufolge konnten gebildete Flüchtlinge im Ausland Arbeit finden, und ihre Kinder studieren in der Landessprache. Manche Familien zerbrechen. Es ist zweifelhaft, dass diejenigen, die bereits Wurzeln geschlagen haben, nach dem Krieg zurückkehren werden. Wahrscheinlicher ist, dass sie von ihren ebenfalls gut ausgebildeten Ehemännern nachgeholt werden.

Angesichts der sehr niedrigen Geburtenrate in der Ukraine vor dem Krieg kann der Verlust von Millionen von Kindern und Frauen im gebärfähigen Alter katastrophal sein. Gleiches gilt für den Schaden, der dem ukrainischen Dorf und dem kulturellen Erbe, sowohl dem russischen als auch dem ukrainischen, zugefügt wird.

Die bisher größte Errungenschaft der Ukraine im Krieg ist die systematische Auslöschung jedes sichtbaren Hinweises auf die russische Kultur in der ukrainischen Landschaft – angefangen bei den Denkmälern für den grundlegenden russischen Dichter Alexander Puschkin bis hin zur Liste der literarischen und kulturellen Persönlichkeiten.

Die Ukraine hat eine lange kriegerische Tradition – der Mut der Kosaken ist legendär. Viele der eingezogenen Kosaken gingen durch den Fleischwolf und vertrauten allein auf die Vorsehung. Doch die heutige Ukraine ist städtisch geprägt; die nomadischen Steppenbewohner sind verschwunden und damit auch ihre großen Familien. Zu viele einzige Söhne sind in den Schützengräben umgekommen, und weitere Verluste sind für die einfachen Menschen kaum akzeptabel. Ein positives Ergebnis für die Ukraine ist selbst in dem unwahrscheinlichen Fall, dass Russland auf dem Schlachtfeld verliert, schwer vorstellbar. Übersetzt mit Deepl.com