Blankoschecks für den Krieg: Die Abdankung des Kongresses von Tonkin bis Gaza von Christian G. Appy

2. August 2024

Angesichts des von den USA unterstützten Gemetzels in Gaza und der Gefahr zunehmender Gewalt in der gesamten Region (im Libanon, im Iran und wer weiß wo sonst noch) müssen wir mehr denn je darüber nachdenken, wie das amerikanische Volk historisch gesehen von außenpolitischen Entscheidungen ausgeschlossen wurde. Ein bevorstehender Jahrestag sollte uns daran erinnern, was uns auf diesen undemokratischen Weg gebracht hat.

Vor sechzig Jahren, am 7. August 1964, übertrug der Kongress Präsident Lyndon Johnson die Befugnis, einen großen Krieg in Vietnam zu führen, und bekräftigte damit seine seit langem bestehende Ehrerbietung gegenüber dem Präsidenten in der Außenpolitik. Seit dem Zweiten Weltkrieg hat der Kongress nicht ein einziges Mal seine verfassungsmäßige Verantwortung wahrgenommen, über Erklärungen abzustimmen, um zu entscheiden, ob, wann und wo die Vereinigten Staaten in den Krieg ziehen.

Die Resolution zum Golf von Tonkin aus dem Jahr 1964 wurde vom Kongress nur deshalb durchgewunken, weil die meisten Abgeordneten der Zusicherung des Präsidenten vertrauten, er wolle „keinen weiteren Krieg“. Ihr Vertrauen war unangebracht. Die Johnson-Regierung hielt ihre Pläne für eine künftige militärische Eskalation in Vietnam geheim und log darüber. Sie log auch über den Vorfall, mit dem sie den Kongress davon überzeugen wollte, LBJ einen Blankoscheck für den Einsatz militärischer Gewalt nach Belieben auszustellen: die falsche Behauptung, amerikanische Schiffe seien das Ziel unprovozierter und eindeutiger Angriffe nordvietnamesischer Patrouillenboote gewesen.

In Wirklichkeit führten die Vereinigten Staaten seit 1961 einen geheimen Krieg gegen Nordvietnam. Die US-Zerstörer, von denen LBJ behauptete, sie seien unschuldig auf hoher See“ unterwegs, waren dort, um südvietnamesische Angriffe (organisiert vom US-Militär und der CIA) auf nordvietnamesische Küstendörfer zu unterstützen. Am 2. August 1964 provozierten diese ständigen Kriegshandlungen schließlich einige vietnamesische Patrouillenboote, die einen US-Zerstörer verfolgten, der zuerst feuerte und die kleinen Schiffe leicht außer Gefecht setzte. Den Vietnamesen gelang es, ein paar Torpedos abzufeuern, die jedoch ihr Ziel verfehlten. Es gab keine amerikanischen Opfer. Nicht gerade Pearl Harbor.

Darüber hinaus behauptete das Weiße Haus, „eindeutige“ Beweise dafür zu haben, dass nordvietnamesische Patrouillenboote am 4. August erneut angriffen. Tatsächlich sandte der US-Kommandeur vor Ort eine „Blitzmeldung“, in der er die zivilen Behörden aufforderte, jegliche Entscheidung hinauszuzögern, da es sich bei dem, was zunächst wie ein Angriff aussah, um einen Fehlalarm gehandelt haben könnte, der durch „ungewöhnliche Wettereffekte auf dem Radar und übereifrige Sonaristen“ verursacht wurde. Innerhalb weniger Tage war es so gut wie sicher, dass es keinen zweiten Angriff gegeben hatte. Wie Präsident Johnson zu einem Berater sagte: „Verdammt, diese dummen, blöden Matrosen haben nur auf fliegende Fische geschossen!

Dennoch trat Johnson am 4. August gegen Mitternacht im Fernsehen auf und verkündete, dass es seine „Pflicht“ sei, einen „Vergeltungs“-Luftangriff zu starten. Während er sprach, waren 64 US-Kampfflugzeuge auf dem Weg, Nordvietnam zu bombardieren. Am nächsten Tag bat LBJ den Kongress um eine Resolution, die ihn ermächtigte, „alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um jeden bewaffneten Angriff gegen die Streitkräfte der Vereinigten Staaten abzuwehren“. Heute wissen wir, dass der Kern dieser Resolution bereits Monate zuvor verfasst worden war. Die Regierung hatte nur auf einen Vorwand gewartet, um sie durch den Kongress zu schleusen.

Wir wissen auch, dass die Lügen damit nicht aufhörten. In jenem Herbst, als Johnson für die Präsidentschaft kandidierte, klang er wie ein Friedenskandidat und versprach, dass er „unsere Jungs nicht für asiatische Jungs in den Kampf schicken“ würde. Als er gegen den kriegsorientierten Republikaner Barry Goldwater antrat, gewann LBJ mit einem Erdrutschsieg. Die Amerikaner stimmten für den Frieden und endeten mit einem Krieg, der mehr als drei Millionen Vietnamesen und 58.000 Amerikaner tötete.

Praktisch jeder hochrangige Beamte der US-Außenpolitik wusste, dass die Johnson-Regierung über den Vorfall im Golf von Tonkin gelogen hatte, auch der dreiunddreißigjährige Daniel Ellsberg. Der Zufall wollte es, dass Ellsbergs erster voller Arbeitstag als einer von Robert McNamaras „Senkrechtstartern“ im Pentagon der 4. August 1964 war. Ellsberg war damals ein Verfechter des Kalten Krieges und unterstützte den US-Einsatz in Vietnam. Wie alle seine Kollegen erhob er keine internen Einwände gegen Johnsons Luftangriffe oder die Bemühungen der Regierung, die Resolution zum Golf von Tonkin durch Täuschung zu verkaufen. Und kein Insider dachte auch nur eine Sekunde daran, diese Lügen vor dem Kongress, den Medien oder der Öffentlichkeit zu enthüllen.

Nach einem Jahr im Pentagon, fast zwei Jahren in Vietnam und zwei weiteren Jahren, in denen er sich mit jungen Kriegsgegnern traf und intensiv die 7000 Seiten umfassende, streng geheime Geschichte der Entscheidungsfindung in Vietnam studierte, die als Pentagon Papers bekannt wurde, vollzog Ellsberg eine dramatische politische und moralische Wandlung. Bis 1967 hielt er den Krieg für eine nicht zu gewinnende Pattsituation, aus der die USA einen gesichtswahrenden Ausweg finden sollten. Im Jahr 1969 betrachtete er ihn als grundlegend unmoralisch und ungerecht und war der Meinung, die USA sollten sich einseitig und sofort zurückziehen.

Zu diesem Zeitpunkt beschloss Ellsberg, die Pentagon Papers zu fotokopieren und zu veröffentlichen, in der Hoffnung, dass ihre schmutzige Bilanz der Lügen der Regierung den Antikriegsaktivismus weiter anheizen würde. Er tat dies in dem Wissen, dass ihm dafür eine lebenslange Haftstrafe drohte. Zunächst versuchte Ellsberg, Antikriegssenatoren davon zu überzeugen, die Pentagon Papers zu veröffentlichen. Als diese Bemühungen scheiterten, brachte er die Papiere zur New York Times und zu 18 weiteren Zeitungen. Jede von ihnen veröffentlichte wesentliche Teile im Juni 1971.

Später im selben Jahr sprach Ellsberg mit dem ehemaligen Senator von Oregon, Wayne Morse, einem von nur zwei Kongressmitgliedern, die gegen die Resolution zum Golf von Tonkin gestimmt hatten. Sie sprachen über die Dokumente in den Pentagon Papers, die detaillierte Beweise für die Lügen der Johnson-Regierung über den Vorfall im Golf von Tonkin enthielten. Morse sagte zu Ellsberg: „Wenn Sie mir diese Dokumente damals, 1964, gegeben hätten, wäre die Tonkin-Resolution nie aus dem Ausschuss herausgekommen. Und wenn sie im Plenum eingebracht worden wäre, hätte sie verloren.“

Man kann die Geschichte nicht wiederholen, also können wir Morses Behauptung nicht überprüfen, aber Ellsberg hat oft gesagt, dass er es am meisten bedauert, die Lügen der Regierung über Vietnam nicht viel früher aufgedeckt zu haben. Es gab viele Gründe, warum er es nicht getan hat, und warum so wenige Beamte jemals Fehlverhalten im Bereich der nationalen Sicherheit aufdecken. Der wichtigste Grund, so erkannte Ellsberg, war die ausgeprägte Kultur der Macht, der Loyalität und des Karrierismus, die für außenpolitische Kreise charakteristisch ist. Fast niemand in diesen Positionen, selbst diejenigen, die ernsthafte Einwände gegen die laufende Politik haben, sind bereit, ihren Insiderstatus und ihren Zugang zu Macht und privilegierten Informationen zu riskieren. Die meisten haben die arrogante Annahme verinnerlicht, dass die außenpolitische Elite viel besser als der Kongress oder das Volk versteht, wie die Welt funktioniert und wie die USA ihre Macht ausüben sollten.

Und der Kongress seinerseits ermöglicht weiterhin eine immer imperialere Präsidentschaft, die entscheidet, wann und wo die USA in den Krieg ziehen. Er nutzt fast nie die Macht des Geldbeutels, um den

US-Militarismus zu reduzieren oder die Mittel für unpopuläre Kriege zu kürzen. Der fast eine Billion Dollar schwere Haushalt des Pentagon wird jedes Jahr abgesegnet. Es gibt keine Garantie, dass ein engagierterer Kongress uns eine weniger militarisierte und interventionistische Außenpolitik bescheren würde. Aber er würde sie rechenschaftspflichtiger gegenüber einer Öffentlichkeit machen, die in der Vergangenheit wesentlich kriegsgegnerischer war als ihre Vertreter. Wie in der Vietnam-Ära lehnte eine Mehrheit der Amerikaner die Kriege des 21. Jahrhunderts im Irak und in Afghanistan viele Jahre vor deren Ende ab. Und spätestens seit März 2024 lehnt eine Mehrheit der Amerikaner den Krieg der israelischen Regierung gegen den Gazastreifen ab, dennoch finanziert der Kongress weiterhin die US-Unterstützung dafür.

In den letzten zehn Monaten haben wir eine beispiellose Welle des amerikanischen Protests zur Unterstützung der palästinensischen Rechte erlebt. Und das aus gutem Grund. Mindestens 40.000 Menschen aus dem Gazastreifen, die meisten von ihnen Zivilisten und viele von ihnen Kinder, wurden durch die wahllose und unverhältnismäßige Reaktion des israelischen Militärs auf die Tötung von etwa 1200 Israelis durch die Hamas am 7. Oktober 2023 getötet. Mindestens 2 Prozent der Bevölkerung des Gazastreifens (2,14 Millionen) wurden getötet und mindestens 75 Prozent wurden aus ihren Häusern vertrieben (viele mussten mehrfach fliehen). Eine aktuelle Studie der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet schätzt, dass die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen 186.000 erreichen könnte, selbst wenn es heute zu einem Waffenstillstand käme.

Für die meisten Amerikaner ist ein solches Ausmaß an Leid unvorstellbar. Dennoch müssen wir versuchen, es uns vorzustellen. Wenn wir Gaza wären, wären mindestens 6,5 Millionen von uns tot, die große Mehrheit davon Frauen, Kinder und andere Zivilisten. Viele Millionen mehr wären unter den ungezählten Toten und Sterbenden – verschüttet, verloren, krank, hungernd. Mindestens 240 Millionen von uns wären gezwungen, ihre Häuser zu verlassen und auf der Suche nach Unterkunft, Nahrung und Wasser unter ständigen militärischen Angriffen und unbeschreiblichen Gefahren unterwegs zu sein.

Das ist die Realität in Gaza.

Letztendlich hat nur eine demokratische Massenbewegung das Potenzial, die Außenpolitik der USA grundlegend zu verändern. Die erste Herausforderung besteht darin, die unbegründete Behauptung zu widerlegen, die Vereinigten Staaten seien die größte Kraft des Guten in der Welt, die „unverzichtbare Nation“, die für Rechtsstaatlichkeit, Freiheit und Demokratie steht. Unsere Bilanz rechtfertigt eine solche Täuschung nicht. Nur wenn diese Ideologie und dieser naive Glaube auf breiter Front untergraben werden, können wir darauf hoffen, die seit langem bestehende Infrastruktur des US-Militarismus abzubauen – die 750 Militärbasen auf fremdem Boden, die jährlichen Militärübungen in zwei Dritteln der Länder der Welt und der „Verteidigungs“-Haushalt, der dem der neun am stärksten militarisierten Länder zusammen entspricht.

Ellsberg und Morse hatten Recht. Die Menschen müssen die Wahrheit erfahren. Aber wir haben längst mehr als genug Beweise, um grundlegende Änderungen in der US-Außenpolitik zu fordern. Wir können nicht darauf warten, dass der Kongress uns getreu vertritt. Die Stimme des Volkes muss gehört werden.

