Blinken’s Erniedrigung Wo auch immer er im Nahen Osten auftauchte, stieß der US-Außenminister auf Widerstand, berichtet Joe Lauria. Von Joe Lauria

https://electronicintifada.net/blogs/michael-f-brown/biden-will-lose-due-support-israeli-war-crimes Präsident Joe Biden hat israelische Kriegsverbrechen im Gazastreifen unterstützt und damit viele demokratische Wähler im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen 2024 verprellt. Chris Kleponis CNP Biden wird wegen Unterstützung für israelische Kriegsverbrechen verlieren Michael F. Brown Macht Anzüge 7. November 2023 Präsident Joe Biden mit einer Flagge im Hintergrund Der Angriff des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu auf die „Kinder der Finsternis“ in Gaza hat die Demokratische Partei in den USA erschüttert. Netanjahu hat Israel als „die Kinder des Lichts“ dargestellt. Das gleiche Israel ist ein Apartheidstaat, der amerikanische Waffen und die dazugehörige Ausrüstung eingesetzt hat, um mehr als 4.000 palästinensische Kinder in einem Monat zu töten. Dennoch weigerte sich der als progressiv geltende Senator Bernie Sanders am Sonntagmorgen im Gespräch mit Dana Bash von CNN, zu einem Waffenstillstand aufzurufen. „Ich weiß nicht, wie man einen Waffenstillstand, einen dauerhaften Waffenstillstand, mit einer Organisation wie der Hamas haben kann, die sich dem Aufruhr und dem Chaos und der Zerstörung des Staates Israel verschrieben hat.“ In dem Interview sagt er auch: „Israel hat das Recht, sich zu verteidigen“, bevor er feststellt, dass Israel nicht das Recht hat, „Tausende und Abertausende von unschuldigen Männern, Frauen und Kindern zu töten, die nichts mit diesem [7. Oktober] Angriff zu tun hatten … wir müssen die Bombardierung jetzt stoppen.“ Er scheint nur eine vorübergehende Unterbrechung im Sinn zu haben. Sein Beharren darauf, dass „wenn ihr [Israel] dieses Geld wollt, müsst ihr eure militärische Strategie ändern“, geht völlig unter im Trompeten der pro-israelischen Lobbygruppe AIPAC, die sich gegen einen Waffenstillstand ausspricht. Sanders, dem es vielleicht peinlich ist, hat sich dagegen gewehrt, dass die AIPAC seinen Widerstand gegen einen Waffenstillstand hervorgehoben hat, und hat es dennoch versäumt, einen Waffenstillstand zu unterstützen, womit er im Wesentlichen den Standpunkt der AIPAC bestätigt hat. Die Demokraten sind in Aufruhr. Es gibt nur wenige Anlaufstellen, und selbst Sanders enttäuscht seine Anhänger. Die Zustimmung zu Präsident Joe Biden innerhalb der Demokratischen Partei fiel im Oktober um 11 Prozentpunkte auf 75 Prozent, während seine allgemeine Zustimmung laut einer neuen Gallup-Umfrage bei nur 37 Prozent liegt. Die Unterstützung des Präsidenten unter den arabischen Amerikanern ist nach Angaben des Arab American Institute von 59 Prozent im Jahr 2020 auf 17 Prozent in den letzten Tagen eingebrochen. Hunderttausende von Amerikanern demonstrierten am Samstag gegen Bidens Kriegseinsatz in Gaza. Die Kongressabgeordnete Rashida Tlaib machte dies mit einem Video deutlich, das sie am Freitag auf Twitter teilte. „Herr Präsident, das amerikanische Volk ist in dieser Sache nicht auf Ihrer Seite … Wir werden uns im Jahr 2024 daran erinnern“. Am Ende des Videos steht ein Text: „Joe Biden hat den Völkermord am palästinensischen Volk unterstützt. Das amerikanische Volk wird das nicht vergessen. Biden, unterstützen Sie jetzt einen Waffenstillstand oder zählen Sie nicht auf uns im Jahr 2024.“ @POTUS, die Mehrheit des amerikanischen Volkes ist in dieser Sache nicht auf Ihrer Seite. #CeasefireNow pic.twitter.com/rV97zrMkad – Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) November 3, 2023 CNN versucht, die amerikanische Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass der Slogan „Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein“ antisemitisch ist. Jake Tapper von CNN warb am Montag aktiv für einen Misstrauensantrag gegen sie, weil sie einen Gesang für die Freiheit und die Menschenrechte der Palästinenser – ganz zu schweigen von der Gleichberechtigung – unterstützt hatte, und der Kongressabgeordnete Jared Moskowitz stimmte fröhlich zu, während beide Männer die Aufrufe zum Völkermord von US-Senatoren der Republikanischen Partei ignorierten. Die beiden sagten auch kein Wort über Netanjahus Karte der Vereinten Nationen vom September, die das palästinensische Volk auslöscht – eine Apartheidvision, die weitaus alarmierender ist als alles, was Tlaib jemals geäußert hat. Der anti-palästinensische Biden könnte die Wahl 2024 gegen Donald Trump verlieren – den früheren anti-palästinensischen und anti-muslimischen Präsidenten – weil er Israel für seine brutale Bombenkampagne gegen palästinensische Zivilisten aufrüstete und dann beiseite stand, als die vorhersehbare Zahl der Toten in Gaza schnell anstieg. Am auffälligsten ist vielleicht, dass kein demokratischer Kandidat – mit Ausnahme von Marianne Williamson – angetreten ist, um den kindermordenden Präsidenten, der im Weißen Haus sitzt, in dieser Frage herauszufordern. Kein demokratischer Senator, nicht einmal Sanders, hat sich in den ersten drei Wochen des israelischen Angriffs auf Gaza für einen echten Waffenstillstand eingesetzt. Sanders, der über die israelische Reaktion verärgert ist, kann sich nicht einmal dazu durchringen, dies zu sagen, obwohl er weiß – und sagt -, dass die israelische Regierung, die die Bombardierung vorantreibt, „eine rechtsextreme Regierung mit Rassisten an Bord“ ist. Er hat nicht Unrecht. Dennoch ist er nicht in der Lage, den Sprung von der Erkenntnis, dass es sich um eine rassistische Regierung handelt, zu einer Regierung zu schaffen, die von den USA aufgefordert werden muss, das Feuer einzustellen. Nur sehr wenige amerikanische Politiker sprechen davon, dass Israel im Westjordanland (einschließlich Ost-Jerusalem) und im Gazastreifen das Völkerrecht einhalten muss. Die Rechte der enteigneten palästinensischen Flüchtlinge – die aus der Nakba von 1948 und nicht nur aus der aktuellen Katastrophe resultieren – stehen bei der US-Regierung auf keiner Tagesordnung. Senator Dick Durbin bot am Donnerstag letzter Woche qualifizierte Unterstützung für einen Waffenstillstand an. Senator Chris Murphy äußerte im Laufe des Tages seine vorsichtige Besorgnis über die Art und Weise, wie Israel seinen Krieg führt, da die Zahl der getöteten Zivilisten im Gazastreifen „inakzeptabel und untragbar“ sei. Ob die Basis der Demokraten in der Lage sein wird, ihre Mitglieder zu einer offeneren Haltung zu bewegen, bleibt abzuwarten. Bislang hat die Partei angesichts Tausender palästinensischer Kinder, die mit Hilfe von US-Waffen getötet wurden, fast jegliche Integrität verloren. Der neueste Vorstoß ist die Forderung nach einer humanitären Pause, die im Wesentlichen sicherstellen soll, dass die Palästinenser zu essen und Wasser haben, bevor Israel die nächste Serie von Raketen aus amerikanischer Produktion auf sie abschießt. Am Freitag sprachen sich 58 Demokraten im Repräsentantenhaus und im Senat für eine Idee aus, die lediglich eine Gnadenfrist vorsieht, da es keinerlei Anzeichen dafür gibt, dass Israel ein Interesse daran hat, die Forderung nach einer „Minimierung des zivilen Schadens“ zu erfüllen. Auch signalisieren die Unterzeichner keinerlei Anerkennung, dass es sich um eine Apartheidregierung handelt. Bernie Sanders zeigt die Grenzen seiner imperialen Empathie auf. Kein Waffenstillstand, sondern eine „humanitäre Pause“, die wohl ein weiterer amerikanischer Zusatz im tendenziösen Vokabular des Imperiums ist. https://t.co/R1CkwUV3ML – Ussama Makdisi (@UssamaMakdisi) October 27, 2023 Die Kluft zwischen der demokratischen Basis und der demokratischen Führung ist bereits beträchtlich: In einer Umfrage sprachen sich 80 Prozent der demokratischen Wähler für einen Waffenstillstand aus. Eine neuere Quinnipiac-Umfrage zeigt, dass 33 Prozent der Demokraten die Art und Weise, wie Israel auf den Hamas-Terroranschlag vom 7. Oktober reagiert, gutheißen, während 49 Prozent dies ablehnen. „Kein Vertrauen“ Biden verliert mit seiner antipalästinensischen Rhetorik schnell an Unterstützung bei arabischen, muslimischen und jungen progressiven Wählern. Letzten Monat bezweifelte er die Zahl der getöteten palästinensischen Zivilisten, obwohl die Amerikaner die Ergebnisse der weit verbreiteten israelischen Bombardierung des Gazastreifens sehen können. „Ich habe keine Ahnung, ob die Palästinenser die Wahrheit sagen … Ich bin sicher, dass Unschuldige getötet wurden, und das ist der Preis für die Kriegsführung … Ich habe kein Vertrauen in die Zahlen, die die Palästinenser verwenden.“ Biden hat kein Vertrauen in die Zahl der Toten im Gazastreifen: „Ich habe keine Ahnung, ob die Palästinenser die Wahrheit sagen … Ich bin sicher, dass Unschuldige getötet wurden … Das ist der Preis der Kriegsführung … Israel sollte unglaublich vorsichtig sein, um sicherzustellen, dass sie die Leute verfolgen, die diesen Krieg propagieren.“ pic.twitter.com/iOs24eaV4I – Kaitlan Collins (@kaitlancollins) October 25, 2023 In Abrede gestellt Hakeem Jeffries, der Fraktionsvorsitzende der Demokraten im Repräsentantenhaus, bestritt am Dienstag vergangener Woche auf CNN, dass Israel ethnische Säuberungen durchführe, und widersprach damit direkt der demokratischen Kollegin Cori Bush, einer Kongressabgeordneten aus St. Louis. In demselben Interview weigerte sich Jeffries, ein Urteil über den israelischen Angriff zu fällen, der an diesem Tag Hunderte von zivilen Opfern im Flüchtlingslager Jabaliya gefordert hatte, und behauptete, er wisse nicht genug über den konkreten Fall. Selbst die Vorsitzende des Congressional Progressive Caucus, die Demokratin Pramila Jayapal, äußerte sich am Donnerstag auf CNN zurückhaltend zu dem Angriff in Jabaliya. Jayapal erklärte: „Es ist im Moment sehr schwierig, herauszufinden, was ein Kriegsverbrechen ist und was nicht.“ In der Zwischenzeit arbeitet die AIPAC gegen die wenigen Demokraten – und einen Republikaner -, die im Repräsentantenhaus eine Resolution ablehnen, die sich ausschließlich an die Seite Israels stellt. Cori Bush hat jetzt einen demokratischen Herausforderer – einen Befürworter der Hilfe für Israels Apartheidarmee ohne Menschenrechtsbedingungen – in ihrem Kongressbezirk. Der Kongressabgeordnete Jamaal Bowman wird wahrscheinlich bald einen Herausforderer in New York bekommen. Die AIPAC kritisiert auch den demokratischen Kongressabgeordneten Mark Pocan. Die antipalästinensische Lobbygruppe hat jedoch behauptet, dass sie erst später damit beginnen wird, Kongresskandidaten ins Visier zu nehmen. Marshall Wittman, Sprecher der AIPAC, erklärte gegenüber Jewish Insider: „Es wird eine Zeit für politische Aktionen geben, aber im Moment ist unsere Priorität, die Unterstützung des Kongresses für Israels Kampf zur dauerhaften Zerschlagung der Hamas, die diesen barbarischen, terroristischen Angriff auf den jüdischen Staat verübt hat, aufzubauen und zu erhalten.“ Und das, obwohl die Organisation Bowman ins Visier nimmt, Bush kritisiert und ihr United Democracy Project super PAC Angriffsanzeigen gegen Bowman, Massie und die Kongressabgeordnete Summer Lee schaltet. Ich habe seit den brutalen Angriffen der Hamas jeden Tag mit jüdischen Mitgliedern meines Distrikts gesprochen, und sie leiden – und sie wollen nicht, dass ihr Schmerz vom rechten Flügel ausgenutzt wird, um noch mehr zivile Todesopfer zu rechtfertigen. Machen Sie keinen Fehler, diese Bemühungen werden von GOP-Megaspendern finanziert. In… https://t.co/HT0DpRWQRx – Rep. Jamaal Bowman Ed.D. (@JamaalBowmanNY) November 2, 2023 Ich wurde in den Kongress geschickt, um Leben zu retten, ich wurde nicht in den Kongress geschickt, um mit den Steuergeldern meiner Wähler Bomben zu kaufen, die Tausende von unschuldigen palästinensischen Männern, Frauen und Kindern töten. Wir entscheiden uns für Frieden und Liebe #CeasefireNOW – Cori Bush (@CoriBush) November 2, 2023 Die Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez schimpfte am Dienstag letzter Woche über AIPAC und sagte, die Gruppe habe „zahlreiche Aufständische vom 6. Januar unterstützt.“ Sie fügte hinzu, dass „sie eine der rassistischsten und bigottesten PACs im Kongress sind“ und „unverhältnismäßig viele farbige Mitglieder angreifen.“ Sie bezeichnete AIPAC als „eine extremistische Organisation, die die US-Demokratie destabilisiert“. AIPAC hat eine Reihe von Aufständischen des 6. Januar unterstützt. Sie sind keine Freunde der amerikanischen Demokratie. Sie ist auch eine der rassistischsten und bigottesten PACs im Kongress, die sich unverhältnismäßig stark gegen farbige Mitglieder richtet. Sie sind eine extremistische Organisation, die die US-Demokratie destabilisiert. https://t.co/I7KeLBHttJ – Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) November 1, 2023 AIPAC hat sicherlich deutlich gemacht, dass es das Blutbad in Gaza unterstützt. Im Gegensatz dazu sagte Ocasio-Cortez am Mittwochabend der vergangenen Woche dem CNN-Journalisten Manu Raju: „Ich glaube, dass die Bombardierung eines Flüchtlingslagers eine Menschenrechtsverletzung ist. Ich glaube, es ist ein Kriegsverbrechen.“ Die meisten ihrer Kollegen und vor allem Präsident Biden sind jedoch keineswegs überzeugt und scheinen bereit zu sein, den Kindern in Gaza noch mehr Leid zuzufügen. Die Kongressabgeordnete Ilhan Omar ist eine der wenigen Demokraten, die die überstürzte Aufrüstung einer Apartheidarmee verurteilen. „Machen Sie keinen Fehler: Diese Menschenrechtsverletzungen werden mit US-Waffen, US-Geldern und ohne ‚rote Linien‘ begangen. Und jetzt sollen wir über weitere 14 Milliarden Dollar ohne Einschränkungen oder Bedingungen abstimmen. Der Kongress der Vereinigten Staaten sollte keine Verstöße gegen amerikanisches und internationales Recht finanzieren.“ Täuschen Sie sich nicht: Diese Menschenrechtsverletzungen werden mit US-Waffen, mit US-Geldern und ohne „rote Linien“ begangen. Und jetzt sollen wir über weitere 14 Milliarden Dollar ohne Einschränkungen oder Bedingungen abstimmen. Der Kongress der Vereinigten Staaten sollte keine Verstöße gegen US-amerikanische und… https://t.co/fBy2NcxFvQ – Ilhan Omar (@IlhanMN) November 1, 2023 Das Repräsentantenhaus stimmte am Donnerstag vergangener Woche dafür, Israel zusätzliche 14,3 Milliarden Dollar an Militärhilfe zu gewähren. Nur 12 Demokraten stimmten mit der republikanischen Mehrheit, was vor allem auf den Widerstand gegen die an die Hilfe geknüpften Bedingungen zurückzuführen ist – keine Menschenrechtsbedingungen, sondern das Abziehen der Gelder von der Steuerbehörde. Die Führer des Senats haben sich dagegen ausgesprochen, weil sie Militärhilfe sowohl für Israel als auch für die Ukraine wollen. 42 Dollar für Völkermord. Das ist die Rechnung: @JoeBiden will 42 Dollar von jeder Person in den Vereinigten Staaten nehmen und sie dem israelischen Militär geben. Das sind insgesamt 14,3 Milliarden Dollar: 42,80 Dollar × 334 Millionen Menschen in den USA. Um Tausende weitere Palästinenser auszuhungern und abzuschlachten…. pic.twitter.com/wkmFBMInwP – Sunjeev Bery (@SunjeevBery) November 5, 2023 Die beste Hoffnung für palästinensische Kinder, die von Israel angegriffen werden, ist nicht die moralische Stärke des US-Kongresses, sondern wie unfähig und parteiisch sich die amerikanischen Politiker erweisen könnten, wenn Senat und Repräsentantenhaus keine Einigung erzielen können. Israel begeht in aller Öffentlichkeit Kriegsverbrechen und richtet mit amerikanischen Waffen Massaker in Flüchtlingslagern an, aber die meisten Abgeordneten des Repräsentantenhauses drängen auf mehr davon. Zum ersten Mal in der Geschichte hat ein Sprecher des Repräsentantenhauses die Position vertreten, dass er die Hilfe für Israel nicht unterstützen wird, wenn es keine Bedingungen gibt. Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass ein Sprecher des Repräsentantenhauses die Konditionierung der Hilfe für Israel nahezu gutheißt. Dies ist eine gefährliche… – Ritchie Torres (@RitchieTorres) November 2, 2023 Heute Abend hat eine parteiübergreifende Gruppe von Mitgliedern dafür gestimmt, Israel, unserem wichtigsten Verbündeten im Nahen Osten, sofortige Hilfe zukommen zu lassen. Unser Ergänzungspaket, das vollständig ausgeglichen wird, versorgt Israel mit fortschrittlichen Waffensystemen, unterstützt das Iron Dome-Raketenabwehrsystem und füllt die… – Sprecher Mike Johnson (@SpeakerJohnson) November 2, 2023 „Die Republikaner haben soeben ein Gesetz zur Finanzierung Israels verabschiedet… mit einem großen Topf von Geld, das hier drüben sitzt, um die IRS zu erweitern und das amerikanische Volk ins Visier zu nehmen.“ „Jetzt werden wir sehen, was Chuck Schumer und Präsident Biden wählen. Werden sie sich für Israel entscheiden? Will they choose the IRS?“ pic.twitter.com/URdUF7O7qI – Rep. Chip Roy Press Office (@RepChipRoy) November 3, 2023 Was die Amerikaner betrifft, die einen Waffenstillstand anstreben, so werden sie von der Biden-Administration belogen, die letzten Mittwoch ein Schreiben in Umlauf brachte, in dem es heißt, dass „mehr als 1.300 unschuldige Zivilisten in Israel ermordet wurden“. In Wirklichkeit wurden mehr als 300 israelische Soldaten getötet. Für die Seite, die sie bevorzugt, bezweifelt die Regierung Biden die palästinensischen Opfer unter der Zivilbevölkerung. Das Schreiben führt weiter in die Irre, wenn es heißt: „Wir trauern um die vielen unschuldigen Palästinenser, die getötet wurden. Viele Tausende von Familien in Gaza leiden unter einer eskalierenden humanitären Krise. Dabei sind es die USA, die Israel wieder aufgerüstet haben, sich weigern, einen Waffenstillstand durchzusetzen, und es nicht einmal geschafft haben, den Palästinensern in Gaza ausreichend humanitäre Hilfe zukommen zu lassen. An dieser humanitären Front wird in dem Schreiben Bidens fälschlicherweise behauptet: „Deshalb arbeitet meine Regierung eng mit Partnern zusammen, um sicherzustellen, dass lebensrettende Hilfe – einschließlich Lebensmittel, Wasser und Medikamente – unschuldige Palästinenser in Gaza dringend erreichen kann. Die Vereinigten Staaten stehen unmissverständlich für den Schutz von Zivilisten während eines Konflikts ein“. Die Fakten vor Ort sprechen eine ganz andere Sprache: Es gibt nicht genügend Nahrungsmittel, sauberes Trinkwasser und medizinische Versorgung. Biden beaufsichtigt eine humanitäre und moralische Katastrophe für eine größtenteils geflüchtete Bevölkerung und belügt die Öffentlichkeit darüber. Kein Wunder, dass die Unterstützung für Biden im Jahr 2024 rapide sinkt. Viele Menschen werden die Wahlen vielleicht ganz aussitzen, wenn sie den kindermordenden Kriegsverbrecher Biden mit dem antipalästinensischen Rassismus und dem völkermörderischen Ethos vergleichen, die auf der republikanischen Seite des Ganges sehr lebendig sind. 3.195 Kinder, die in #Gaza in nur drei Wochen getötet wurden, haben die jährliche Zahl der getöteten Kinder in den Konfliktgebieten der Welt seit 2019 übertroffen. Wir fordern einen sofortigen Waffenstillstand. pic.twitter.com/vrEQ846tPB – Save the Children International (@save_children) October 29, 2023 GOP-Abgeordneter Zinke schlägt Gesetzentwurf vor, um Palästinensern die Einreise in die USA zu verbieten https://t.co/gOsoWe9W5l pic.twitter.com/v6TxoPWMd7 – The Hill (@thehill) November 3, 2023 US-Abgeordneter Brian Mast: „Ich würde die andere Seite ermutigen, nicht so leichtfertig mit dem Begriff der unschuldigen palästinensischen Zivilisten um sich zu werfen. Ich glaube nicht, dass wir so leichtfertig mit dem Begriff unschuldige Nazi-Zivilisten um uns werfen würden.“ Das ist absolut abscheulich pic.twitter.com/0uQs4aGdLA – Remi Kanazi (@Remroum) November 1, 2023 Wir befinden uns in einem Religionskrieg, und ich stehe unapologetisch an der Seite Israels. pic.twitter.com/AQDY4ELrmJ – Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 11, 2023 Die Wahl ist schrecklich – beide Parteien haben in den letzten Monaten den tiefen antipalästinensischen Rassismus in ihren Reihen offenbart – und es ist bezeichnend, dass es keinen politisch erfahrenen Kandidaten der Demokraten gibt, der eine echte Alternative anbieten könnte. Die Demokraten werden mit Biden an der Spitze im Jahr 2024 verlieren, und sie werden es nach ihrer verwerflichen Unterstützung für Israels entschlossene Entschlossenheit, tagtäglich palästinensische Kinder sowohl im Norden des Gazastreifens als auch im „sicheren“ Süden zu massakrieren, redlich verdienen. Das Horrorspektakel, das Donald Trump darstellt, könnte sich durchaus durchsetzen, sofern er nicht strafrechtlich verurteilt wird. Übersetzt mit Deep,.com Michael F. Brown ist ein unabhängiger Journalist. Seine Arbeiten und Ansichten sind unter anderem in The International Herald Tribune, TheNation.com, The San Diego Union-Tribune, The News & Observer, The Atlanta Journal-Constitution und The Washington Post erschienen.

Gastbeiträge