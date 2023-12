Bolschoi-Theater vor großen Veränderungen: Waleri Gergijew übernimmt Leitung

Es war eine Überraschung, obwohl es seit langem erwartet wurde und schon seit einigen Monaten im Gespräch war: Der Dirigent Waleri Gergijew, der jetzt das Mariinski-Theater leitet, wird auch Intendant des Bolschoi-Theaters. Ministerpräsident Michail Mischustin hat ihn soeben in dieses Amt berufen ‒ und zwar für fünf Jahre.

Wie die stellvertretende Ministerpräsidentin Tatjana Golikowa heute bei der Vorstellung des neuen Direktors im Theaterhaus bekannt gab, wird Gergijew nun beiden Theatern vorstehen. Von einer Zusammenlegung der beiden Häuser ist jedoch nicht die Rede, sie werden als eigenständige juristische Personen und kreative Einheiten weiterbestehen.

Gergijew selbst stellte fest, dass mit der neuen Ernennung eine große Verantwortung hinzukomme, schreibt die Nachrichtenagentur RIA Nowosti und beruft sich dabei auf den neuen Chef des Bolschoi. Dieser meinte:

„Heute denke ich darüber nach, was ich in Russland unternehmen soll. Nicht, weil wir nicht irgendwohin eingeladen werden, im Gegenteil, wir waren vor kurzem in China, wir haben unsere Stücke gezeigt, einen neuen Theatersaal in Peking eröffnet. Aber jetzt müssen sowohl ich als auch wir zu Hause arbeiten.“