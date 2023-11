https://www.middleeastmonitor.com/20231107-boycott-campaign-against-pro-israel-companies-is-sweeping-the-arab-world/



Boykottkampagne gegen israelfreundliche Unternehmen greift in der arabischen Welt um sich

7. November 2023

Die Boykottkampagne gegen westliche Unternehmen und Produkte, die Israel unterstützen, ist in der arabischen Welt auf dem Vormarsch. Die Kampagne wurde in den sozialen Medien gestartet, wo sie seit dem Ausbruch des israelischen Krieges gegen die Palästinenser im Gazastreifen, der von vielen als „Völkermord“ und „ethnische Säuberung“ bezeichnet wird, an Dynamik gewonnen hat. Mehr als 10.000 Palästinenser wurden bisher von Israel getötet, die meisten von ihnen Kinder und Frauen.

In einem bahrainischen Geschäft trug die 14-jährige Jana beim Einkaufen mit ihrer Mutter ein Tablet bei sich, auf dem sie eine Liste westlicher Produkte nachschlagen konnte, um sie nicht zu kaufen, solange die israelischen Angriffe auf Gaza andauerten. Jana und ihr zehnjähriger Bruder Ali aßen vor den Angriffen auf den Gazastreifen regelmäßig bei McDonald’s, aber sie haben sich wie viele andere im Nahen Osten einer Kampagne zum Boykott wichtiger internationaler Produkte und Unternehmen angeschlossen, die Israel unterstützen oder von ihm profitieren.

„Aus Solidarität mit den Palästinensern haben wir begonnen, alle Produkte zu boykottieren, die Israel unterstützen“, erklärt Jana. „Wir wollen nicht, dass unser Geld zu noch mehr Blutvergießen beiträgt“. Sie bemerkt, dass sie nach lokalen Alternativen zu den Produkten sucht, die Israel unterstützen, insbesondere zu amerikanischen Produkten.

Die Boykottkampagne wurde von Aufrufen an arabische Länder begleitet, ihre Beziehungen zu Israel abzubrechen. In mehreren Ländern des Nahen Ostens finden wöchentliche Demonstrationen aus Solidarität mit den Menschen in Gaza statt.

Die Türkei und Jordanien haben ihre Botschafter nach Tel Aviv zurückgerufen, während Südafrika seine Diplomaten zu Konsultationen einlud. Kolumbien, Chile und Bolivien haben die diplomatischen Beziehungen zu dem Besatzungsstaat abgebrochen. In Bahrain, das seine Beziehungen zu Israel im Jahr 2020 normalisiert hat, kündigte das Repräsentantenhaus die „Einstellung“ der Wirtschaftsbeziehungen zu Israel an, was die Regierung jedoch nicht bestätigte.

Die Boykottaufrufe junger, technikaffiner Menschen haben sich verbreitet: Es wurden Websites und Apps eingerichtet, die Produkte auflisten, die boykottiert werden sollen, sowie eine Google Chrome-Erweiterung namens PalestinePact, die Werbung für Produkte ausblendet, die auf der Boykottliste stehen.

Auch traditionelle Methoden kommen zum Einsatz: In Kuwait wurden Plakate mit blutverschmierten Kinderbildern gesehen. Die Fotos waren mit der schockierenden Frage „Haben Sie heute einen Palästinenser getötet?“ und dem Hashtag #boycotters versehen. Die Botschaft richtet sich an Verbraucher, die sich der Boykottkampagne noch nicht angeschlossen haben.

Mishari Al-Ibrahim ist Mitglied der Bewegung „Boycott the Zionist Entity“ in Kuwait. „Die Reaktionen des Westens auf die Gewalt gegen den Gazastreifen haben die Verbreitung des Boykotts in Kuwait verstärkt und bei den Kuwaitis das Bild entstehen lassen, dass die Förderung der Menschenrechte durch den Westen uns nicht einschließt“, sagte er. „Der Boykott ist bisher eindeutig, die Reaktionen der Markenvertreter im Land bestätigen die Wirkung der Kampagne“.

Die Restaurantkette McDonald’s hat sich selbst als Hauptzielscheibe erwiesen. Letzten Monat gab die israelische Niederlassung von McDonald’s bekannt, dass sie der israelischen Armee Tausende von kostenlosen Mahlzeiten zur Verfügung gestellt hatte, was den Zorn der arabischen Öffentlichkeit erregte und den Ruf nach einem Boykott verstärkte. Die Verkäufe des Unternehmens in der arabischen Welt wurden dadurch stark beeinträchtigt.

Boykotte haben Auswirkungen. In Katar wurden einige westliche Unternehmen zur Schließung gezwungen, nachdem ihr Management pro-israelische Inhalte in den sozialen Medien veröffentlicht hatte. Die Filialen des amerikanischen Cafés Pura Vida Miami und der französischen Konditorei Maitre Choux schlossen im vergangenen Monat ihre Türen in Doha.

In Ägypten ist das ägyptische Unternehmen für kohlensäurehaltige Getränke Spiro Spathis, das zuvor nicht sehr populär war, nun als Alternative zu Pepsi und Coca-Cola sehr beliebt geworden, nachdem zu deren Boykott aufgerufen wurde. Das 1920 gegründete Unternehmen veröffentlichte auf seiner Facebook-Seite eine Erklärung, in der es mitteilte, dass es mehr als 15.000 Lebensläufe erhalten habe, als es ankündigte, dass es zusätzliches Personal einstellen wolle, um seine Aktivitäten angesichts der gestiegenen Nachfrage nach seinen Produkten auszuweiten.

In Jordanien verbreiteten sich in den sozialen Medien Beiträge, die sich auf Marken bezogen, die Israel unterstützen, mit dem Slogan „Trägt nicht zum Preis ihrer Kugeln bei“. In einem Geschäft in der Hauptstadt Amman betrachtete Abu Abdullah sorgfältig eine Flasche Milch und sagte zu seinem vierjährigen Sohn Abdullah: „Die ist gut, sie kommt aus Tunesien. Das ist das Mindeste, was wir für unsere Brüder in Gaza tun können. Wir müssen boykottieren.“

