Britische Polizei nimmt britischen Journalisten fest, der den israelischen Völkermord in Gaza kritisiert

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

20. August 2024

Richard Medhurst behauptet, dass Journalisten, die über die Situation in Palästina berichten, gezielt ins Visier genommen werden.

Der britische Journalist Richard Medhurst wurde am vergangenen Donnerstag auf dem Flughafen Heathrow gemäß Abschnitt 12 des britischen Terrorismusgesetzes festgenommen, angeblich aufgrund seiner journalistischen Arbeit.

Bei seiner Ankunft wurde er von sechs Polizeibeamten festgenommen und fast 24 Stunden lang festgehalten und verhört.

In einem auf X veröffentlichten Video beschrieb Richard Medhurst seine Erfahrungen am Flughafen Heathrow in erschütternden Details. Er berichtet, dass ein Beamter sein Telefon beschlagnahmte und ihn daran hinderte, seine Familie zu benachrichtigen.

Medhurst wurde innerhalb von zehn Minuten zweimal durchsucht, und seine Habseligkeiten, einschließlich seiner journalistischen Ausrüstung, wurden gründlich durchwühlt.

Medhurst: Die Berichterstattung über Palästina bringt Journalisten ins Fadenkreuz

Der prominente Journalist wurde in einer Einzelzelle untergebracht, die er als unbewohnbar bezeichnete, und wurde sogar beim Gang zur Toilette von Kameras überwacht. Medhurst äußerte, dass die gesamte Tortur darauf ausgelegt zu sein schien, ihn einzuschüchtern, zu demütigen und zu entmenschlichen“, obwohl er sich eindeutig als Journalist identifizierte.

Darüber hinaus wurden viele seiner grundlegenden Bitten, z. B. um Wasser, erheblich verzögert, was seinen Kummer noch vergrößerte.

„Das wurde absichtlich gemacht, um mich psychologisch zu verunsichern ….. Ich bin kein Terrorist und komme aus der diplomatischen Gemeinschaft, und ich wurde als Kriegsgegner erzogen“, betonte er.

„Ich verurteile den Terrorismus“, fügte er hinzu.

„Diejenigen von uns, die wie ich ihre Stimme erheben und über die Lage in Palästina berichten, werden ins Visier genommen“, sagte Medhurst und bezog sich damit auf die Tatsache, dass Journalisten, die über heikle Themen wie den andauernden israelischen Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen berichten, zunehmend unter die Lupe genommen werden und mit Konsequenzen zu rechnen haben.

„Die humanitäre Krise in Gaza ist nach wie vor die wichtigste Nachricht in der Welt. Es scheint jedoch, dass jede Äußerung … zu einer Straftat höchsten Grades verdreht werden kann.“

Medhurst rügte außerdem die britische Regierung für die Unterdrückung der Meinungsfreiheit.

„Die Presse- und Meinungsfreiheit ist wirklich unter Beschuss. Der Staat greift hart durch und eskaliert, um die Menschen daran zu hindern, sich gegen die Mitschuld unserer Regierung am Völkermord auszusprechen“, sagte er.

Richard Medhursts Verhaftung wird kritisiert

Die Verhaftung von Richard Medhurst hat ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Meinungsfreiheit und der Behandlung von Journalisten in Großbritannien ausgelöst.

Es ist erwähnenswert, dass es eine weit verbreitete Debatte über die möglichen Auswirkungen dieser Verhaftung auf den Journalismus und die politische Meinungsäußerung gibt, mit der Befürchtung, dass sie einen beunruhigenden Präzedenzfall dafür schaffen könnte, wie die Behörden mit Reportern umgehen, die über sensible oder umstrittene Themen berichten.

In einem kürzlich veröffentlichten Beitrag auf X hat S.L. Kanthan, ein bekannter Kolumnist, Blogger und Podcaster, die Verhaftung des Journalisten Richard Medhurst scharf kritisiert.

Kanthan verurteilte die Verhaftung als Verstoß gegen die Meinungsfreiheit und betonte, dass Medhursts Verhaftung auf seine lautstarke Unterstützung für die Palästinenser in Gaza zurückzuführen sei. In seiner Kritik hob Kanthan die Ironie der Situation hervor und stellte den Zustand der freien Meinungsäußerung in dem Land in Frage, das oft als der „Garten Europas“ bezeichnet wird.

Im gleichen Zusammenhang wurde in den sozialen Medien der Umgang des Vereinigten Königreichs mit der Verhaftung des Journalisten Richard Medhurst scharf kritisiert, wobei ein Nutzer erklärte: „England ist gefallen“. Der Beitrag bezeichnete die Situation als einen Fall von „britischem Wahnsinn“ und spiegelte die wachsende Besorgnis über die Auswirkungen der Verhaftung auf die Redefreiheit und die bürgerlichen Freiheiten wider.

Ein anderer Nutzer äußerte sein Erstaunen über die Verhaftung von Medhurst mit den Worten: „Das ist außergewöhnlich“. Der Nutzer hob die Tatsache hervor, dass Medhurst in seinem Heimatland, dem Vereinigten Königreich, wegen seiner Arbeit über Palästina verhaftet wurde, und stellte die Frage, ob die Verhaftung ein Versuch sei, „mit der Wahrheit zu terrorisieren“.

In einem kürzlich veröffentlichten Beitrag in den sozialen Medien wurde die Verhaftung von Medhurst ebenfalls verurteilt und die Situation als „entsetzlich“ bezeichnet.

Die Kommentare scheinen die wachsende Besorgnis über die Verhaftung zu unterstreichen und geben Anlass zur Sorge über die mögliche Aushöhlung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und den Missbrauch der Anti-Terror-Gesetze im Vereinigten Königreich.

Lesen Sie weiter: Großbritannien will Definition von Extremismus inmitten von Pro-Palästina-Kundgebungen erweitern

