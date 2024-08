https://www.middleeastmonitor.com/20240820-amnesty-calls-for-probe-into-german-police-violence-against-pro-palestine-supporters/



Amnesty fordert Untersuchung der deutschen Polizeigewalt gegen Pro-Palästina-Anhänger

20. August 2024

Die Polizei nimmt einige Demonstranten fest, als sich Hunderte von Demonstranten in der Nähe des U-Bahnhofs Moritzplatz in Berlin-Kreuzberg versammeln, Deutschland, 17. August 2024 [Erbil Başay/Anadolu Agency]

Amnesty International hat „unabhängige Untersuchungen“ gefordert, nachdem ein Video in den sozialen Medien kursierte, das zeigt, wie die Polizei in Berlin am Samstag pro-palästinensische Demonstranten verprügelt.

Das Büro der Organisation in Deutschland erklärte gestern in einem Beitrag auf X: „Wir sind besorgt über Videos und Berichte über exzessive Gewaltanwendung durch die Polizei gegen Demonstranten bei einer Palästina-Solidaritätsdemonstration in Berlin am Samstag.“

„Wir fordern unabhängige Ermittlungen gegen die beteiligten Polizeibeamten“, heißt es weiter.

Posts in den sozialen Medien zeigten, wie die deutsche Polizei gewalttätig gegen die Teilnehmer der Demonstration am Samstag vorging, wobei einige der Opfer minderjährig gewesen sein sollen.

Die Szenen zeigen, wie die Polizei einen jungen Mann verhaftet, ihn zu Boden wirft und schlägt. Auf anderen Aufnahmen ist zu sehen, wie ein Polizeibeamter eine Frau zu Boden stößt, als sie mit dem Rücken zum Beamten weggeht. Daraufhin wurde sie verhaftet.

Deutschland hatte versucht, pro-palästinensische Aufmärsche zu verbieten, aber die Entscheidung wurde als Verstoß gegen das demokratische Recht auf Versammlungsfreiheit kritisiert. Solche Proteste wurden jedoch regelmäßig mit Polizeigewalt beantwortet.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …