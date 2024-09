Berliner Zeitung 8.9.2024

BSW: Das sind unsere Forderungen, wir werden keinen Kotau machen

Sevim Dagdelen, Außenpolitikerin des Bündnis Sahra Wagenknecht, über die Forderungen für eine Regierung und das starke Druckmittel, das die Partei hat.

Von Michael Maier

Sevim Dagdelen ist die außenpolitische Vordenkerin der neuen Wagenknecht-Partei. Wir telefonieren mit dem Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages und bitten sie, die Forderungen des BSW zur deutschen Ukraine- und Russlandpolitik zu formulieren. Dabei zeigt sich: Die Partei will in Richtung Frieden und Ablehnung der US-Raketen in Deutschland hart blieben.

Das Problem für die CDU bei der Regierungsbildung in Sachsen und Thüringen: Wenn sie das BSW nicht in die Regierung lässt, kann die Wagenknecht-Partei ihre Forderungen aus der Opposition durchsetzen. Dazu braucht es nur ein cleveres – demokratisch völlig legitimes – Zusammenspielt mit der AfD. Das BSW ist wegen der Dringlichkeit des Friedens-Themas offenbar entschlossen zu handeln. Weiterlesen in berlinerzeitung.de

