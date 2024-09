Ökonomen warnen: Deutscher Arbeitsmarkt stirbt einen „Tod durch tausend Schnitte“ Von Liudmila Kotlyarova

Berliner Zeitung 8.9.2024

Ökonomen warnen: Deutscher Arbeitsmarkt stirbt einen „Tod durch tausend Schnitte“

Ob bei VW, BASF oder SAP: Deutschland steht vor Massenentlassungen in fast allen Industriebereichen. Ökonomen sind besorgt – und die Ampel-Regierung?

Von Liudmila Kotlyarova

September 2024

Die Aufkündigung der Jobgarantie durch Volkswagen und eventuelle Werksschließungen in Deutschland sind ein großer Schlag für rund 110.000 Mitarbeiter des Konzerns. Doch es ist möglicherweise noch nicht die letzte Erschütterung auf dem deutschen Arbeitsmarkt.

Es kündigen sich grundsätzlich besorgniserregende Veränderungen für gut bezahlte Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe und in vielen anderen Bereichen in Deutschland an, wie auch die britische Zeitung Financial Times (FT) schreibt.

Nachdem die Arbeitslosenquote in der Bundesrepublik im Frühjahr 2019 mit 4,9 Prozent einen historischen Tiefstand erreicht hatte, ist sie nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit inzwischen auf 6,1 Prozent gestiegen. In Berlin liegt die Quote derzeit bei 9,9 Prozent, in Bremen sogar bei 11,3 Prozent. Weiterlesen in berlinerzeitung.de

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …