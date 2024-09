BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht: Von der Außenseiterin zur Ikone

Schon als das BSW Ende Januar seinen Gründungsparteitag abhielt, deutete sich eine Wandlung an. Als Sahra Wagenknecht in einem feuerroten Kostüm auf die Bühne trat, jubelten ihr die Anwesenden zu, als wäre die Erlösung nahe. 2016 hatten Kritiker ihr auf dem Linken-Parteitag noch eine Torte ins Gesicht geworfen. Nun gab es Blumen und einen Friedenspreis, von dem Streit und der Demontage , die Wagenknecht bei der Linken erheblich mitbetrieben hatte, war in Berlin nichts mehr zu spüren.Aus der Abtrünnigen scheint eine Heilsbringerin geworden zu sein. Weiterlesen auf faz.net