Bulldozer und Bomben in einem Akkord B. Nimri Aziz

B. Nimri Aziz

15. Januar 2025

Bulldozer, diese wendigen, gelben Raupenfahrzeuge, verwandeln Städte, Farmen, Wüsten und Vororte auf der ganzen Welt. Aber wie viele von uns haben schon einmal einen israelischen Bulldozer bei der Arbeit gesehen? Viele Palästinenser mit Sicherheit, wenn sie in Eile Möbel, Dokumente und Kleidung aus ihren Häusern holen, bevor diese gefürchteten Maschinen ihre Wohnungen zerstören.

Heutzutage können wir in einer Wochenschau sehen, wie diese Wegbereiter der israelischen Kolonialagenda Bombern und Panzern durch Gaza folgen und den Weg für neue israelische Wohnstätten ebnen. Ungeachtet der Bemühungen von Millionen von Demonstranten weltweit, der Strafverfolgung, der Appelle von Prominenten und der endlosen grausamen Zeugnisse des täglichen Gemetzels setzen sie ihren Beitrag ungehindert fort.

Die besetzten palästinensischen Gebiete sind ein häufiger Schauplatz für eine Superausgabe des beeindruckenden israelischen Bulldozers. Dort wälzen sie sich auf einer Mission durch die Straßen, die vielleicht nicht mit der Planierung von Gaza in Verbindung gebracht wird. Aber das ist sie. Sie sind riesig und schwerfällig, ausgestattet mit Anbauteilen, die speziell für ihre Ziele entwickelt wurden. Ihre Unhandlichkeit behindert sie nicht. Auch Steine, die von Nachbarsjungen geworfen werden, können ihnen nichts anhaben. In der Regel werden sie von voll bewaffneten israelischen Truppen begleitet, um jeglichen Widerstand zu unterbinden, und bewegen sich langsam auf ihr Ziel zu.

Ich habe sie bei einem Einsatz in einer Stadt im Westjordanland im Jahr 1996 bei ihrem Beitrag beobachtet. Ich stand bei einer vertriebenen Familie, die in der letzten Stunde, nachdem sie benachrichtigt worden war, dass ihr Haus zerstört werden würde, hastig zusammengepackt hatte, was sie konnte. Ich erinnere mich an ihr gepflegtes Haus mit Stuck: zwei Stockwerke, Topfpflanzen auf den oberen Terrassen mit Blick auf die Straße und Blumenbeete hinter einer niedrigen Außenmauer. Ich schrieb nicht über die monströse, unaufhaltsame Maschine, sondern über das Symbol des Hauses für die palästinensische Familie, den Herrschaftsbereich der Mutter, wie es der einzige Zufluchtsort für ein besetztes Volk ist. (Selbst zu dieser Zeit wurden viele palästinensische Babys noch in diesen Häusern geboren.) Ich erinnere mich noch gut an die Größe dieser Maschine, wie sie die gesamte Landschaft ausfüllte, während wir sie bestaunten – schaudernd, stumm, Insekten, die sich auf einem Haufen Decken, Kleidung und Töpfen versammelt hatten.

Mit seinen zusammengezogenen Gelenken, die an den Seiten gehalten werden, um eine freiere Bewegung zu ermöglichen, manövriert sich dieses Monster durch die engen Straßen der palästinensischen Städte im Westjordanland. Einige nehmen einfach ein bestimmtes Haus ins Visier, dessen Gelenkarm sich hebt, um es von oben anzugreifen. Gut geübt in dieser Aufgabe sorgt es dafür, dass am Ende einer Stunde nichts als Schutt übrig bleibt.

Hoch über dem mit Maschendraht bedeckten Körper der Maschine befindet sich eine Steuerkabine mit ihrem Bediener, vermutlich einem Menschen. Diese Maschinen entwickeln neue Funktionen. Auf einem aktuellen Foto eines Bulldozers, das zwar unscharf ist, weil es notwendigerweise aus einiger Entfernung aufgenommen wurde, können wir eine Reihe von Kinderspielzeugen sehen, insbesondere Stoffbären mit offenen Augen. Sie hängen am Schutzgitter der Maschine und müssen Trophäen aus Häusern sein, die bei früheren Einsätzen zerstört wurden. Sie erinnern mich an die Freude israelischer Soldaten mit großen Augen in Häusern im Gazastreifen, wenn sie ihr „Beutegut“ zerstören und verhöhnen.

Neben den Zerstörern von Häusern gibt es auch Bulldozer, die regelmäßig Obstgärten entwurzeln. Diese hacken und graben effizient Obstbäume aus und vernichten so die Lebensgrundlage palästinensischer Bauern. Auch geschützt durch Truppen oder bewaffnete israelische Siedler, die ihr Eigentum auf diese nutzlosen Felder ausdehnen wollen. Jeder, der es wagt, sich diesem Angriff in den Weg zu stellen, wird entweder verstümmelt oder getötet.

Diese Maschinen haben mehrere Auswirkungen: zuerst die physische Zerstörung von Häusern und Lebensgrundlagen, dann die Demütigung und schließlich die erzwungene Umsiedlung. Wie der Autor Ta-Nehisi Coates in seinen zahlreichen jüngsten Diskussionen über das Leben in der Apartheid in der amerikanischen Jim-Crow-Ära, in Südafrika vor 1991 und in den von Israel besetzten Gebieten bekräftigt hat, gibt es für eine solche Politik kein „Weil“. Obwohl wir wissen, dass es dumme, juristische Rechtfertigungen für diese oder jene Tötung oder Vertreibung von den israelischen Behörden geben wird.

Ich verwende hier bewusst den Begriff Tötung, da diese Handlungen auf vielen Ebenen Teil des Völkermordprozesses sind. Sie töten den Ort, machen ihn unbewohnbar. Sie töten die Fähigkeit eines Volkes, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Sie töten die Hoffnung und fördern den Widerstand, was wiederum mehr Truppen und mehr Bulldozer und Panzer mit sich bringt.

Sie fragen sich vielleicht, warum über eine Maschine geschrieben wird? Diese Maschinen verursachen nur den Verlust physischer Strukturen, während nicht weit entfernt Kinder erfrieren, Krankenhäuser in Schutt und Asche gelegt werden und ganze Familien ausgelöscht werden. Warum? Weil dies Teil desselben Prozesses ist – ein Prozess der Demütigung und der Zerschlagung der menschlichen Handlungsfähigkeit, ein Prozess der „Säuberung“, der immer mehr Menschen dazu zwingt, entweder in andere Länder auszuwandern oder in immer kleinere Enklaven zu ziehen, ein Prozess der erzwungenen Abhängigkeit von Wohltätigkeit. Er dauert schon seit Jahrzehnten an, so lange wie Israels Hunger nach Land, Wasser, Rechten und Vorherrschaft.

Ich schließe mit einem Bild aus einem Video: Für mich so unheimlich und verletzend wie die Stümpfe am Oberkörper eines verwundeten Kindes. Es ist der Arm an der vorderen Stoßstange eines israelischen Bulldozers mit einem riesigen Haken an seinem Ende. Er trifft auf eine Straße und dringt einen Fuß oder mehr in den Bürgersteig ein, hakt seine Klaue in die Nachbarschaftsstraße ein und entnimmt die gesamte Länge für die Straße. Die Straße ist für Autos, Lieferwagen und den normalen Verkehr unpassierbar; es ist ein Chaos, das kaum zu beheben ist, da es kaum eine Gemeindeverwaltung gibt. Warum wird so etwas getan? Sagen Sie es mir.

B. Nimri Aziz ist Anthropologin und Journalistin und lebt in New York. Ihr neuestes Buch ist „Justice Stories“, ein Kinderbuch über nepalesische Rebellinnen. Ihre Beiträge finden Sie unter www.barbaranimri.com.

