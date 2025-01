https://www.leftvoice.org/15000-people-block-the-far-right-afd-in-germany-despite-police-repression/



15.000 Menschen blockieren die rechtsextreme AfD in Deutschland, trotz Polizeirepression

Nathaniel Flakin

13. Januar 2025

Am Wochenende hielt die rechtsextreme Partei Alternative für Deutschland (AfD) ihre Bundesversammlung in der Stadt Riesa ab. Über 200 Busse brachten Demonstranten aus ganz Deutschland, um diesen Karneval der Reaktion zu blockieren.

Am Wochenende hielt die rechtsextreme Partei Alternative für Deutschland (AfD) ihre Bundesversammlung in der sächsischen Stadt Riesa, zwei Stunden südlich von Berlin, ab. Sechs Wochen vor den Bundestagswahlen in Deutschland liegt die AfD in Umfragen bei etwa 20 Prozent – was sie zur zweitgrößten Partei im Bundestag machen würde –, nachdem sie einen Schub durch den rechtsextremen Milliardär Elon Musk erhalten hat.

Neben den 600 AfD-Delegierten kamen fast 15.000 antifaschistische Demonstranten mit über 200 Bussen nach Riesa. Sie begannen ihren Protest vor 6 Uhr morgens bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und teilten sich in fünf „Finger“ (Gruppen) auf, um alle Zufahrtsstraßen in die Stadt zu blockieren. Einige setzten sich hin und hielten sich an den Armen fest, während andere Lastwagen gemietet und auf der Autobahn geparkt hatten, bevor sie sich an die Räder ketteten.

Die AfD-Versammlung sollte um 10 Uhr beginnen, aber zu diesem Zeitpunkt war der Saal praktisch leer. Es dauerte bis Mittag, bis genügend Delegierte eingetroffen waren, um mit den Beratungen zu beginnen.

Dank der Polizei

konnte die AfD zusammenkommen, da auch aus ganz Deutschland Polizisten nach Riesa gekommen waren. Polizisten in schwarzer Uniform setzten Pfefferspray, Schlagstöcke, Hunde, Pferde, Wasserwerfer und Panzer ein, um sich einen Weg durch die Blockaden zu bahnen. Der Parteivorsitzende Timo Chrupalla bezeichnete die friedlichen Demonstranten als „Antidemokraten und Terroristen“ und war einer von vielen AfD-Führern, die sich bei der Polizei bedankten. Sogar Alice Weidel, die letzte Woche von Musk interviewt worden war, ließ ihren Konvoi schwarzer Limousinen von Demonstranten in gelben Westen blockieren.

Nam Duy Nguyen, ein 29-jähriges Mitglied des Sächsischen Landtags von der Linkspartei, war als parlamentarischer Beobachter bei den Protesten dabei. Die Polizei schlug ihm ins Gesicht, und als er zu Boden fiel, verlor er kurz das Bewusstsein. Nguyen hat den Beamten angezeigt, aber in Deutschland kann Polizeigewalt nur von der Polizei untersucht werden, und diese spricht ihre Kollegen in über 99 Prozent der Fälle von Fehlverhalten frei.

Als sie es endlich ins Innere geschafft hatte, wurde Weidel zur Kandidatin der AfD für das Amt des Rektors gewählt. In ihrer Dankesrede forderte sie die „Remigration“. Dieser Begriff wurde erstmals vor einem Jahr bekannt, nachdem eine Nachrichtenseite einen Bericht über ein geheimes Treffen zwischen Nazi-Aktivisten und AfD-Funktionären in Potsdam veröffentlicht hatte. „Remigration“ war ihr Euphemismus für die Abschiebung von Millionen von Menschen, darunter auch Nicht-Weiße mit deutschem Pass. Als Reaktion darauf gingen Millionen von Menschen in ganz Deutschland auf die Straße, schockiert und entsetzt über einen solchen Rassismus. Zunächst versuchte die AfD, sich von dem Treffen zu distanzieren – doch jetzt, nur ein Jahr später, verwendet die Partei den Begriff stolz.

Die AfD fühlt sich ermutigt, weil alle anderen deutschen Parteien die Agenda der Rechtsextremen weitgehend übernommen haben. Am Samstag forderte Weidel „Abschiebungen in großem Umfang“. Genau diesen Satz verwendete der sozialdemokratische Kanzler Olaf Scholz vor wenigen Monaten auf dem Titelblatt eines Magazins. Es ist die derzeitige Regierung aus Sozialdemokraten und Grünen, die den extremen Rassismus der AfD normalisiert hat.

Keine Chance zu regieren

Die AfD hat lange darum gekämpft, sich als gemäßigte Partei zu präsentieren, die bereit ist, gemeinsam mit der konservativen Partei zu regieren. Doch insbesondere nach den Wahlen in Österreich im vergangenen Herbst, bei denen die rechtsextreme FPÖ den ersten Platz belegte, schlägt Weidel einen provokanteren Ton an. Die Delegierten skandierten „Alice für Deutschland“ in Anlehnung an den verbotenen Nazi-Slogan „Alles für Deutschland“ – AfD-Chef Björn Höcke wurde mehrfach wegen dessen Verwendung verurteilt. Laut der Zeitung taz forderte ein AfD-Führer sogar die Entkriminalisierung der Holocaust-Leugnung und sagte, der Völkermord an sechs Millionen Juden in Deutschland liege 80 Jahre zurück und sollte niemanden mehr interessieren.

Das auf dem AfD-Parteitag verabschiedete Programm wettert gegen erneuerbare Energien und fordert stattdessen neue Kernkraftwerke und mehr Autos mit hohem Benzinverbrauch. Die Partei ist gegen die „queer-woke-Gender-Ideologie“ und gleichzeitig gegen alle Arten von Sozialleistungen, die die Arbeiterbewegung in den letzten 150 Jahren erkämpft hat. Während die Arbeiter in Deutschland mit einer Wirtschaftskrise konfrontiert sind, die von Massenentlassungen und Fabrikschließungen bedroht ist, verspricht ihnen die AfD nur den Trost, dass sie Einwanderer und queere Menschen angreifen können.

In den meisten Fragen vertritt die AfD eine extremere Version dessen, was die deutsche Bourgeoisie bereits sagt. Es gibt jedoch wichtige Unterschiede: Die Partei fordert auch die Wiedereröffnung der Nord-Stream-Pipelines, die Erdgas von Russland nach Deutschland transportieren. Es ist der Widerstand gegen den Wirtschaftskrieg gegen Russland, den Deutschland als Teil der NATO führt, der es für jede andere Partei äußerst schwierig machen wird, eine Regierungskoalition mit der AfD zu bilden. Friedrich Merz, der Spitzenkandidat der konservativen Christlich Demokratischen Union (CDU), der ein ehemaliger Hedgefonds-Manager und rechtsextremer Kulturkämpfer ist, sagte an diesem Wochenende erneut, dass er niemals eine Koalition mit der AfD bilden würde. Er hat kein Problem mit dem Rassismus der AfD, dem er weitgehend zustimmt, aber er kann keine Meinungsverschiedenheiten über die transatlantische Ausrichtung des deutschen Imperialismus akzeptieren. Deshalb ist es äußerst unwahrscheinlich, dass Weidel Kanzler wird.

Eine linke Alternative

Die politischen Eliten in Deutschland rücken immer weiter nach rechts. Aber unabhängige sozialistische Kandidat*innen, die von Klasse Gegen Klasse, der deutschen Schwesterseite von Left Voice, und anderen sozialistischen Gruppen unterstützt werden, fordern eine radikal linke Alternative. Die Sozialarbeiterin Inés Heider, die in Berlin für den Bundestag kandidiert, war bei der Anti-AfD-Demonstration dabei. Am Tag nach den Blockaden in Riesa gingen Tausende Menschen in Ost-Berlin auf die Straße, um des 106. Jahrestags der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht zu gedenken. Wie schon im letzten Jahr ging die Polizei gewaltsam gegen die Demonstration vor. Die Polizei behauptete, sie müsse das demokratische Versammlungsrecht der AfD schützen – aber sie interessierte sich nicht für die demokratischen Rechte der Sozialisten, insbesondere wenn diese ihre Solidarität mit Palästina zum Ausdruck brachten. Die deutsche Polizei schützt immer das Großkapital und die extreme Rechte – wie die Arbeiter vor einem Jahrhundert sagten, sind die Polizisten „auf dem rechten Auge blind“. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass die Polizei die extreme Rechte aufhält. Aber wie die Proteste in Riesa gezeigt haben, können wir uns auf die große Mobilisierung von Arbeitern, Einwanderern, Gewerkschaften und linken Organisationen verlassen.

Nathaniel Flakin

Nathaniel ist ein freiberuflicher Journalist und Historiker aus Berlin. Er ist Mitglied der Redaktion von Left Voice und unserer deutschen Schwesterseite Klasse Gegen Klasse. Nathaniel, auch bekannt unter dem Spitznamen Wladek, hat eine Biografie über Martin Monath geschrieben, einen trotzkistischen Widerstandskämpfer in Frankreich während des Zweiten Weltkriegs, die auf Deutsch, auf Englisch, auf Französisch und auf Spanisch erschienen ist. Er hat auch einen antikapitalistischen Reiseführer mit dem Titel Revolutionary Berlin geschrieben. Er gehört dem autistischen Spektrum an.

