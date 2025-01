https://english.almayadeen.net/news/politics/panama-canal-chief-rejects-trump-s-accusations-of-biased-use



Chef des Panamakanals weist Trumps Vorwürfe der voreingenommenen Nutzung des Kanals zurück

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

9. Januar 2025

Der Leiter der Panamakanalbehörde weist die Behauptungen des designierten Präsidenten Trump zurück, China kontrolliere die Handelsroute.

Ricaurte Vasquez Morales, Leiter der Panamakanalbehörde, hat die Behauptungen des designierten US-Präsidenten Donald Trump zurückgewiesen, China kontrolliere angeblich den Kanal und erhöhe die Zölle für US-Schiffe.

Vasquez Morales sagte am Mittwoch gegenüber der Zeitung The Wall Street Journal: „Die Anschuldigungen, China betreibe den Kanal, sind unbegründet. China ist in keiner Weise an unseren Operationen beteiligt. Regeln sind Regeln, und es gibt keine Ausnahmen. Wir dürfen weder Chinesen noch Amerikaner oder sonst jemanden diskriminieren. Dies würde gegen das Neutralitätsabkommen und das Völkerrecht verstoßen und zu Chaos führen.“

Dem Bericht zufolge belaufen sich die durchschnittlichen Kosten für die Durchfahrt von Schiffen durch den Kanal auf etwa 750.000 US-Dollar, wobei die Gebühren zwischen 300.000 und 1 Million US-Dollar liegen.

Morales fügte hinzu: „Sie [die Gebühren] gelten für alle Schiffe aus der ganzen Welt und es gibt keine Ausnahmen.“

Darüber hinaus soll er erwähnt haben, dass Panama keine Gelder von den Vereinigten Staaten zur Modernisierung des Kanals beantragt habe, da die Behörden die Reparaturen aus eigenen Einnahmen finanzieren.

Mulino weist Trumps Kommentare zurück

Nach Trumps Äußerungen vom 22. Dezember, in denen er sagte, dass unfaire Gebühren für US-Schiffe, die den Panamakanal passieren, erhoben würden, und damit drohte, Washington die Kontrolle über die Wasserstraße zu entziehen, lehnte der panamaische Präsident Jose Raul Mulino am 26. Dezember Gespräche mit dem designierten Präsidenten über den Besitz des Panamakanals ab, den Trump Washington zurückzugeben versprach.

Mulino lehnte auch die Idee ab, die Kanalgebühren für US-Schiffe zu senken, und behauptete, dass China keine Kontrolle über die wichtige Wasserstraße habe, die den Atlantik und den Pazifik verbindet.

„Wenn es die Absicht gibt, zu reden, dann gibt es nichts zu besprechen“, erklärte Mulino auf einer wöchentlichen Pressekonferenz.

Er fügte hinzu, dass der Kanal „panamaisch ist und den Panamaern gehört“ und fügte hinzu: „Es gibt keine Möglichkeit, irgendeine Art von Gespräch über diese Realität zu führen, die das Land Blut, Schweiß und Tränen gekostet hat.“

Übersetzt mit Deepl.com

