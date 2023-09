Hat der deutsche Geheimdienst BND Pinochet Putsch nicht auch unterstützt? Evelyn Hecht-Galinski

Fotografien in Santiago von Opfern des Regimes von General Augusto Pinochet. (Carlos Texidor Cadenas, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Während das Regime politische Gegner ermordete, leitete eine britische Propagandaeinheit Material an den chilenischen Militärgeheimdienst weiter, und der MI6 arbeitete mit einem der Hauptorganisatoren des Putsches zusammen, wie neu freigegebene Akten zeigen, berichtet John McEvoy.

CHILE 50 YRS: MI6 hat Pinochet heimlich geholfen

Von John McEvoy

Declassified UK.

9. September 2023

Außenministerium half dem Pinochet-Regime bei der Entwicklung einer Strategie zur Aufstandsbekämpfung auf der Grundlage der britischen Militärkampagnen in Südostasien

Der MI6-Offizier David Spedding war von 1972-1974 an der britischen Botschaft in Santiago tätig und unterhielt Beziehungen zu einem wichtigen Mitglied der Militärjunta

Die britische Regierung unterstützte den chilenischen Militärgeheimdienst nach dem brutalen Putsch gegen den gewählten Präsidenten Salvador Allende im Jahr 1973, wie neu freigegebene Akten zeigen.

Die Unterstützung wurde vom Information Research Department (IRD) genehmigt, einer geheimen Propagandaabteilung des Außenministeriums, die eng mit dem britischen Geheimdienst MI6 zusammenarbeitete.

Das IRD hatte Allende schon lange als politische Bedrohung angesehen.

Wie Declassified bereits enthüllte, hatte die Einheit während der gesamten 1960er Jahre versucht, Allende durch Wahleinmischungen und verdeckte Propagandaoperationen daran zu hindern, jemals Präsident zu werden.

Nachdem Allende 1970 gewählt worden war, wurde die Verbreitung von Propagandamaterial durch das IRD „streng begrenzt“, und die britische Botschaft hatte weniger zuverlässige Kontakte in der chilenischen Regierung.

Dies änderte sich nach dem Putsch.

Allende mit seiner Frau Hortensia Bussi im Jahr 1971. (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Wikimedia Commons,

CC BY-SA 3.0 cl)

Im Januar 1974 begann das IRD mit der „Ausweitung der Verteilung“ seines Materials, das nun „an das chilenische Außenministerium, die Informationsorganisationen der Regierung“ und vor allem an die „militärischen Geheimdienste“ der Diktatur weitergegeben wurde.

Zu dieser Zeit waren die chilenischen Sicherheitskräfte – einschließlich des Geheimdienstes des Landes – für massive Menschenrechtsverletzungen verantwortlich, einschließlich des weit verbreiteten Einsatzes von Folter als politische Waffe.

Die britische Regierung gab sich diesbezüglich keinen Illusionen hin. Wie der Beamte des Außenministeriums Christopher Crabbie drei Monate nach dem Staatsstreich im Dezember 1973 feststellte, „glaube ich nicht, dass irgendjemand ernsthaft bezweifelt, dass in Chile gefoltert wird“.

Zuverlässige Zahlen belegen, dass chilenische Staatsbeamte zwischen 1973 und 1988 für mehr als 3.000 Todesfälle oder das Verschwindenlassen von Personen sowie für Zehntausende von Fällen von Folter und politischen Verhaftungen verantwortlich waren. Und das in einem Land, in dem 1973 nur 10 Millionen Menschen lebten.

Herzen und Köpfe

Die Art der Informationen, die an den chilenischen Militärgeheimdienst weitergegeben wurden, ist nach wie vor unklar, obwohl die Akten darauf hindeuten, dass es sich um Propagandamaterial, Forschungsberichte über linke Aktivitäten und sogar Handbücher über Operationen der inneren Sicherheit gehandelt haben könnte.

Neu freigegebene Akten zeigen beispielsweise, wie die britische Regierung den chilenischen Behörden heimlich bei der Entwicklung einer Strategie zur Aufstandsbekämpfung half und dabei Techniken einsetzte, die während der britischen Kolonialinterventionen in Südostasien entwickelt worden waren.

Die Idee für eine solche Unterstützung wurde erstmals während des Besuchs des britischen Marinechefs Sir Michael Pollock in Chile Ende November 1973, zwei Monate nach dem Staatsstreich, geäußert.

Der Zeitpunkt von Pollocks Besuch war „politisch heikel“, wie der britische Botschafter in Santiago, Reginald Secondé, feststellte, da „die Behandlung der politischen Gegner durch die chilenische Regierung sehr kritisch betrachtet“ wurde.

Frauen der Vereinigung der Familien der Verhafteten und Verschwundenen demonstrieren während des Pinochet-Militärregimes vor dem La Moneda-Palast. (Kena Lorenzini, Museum für Erinnerung und Menschenrechte, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Allerdings befanden sich „zwei Fregatten und zwei U-Boote für die chilenische Marine in britischen Werften im Bau“ – ein Rüstungsgeschäft im Wert von rund 50 Millionen Pfund – und „dies war kein Moment, die historische Tradition der anglo-chilenischen Marinefreundschaft zu beeinträchtigen“.

In Santiago trafen Pollock und Secondé mit einer Reihe von Regierungsvertretern zusammen, darunter Marinechef José Toribio Merino Castro, Verteidigungsminister Patricio Carvajal Prado und Außenminister Ismael Huerta.

Mit Huerta sprachen die britischen Beamten über die „hearts and minds“-Kampagne der britischen Regierung in Nordirland, eine Strategie zur Aufstandsbekämpfung, die vom britischen Krieg in Malaya (1948-1960) inspiriert ist.

Huerta „schien von dem Konzept beeindruckt zu sein“ und Secondé „hörte ihn später zweimal ‚hearts and minds‘ vor sich hinmurmeln.“

Es folgten weitere Treffen zwischen Secondé, dem britischen Informationsoffizier Tony Walters und Hauptmann Carlos Ashton, dem Direktor für Auslandsinformationen im chilenischen Außenministerium.

Wie Huerta war auch Ashton „sehr empfänglich für die Idee, dass diese Art der Herangehensweise an die chilenischen Sicherheitsprobleme die richtige Antwort sein könnte“, und bat um „Einzelheiten darüber, welche praktischen Maßnahmen eine ‚hearts and minds‘-Übung beinhalten würde.“

Beratung bei der Aufstandsbekämpfung

Soldaten der chilenischen Armee mit M1-Garand-Gewehren während des Staatsstreichs vom 11. September 1973. (Koen Wessing, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Ashtons Ersuchen um Unterstützung wurde an Rosemary Allott, die Leiterin des Lateinamerika-Referats der Abteilung Information Research, weitergeleitet.

In einem auf den 15. Februar 1974 datierten und als „geheim“ gekennzeichneten Schreiben erklärte sich Allott bereit, das chilenische Regime bei der Aufstandsbekämpfung zu beraten, beschränkte sich dabei aber auf Material über die früheren kolonialen Interventionen Großbritanniens.

„In Anbetracht der heiklen politischen Erwägungen, die damit verbunden sind“, schrieb Allott, „wäre es am besten, das Material, das wir Ihnen schicken, zumindest in dieser Phase auf Aufstände der Vergangenheit zu beschränken und nicht auf solche, die das britische Außenministerium derzeit beschäftigen“, wie etwa Nordirland.

Das Pinochet-Regime erhielt bald drei Bücher über die britische Strategie der Aufstandsbekämpfung sowie ein „Manual of Counter Insurgency Studies“.

Allott spürte auch „verschiedene offizielle Berichte über Malaya“ auf, darunter „The Fight Against Communist Terrorism in Malaya“, die „Review of the Emergency in Malaya (1948-57)“ und „zwei Broschüren über den Aufstand auf den Philippinen.“

Die britische Militärkampagne in Malaya umfasste die „Umsiedlung“ von über 500.000 Zivilisten, Luftangriffe und eine intensive Propagandaoperation.

Avro Lincoln der No. 57 Squadron, Royal Air Force, bei RAF Tengah, Singapur. Die Luftkriegsführung war ein wesentlicher Bestandteil der britischen Militärstrategie zur Niederschlagung der kommunistischen Guerillas in Malaya. ( Britische Regierung, Wikimedia Commons, Public domain)

Die Botschaftsbeamten behaupteten, sie würden den chilenischen Offizieren „Taktiken der Toleranz und Großmut“ beibringen. Hinter der Rhetorik der britischen Regierung, „Herzen und Köpfe zu gewinnen“, verbarg sich jedoch oft brutale Unterdrückung, und die chilenischen Behörden verschärften lediglich ihre Unterdrückungstechniken.

Keines der Materialien, die dem Pinochet-Regime zur Verfügung gestellt wurden, war „der HMG zuzuordnen“. Das bedeutete, dass die chilenischen Behörden die Informationen zwar verwenden, aber nicht an die britische Regierung weitergeben durften.

Inwieweit der britische Rat befolgt wurde, bleibt unklar; dem Pinochet-Regime mangelte es sicherlich nicht an Unterstützung durch die CIA.

Fest steht jedoch, dass Großbritannien bereit war, seine kolonialen Polizeimethoden mit der chilenischen Junta zu teilen, um Pinochets Regime gegen die einheimische Opposition zu stabilisieren.

MI6 in Chile

Pinochet in einer Autokolonne 1982. (Ben2, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Belege für die britische Unterstützung der chilenischen Geheimdienste werfen weitere Fragen über die Aktivitäten des britischen Geheimdienstes MI6 in Chile auf.

Im Jahr 1972 war der MI6-Offizier David Spedding der britischen Botschaft in Santiago zugeteilt – sein einziger Auslandseinsatz außerhalb des Nahen Ostens während seiner gesamten Laufbahn.

Für Spedding war dies nicht der erste Besuch in Chile. Als Doktorand an der Universität Oxford Mitte der 1960er Jahre hatte Spedding sein Zwischenjahr in Santiago verbracht und eine Stelle als Assistent in der Pressestelle der britischen Botschaft gefunden.

Speddings erste Aufgabe im diplomatischen Dienst war also dieselbe britische Botschaft, die in den 1960er Jahren verdeckte Propagandaoperationen gegen Allende leitete. Dieser Job verschaffte ihm „einen Zugang zum SIS [MI6]“, so der Historiker Nigel West.

Spedding blieb bis September 1974 in Chile. Danach war er für die MI6-Operationen im Nahen Osten verantwortlich und wurde zwischen 1994 und 1999 Chef des MI6.

Unsere Beziehung zu Admiral Merino

Speddings Name taucht nur selten in freigegebenen Akten des Außenministeriums über Chile auf.

In einer Akte vom 4. Dezember 1973 informierte Spedding das Außenministerium jedoch darüber, dass während und nach dem Putsch 2.800 Zivilisten und 700 Angehörige der Streitkräfte getötet worden waren.

„Um unsere Beziehungen zu Admiral Merino zu schützen“, so Spedding, „möchten wir diese Zahlen zumindest vorläufig nicht nennen“.

Admiral Merino war einer der Hauptorganisatoren des Putsches von 1973. Er war im September 1973 Chef der chilenischen Marine und blieb in diesem Amt bis zum Sturz der Diktatur im Jahr 1990.

Merino behauptete, er habe Pinochet davon überzeugt, sich dem Putsch anzuschließen.

Eine von Speddings Aufgaben bestand also darin, eine enge Zusammenarbeit mit der chilenischen Junta sicherzustellen, indem er deren Verantwortung für massive politische Unterdrückung und Menschenrechtsverletzungen vertuschte.

Die MI6-Station in Santiago wurde erst 1974 im Zuge der Rückkehr der britischen Labour-Partei an die Regierung geschlossen.

Es wäre nicht verwunderlich, wenn der MI6 eine unterstützende Rolle bei den verdeckten Operationen der C.I.A. gegen Allende in den frühen 1970er Jahren gespielt hätte. Kürzlich wurde aufgedeckt, dass der australische Geheimdienst ASIS 1971 einen Stützpunkt in Santiago eröffnet hatte, um die US Central Intelligence Agency bei der Destabilisierung der chilenischen Regierung zu unterstützen.

Die geheime Unterstützung Großbritanniens für das Pinochet-Regime stand im Einklang mit der Haltung der britischen Regierung zu diesem Staatsstreich.

Die konservative Regierung unter Edward Heath begrüßte den Putsch und beeilte sich, der chilenischen Junta diplomatische Anerkennung und Waffen zukommen zu lassen, wobei das Auswärtige Amt feststellte, dass sie „den britischen Interessen unendlich mehr zu bieten hatte als diejenige, die ihm vorausging“.

Der Putsch gegen Allende leitete eine 17-jährige Diktatur unter General Augusto Pinochet ein, der erst 1990 aus dem Amt schied. Übersetzt mit Deepl.com

John McEvoy, ein unabhängiger Journalist, der für International History Review, The Canary, Tribune Magazine, Jacobin und Brasil Wire geschrieben hat, ist Co-Regisseur eines in Kürze erscheinenden Dokumentarfilms, der die versteckte Rolle Großbritanniens beim Tod der chilenischen Demokratie und dem Aufstieg der Pinochet-Diktatur untersucht. Sie können die Produktion des Films hier unterstützen.

Dieser Artikel stammt von Declassified UK.

