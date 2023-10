Chris Hedges: Palestinians Speak the Language of Violence Israel Taught Them The next stage of this struggle will be a massive campaign of industrial slaughter in Gaza by Israel, which has already begun. Israel is convinced greater levels of violence will finally crush Palestinian aspirations. Israel is mistaken. The terror Israel inflicts is the terror it will get.

Chris Hedges: Die Palästinenser sprechen die Sprache der Gewalt, die Israel ihnen beigebracht hat

10. Oktober 2023

Washington DC – (Scheerpost) – Der wahllose Beschuss von Israelis durch die Hamas und andere palästinensische Widerstandsorganisationen, die Entführung von Zivilisten, der Raketenbeschuss Israels, Drohnenangriffe auf eine Vielzahl von Zielen, von Panzern bis zu automatischen Maschinengewehrnestern, sind die vertraute Sprache der israelischen Besatzer. Israel spricht diese blutgetränkte Sprache der Gewalt gegenüber den Palästinensern, seit zionistische Milizen mehr als 78 Prozent des historischen Palästinas erobert, rund 530 palästinensische Dörfer und Städte zerstört und etwa 15.000 Palästinenser in mehr als 70 Massakern getötet haben. Etwa 750 000 Palästinenser wurden zwischen 1947 und 1949 ethnisch gesäubert, um 1948 den Staat Israel zu gründen.

Israels Antwort auf diese bewaffneten Übergriffe wird ein völkermörderischer Angriff auf Gaza sein. Israel wird für jeden getöteten Israeli Dutzende von Palästinensern töten. Seit dem Beginn der „Operation Al-Aqsa-Flut“ am Samstagmorgen, bei der 700 Israelis starben, sind bereits Hunderte von Palästinensern bei israelischen Luftangriffen ums Leben gekommen.

Premierminister Netanjahu warnte die Palästinenser im Gazastreifen am Sonntag, sie sollten „jetzt gehen“, weil Israel „alle Verstecke der Hamas in Schutt und Asche legen“ werde.

Aber wohin sollen die Palästinenser in Gaza gehen? Israel und Ägypten blockieren die Landgrenzen. Es gibt keinen Ausgang auf dem Luft- oder Seeweg, die von Israel kontrolliert werden.

Die kollektive Vergeltung gegen Unschuldige ist eine bekannte Taktik der Kolonialherren. Wir haben sie gegen die amerikanischen Ureinwohner und später auf den Philippinen und in Vietnam angewandt. Die Deutschen setzten sie gegen die Herero und Namaqua in Namibia ein. Die Briten in Kenia und Malaya. Die Nazis setzten es in den von ihnen besetzten Gebieten in der Sowjetunion, Ost- und Mitteleuropa ein. Israel folgt dem gleichen Schema. Tod für Tod. Gräueltaten für Gräueltaten. Aber es ist immer der Besatzer, der diesen makabren Tanz initiiert und Leichenberge gegen noch höhere Leichenberge tauscht.

Es geht nicht darum, die Kriegsverbrechen der einen oder anderen Seite zu verteidigen. Es geht auch nicht darum, sich über die Angriffe zu freuen. Ich habe in den israelisch besetzten Gebieten, wo ich sieben Jahre lang über den Konflikt berichtete, genug Gewalt gesehen, um sie zu verabscheuen. Aber dies ist das bekannte Ende aller siedlungskolonialen Projekte. Regime, die durch Gewalt eingeführt und aufrechterhalten werden, erzeugen Gewalt. Der haitianische Befreiungskrieg. Die Mau Mau in Kenia. Der Afrikanische Nationalkongress in Südafrika. Diese Aufstände sind nicht immer erfolgreich, aber sie folgen bekannten Mustern. Die Palästinenser haben wie alle kolonisierten Völker nach dem Völkerrecht ein Recht auf bewaffneten Widerstand.

israelische luftangriffe auf gaza

Ein Verwandter trägt die Leiche des Kindes Amir Ganan, das bei einem israelischen Luftangriff getötet wurde, in Khan Younis, Gaza, 10. Oktober 2023. Hatem Ali | AP

Israel hatte nie ein Interesse an einer gerechten Lösung mit den Palästinensern. Es hat einen Apartheidstaat errichtet und sich in einer Zeitlupenkampagne der ethnischen Säuberung immer größere Teile des palästinensischen Landes einverleibt. Im Jahr 2007 verwandelte es den Gazastreifen in das größte Freiluftgefängnis der Welt.

Was erwartet Israel bzw. die Weltgemeinschaft? Wie kann man 2,3 Millionen Menschen in Gaza, von denen die Hälfte arbeitslos ist, 16 Jahre lang in einem der am dichtesten besiedelten Flecken der Erde gefangen halten, das Leben seiner Bewohner, von denen die Hälfte Kinder sind, auf das Existenzminimum reduzieren, ihnen die medizinische Grundversorgung, Lebensmittel, Wasser und Strom vorenthalten, Angriffsflugzeuge, Artillerie, mechanisierte Einheiten, Raketen, Marinegeschütze und Infanterieeinheiten einsetzen, um wahllos unbewaffnete Zivilisten abzuschlachten, ohne eine gewaltsame Reaktion zu erwarten? Israel führt derzeit Wellen von Luftangriffen auf den Gazastreifen durch, bereitet eine Bodeninvasion vor und hat die Stromversorgung des Gazastreifens unterbrochen, die normalerweise nur zwei bis vier Stunden pro Tag funktioniert.

Viele der Widerstandskämpfer, die nach Israel eingedrungen sind, wussten zweifelsohne, dass sie getötet werden würden. Aber wie die Widerstandskämpfer in anderen Befreiungskriegen beschlossen sie, dass sie, wenn sie schon nicht wählen konnten, wie sie leben wollten, so doch, wie sie sterben wollten.

Ich war eng mit Alina Margolis-Edelman befreundet, die im Zweiten Weltkrieg dem bewaffneten Widerstand im Warschauer Ghetto angehörte. Ihr Mann, Marek Edelman, war der stellvertretende Kommandant des Aufstandes und der einzige Anführer, der den Krieg überlebte. Die Nazis hatten 400.000 polnische Juden im Warschauer Ghetto eingeschlossen. Die eingeschlossenen Juden starben zu Tausenden an Hunger, Krankheiten und willkürlicher Gewalt. Als die Nazis begannen, die restlichen Juden in die Vernichtungslager zu transportieren, wehrten sich die Widerstandskämpfer. Keiner rechnete damit, zu überleben.

Nach dem Krieg verurteilte Edelman den Zionismus als rassistische Ideologie, mit der der Raub von palästinensischem Land gerechtfertigt wurde. Er stellte sich auf die Seite der Palästinenser, unterstützte ihren bewaffneten Widerstand und traf sich häufig mit palästinensischen Führern. Er wetterte gegen Israels Vereinnahmung des Holocausts zur Rechtfertigung seiner Unterdrückung des palästinensischen Volkes. Während Israel von der Mythologie des Ghettoaufstands zehrte, behandelte es den einzigen überlebenden Anführer des Aufstands, der sich weigerte, Polen zu verlassen, wie einen Paria. Edelman verstand, dass die Lehre aus dem Holocaust und dem Ghettoaufstand nicht darin bestand, dass Juden moralisch überlegen oder ewige Opfer sind. Die Geschichte, so Edelman, gehört allen. Die Unterdrückten, einschließlich der Palästinenser, hätten ein Recht darauf, für Gleichheit, Würde und Freiheit zu kämpfen.

Luftangriffe Israels auf Gaza

Flammen und Rauch dringen aus den israelischen Luftangriffen im Gazastreifen, nachdem Israel die Wasserversorgung unterbrochen hatte, weil es weiterhin dicht besiedelte palästinensische Gebäude bombardierte. Ahmed Zakot | Sipa via AP

„Jude zu sein bedeutet, immer auf der Seite der Unterdrückten zu sein und niemals auf der Seite der Unterdrücker“, sagte Edelman.

Der Warschauer Aufstand hat die Palästinenser seit langem inspiriert. Vertreter der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) legten bei den jährlichen Gedenkfeiern zum Aufstand in Polen am Denkmal des Warschauer Ghettos einen Kranz nieder.

Je mehr Gewalt der Kolonisator anwendet, um sich die Besetzten zu unterwerfen, desto mehr verwandelt er sich in ein Monster. Die derzeitige israelische Regierung wird von jüdischen Extremisten, fanatischen Zionisten und religiösen Fanatikern bevölkert, die die israelische Demokratie demontieren und die Vertreibung oder Ermordung aller Palästinenser fordern, auch derjenigen, die innerhalb Israels leben.

Der israelische Philosoph Yeshayahu Leibowitz, den Isiah Berlin als „das Gewissen Israels“ bezeichnete, warnte davor, dass Israel ohne die Trennung von Kirche und Staat ein korruptes Rabbinat hervorbringen würde, das das Judentum zu einer faschistischen Sekte machen würde.

„Der religiöse Nationalismus ist für die Religion das, was der Nationalsozialismus für den Sozialismus war“, sagte Leibowitz, der 1994 starb.

Er erkannte, dass die blinde Verehrung des Militärs, insbesondere nach dem Krieg von 1967, in dem der ägyptische Sinai, der Gazastreifen, das Westjordanland (einschließlich Ostjerusalem) und die syrischen Golanhöhen erobert wurden, gefährlich war und zur endgültigen Zerstörung Israels führen würde, zusammen mit jeder Hoffnung auf Demokratie.

„Unsere Situation wird sich zu der eines zweiten Vietnam verschlechtern, zu einem Krieg, der ständig eskaliert, ohne Aussicht auf eine endgültige Lösung“, warnte er.

Er prophezeite, dass „die Araber das arbeitende Volk und die Juden die Verwalter, Inspektoren, Beamten und die Polizei – hauptsächlich die Geheimpolizei – sein würden. Ein Staat, der eine feindliche Bevölkerung von 1,5 bis 2 Millionen Ausländern regiert, würde zwangsläufig zu einem Geheimpolizeistaat werden, mit allem, was dies für Bildung, Redefreiheit und demokratische Institutionen bedeutet. Die für jedes Kolonialregime charakteristische Korruption würde auch im Staat Israel vorherrschen. Die Verwaltung müsste einerseits arabische Aufstände unterdrücken und andererseits arabische Quislinge anwerben. Es ist auch zu befürchten, dass die israelischen Verteidigungskräfte, die bisher eine Volksarmee waren, durch die Umwandlung in eine Besatzungsarmee degenerieren und ihre Kommandeure, die zu Militärgouverneuren geworden sind, ihren Kollegen in anderen Nationen ähneln würden.“

Luftangriffe Israels auf Gaza

Ein Blick auf die Trümmer von Wohngebäuden, die von einem israelischen Luftangriff getroffen wurden, in Gaza-Stadt, 10. Oktober 2023. Fatima Shbair | AP

Er sah, dass eine anhaltende Besetzung der Palästinenser unweigerlich „Konzentrationslager“ hervorbringen würde.

„Israel“, sagte er, „hätte es nicht verdient zu existieren, und es wird sich nicht lohnen, es zu erhalten.“

Die nächste Phase dieses Kampfes wird eine massive Kampagne des industriellen Abschlachtens in Gaza durch Israel sein, die bereits begonnen hat. Israel ist überzeugt, dass ein höheres Maß an Gewalt die palästinensischen Bestrebungen endgültig zunichte machen wird. Das ist ein Irrtum. Der Terror, den Israel anrichtet, ist der Terror, den es bekommen wird.

Ein palästinensischer Junge sitzt zwischen den Trümmern eines zerstörten Wohnhauses nach einem israelischen Luftangriff auf Khan Yunis, Gaza, 10. Oktober 2023. Abed Rahim Khatib | AP

Chris Hedges ist ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Journalist, der fünfzehn Jahre lang als Auslandskorrespondent für die New York Times tätig war, wo er das Büro für den Nahen Osten und das Büro für den Balkan leitete. Zuvor arbeitete er im Ausland für The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor und NPR. Er ist der Gastgeber der Sendung The Chris Hedges Report.



