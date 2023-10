Nazism, Wokism and the Strange World of Zelensky’s Ukraine – Global Research All Global Research articles can be read in 51 languages by activating the Translate Website button below the author’s name. To receive Global Research’s Daily Newsletter (selected articles), click here. Click the share button above to email/forward this article to your friends and colleagues. Follow us on Instagram and Twitter and subscribe to our Telegram Channel.



Das abgebildete Bild stammt von SCN

Nazismus, Wokismus und die seltsame Welt von Selenskyjs Ukraine

Von Timothy Alexander Guzman

Global Research,

9. Oktober 2023

Im Krieg in der Ukraine ereignen sich einige merkwürdige Dinge. Seit dem Zweiten Weltkrieg hat die Welt erlebt, dass ein vom Westen unterstützter Präsident, der zufällig Jude ist, ein Militär befehligt, in dem eine beträchtliche Anzahl von Neonazis gegen russische Truppen kämpft. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Krieg wie ein moderner, linksliberaler Demokrat aus den USA in einem überwiegend konservativen Land geführt.

Selenskyj ist eine moderne politische Marionette des Westens, die nach einem Drehbuch vorgeht, das darauf abzielt, Russland zu zerstören und es in einen weiteren Irak oder ein weiteres Libyen zu verwandeln. Zelenskys Taten sagen mehr als seine Worte, und einige seiner Handlungen sind gelinde gesagt ziemlich seltsam, wie etwa seine Unterstützung für neonazistische Extremisten in den Reihen seines Militärs.

Wer hätte gedacht, dass im Jahr 2023 ein jüdischer Präsident eines osteuropäischen Landes eine Armee voller Neonazis unterstützen würde. Es gibt jedoch noch andere Entscheidungen Selenskyjs, die ebenso seltsam und bizarr sind und auf die ich in Kürze näher eingehen werde.

Selenskyj ist nicht der erste ukrainische Führer, der die neonazistische Ideologie unterstützt, denn diese ist in der Ukraine seit 1917 weit verbreitet. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine begann im Februar 2022 und wurde von Kiew provoziert, das seit Beginn der von den USA unterstützten Maidan-Proteste im Jahr 2014 kontinuierlich prorussische Gebiete in den ukrainischen Städten Donezk und Luhansk bombardierte, so dass die Kiewer Streitkräfte mehr als acht Jahre lang Tausende von Menschen töteten.

Damals wurde eine neue Division für das ukrainische Militär gebildet, das Asow-Bataillon, das ein rein neonazistisch geführtes Bataillon ist. Damals hat die Ukraine der Welt ihr wahres Gesicht gezeigt, der Aufstieg der Neonazis ist offensichtlich geworden. Es ist nun klar, dass die Nazi-Ideologie leider Teil der ukrainischen Kultur geworden ist.

Vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine beteiligte sich die CIA jedoch an der Ausbildung ukrainischer „Paramilitärs“, wie Yahoo News berichtete. Es handelte sich um ein verdecktes Programm, das von Obama ins Leben gerufen und seitdem von jedem US-Regime unterstützt wurde:

Während das verdeckte Programm, das von Paramilitärs betrieben wird, die für die CIA-Abteilung „Ground Branch“ – jetzt offiziell als „Ground Department“ bekannt – arbeiten, von der Obama-Administration nach der russischen Invasion und Annexion der Krim im Jahr 2014 eingerichtet und unter der Trump-Administration ausgeweitet wurde, hat die Biden-Administration es weiter ausgebaut, sagte ein ehemaliger hochrangiger Geheimdienstmitarbeiter, der in Kontakt mit Kollegen in der Regierung steht

Eine ungenannte Quelle sagte: „Wenn die Russen einmarschieren, werden diese [Absolventen der CIA-Programme] Ihre Miliz, Ihre Anführer der Aufständischen sein“ und dass „wir diese Leute jetzt seit acht Jahren ausbilden. Sie sind wirklich gute Kämpfer. Hier könnte das Programm der CIA einen großen Einfluss haben.“

Einer der wichtigsten Kommentare, der 2018 von Reuters veröffentlicht wurde und auch als Warnung an die Welt betrachtet werden kann, „Ukraine’s neo-Nazi problem“, beschreibt, wie ukrainische Neonazis in die Reihen der nationalen Milizen eindringen: „Eine Demonstration am 28. Januar in Kiew von 600 Mitgliedern der sogenannten „Nationalen Miliz“, einer neu gegründeten ultranationalistischen Gruppe, die schwört, „Gewalt anzuwenden, um Ordnung zu schaffen“, veranschaulicht diese Gefahr.“

Das Hauptproblem der Ukraine mit diesen Neonazis besteht darin, dass sie bereits in die Streitkräfte des Landes eingedrungen sind: „In einem kürzlich erschienenen Artikel in Foreign Affairs wurde die Gefahr, die von der Gruppe ausgehen könnte, heruntergespielt und darauf hingewiesen, dass Asow wie andere Freiwilligenmilizen durch ihre Integration in die ukrainischen Streitkräfte „eingedämmt“ worden sei. Es stimmt zwar, dass die privaten Milizen nicht mehr an der Front herrschen, aber es ist die Heimatfront, um die sich Kiew jetzt sorgen muss.

Es ist seit einiger Zeit bekannt, dass die Ukraine eine Bastion der Nazi-Ideologie ist, einschließlich der Neonazi-Sommerlager für Kinder, die buchstäblich einer Gehirnwäsche unterzogen werden, um zukünftige Nazis zu werden, und die dann, sobald sie etwa 15 Jahre alt sind, rekrutiert oder in einigen Fällen gezwungen werden, sich den ukrainischen Militäreinheiten wie dem Asow-Bataillon anzuschließen.

Wir können sogar bis in den Zweiten Weltkrieg zurückgehen, als die USA und ihre CIA-Agenten seit 1946 ukrainische Neonazis bewaffnet und ausgebildet haben. Die CIA arbeitete damals mit der so genannten „OUN-B“ zusammen, einer neonazistischen Organisation ukrainischer Nationalisten mit Sitz in Osteuropa und anderen Gebieten in der Nähe der Sowjetunion, um andere ukrainische Nationalisten bei ihren Bemühungen zu unterstützen, die sowjetische Ukraine durch Attentate und andere Terrorakte gegen die Sowjetunion zu destabilisieren.

Angesichts der Geschichte des Nationalsozialismus in der Ukraine ist es eine Ironie des Schicksals, dass ein jüdischer Darsteller zum Präsidenten der Ukraine gewählt wurde. Es geht jedoch nicht nur darum, dass Zelensky das jüdische Volk verraten hat, sondern auch darum, dass der so genannte „jüdische“ Staat Israel den Krieg der Ukraine gegen Russland unterstützt, was eine weitere schwer zu ignorierende Ironie darstellt. Millionen von Russen starben im Kampf gegen die Nazis bis zum Ende und waren siegreich. Insgesamt ist Zelenskys Unterstützung der Neonazis nicht nur ironisch, sondern auch eine Beleidigung für das jüdische Volk.

Vielleicht wollte Selenskyj mit der ehemaligen Pressesprecherin der Ukraine der LGBTQI+-Gemeinschaft im Westen zeigen, dass er an die Gleichstellung der Geschlechter glaubt. Sarah Ashton-Cirillo alias Michael John Cirillo, eine Transgender-Frau, wurde zur Sprecherin der Ukraine ernannt. Zelensky will offensichtlich den Demokraten in den USA entgegenkommen, aber diese Art von hochrangiger Position muss ernst genommen werden, denn Cirillo grenzt an Wahnsinn. Die Art und Weise, wie sie das russische Volk beschreibt, ist gelinde gesagt empörend.

In einem ihrer Videos bedrohte Cirillo russische Journalisten und andere, die die Kriegsanstrengungen der Ukraine gegen Russland kritisiert haben:

Russland hasst die Wahrheit, dass ihr obsessiver Fokus auf einen ukrainischen Freiwilligen lediglich das Licht der Ehrlichkeit der ukrainischen Nation hell erstrahlen lässt. Nächste Woche werden die Zähne der Russen noch härter knirschen und ihre tollwütigen Mäuler werden einen unkontrollierbaren Schaum bilden, wenn die Welt sieht, wie ein beliebter Propagandist des Kremls für seine Verbrechen bezahlt. Und diese Marionette von Putin ist nur die erste. Russlands kriegsverbrecherische Propagandisten werden alle zur Strecke gebracht werden, und der Gerechtigkeit wird Genüge getan werden, da wir in der Ukraine auf dieser Mission vom Glauben an Gott, Freiheit und vollständige Befreiung geleitet werden

In einem von Russen gespielten Streich entlarvte Cirillo ihren abgrundtiefen Hass auf Russland, indem sie sagte, dass das russische Volk „Sklaven sein will“ und dass es „nicht menschlich“ sei, was eine unglaublich rassistische Bemerkung ist, die jeder über eine bestimmte Gruppe von Menschen machen kann. Das ist völlig absurd.

Eines ist sicher, die Geschichte wird sich an Selenskyjs Ernennung von Sarah Ashton-Cirillo als eine Blamage für die ukrainische Regierung und ihre Unterstützer erinnern.

Zelensky ernennt eine satanische Performance-Künstlerin, Marina Abramovic, zur Botschafterin der Ukraine, um Schulen für Kinder wiederaufzubauen?

Es gibt eine ganze Reihe bizarrer Entscheidungen, die Selensky getroffen hat, darunter auch die Frage, wie die Ukraine nach dem Ende des Krieges wieder aufgebaut werden soll. Aber eine der Entscheidungen, die die Zukunft der ukrainischen Kinder betrifft, scheint auf einen sehr dunklen Ort zuzusteuern, denn Zelensky hat eine Performance-Künstlerin namens Marina Abramovic gebeten, den Wiederaufbau der ukrainischen Schulen zu leiten.

Wer ist Abramovic? Zunächst einmal ist sie Serbin und eine Anti-Putin-Aktivistin, die die russische Invasion in der Ukraine kritisiert hat. Es ist auch bekannt, dass Abramovic die radikal-feministische Gruppe Pussy Riot unterstützt hat, eine Gruppe von Kleinkriminellen, die als Anti-Putin-Aktivisten in Russland bekannt sind.

Abramovic half auch beim Bau einer interaktiven Installation für die Holocaust-Gedenkstätte Babyn Yar, der Kristallwand des Weinens im Jahr 2021. In einem Interview mit der Jerusalem Post machte sie deutlich, dass sie die Kriegsanstrengungen der Ukraine gegen Russland unterstützt:

Ich war die erste Künstlerin, die den Krieg der Ukraine gegen Russland unterstützt und ihre Stimme erhoben hat. Es ist definitiv eine Wiederholung der Geschichte. Ich wurde von Zelensky eingeladen, Botschafterin der Ukraine zu sein, um den betroffenen Kindern beim Wiederaufbau von Schulen und ähnlichem zu helfen. Ich wurde auch eingeladen, Vorstandsmitglied der Babyn Yar Organisation zu werden, um die Gedenkstätte weiterhin zu schützen. Die Errichtung der Kristallwand der Tränen war nur der erste Schritt, um mit der neuen Geschichte umzugehen und herauszufinden, wie wir zur Heilung unserer zunehmend gespaltenen Welt beitragen können.

Abramovic hat sich im Laufe der Jahre mit westlichen politischen Eliten angefreundet, darunter Hillary Clinton. Clintons Wahlkampfleiter Tony Podesta und der Bruder von John Podesta, der für verschiedene demokratische Präsidenten, darunter Bill Clinton und Barack Obama, gearbeitet hat, nahmen höchstwahrscheinlich vor einigen Jahren an der „Spirit Cooking“ Dinnerparty teil. Wikileaks enthüllte die E-Mail, die ursprünglich an Tony Podesta geschickt wurde:

John Podesta Marina Abramovich

Hier bemalt Abramovic eine Wand mit Schweineblut und schreibt in Großbuchstaben,

„SCHNEIDE DIR MIT EINEM SCHARFEN MESSER TIEF IN DEN MITTELFINGER DEINER LINKEN HAND UND ISS DEN SCHMERZ“

dann schrieb sie eine weitere Nachricht, die besagte,

„FRISCHER MORGENURIN BESPRENKELT ALBTRAUMTRÄUME“.

Dann übergießt sie eine kleine Statue mit Schweineblut und schreibt: „SPIRIT COOKING“, führt eine Zeremonie durch und schreibt eine weitere bizarre Botschaft an die Wand, die lautet

„MISCHE FRISCHE BRUSTMILCH MIT FRISCHEM SPERMAMILCHGETRÄNK IN ERDBEBENNÄCHTEN“.

Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, was die meisten dieser Botschaften bedeuten, die einzige, die ich nur erraten kann, ist die, auf der steht: „Frischer Morgenurin über Alpträume streuen“, was höchstwahrscheinlich bedeutet, dass man während eines schlimmen Albtraums angepinkelt wird.

Wenn die Leute das als Kunst bezeichnen wollen, dann soll es so sein, aber wenn diese neue Ernennung tatsächlich stattfindet, dann ist das in keiner Weise eine inspirierende Wahl für die Zukunft eines Kindes.

Es gibt weitere äußerst umstrittene Kunstwerke und Fotos, die Abramovic mit den Hörnern des Satans zeigen:

Hier ist ein Foto, auf dem Abramovic mit einem nackten Jungen steht, der seine Augen bedeckt:

Ich kann mir nicht einmal vorstellen, was auf dieser Spirit Cooking Party vor sich ging, wenn natürlich jemand von ihnen daran teilgenommen hat, einschließlich der Podestas oder der Clintons, ich will es nicht einmal wissen. Das erinnert mich an Stanley Kubricks letzten Film „Eyes Wide Shut“ mit Tom Cruise, der zu diesem seltsamen Maskenball-Ritual geht.

Jetzt könnte dieser so genannte „Künstler“ also der neue Botschafter der Ukraine sein, der die Führung beim Wiederaufbau von Schulen übernehmen wird. Allein dieser Gedanke sollte alle ukrainischen Eltern beunruhigen, die sich eine gute Ausbildung wünschen, die ihren Kindern in der Zukunft zugute kommt. Bislang führt diese Zukunft an einen sehr dunklen Ort.

Selenskyj wirbt bei der UNGA für den Klimawandel

Selenskyj nimmt offensichtlich Befehle von seinen globalistischen Handlangern entgegen, einschließlich derer des Weltwirtschaftsforums, da er in seiner Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA) den Klimawandel mit der russischen Invasion gleichsetzte:

Gott sei Dank haben die Menschen nicht gelernt, das Klima als Waffe zu benutzen. Auch wenn die Menschheit bei ihren klimapolitischen Zielen versagt, bedeutet dies, dass extreme Wetterereignisse immer noch das normale globale Leben beeinträchtigen werden, und irgendein böser Staat wird die Ergebnisse ebenfalls als Waffe einsetzen. Und als die Menschen in New York und anderen Städten der Welt auf die Straße gingen, um gegen das Klima zu protestieren – wir haben sie alle gesehen…

und wenn Menschen in Marokko und Libyen und anderen Ländern infolge von Naturkatastrophen sterben und wenn Inseln und Länder unter Wasser verschwinden und wenn Tornados und Wüsten sich in neue Gebiete ausbreiten… und wenn all dies geschieht, beschließt eine unnatürliche Katastrophe in Moskau, einen großen Krieg zu beginnen und Zehntausende von Menschen zu töten

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) hat sich für das Jahr 2050 ein Ziel gesetzt, nämlich „Netto-Null-Kohlenstoff“ zu erreichen. Die Realität ist, dass der Klimawandel eine globalistische Machtergreifung ist, die jedes Land in den Bankrott treiben wird, das sich auf den Betrug einlässt, weil er extreme Regeln und Vorschriften verlangt, die die vollständige Abschaffung von Öl, Gas, Kohle und anderen traditionellen Formen von Kohlenwasserstoffen erfordern, die seit geraumer Zeit für verschiedene Industrien und für den Energiebedarf der Menschen verwendet werden.

Dies wird zweifelsohne zu einer Deindustrialisierung und hohen Arbeitslosenquoten führen, wie sie seit der Großen Depression nicht mehr aufgetreten sind. Sie wollen die CO2-Emissionen reduzieren, die eine Form von Treibhausgasen sind, um zu verhindern, dass sie in die Atmosphäre gelangen, denn nach Ansicht der Klimawandel-Alarmisten können CO2-Emissionen eine Decke über uns bilden, während sie den gesamten Planeten darunter erwärmen.

So können die Klimawandel-Alarmisten behaupten, dass die Polkappen schmelzen oder extreme Wetterbedingungen auftreten, weil die Menschheit diese traditionellen Energiequellen genutzt hat, aber das ist alles eine Lüge.

Leider wird Selenskyj das, was von den Lebensbedingungen in der Ukraine übrig geblieben ist, noch weiter verschlechtern, da die Energiequellen der Ukraine schließlich aus alternativen Energieformen wie Sonnenkollektoren und Windenergie bestehen werden, was die Mitglieder des WEF und andere, einschließlich der Profiteure und Aktivisten des Klimawandels, ziemlich glücklich machen wird.

Selenskyj hat Europa indirekt mit Terrorismus gedroht, wenn es die Ukraine nicht unterstützt

Beiß niemals die Hand, die dich füttert. Die Mitglieder der NATO haben die Kriegsanstrengungen der Ukraine von Anfang an mit finanzieller und militärischer Hilfe unterstützt, aber Selenskyj drohte Europa im Allgemeinen mit Terrorismus durch Ukrainer, die seine Grenzen überschreiten, wenn es seinen finanziellen und militärischen Verpflichtungen nicht nachkommt. Wenn das nicht das Idiotischste ist, was ein Führer eines Landes, das sich im Krieg befindet, gesagt hat, dann weiß ich nicht, was es ist:

Wenn die Partner uns nicht helfen, bedeutet das, dass sie Russland zum Sieg verhelfen. Die westlichen Wähler werden ihren Führern nicht verzeihen, wenn sie die Ukraine verlieren, und weiteres Ungemach könnte von den Millionen ukrainischer Flüchtlinge ausgehen, die sich jetzt in ganz Westeuropa aufhalten: Sie haben sich im Allgemeinen gut verhalten, aber wenn ihre Gastgeber diese Menschen in die Enge treiben, wird das Ergebnis keine gute Geschichte sein.

Das klang für mich wie eine Drohung, aber natürlich schweigen die europäischen Staats- und Regierungschefs und geben keinerlei Kommentar ab. Die NATO-Mitglieder befinden sich jetzt in einer Zwickmühle, denn was ist, wenn Neonazi-Terroristen aus der Ukraine beschließen, eine Operation unter falscher Flagge durchzuführen und einen Sprengsatz in einer europäischen Einrichtung oder an einem anderen Ort zu zünden, bei dem Zivilisten getötet und verletzt werden, und dies den Russen in die Schuhe schieben?

Sie sollten sich daran erinnern, dass eine 29-jährige TV-Kommentatorin in Russland, Daria Dugina, bei einer Autobombenexplosion am Stadtrand von Moskau getötet wurde. Daria Dugina war zufällig die Tochter eines einflussreichen russischen politischen Theoretikers, Alexander Dugin, der Präsident Putin und die russische Invasion in der Ukraine unterstützt, so dass wir nicht raten müssen, wer hinter diesem Terroranschlag steckt.

Selenskyj wird die USA und die EU weiterhin um wirtschaftliche und militärische Hilfe bitten, obwohl die Ukraine keine Chance hat, diesen Krieg zu gewinnen, da fast 500.000 ihrer Soldaten getötet oder verletzt wurden.

Und das, obwohl Selenskyj einer der neoliberalsten und bizarrsten Führer der jüngeren Geschichte ist, der ein Friedensabkommen mit Russland aushandeln und diesen Krieg beenden sollte, bevor die Ukraine völlig zerstört wird. Zelensky ist nur eine weitere vom Westen unterstützte Marionette wie Saddam Hussein, der damals zufällig Washingtons Lieblingsdiktator war, und schauen Sie sich an, was in seinen letzten Tagen mit ihm geschah.

Wenn Selenskyj ein Friedensabkommen mit Russland schließt und die Ukraine neutral bleibt und ihr Ziel, Mitglied der NATO zu werden, aufgibt, kann er vielleicht diesen Krieg überleben und ins Showgeschäft zurückkehren und weitere Musikvideos drehen, in denen er in seinen Stilettos tanzt, und warum auch nicht? er ist wirklich gut darin.

Timothy Alexander Guzman schreibt auf seinem eigenen Blog, Silent Crow News, wo dieser Artikel ursprünglich veröffentlicht wurde. Er leistet regelmäßig Beiträge für Global Research. Übersetzt mit Deepl.com

Die Originalquelle für diesen Artikel ist Global Research

Copyright © Timothy Alexander Guzman, Global Research, 2023



