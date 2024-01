How Denmark’s ban on Quran burnings could be a double-edged sword New law has drawn criticism from opponents who see it as an attack on free speech and a return to the era of blasphemy laws

Dänemarks Verbot der Koranverbrennung könnte ein zweischneidiges Schwert sein

Von Alain Gabon

1. Januar 2024

Das neue Gesetz wurde von Gegnern kritisiert, die darin einen Angriff auf die Meinungsfreiheit und eine Rückkehr zu den Zeiten der Blasphemiegesetze sehen

Nach monatelangen heftigen Kontroversen hat Dänemark kürzlich ein Gesetz erlassen, das den „unangemessenen Umgang mit Schriften, die für eine anerkannte Religionsgemeinschaft von großer religiöser Bedeutung sind“, verbietet. Das öffentliche Zerreißen, Verbrennen oder Beschmutzen von Texten wie dem Koran wird nun mit einer Geldstrafe oder bis zu zwei Jahren Gefängnis bestraft.

Das Gesetz, das Gegenstand einer langwierigen parlamentarischen Prüfung und einer hitzigen nationalen Debatte war, wurde erstmals im August vorgeschlagen, mit dem Ziel, es noch vor Weihnachten zu verabschieden. Das Ziel wurde erreicht.

Die Debatte hatte bereits die Grenzen Dänemarks überschritten und war international geworden. Sie gewann in Ländern wie Schweden an Schwung und erinnerte uns daran, dass das vorgeschlagene Gesetz, obwohl es oft als Gegensatz zu Europas traditionellen liberalen Werten wie der Meinungsfreiheit dargestellt wurde, weder ein Novum noch eine Ausnahme darstellt.

Tatsächlich ist Dänemark nur das letzte Land, das sich einer Gruppe von 10 EU-Ländern anschließt – darunter Österreich, Polen, Belgien, Griechenland, Finnland, Deutschland, Italien, Estland und Rumänien -, die verschiedene Verbote für die Schändung religiöser Texte erlassen haben.

Vor dem Gesetzesvorschlag hatte es in Dänemark eine Welle öffentlicher Verbrennungen des heiligen Buches des Islam gegeben, dessen heiliger Charakter und Status für Muslime in einer nordeuropäischen Gesellschaft, die zu den irreligiösesten der Welt gehört, für Nicht-Muslime schwer zu verstehen sein dürfte.

Der Schock, das Trauma, der Schmerz, die Demütigung, die Empörung und sogar die Angst, die fromme Muslime empfinden können, wenn sie sehen, wie der Koran öffentlich verbrannt und geschändet wird, manchmal sogar vor ihren eigenen Moscheen, mag in den Lebenserfahrungen der meisten Dänen keine Resonanz finden.

Aber das Verbot ist verständlich. Seit Monaten haben Koranverbrennungen in europäischen Ländern eine sich verschärfende Krise mit wirtschaftlichen, diplomatischen, politischen und sicherheitspolitischen Folgen ausgelöst, sowohl im Inland als auch international.

Provokante Auftritte

Die muslimischen Länder und ihre Regierungen haben solche Provokationen scharf verurteilt. Botschafter wurden einbestellt und große Menschenmengen haben ihre Empörung zum Ausdruck gebracht. Mehrere Terroranschläge wurden vereitelt, und Ende des Sommers wurde die Terrorwarnstufe in Schweden auf „hoch“ (die vierte Stufe auf einer fünfstufigen Skala) erhöht. Die öffentliche Ordnung war eindeutig bedroht.

Unter diesen Umständen konnte die dänische Regierung nicht tatenlos zusehen, wie Provokateure Zwietracht säten und die Nation im In- und Ausland in Gefahr brachten. So war die dänische Regierung gezwungen, ein empfindliches Gleichgewicht zwischen ihrem echten Engagement für die freie Meinungsäußerung und ihren nationalen Sicherheits- und internationalen Interessen zu finden, die anscheinend die Hauptantriebskraft des Gesetzes waren – noch vor der Rücksichtnahme auf die religiösen Empfindlichkeiten der Muslime.

Das Verbot signalisiert weder eine entschiedene Haltung zur Verteidigung des Islams und der Muslime noch Respekt für diese Gemeinschaft, noch ist es Teil einer Politik gegen Islamophobie. Nirgendwo in den offiziellen Begründungen, Erklärungen und Texten sind solche Worte und Begründungen zu finden. Die Regierung hat einfach Angst vor Vergeltungsmaßnahmen und Rückschlägen, da sie sich Sorgen um ihre innere Sicherheit und ihre Außenpolitik macht. Außerdem wird das Gesetz in drei Jahren überprüft und könnte sich als vorübergehend erweisen.

Die Befürworter, zumeist Muslime, begrüßen das, was sie als längst überfälligen Schutz gegen islamfeindliche Hassreden und Aufwiegelung betrachten

In der Zwischenzeit besteht die reale Gefahr, dass die Regierung bei dem Versuch, ein Feuer zu löschen, weitere entfacht. Die internationale öffentliche Meinung ist tief gespalten zwischen Befürwortern und Gegnern des Gesetzes und denjenigen, die sich unangenehm in der Mitte aufhalten.

Die Befürworter, zumeist Muslime, begrüßen das, was sie als längst überfälligen Schutz gegen islamfeindliche Hassreden und Aufwiegelung betrachten. Sie haben erklärt, dass die freie Meinungsäußerung in Fällen wie diesen angeführt wird, um Islamophobie zu rechtfertigen und antimuslimischen Hass in die edle Rhetorik der verfassungsmäßigen Freiheiten zu kleiden, wodurch Hassreden in freie Rede umgewandelt werden.

Sie argumentieren weiter, dass es sich bei diesen Provokationen um symbolische Gewalttaten handelt, die nicht nur den Aufstieg der extremen Rechten in ganz Europa, sondern auch die Islamophobie und den Hass auf Muslime vorantreiben und schüren. Wenn dies über einen längeren Zeitraum anhält, stellt dies eine echte Gefahr für die physische Sicherheit der Muslime und ihren rechtmäßigen Platz in ihren eigenen Gesellschaften dar.

Diese Seite der Debatte betont zu Recht, dass es keine absolute Meinungsfreiheit gibt, auch nicht in den fortschrittlichsten Demokratien, wo die grundlegenden bürgerlichen Freiheiten immer in einem bestimmten Rahmen und mit bestimmten Einschränkungen gelten, und dass die freie Meinungsäußerung mit anderen Grundrechten, wie der Religionsfreiheit, abgewogen werden muss.

Ganze Kategorien von Äußerungen wie Rassismus, Hassrede, Verleumdung und Diffamierung werden in der Regel aus dem Bereich der akzeptablen freien Meinungsäußerung herausgenommen und in der Regel kriminalisiert. Hierfür gibt es einen breiten Konsens.

Wahrung der Freiheitsrechte

Obwohl der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) Angriffe auf die bürgerlichen Freiheiten nicht fremd sind und sie sich damit dem Vorwurf der Heuchelei ausgesetzt sieht, hat sie dennoch ein stichhaltiges juristisches Argument zur Verteidigung des Verbots von Koranverbrennungen vorgebracht.

Die OIC betont, dass die Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung gemäß dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte sowie anderen Grundsätzen, die in der UN-Charta und anderen internationalen Dokumenten, einschließlich der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, verankert sind, bestimmte Pflichten und Verantwortlichkeiten mit sich bringt. Zumindest sollten diese Argumente gehört und besser bekannt gemacht werden.

Die schwedische Regierung hat selbst erklärt: „Wir wollen das Recht auf freie Meinungsäußerung in Schweden schützen. Das Grundprinzip ist, dass es erlaubt ist und bleiben wird, auch solche Ansichten zu äußern, die andere als beleidigend oder anstößig empfinden. Das heißt aber nicht, dass alles erlaubt ist. Zum Beispiel setzen die Vorschriften über die Aufstachelung zum Rassenhass Grenzen.

Kritiker und Gegner argumentieren, dass solche Verbote eine schreckliche Kapitulation vor dem ausländischen Druck autoritärer und undemokratischer Staaten wie Saudi-Arabien darstellen. Sie argumentieren, dass dies einen Verzicht auf das Recht auf freie Meinungsäußerung darstellt und einen Präzedenzfall schafft, der die Feinde der Freiheit, einschließlich der Dschihadisten, nur belohnen und ermutigen kann und den Druck auf westliche Staaten erhöht, Kritik am Islam weiter einzuschränken und dabei ihre wichtigsten Werte aufzugeben.

Kritiker weisen auch darauf hin, dass die neue Gesetzgebung einen historischen Rückschritt zum Blasphemiegesetz darstellt, das Dänemark 2017 abgeschafft hat, und eine Wiedereinführung von Bigotterie durch die erneute Auferlegung religiöser Normen für eine ganze Gesellschaft, einschließlich derer, die nicht religiös sind. Es könnte auch gegen bestimmte internationale Pakte verstoßen, die Dänemark unterzeichnet hat.

Das Argument des „rutschigen Hangs“ oder der „Büchse der Pandora“ wird oft angeführt, weil man befürchtet, dass solche Präzedenzfälle es leichter machen, andere Arten der freien Meinungsäußerung, die für manche Menschen anstößig sind, einzuschränken, oder dass die Gefahr besteht, dass andere grundlegende bürgerliche Freiheiten, einschließlich derer von Muslimen, im Namen des Respekts für andere Gruppen untergraben werden.

Rückschlagspotenzial

Anstatt anti-muslimische Bigotterie und Islamophobie zu bekämpfen, könnte sich dieses Gesetz in vielerlei Hinsicht als kontraproduktiv erweisen und möglicherweise den Muslimen selbst schaden.

Durch die Einschränkung der freien Meinungsäußerung, einschließlich der Äußerung von Hass oder Ressentiments gegen Religionen – zu unterscheiden von Hass gegen Menschen, da Gesetze Menschen, nicht aber Religionen, Ideologien oder Texte schützen sollen – könnte es das Narrativ der Rechtsextremen anheizen, die schon immer behauptet haben, dass der Islam von Natur aus unvereinbar mit den Werten unserer demokratischen, pluralistischen Gesellschaften ist und dass Muslime diese Grundsätze nicht anerkennen und daher nicht in unsere „westliche Zivilisation“ gehören.

Anstatt den rechtsextremen islamfeindlichen Extremisten entgegenzuwirken, könnte das Gesetz ihnen sogar nützen, indem es ihr Narrativ der „Unvereinbarkeit von Islam und Westen“ zu bestätigen scheint

Anstatt islamfeindlichen Rechtsextremisten entgegenzuwirken, könnte das Gesetz ihnen sogar nützen, indem es ihr Narrativ von der „Unvereinbarkeit des Islam mit dem Westen“ zu bestätigen scheint.

Es könnte sich sogar nachteilig auf die Meinungs- und Religionsfreiheit der Muslime auswirken, da ein Großteil ihrer religiösen Äußerungen bereits unter verschiedenen Vorwänden, einschließlich der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, auf die sich dieses Verbot beruft, verboten worden ist. Solche Maßnahmen sind häufig zweischneidige Schwerter.

Schließlich haben einige Muslime argumentiert, dass der Koran selbst nicht dazu aufruft, Blasphemie zu verbieten, sondern stattdessen zu Würde, Geduld und Widerstandskraft angesichts von Widrigkeiten, Demütigungen und Beleidigungen aufruft.

In jedem Fall können wir jetzt, da das Gesetz verabschiedet wurde, beobachten, welche Auswirkungen es in Dänemark und in der übrigen westlichen Welt haben wird – und ob es letztendlich dazu beitragen wird, die Beziehungen zwischen Muslimen und denen, die den Islam, einschließlich des heiligen Korans, hassen, zu verbessern.

Dr. Alain Gabon ist außerordentlicher Professor für Französisch und Vorsitzender der Abteilung für Fremdsprachen und Literaturen an der Virginia Wesleyan University in Virginia Beach, USA. Er hat in den USA, Europa und darüber hinaus viel über die zeitgenössische französische Kultur, Politik, Literatur und Kunst sowie in jüngster Zeit über den Islam und die Muslime geschrieben und gelehrt. Seine Arbeiten wurden in mehreren Ländern in akademischen Zeitschriften, Think Tanks sowie in Mainstream- und Fachmedien wie Saphirnews, Milestones. Commentaries on the Islamic World und Les Cahiers de l’Islam. Sein jüngster Aufsatz mit dem Titel „The Twin Myths of the Western ‚Jihadist Threat‘ and ‚Islamic Radicalisation'“ ist auf Französisch und Englisch auf der Website der britischen Cordoba Foundation verfügbar.

