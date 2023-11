The Horror, The Horror Israel’s genocidal attacks, which are killing hundreds of Palestinians a day, including some 160 children, have expanded to shelling the remaining hospitals in Gaza.



Das Lied des Henkers – von Mr. Fish

Israels völkermörderische Angriffe, bei denen täglich Hunderte von Palästinensern, darunter etwa 160 Kinder, getötet werden, haben sich auf den Beschuss der verbliebenen Krankenhäuser in Gaza ausgeweitet.



Das Grauen, das Grauen

Von Chris Hedges

11.November.2023

DOHA, Katar: Ich sitze im Studio des arabischen Dienstes von Al Jazeera und sehe eine Live-Übertragung aus Gaza-Stadt. Der Al Jazeera-Reporter im nördlichen Gazastreifen war aufgrund des intensiven israelischen Beschusses gezwungen, in den südlichen Gazastreifen zu evakuieren. Er ließ seine Kamera zurück. Er richtete sie auf das Al-Shifa-Krankenhaus, den größten medizinischen Komplex in Gaza. Es ist Nacht. Israelische Panzer schießen direkt auf den Krankenhauskomplex. Lange horizontale rote Blitze. Ein vorsätzlicher Angriff auf ein Krankenhaus. Ein vorsätzliches Kriegsverbrechen. Ein vorsätzliches Massaker an den hilflosesten Zivilisten, einschließlich der Schwerkranken und Säuglinge. Dann bricht die Verbindung ab.

Wir sitzen vor den Monitoren. Wir sind still. Wir wissen, was das bedeutet. Kein Strom. Kein Wasser. Kein Internet. Keine medizinische Versorgung. Jeder Säugling in einem Brutkasten wird sterben. Jeder Dialysepatient wird sterben. Jeder, der auf der Intensivstation liegt, wird sterben. Jeder, der Sauerstoff braucht, wird sterben. Jeder, der notoperiert werden muss, wird sterben. Und was wird mit den 50.000 Menschen geschehen, die durch die unerbittlichen Bombardierungen aus ihren Häusern vertrieben wurden und auf dem Krankenhausgelände Zuflucht gefunden haben? Auch hierauf kennen wir die Antwort. Auch von ihnen werden viele sterben.

Es gibt keine Worte, um auszudrücken, was wir hier erleben. In den fünf Wochen des Grauens ist dies einer der Höhepunkte des Grauens. Die Gleichgültigkeit der Europäer ist schlimm genug. Die aktive Mittäterschaft der Vereinigten Staaten ist unfassbar. Nichts rechtfertigt dies. Nichts. Und Joe Biden wird als Komplize eines Völkermordes in die Geschichte eingehen. Mögen die Geister der Tausenden von Kindern, an deren Ermordung er sich beteiligt hat, ihn für den Rest seines Lebens verfolgen.

Israel und die Vereinigten Staaten senden eine erschreckende Botschaft an den Rest der Welt. Internationales und humanitäres Recht, einschließlich der Genfer Konvention, sind bedeutungslose Papierstücke. Sie galten nicht im Irak. Sie gelten auch nicht in Gaza. Wir werden eure Nachbarschaften und Städte mit Bomben und Raketen pulverisieren. Wir werden eure Frauen, Kinder, Alten und Kranken mutwillig ermorden. Wir werden Blockaden errichten, um Hunger und die Ausbreitung von Infektionskrankheiten zu fördern. Ihr, die „niederen Rassen“ der Erde, seid nicht wichtig. Für uns seid ihr Ungeziefer, das ausgerottet werden muss. Wir haben alles. Wenn ihr versucht, uns etwas davon wegzunehmen, werden wir euch töten. Und wir werden niemals zur Rechenschaft gezogen werden.

Wir werden nicht wegen unserer Werte gehasst. Wir werden gehasst, weil wir keine Werte haben. Wir werden gehasst, weil Regeln nur für andere gelten. Nicht für uns. Wir werden gehasst, weil wir uns das Recht herausgenommen haben, wahllos zu töten. Wir werden gehasst, weil wir herzlos und grausam sind. Wir werden gehasst, weil wir Heuchler sind, die vom Schutz der Zivilbevölkerung, von Rechtsstaatlichkeit und Humanität reden, während sie täglich das Leben von Hunderten von Menschen in Gaza auslöschen, darunter 160 Kinder.

Israel reagierte mit Empörung und moralischer Entrüstung, als es beschuldigt wurde, das arabisch-christliche Krankenhaus al-Ahli in Gaza bombardiert zu haben, was Hunderte von Toten zur Folge hatte. Israel behauptete, die Bombardierung sei von einer irrtümlich abgefeuerten Rakete des Palästinensischen Islamischen Dschihad ausgegangen. Es gibt nichts im Arsenal der Hamas oder des Islamischen Dschihad, das die enorme Sprengkraft der Rakete, die das Krankenhaus traf, hätte wiederholen können. Diejenigen von uns, die über den Gazastreifen berichtet haben, haben diese Israel-Propaganda schon so oft gehört, dass es lächerlich ist. Sie beschuldigen immer die Hamas und die Palästinenser für ihre Kriegsverbrechen und versuchen nun zu argumentieren, dass Krankenhäuser Kommandozentralen der Hamas sind und daher legitime Ziele. Sie liefern nie Beweise. Das israelische Militär und die israelische Regierung lügen, als würden sie atmen.

Medecins Sans Frontieres (Ärzte ohne Grenzen), die in Al-Shifa arbeiten, gaben eine Erklärung heraus, in der es heißt, dass Patienten, Ärzte und Krankenschwestern „in Krankenhäusern unter Beschuss“ gefangen sind. Sie forderte die israelische Regierung auf, diesen unerbittlichen Angriff auf das Gesundheitssystem des Gazastreifens einzustellen“.

„In den vergangenen 24 Stunden wurden die Krankenhäuser in Gaza unerbittlich bombardiert. Der Al-Shifa-Krankenhauskomplex, die größte Gesundheitseinrichtung, in der noch Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen arbeiten, wurde mehrfach getroffen, darunter auch die Entbindungs- und Ambulanzabteilung, was zu zahlreichen Toten und Verletzten führte“, heißt es in der Erklärung. „Die Feindseligkeiten rund um das Krankenhaus haben nicht aufgehört. Die Teams von Ärzte ohne Grenzen und Hunderte von Patienten befinden sich immer noch im Al-Shifa-Krankenhaus. Ärzte ohne Grenzen fordert erneut, die Angriffe auf Krankenhäuser einzustellen, einen sofortigen Waffenstillstand und den Schutz der medizinischen Einrichtungen, des medizinischen Personals und der Patienten.“

Drei weitere Krankenhäuser im nördlichen Gazastreifen und in Gaza-Stadt sind von israelischen Streitkräften und Panzern umzingelt, was ein Arzt gegenüber Al Jazeera als „Tag des Krieges gegen Krankenhäuser“ bezeichnete. Auch das indonesische Krankenhaus hat Berichten zufolge keinen Strom mehr. Das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) berichtet, dass 20 von 36 Krankenhäusern in Gaza nicht mehr funktionieren.

Der Zynismus von Israel und Washington ist atemberaubend. Es gibt keine Unterschiede in den Absichten. Washington will nur, dass es schnell geht. Humanitäre Korridore? Unterbrechungen des Beschusses? Das sind Fahrzeuge, die die vollständige Entvölkerung des nördlichen Gazastreifens erleichtern sollen. Die Handvoll Hilfsgütertransporte, die die Grenze bei Rafah zu Ägypten passieren dürfen? Ein PR-Trick. Es gibt nur ein Ziel – töten, töten, töten. Je schneller, desto besser. Alles, worüber Biden spricht, ist die Frage, was als nächstes kommt, wenn Israel seine Dezimierung des Gazastreifens beendet hat. Sie wissen, dass Israels Gemetzel erst dann zu Ende sein wird, wenn die Menschen im südlichen Teil des Gazastreifens unter freiem Himmel und ohne Obdach leben und aufgrund des Mangels an Nahrung, Wasser und medizinischer Versorgung sterben.

Vor dem israelischen Einmarsch war der Gazastreifen einer der am dichtesten besiedelten Orte der Welt. Stellen Sie sich vor, was passieren wird, wenn 1,1 Millionen Gazaner aus dem Norden auf über 1 Million im Süden gestapelt werden. Stellen Sie sich vor, was passieren wird, wenn Infektionskrankheiten wie Cholera zu einer Epidemie werden. Stellen Sie sich die verheerenden Folgen des Hungertods vor. Der Druck wird wachsen, etwas zu tun. Und dieses Etwas, so hofft Israel, wird darin bestehen, die Palästinenser über die Grenze in den Sinai in Ägypten zu drängen. Einmal dort angekommen, werden sie nie wieder zurückkehren. Israels ethnische Säuberung des Gazastreifens wird vollständig sein. Seine ethnische Säuberung des Westjordanlandes wird beginnen.

Das ist Israels verrückter Traum. Um ihn zu verwirklichen, werden sie Gaza unbewohnbar machen.

Fragen Sie sich selbst, wenn Sie ein Palästinenser in Gaza wären und Zugang zu einer Waffe hätten, was würden Sie tun? Wie würden Sie reagieren, wenn Israel Ihre Familie töten würde? Warum sollten Sie sich um internationales oder humanitäres Recht kümmern, wenn Sie wissen, dass es nur für die Unterdrückten gilt, nicht für die Unterdrücker? Wenn Terror die einzige Sprache ist, die Israel benutzt, um zu kommunizieren, die einzige Sprache, die es offensichtlich versteht, würden Sie dann nicht mit Terror antworten?

Israels Orgie des Todes wird die Hamas nicht zerschlagen. Die Hamas ist eine Idee. Diese Idee nährt sich vom Blut der Märtyrer. Israel liefert der Hamas reichlich davon.

Übersetzt mit Deepl.com

