Palästinenser trauern um Angehörige, die bei israelischen Angriffen in Khan Younis, Gaza, am 5. Dezember 2024 getötet wurden.

(Foto: Abed Rahim Khatib/Anadolu via Getty Images)

Das ist Völkermord“, sagt Amnesty International über Israels Todesmaschine in Gaza

„Unsere vernichtenden Ergebnisse müssen ein Weckruf für die internationale Gemeinschaft sein“, sagte Agnès Callamard, die Generalsekretärin der Organisation. „Es muss jetzt aufhören.“

Von Jake Johnson

05. Dezember 2024

Die führende Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat am späten Mittwoch erklärt, wasExperten der Vereinten Nationen, Staatsoberhäupter und Historiker schon seit Monaten behaupten: dass Israels massiver Angriff auf den Gazastreifen dem Verbrechen des Völkermords an der palästinensischen Bevölkerung gleichkommt.

Amnesty, das Israels von den USA unterstützten Krieg scharf kritisiert hatte, aber bis Donnerstag davor zurückschreckte, ihn als Völkermord zu bezeichnen, legt seine Ergebnisse und Schlussfolgerungen in einemumfangreichen neuen Bericht mit dem Titel „You Feel Like You Are Subhuman“ (Du fühlst dich wie ein Untermensch) ausführlich dar : Israels Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen.

Das 296-seitige Dokument enthält Interviews mit Überlebenden und Zeugen von Israels groß angelegter Kampagne der Bombardierung, Vertreibung, willkürlichen Inhaftierung und Zerstörung der landwirtschaftlichen Flächen und der zivilen Infrastruktur des Gazastreifens, ergänzt durch eine Analyse von Satellitenbildern, Videomaterial und anderen visuellen Beweisen.

Die israelischen Behörden, so die Gruppe, haben zwischen Oktober 2023 – als der Angriff auf den Gazastreifen nach dem tödlichen, von der Hamas geführten Angriff auf Israel begann – und Oktober 2024 auf keine ihrer Anfragen substantiell geantwortet. Der Bericht enthält jedoch Zitate von israelischen Beamten und Soldaten, darunter einen, der erklärte, dass es in Gaza keine Unschuld gibt“.

„Amnesty International hat auf der Grundlage seiner Forschungsergebnisse und seiner rechtlichen Analyse genügend Anhaltspunkte gefunden, um zu dem Schluss zu kommen, dass Israel während des neunmonatigen Berichtszeitraums verbotene Handlungen gemäß Artikel II (a), (b) und (c) der Völkermordkonvention begangen hat, nämlich die Tötung, die Verursachung schwerer körperlicher oder seelischer Schäden und die vorsätzliche Zufügung von Lebensbedingungen für Palästinenser im Gazastreifen, die darauf abzielen, ihre physische Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen“, heißt es in dem Bericht.

Amnesty sagte, dass sie auch „eine ausreichende Grundlage für die Schlussfolgerung gefunden hat, dass diese Handlungen mit der spezifischen Absicht begangen wurden, die Palästinenser im Gazastreifen als solche zu zerstören, die einen wesentlichen Teil der palästinensischen Bevölkerung bilden“.

Agnès Callamard, Generalsekretärin von Amnesty, sagte in einer Erklärung, dass der Bericht ihrer Organisation „beweist, dass Israel Handlungen, die nach der Völkermordkonvention verboten sind, mit der spezifischen Absicht, Palästinenser in Gaza zu vernichten, durchgeführt hat“.

„Monat für Monat hat Israel die Palästinenser in Gaza als eine untermenschliche Gruppe behandelt, die der Menschenrechte und der Würde nicht würdig ist, und damit seine Absicht demonstriert, sie physisch zu zerstören“, sagte Callamard. „Unsere vernichtenden Ergebnisse müssen ein Weckruf für die internationale Gemeinschaft sein: Das ist Völkermord. Es muss jetzt aufhören.“

Amnesty veröffentlichte seine Ergebnisse mehr als ein Jahr nach dem israelischen Angriff, bei dem mehr als 44.500 Menschen im Gazastreifen getötet wurden, fast die gesamte Bevölkerung der Enklave vertrieben wurde und viele von Hunger und Krankheiten bedroht sind. Fast 70 % der von den Vereinten Nationenbestätigten Todesopfer waren Frauen und Kinder.

„Die Regierungen müssen aufhören, so zu tun, als seien sie machtlos, um diesen Völkermord zu beenden, der durch jahrzehntelange Straffreiheit für Israels Verstöße gegen das Völkerrecht ermöglicht wurde.“

DerBericht der Menschenrechtsgruppe kommt weniger als einen Monat, nachdem ein Sonderausschuss der Vereinten Nationen festgestellt hat, dass das Vorgehen des israelischen Militärs im Gazastreifen – einschließlich der Behinderung humanitärer Hilfe und gezielter Angriffe auf Zivilisten – „die Merkmale eines Völkermordes“ trägt.

Amnesty schließt sich dieser Einschätzung an und verweist auf die massenhafte Zerstörung kultureller und religiöser Stätten im Gazastreifen durch Israel, auf Inhaftierungen und Folter, auf die Verwendung einer entmenschlichenden Sprache gegenüber Palästinensern und – im Falle vieler Soldaten – auf das offene Feiern des palästinensischen Leidens.

„Amnesty International ist der Ansicht, dass das Verhaltensmuster, das Israels Militäroperationen kennzeichnet, zusammen mit den Äußerungen israelischer Beamter und Soldaten, die in einem Kontext der Apartheid, einer rechtswidrigen Blockade und einer rechtswidrigen militärischen Besetzung gemacht wurden, ausreichende Beweise für Israels Absicht liefern, die Palästinenser im Gazastreifen als solche zu vernichten“, heißt es in dem Bericht.

Callamard forderte die Staaten, die Israels Angriffe weiterhin militärisch unterstützen, darunter auch die Vereinigten Staaten, auf, die Waffenlieferungen unverzüglich einzustellen, da sie „ihre Verpflichtung, Völkermord zu verhindern, verletzen und Gefahr laufen, sich zum Komplizen eines Völkermordes zu machen“.

„Das seismische, beschämende Versagen der internationalen Gemeinschaft seit über einem Jahr, Israel zu drängen, seine Gräueltaten im Gazastreifen zu beenden, indem sie zuerst die Forderung nach einem Waffenstillstand verzögerte und dann die Waffentransfers fortsetzte, ist und bleibt ein Schandfleck auf unserem kollektiven Gewissen“, sagte Callamard.

„Die Regierungen müssen aufhören, so zu tun, als seien sie machtlos, um diesen Völkermord zu beenden, der durch jahrzehntelange Straffreiheit für Israels Verstöße gegen das Völkerrecht ermöglicht wurde“, fügte sie hinzu. „Die Staaten müssen über bloße Bekundungen des Bedauerns oder der Bestürzung hinausgehen und energische und nachhaltige internationale Maßnahmen ergreifen, so unangenehm die Feststellung eines Völkermords für einige Verbündete Israels auch sein mag.“

Übersetzt mit Deepl.com

