PATRICK LAWRENCE: Die Biden-Familie der Lügner

5. Dezember 2024

In Anbetracht der offensichtlich engen Verstrickung von Joe Biden in die Geschäfte von Hunter folgt daraus, dass seine Absicht, seinen Sohn zu begnadigen, tatsächlich darin besteht, sich selbst eine Begnadigung zu sichern.

U.S. Präsident Joe Biden im November (Weißes Haus, Carlos Fyfe)

Von Patrick Lawrence

Speziell für Consortium News

Dies ist der sechste Teil der Serie vonConsortium Newsüber die umfangreichen strafrechtlichen Vorwürfe, die gegen Hunter Biden im Laufe des letzten Jahres erhoben wurden, und die offensichtliche Verwicklung von Präsident Biden in die Einflussnahme seines Sohnes. Wir schließen die Serie mit diesem Kommentar zu Joe Bidens Ankündigung vom vergangenen Wochenende ab, dass er seinen Sohn vollständig begnadigt hat. Unsere früheren Berichte können Sie hier, hier, hier, hier und hiernachlesen .

Mitder schockierenden Begnadigung seines Sohnes Hunter durch den Präsidenten, die am Thanksgiving-Wochenende verkündet wurde, als die meisten Amerikaner Football-Spiele schauten und Kartoffelchips verzehrten, geht Joe Biden als das aus, was er während seiner gesamten schäbigen Karriere als Politiker war – ein selbstsüchtiger Tüftler, dem demokratische Prozesse gleichgültig sind und der stets sein Wort bricht.

Peter Baker, der unnachahmliche (Gott sei Dank) Schreiber, den die New York Times als Chefkorrespondent für das Weiße Haus einsetzt, sagt uns in der Mittwochsausgabe: „Wir wissen nicht wirklich, wie die Geschichte Joe Biden in Erinnerung behalten wird. Es ist offensichtlich zu früh, um das zu sagen.

Eigentlich wissen wir es zu diesem Zeitpunkt schon. Offensichtlich.

Es wurde viel über Biden als Familienvater berichtet, der zwischen seinen Pflichten als Präsident und seinem Mitgefühl für einen fehlbaren Sohn als Opfer einer perversen Justiz hin- und hergerissen ist. Die Times entfaltete am Dienstag eine einzigartige Argumentationslinie.

„Präsident Biden war zutiefst besorgt“, berichteten Katie Rogers und Glenn Thrush, “dass die rechtlichen Probleme seinen Sohn nach Jahren der Nüchternheit in einen Rückfall treiben würden, und er begann zu erkennen, dass es vielleicht keinen anderen Ausweg als eine Begnadigung gab.“

Kein anderer Ausweg. Hier hat Joe Biden das hilflose Leiden seines Sohnes (Alkohol- und Crackabhängigkeit) aufgemotzt. Das passt zu Bidens sehr regelmäßigen Verweisen auf den Tod seines anderen Sohnes Beau und den früheren Tod seiner ersten Frau und seiner Tochter, die er immer zu ähnlichen politischen Zwecken verwendet.

Der Artikel von Rogers und Thrush gilt heute als Nachrichtenmeldung, die die Amerikaner ernst nehmen sollten. Er ist einer von zahllosen anderen seiner Art und Qualität, die zusammengenommen ein Maß dafür sind, wie die Korruption der Bidens, des Vaters und des Sohnes wie auch anderer, eine bereits schwere Krise der amerikanischen Medien vertieft und den öffentlichen Diskurs in schlechtes Nachmittagsfernsehen verwandelt hat.

Die Berichterstattung über die Begnadigung ist mangelhaft, seit das Weiße Haus am vergangenen Sonntag das Gnadengesuch zusammen mit Bidens offizieller Erklärung veröffentlicht hat. Die Times, die Washington Post, die anderen großen Tageszeitungen und die Fernsehsender berichteten unisono, dass Joe Bidens Beweggründe die Schuldsprüche sind, die Hunter Biden wegen Waffenbesitzes und Steuerhinterziehung erwartet.

Die Verurteilung von Hunter war für Ende des Monats geplant. Biden père hat der Nation erklärt, er wolle Hunter lediglich vor einem Justizsystem schützen, das von politischen Gegnern übermäßig politisiert worden sei.

Aus der Erklärung des Präsidenten:

„Die Anklagen in seinen Fällen kamen erst zustande, nachdem mehrere meiner politischen Gegner im Kongress sie angestiftet hatten, um mich anzugreifen und sich meiner Wahl zu widersetzen. Dann wurde ein sorgfältig ausgehandelter Deal, dem das Justizministerium zugestimmt hatte, im Gerichtssaal zunichte gemacht – wobei eine Reihe meiner politischen Gegner im Kongress die Lorbeeren dafür ernteten, dass sie politischen Druck auf den Prozess ausgeübt hatten. Wäre der Deal zustande gekommen, wäre es eine faire, vernünftige Lösung für Hunters Fälle gewesen.

Kein vernünftiger Mensch, der sich die Fakten von Hunters Fällen ansieht, kann zu einem anderen Schluss kommen, als dass Hunter nur deshalb ausgesondert wurde, weil er mein Sohn ist – und das ist falsch.“

Wenn man eine solche Aussage liest, muss man sich fragen, ob Joe Biden in der Lage ist, unter allen Umständen, die seine persönlichen Interessen betreffen, wahrheitsgemäß zu sprechen.

Die im Sommer 2023 ausgehandelte Einigung war in der Tat sorgfältig ausgehandelt worden – von Hunters Anwälten und korrupten Staatsanwälten des Justizministeriums, die den Sohn des Präsidenten vor dem Gefängnis bewahren wollten. Die Vereinbarung scheiterte nicht aufgrund von politischem Druck – es gab keinen -, sondern weil eine unnachgiebige Richterin mit einem Bekenntnis zur Rechtsstaatlichkeit, Maryellen Noreika, sie las und vom Gericht verwarf.

Der Punkt, der Richterin Noreika dazu bewog, die ausgehandelte Vereinbarung zu beenden, war die Bestimmung, dass Hunter nicht nur in den damals verhandelten Angelegenheiten – Waffen- und Steuervergehen -, sondern auch in allen anderen Straftaten, die er möglicherweise begangen hat, von weiterer Strafverfolgung verschont bleiben würde. Absurd, befand Noreika zu Recht.

Besondere Behandlung

Joe Biden, im Vordergrund, und Hunter bei der Amtseinführung von Präsident Barack Obama, 20. Januar 2009. (acaben, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons)

Wurde Hunter Biden ausgesondert, wie sein Vater behauptet? Nicht so, wie sein Vater behauptet, aber ja, er wurde ausgesondert. Er hatte sein Leben verpfuscht und dabei gegen verschiedene Gesetze verstoßen und wurde in einem Justizsystem, das Eliten und ihre Familien eindeutig über dem Gesetz stehen lässt, einer Sonderbehandlung unterzogen.

Dieser Kontext ist wichtig, um zu verstehen, warum Joe Biden beschloss – und man vermutet stark, dass dies nicht, wie berichtet, eine Entscheidung war, die Biden über das Thanksgiving-Wochenende überlegte und traf -, seinem Sohn auf diese Weise Gnade zu gewähren. Der entscheidende Satz in dem offiziellen Dokument, das die Grundlage für den Fall bildet, lautet wie folgt:

„Es sei bekannt, dass ich, Joseph R. Biden, Jr, Präsident der Vereinigten Staaten, in Ausübung meiner Befugnisse gemäß Artikel II, Abschnitt 2, Satz 1 der Verfassung, ROBERT HUNTER BIDEN eine vollständige und bedingungslose Begnadigung für jene Straftaten gegen die Vereinigten Staaten gewähre, die er im Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 1. Dezember 2024 begangen hat oder begangen haben könnte oder an denen er beteiligt war, einschließlich, aber nicht beschränkt auf alle angeklagten oder verfolgten Straftaten (einschließlich solcher, die zu Verurteilungen geführt haben) …“

Wie unschwer zu erkennen ist, hat Präsident Biden die Bedingungen der vor anderthalb Jahren vom Gericht abgelehnten Vereinbarung wieder eingesetzt, die er in seiner offiziellen Erklärung als fair und vernünftig verteidigt hat, wenn auch nicht wörtlich, so doch fast. Er hat seinem Sohn genau das gewährt, was Richter Noreika beanstandet hat – unbefristete Immunität für Verbrechen, „die er begangen hat oder begangen haben könnte oder an denen er beteiligt war“.

Bei dieser Formulierung kommt es auf die Daten an. Hunter Biden übernahm seinen berüchtigten Vorstandssitz bei Burisma Holdings, dem ukrainischen Gasversorger, im März 2014, also wenige Monate nach Beginn des Zeitraums, für den die Begnadigung seines Vaters gilt. Es folgten Jahre der Bestechung, Erpressung und verschiedener anderer finanzieller Machenschaften mit Burisma und anderen ausländischen Kunden.

Die Steuer- und Waffenvorwürfe, um es anders auszudrücken, waren allesamt Nebensache im Vergleich zu den weitaus schwerwiegenderen Vorwürfen, die Hunter Biden gemacht wurden. Aus diesem Grund wurden die Schuldsprüche für die weniger schwerwiegenden Vergehen rechtskräftig. Sie sollten die Integrität und Ernsthaftigkeit der Staatsanwälte demonstrieren, während sie zwingende Beweise für Korruption im großen Stil ignorierten oder anderweitig unterdrückten.

Wie weithin bemerkt wurde, war es fast sicher, dass Hunters Anwälte bei den in diesem Monat anstehenden Anhörungen zur Strafzumessung erfolgreich für eine sehr geringe oder gar keine Gefängnisstrafe plädieren würden. Die Schwere der Auslandsgeschäfte ließ eine solche Aussicht nicht zu. Nicht nur, dass diese Hunter, seinen Geschäftskollegen und seinem Onkel, Joes Bruder James, Dutzende von Millionen Dollar eingebracht haben; die Beweise, die Joe Biden – „den großen Mann“, wie Hunter seinen Vater nannte – belasten, sind hart und reichlich.

Wenn man die verschiedenen Ermittlungen zu Hunter Bidens Machenschaften verfolgt hat, kann man die Bedingungen von Hunters Begnadigung als ein auf den Kopf gestelltes Eingeständnis der Schuld seines Sohnes verstehen.

Und angesichts der offensichtlich engen Verstrickung von Joe Biden in Hunters Geschäfte – als Ermöglicher und Nutznießer – folgt daraus, dass Joe Bidens letztendliche Absicht bei der Begnadigung seines Sohnes darin besteht, sich selbst eine Begnadigung zu sichern – das heißt, sich selbst zu schützen, indem er den Meister all der bösartigen Zeremonien vor Strafverfolgung immunisiert.

Vor mehr als einem Jahr, im September 2023, ermächtigte der damalige Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, den Oversight-Ausschuss, vorläufige Anhörungen einzuleiten, um festzustellen, ob das gesamte Repräsentantenhaus ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten wegen seiner angeblichen Beteiligung an Hunters Korruptionsfällen einleiten sollte.

Eine Fülle von Beweisen

Vizepräsident Biden bei einem Treffen mit ukrainischen Abgeordneten in Kiew, 22. April 2014. (U.S. Embassy Kyiv, Flickr, Public domain)

Die Beweise hatten bereits begonnen, sich zu häufen. Es war offensichtlich, dass Biden sich zunehmend in politische Gefahr begab. Und es war klar, dass das Weiße Haus und der demokratische Apparat, die zu dem Schluss gekommen waren, dass weder Biden noch sein Sohn vor Gericht gewinnen konnten, in den Medien für ihre Interessen kämpfen würden.

Beweise? Welche Beweise? Es gibt keine Beweise. Dies war die eher klägliche Antwort der Demokraten, als sich die Beweise gegen Biden häuften.

Mitte Dezember 2023 stimmte das gesamte Repräsentantenhaus dafür, eine formelle Untersuchung der angeblichen Verwicklung des Präsidenten in Hunters Affären einzuleiten, und zwar auf der Grundlage der sich anhäufenden Beweise, die den Präsidenten als Teilnehmer und/oder Nutznießer von Hunters jahrelangen offensichtlich kriminellen Machenschaften während der Jahre seines Vaters als Barack Obamas Vizepräsident und während der Zeit nach Obama, bevor Joe 2020 zum Präsidenten gewählt wurde, belasteten.

Diese Beweise waren beeindruckend. Dazu gehörten umfangreiche E-Mail- und Textnachrichtenarchive, 36.000 Seiten Bankunterlagen und 2.000 Seiten der Berichte des Finanzministeriums über verdächtige Aktivitäten“, die unregelmäßige internationale Banküberweisungen abdecken. Es gab auch Zeugenaussagen von Hunters Geschäftspartnern, Bundesagenten, Bundesanwälten und Mykola Zlochevsky, dem Geschäftsführer von Burisma Holdings.

Das Inventar der Ermittler umfasste Aufzeichnungen über Bruttozahlungen an die Familie Biden, vor allem an Hunter und Joes Bruder James, in Höhe von mehr als 20 Millionen Dollar in den Jahren (2009-2017), in denen Joe Vizepräsident war. Die Ermittler deckten auch ein Netzwerk von mehr als 20 Briefkastenfirmen auf, die die Familie Biden eingerichtet hatte, um Zahlungen zu verschleiern, die sie aus Einflussnahmeprogrammen erhalten hatte, die Hunter in der Ukraine, Russland, China und anderswo durchführte.

US-Vizepräsident Biden bei einem Besuch in Kiew im Januar 2017. (U.S. Embassy Kyiv, Flickr, CC BY-ND 2.0)

Zum Zeitpunkt der Abstimmung im Repräsentantenhaus vor einem Jahr machte Oversight deutlich, auf welche Bereiche es sich weiter konzentrieren würde. Dazu gehören die Einnahmen von Hunter Biden und James Biden aus ihren Geschäften mit verschiedenen ausländischen Unternehmen und die Frage, wohin diese geflossen sind, die zahlreichen Treffen von Joe Biden mit Hunters ausländischen Partnern und das Ausmaß, in dem das Weiße Haus der Bidens und das Justizministerium Untersuchungen des Federal Bureau of Investigation und des Internal Revenue Service behindert oder unterdrückt haben.

Zu den wichtigsten Erkenntnissen der FBI- und IRS-Ermittler gehörten eine Zahlung von 10 Millionen Dollar, die Joe und Hunter Biden angeblich in einer gleichmäßigen Aufteilung von Burisma erpresst hatten, wie Zlochevsky in mehreren Interviews mit einem FBI-Informanten beschrieb, sowie eine Zahlung von 240.000 Dollar, die James an seinen älteren Bruder leistete, unmittelbar nachdem ein chinesischer Aktieninvestor Hunter mehrere Millionen Dollar gezahlt hatte.

Als die Blockade im Weißen Haus von Biden fortgesetzt wurde, begannen die Mainstream-Medien wieder unisono zu berichten, dass die Anhörungen im Repräsentantenhaus in einer Sackgasse gelandet seien. Doch die Propaganda-Operation gegen den Oversight-Ausschuss war gescheitert.

Mehr als zwei Drittel der Amerikaner waren laut einer Anfang des Jahres durchgeführten Umfrage der Meinung, dass die Anhörungen im Repräsentantenhaus fortgesetzt werden sollten; die Hälfte dieser Befragten – 34 Prozent – „denken, dass Joe Biden der Korruption schuldig ist und angeklagt werden sollte“.

Hunter Biden hatte sich im Februar letzten Jahres bereit erklärt, unter Eid auszusagen, was er jedoch verweigerte, bis ihm mit einer Anklage wegen Missachtung des Kongresses gedroht wurde. Das House Ways and Means Committee, das im Fall Biden auch eine Untersuchungsfunktion hatte, stimmte am 22. Mai für die Freigabe von 100 Seiten neuen Beweismaterials, das zeigt, dass Hunter Biden während dieser Aussage dreimal gelogen hat.

Die Beweise dafür wurden von Gary Shapley und Joseph Ziegler vorgelegt, den beiden IRS-Ermittlern, die dem Oversight Committee zuvor Beweise für die Korruption der Familie Biden vorgelegt hatten.

Es handelt sich um eine Familie von Lügnern, so können wir jetzt feststellen. Joe Biden, der mehrfach jegliche Beteiligung an den Geschäften seines Sohnes bestritten hatte, hat nachweislich ebenso oft gelogen. Er beteuerte mehrfach, dass er seinen Sohn nicht begnadigen würde.

Seltsamerweise sagte er in der offiziellen Erklärung vom letzten Sonntag: „Vom Tag meines Amtsantritts an habe ich gesagt, dass ich mich nicht in die Entscheidungsfindung des Justizministeriums einmischen werde, und ich habe mein Wort gehalten…“. Das ist Joe Biden. Seit einem halben Jahrhundert geht er davon aus, dass die Menschen seine Lügen glauben, wenn er sie nur oft genug wiederholt.

Es ist wahrscheinlich, dass der Fall gegen die Biden-Verbrecherfamilie, wie sie von verschiedenen Kommentatoren genannt wird, abgeschlossen ist, aber es ist noch zu früh, um dies mit Gewissheit zu sagen. Bidens Begnadigung ist völlig legal, aber auch eine gerichtliche Anfechtung wäre legal, falls das Repräsentantenhaus oder eine andere Instanz sich dafür entscheiden sollte, eine solche anzustrengen.

Auch wenn Biden zum Teil die Absicht hatte, sich selbst und seinen Sohn zu schützen, folgt daraus nicht automatisch, dass nach seinem Ausscheiden aus dem Amt keine Ermittlungen gegen ihn eingeleitet werden können.

Wie weit die Ermittlungen des Repräsentantenhauses gehen und wohin sie führen würden, hing immer zum Teil vom politischen Willen ab: Oversight und Ways and Means hatten genügend Beweise, um Joe Biden anzuklagen, aber es war nie sicher, dass das gesamte Repräsentantenhaus dem Senat dazu raten würde. Und es war höchst unwahrscheinlich, dass der Senat, der bis letzten Monat eine demokratische Mehrheit hatte, ein Verfahren einleiten würde.

Der Schaden, den die Bidens der ohnehin schon angeschlagenen Republik zugefügt haben, ist gewaltig. Das liegt vor allem an der groben Korruption des Justizministeriums, vom Generalstaatsanwalt an abwärts und quer durch die Führung des FBI. Wie ich bereits an anderer Stelle geschrieben habe, öffnet sich der Weg zu einem gescheiterten Staat, wenn das Justizsystem verrottet.

Die Demokraten behaupten gern, dass Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit das Justizministerium politisieren wird, um sich an seinen Feinden zu rächen. Man kann nur hoffen, dass dies nicht der Fall ist, auch wenn Trump reichlich Anlass hat, sich für die gegen ihn gerichteten politisch motivierten Strafverfolgungen zu rächen.

Es waren die Demokraten, die das Justizministerium korrumpiert haben, vor allem, um Joe Biden und Hunter Biden zu schützen. Und dies wird die tiefste und dauerhafteste Narbe sein, die sie im amerikanischen Gemeinwesen hinterlassen.

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Dozent und Autor, zuletzt von Journalists and Their Shadows, erhältlich bei Clarity Press oder über Amazon. Weitere Bücher sind Time No Longer: Amerikaner nach dem amerikanischen Jahrhundert. Sein Twitter-Konto, @thefloutist, wurde dauerhaft zensiert.

AN MEINE LESER. Unabhängige Publikationen und diejenigen, die für sie schreiben, befinden sich in einer schwierigen und zugleich vielversprechenden Phase. Einerseits übernehmen wir angesichts der zunehmenden Versäumnisse der Mainstream-Medien eine immer größere Verantwortung. Andererseits haben wir kein tragfähiges Einnahmemodell gefunden und müssen uns daher direkt an unsere Leser wenden, um Unterstützung zu erhalten. Ich bin dem unabhängigen Journalismus auf Dauer verpflichtet: Ich sehe keine andere Zukunft für die amerikanischen Medien. Aber der Weg wird steiler, und dabei brauche ich Ihre Hilfe. Dies wird jetzt dringend notwendig. Als Anerkennung für das Engagement für unabhängigen Journalismus, abonnieren Sie bitte The Floutist oder über mein Patreon-Konto.

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und können, müssen aber nicht die von Consortium Newswiderspiegeln .

