The Maidan Massacre, Censorship & Ukraine Natylie Baldwin interviews Ivan Katchanovski, a Canadian-Ukrainian professor whose research focuses on the Ukraine coup of 2014 and the killing that year of protesters in Kiev. By Natylie Baldwin Special to Consortium News Canadian-Ukrainian professor Ivan Katchanovski’s investigation of t

Zusammenstoß zwischen Demonstranten und der Polizei in Kiew, Ukraine, Februar 2014. (Mstyslav Chernov, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Natylie Baldwin interviewt Ivan Katchanovski, einen kanadisch-ukrainischen Professor, dessen Forschung sich auf den ukrainischen Putsch von 2014 und die Ermordung von Demonstranten in Kiew in diesem Jahr konzentriert.

Das Massaker auf dem Maidan, Zensur und die Ukraine

Von Natylie Baldwin

Speziell für Consortium News

20. Oktober 2023

Die Untersuchung des Massakers auf dem Maidan in Kiew im Februar 2014 durch den kanadisch-ukrainischen Professor Ivan Katchanovski ergab, dass es sich um einen organisierten Massenmord sowohl an Demonstranten als auch an der Polizei handelte, mit dem Ziel, die Regierung Janukowitsch und ihre Streitkräfte zu delegitimieren und die Macht in der Ukraine zu übernehmen, wie er in einem ausführlichen Artikel für Consortium News im Jahr 2019 schrieb. (Am Mittwoch wurden drei Polizisten für das Massaker verurteilt, einer wurde freigesprochen und einer wurde wegen der verbüßten Zeit entlassen. Die offizielle Untersuchung ignorierte Katchanovskis akademische Forschung.)

Natalie Baldwin: Erzählen Sie uns etwas über Ihren ukrainischen Hintergrund und wie Sie dazu kamen, sich als Wissenschaftler mit dem Putsch in der Ukraine 2014 und dem darauf folgenden Krieg zu befassen?

Ivan Katchanovski: Ich wurde in der Westukraine geboren. Ich interessiere mich für Politik und Konflikte, seit ich etwa 10 Jahre alt bin, und ich wollte schon damals Professor werden.

Der gefährliche Kalte Krieg und die Erfahrungen in meiner Familie haben mich dazu motiviert. Meine Familie und ich haben uns nicht an politischen Parteien, Kriegen oder anderen bewaffneten Konflikten beteiligt. Aber Politik und Konflikte haben unser Leben geprägt.

Meine Mutter lebte in vier Ländern und meine Großmutter in fünf Ländern, ohne jemals selbst umzuziehen. Ich wuchs mit den Erinnerungen meiner Mutter an das Überleben ihrer Familie während des Zweiten Weltkriegs in Polen auf, als sie ein Teenager war, und mit den Erinnerungen meiner Großmutter an ihre Erfahrungen als kleines Kind als Flüchtling während des Ersten Weltkriegs. Sie wünschten sich immer, dass es keinen weiteren Krieg geben würde.

Obwohl ich mich für ein Politikstudium interessierte und Hunderte von Büchern über die Politik verschiedener Länder gelesen hatte, konnte ich dieses Studium nicht offiziell fortsetzen, da es in der Sowjetunion keine solche akademische Disziplin gab.

Der einzige Lehrstuhl für internationale Beziehungen in der Ukraine befand sich an der Kiewer Universität, und dafür war eine Empfehlung des Regionalkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion erforderlich. Eine solche Empfehlung konnte ich nicht bekommen, da ich kein Parteimitglied war. Als die Leiterin des örtlichen Parteikomitees mich 1985 fragte, warum ich nicht in die Kommunistische Partei eintrete, die die einzige in der Sowjetunion existierende Partei war, sagte ich ihr, dass ich mich noch nicht entschieden habe, welcher Partei ich beitreten wollte. Aber Petro Poroschenko [der ukrainische Präsident nach dem Putsch von 2014 bis 2019] und Michail Saakaschwili [ehemaliger Präsident von Georgien] studierten damals an der Kiewer Universität in diesem Fachbereich, was bedeutet, dass sie solche Empfehlungen vom regionalen Komitee der Kommunistischen Partei erhielten.

Poroschenko, rechts, mit US-Vizepräsident Biden in Kiew am 7. Dezember 2015. (U.S. Embassy Kyiv, Flickr)

Als ich 1988 an einer anderen Kiewer Universität studierte, nahm ich an einer kleinen Kundgebung teil, die von der Ukrainischen Helsinki-Gruppe organisiert wurde. Diese kleine Kundgebung mit ein paar Dutzend Teilnehmern war die erste oppositionelle Demonstration in Kiew seit etwa 70 Jahren. Ich nahm auch an allen Kundgebungen von Rukh und anderen ukrainischen Organisationen in Kiew in den Jahren 1988-1990 teil. Aber ich gehörte zu einer sehr kleinen Minderheit. Ich unterstützte das damalige und heutige Mehrparteiensystem, die Medien-, Rede- und Versammlungsfreiheit sowie die Rechte ethnischer Minderheiten und die Sprachrechte.

Als ich vorschlug, meine Diplomarbeit auf der Grundlage der Theorien von Max Weber und westlichen Wirtschaftswissenschaftlern zu schreiben, drohte mir der Ausschluss von meiner Universität in Kiew. Ich schlug auch vor, sie auf Ukrainisch zu schreiben, und die Verwaltung sagte mir, dass ich sie auch auf Chinesisch schreiben könne. Ich schrieb sie trotzdem und kam zu dem Schluss, dass das sowjetische System unweigerlich zusammenbrechen würde.

Ich wurde zwar nicht von der Universität verwiesen, weil [Michail] Gorbatschows Glasnost in der Ukraine auf dem Vormarsch war, aber ich erhielt eine „C“-Note und konnte kein Studium absolvieren, weil dafür eine Empfehlung der Universität erforderlich war, an der ich meinen Abschluss gemacht hatte.

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991 konnte ich mein Studium im Westen fortsetzen. Meine Dissertation schrieb ich unter der Leitung von Seymour Martin Lipset an der George Mason University über regionale politische Spaltungen und separatistische Konflikte in der Ukraine und Moldawien. Diese Studie, die ich als Buch veröffentlichte, prognostizierte die reale Möglichkeit eines gewaltsamen Auseinanderbrechens und eines Bürgerkriegs in der regional geteilten Ukraine, insbesondere mit pro-russischem Separatismus auf der Krim und im Donbass, ähnlich wie in der benachbarten Republik Moldau nach der De-facto-Abspaltung der pro-russischen Region Transnistrien mit russischer Militärunterstützung nach einem Bürgerkrieg.

Seitdem habe ich mich auf das Studium der vergleichenden Politik, der Konflikte und der politischen Gewalt in der Ukraine spezialisiert. Ich habe alle wichtigen Konflikte und Fälle politischer Gewalt in der Ukraine seit Ende der 1930er Jahre untersucht, darunter Stalins Großer Terror, der Zweite Weltkrieg, die Kollaboration mit den Nazis und die Massenmorde an Juden, Polen und Ukrainern durch die OUN und die UPA sowie die „Orange Revolution“.

Demonstranten auf dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew, die eine orangefarbene Fahne schwenken, am 22. November 2004. (Serhiy, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Als der Maidan 2013 begann und fast sofort in Gewalt umschlug, begann ich daher mit meinen Recherchen. Ich veröffentlichte Meinungsbeiträge, in denen ich davor warnte, dass die Gewalt während des Maidan, insbesondere durch die Rechtsextremen, zu einem gewaltsamen Auseinanderbrechen der Ukraine und einem Bürgerkrieg führen könnte.

Aber eine solche Möglichkeit wurde damals von fast allen Wissenschaftlern, die sich mit der Ukraine befassten, abgetan. Ich verfolgte den Beginn des Massakers auf dem Maidan live über mehrere Internetstreams, aber am nächsten Tag stellte ich fest, dass alle Aufzeichnungen dieser Streams verschwunden waren.

Behelmte Demonstranten stellen sich der Polizei in der Dynamivska-Straße während des Maidan-Aufstands in Kiew, 20. Januar 2014. (Mstyslav Chernov, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Ich habe über den Bürgerkrieg und die russischen Militärinterventionen im Donbass recherchiert, sobald der Separatistenkonflikt im Donbass nach dem gewaltsamen Sturz der Regierung Janukowitsch durch das Massaker auf dem Maidan und die Attentate auf Janukowitsch begann.

Vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 warnte ich in meinen Veröffentlichungen, Medieninterviews und Posts in den sozialen Medien vor der realen Möglichkeit eines Krieges zwischen Russland und der Ukraine. Ich recherchiere jetzt über diesen laufenden Krieg. Meine Bücher über den russisch-ukrainischen Krieg und seine Ursprünge, über das Massaker auf dem Maidan und über die moderne Ukraine erscheinen demnächst bei drei großen westlichen Wissenschaftsverlagen.

Baldwin: Wie verlief Ihre Untersuchung der Ereignisse rund um den Staatsstreich in der Ukraine im Jahr 2014 und zu welchen Schlussfolgerungen kamen Sie?

Katchanovski: Ich habe das Massaker auf dem Maidan fast 10 Jahre lang erforscht. Ich habe ein Buchkapitel und zwei von Fachleuten begutachtete Zeitschriftenartikel über dieses Massaker veröffentlicht. Ein weiterer Artikel von mir über dieses entscheidende Massaker ist nach sehr positiven Peer-Reviews durch zwei Experten im Druck. Alle diese Artikel sind dank Crowdfunding frei zugänglich und können frei eingesehen, heruntergeladen, weitergegeben, übersetzt und neu veröffentlicht werden.

Meine Studien haben ergeben, dass das Massaker auf dem Maidan ein Massenmord unter falscher Flagge war, bei dem Demonstranten und Polizisten getötet wurden, um die Macht in der Ukraine zu ergreifen. Es wurde unter Beteiligung oligarchischer und rechtsextremer Elemente der Maidan-Opposition durchgeführt, wobei verdeckte Gruppen von Maidan-Scharfschützen in den vom Maidan kontrollierten Gebäuden eingesetzt wurden. Die Beweise belegen dies ohne jeden vernünftigen Zweifel.

[Zum Thema: Das begrabene Maidan-Massaker und seine falsche Darstellung durch den Westen]

Baldwin: Es klingt, als sei Ihre Arbeit über diese Ereignisse zensiert worden. Erläutern Sie bitte, welche Schwierigkeiten Sie bei der Präsentation und Veröffentlichung Ihrer Arbeit hatten und warum Sie glauben, dass dies der Fall war.

Katchanovski: Mein umfassender Artikel über das Massaker auf dem Maidan wurde mit geringfügigen Überarbeitungen von einer großen Fachzeitschrift zur Veröffentlichung angenommen, aber dann wurde die Entscheidung in einem klaren Fall von politischer Zensur rückgängig gemacht. Mein Einspruch mit einem unterstützenden Schreiben von Jeffrey Sachs wurde abgelehnt. Nun wurde derselbe Artikel als zwei separate Artikel in zwei anderen großen, von Experten begutachteten Fachzeitschriften veröffentlicht.

Als Vergeltung für meine akademischen Studien über das Massaker auf dem Maidan wurden mein eigenes Haus, mein Land und mein gesamter Besitz in der Westukraine durch Gerichtsbeschlüsse beschlagnahmt, die auf Anweisung von oben erlassen wurden, trotz aller Dokumente und Dutzender Zeugenaussagen und in Aufhebung der Beschlüsse durch dieselben Richter und Gerichte, die mein Eigentum bestätigt hatten. Mein Haus und mein gesamtes Eigentum wurden beschädigt.

Ich wurde von einigen wenigen Forschern, von denen die meisten mit der ukrainischen extremen Rechten in Verbindung stehen und offensichtlich ein persönliches Interesse daran haben, die extreme Rechte zu beschönigen und ihre Beteiligung an den Massenmorden unter falscher Flagge an den Maidan-Demonstranten zu leugnen, ad hominem angegriffen, denunziert und diffamiert.

Der ukrainische Oppositionsführer Oleh Tyahnybok, sitzend auf einem Van, mit Vitali Klitschko und Arseniy Yatsenyuk, spricht zu Euromaidan-Demonstranten, 27. November 2013. (Ivan Bandura, Wikimedia Commons, CC BY 2.0)

Ein rechtsextremer Aktivist, der mit Svoboda in Verbindung steht, die meinen Studien zufolge in das Massaker auf dem Maidan verwickelt war, war an der Erstellung mehrerer Dutzend identischer Blogs und Social-Media-Seiten beteiligt, in denen er mich als „Fälscher des Massakers auf dem Maidan“ bezeichnete. Es ist bezeichnend, dass er das, was er „wissenschaftlichen Antisemitismus“ nannte, zur Rechtfertigung des von der OUN geführten Pogroms an Juden im von den Nazis besetzten Lemberg verwendete.

Eine kleine Gruppe von Wikipedia-Redakteuren griff zu ähnlichen Verleumdungen und Betrügereien, um die extreme Rechte und ihre Beteiligung am Massenmord an den Maidan-Demonstranten und der Polizei zu beschönigen. Sie beschönigen systematisch die gegenwärtige extreme Rechte in der Ukraine und ihre historischen Vorgänger von der OUN und der UPA und ihre Kollaboration mit den Nazis und ihre Beteiligung am Massenmord an Juden, Polen und Ukrainern und verleumden und diffamieren viele Gelehrte der Ukraine.

Zu ihnen gehören Redakteure, die durch den Artikel „Wikipedia’s Intentional Distortion of the History of the Holocaust“ des Professors der University of Ottawa identifiziert wurden. Die meisten von ihnen werden in verschiedenen Publikationen und Online-Quellen als Akademiker bezeichnet, die keine Experten für die Ukraine sind, aber die rechtsextremen und Maidan-Massenmorde beschönigen und Wissenschaftler entweder aus politischen Gründen oder möglicherweise sogar gegen Bezahlung verleumden.

Silhouette eines Opfers auf einem Bürgersteig in der Hrushevskoho-Straße in Kiew, Juli 2015, über ein Jahr nach den Zusammenstößen auf dem Maidan-Platz. (Skoropadsky, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Meine Studien über das Massaker auf dem Maidan wurden jedoch von über 100 westlichen Wissenschaftlern und Experten berichtet oder zitiert, und zwar überwiegend positiv. Führende Wissenschaftler und Experten wie Richard Sakwa (University of Kent), Professor David Lane (Cambridge University), Jeffrey Sachs (Columbia University), Jack Matlock (Duke University und ehemaliger US-Botschafter in der Sowjetunion), Stephen F. Cohen (New York University), Anatol Lieven (Quincy Institute) und viele andere haben in ihren von Fachleuten begutachteten Artikeln, Büchern und Medienveröffentlichungen meine Forschungsergebnisse zum Massaker auf dem Maidan entweder akzeptiert oder positiv über meine Studien zu diesem Massaker geschrieben.

Ebenso haben mehr als hundert westliche Medien und über 50 ukrainische Medien positiv über die Ergebnisse meiner Studien zum Maidan-Massaker berichtet oder sie zitiert: Dazu gehören große amerikanische, österreichische, kanadische, dänische, niederländische, deutsche, griechische, italienische, neuseeländische, norwegische, spanische und Schweizer Medien wie The Nation, Huffington Post, Courthouse News, Jacobin, Consortium News, Counterpunch, The Grayzone, Truthout und Ukraina Moloda.

Ihre Zahl ist dutzendfach höher als die der wenigen westlichen und ukrainischen Medien, die meine Studien zum Maidan-Massaker angriffen oder anprangerten, indem sie auf offenen Betrug oder das absichtliche Weglassen überwältigender Beweise zurückgriffen, die durch meine Studien und den Prozess zum Maidan-Massaker ans Licht kamen.

Aber die absolute Mehrheit der westlichen Medien berichtet absichtlich nicht über die Ergebnisse meiner Studien zu diesem Massaker und verschiedene überwältigende Beweise dafür, dass es sich um eine Operation unter falscher Flagge mit rechtsextremer Beteiligung handelte.

Feb. 18, 2014: Demonstranten werfen Pflastersteine auf ukrainische Truppen, die vom Rauch brennender Reifen in Kiew verdeckt werden. (Mstyslav Chernov, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Im Gegensatz dazu erschienen meine Interviews, Kommentare und Veröffentlichungen zu meinen anderen Forschungsgebieten, wie dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine, dem Krieg im Donbas und dem Zweiten Weltkrieg, in mehr als 3.000 Medienberichten in rund 75 Ländern. Dazu gehören die folgenden Medien: Associated Press, BBC Ukrainian, Canadian Press, CBC News, CTV News, Daily Express, France 24, Global TV, Globe and Mail, The Guardian, Hill TV, Le Figaro, National Post, Reuters, Times Higher Education, Toronto Star, Vice, Voice of America, The Washington Post, Euronews, Sky News Australia und CNN Brazil.

Meine auf Recherchen basierenden Tweets und Interviews über die stehenden Ovationen für den Veteranen der SS-Division Galizien durch das kanadische Parlament, den kanadischen Premierminister und [den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr] Zelensky wurden von mehreren hundert Medien in Dutzenden von Ländern aufgegriffen und trugen dazu bei, dass dies die Top-Story in Kanada und eine der wichtigsten Storys in den USA, Polen und anderen Ländern wurde.

[Zum Thema: Entschuldigung in Kanada für die Ehrung eines ukrainischen Nazis]

Auch die Medien zensieren meine Recherchen über das Massaker auf dem Maidan ganz offen. Ein populäres polnisches Medienunternehmen, Onet, entfernte mein Interview auf Anfrage des polnischen Präsidentenbüros. Das britische OpenDemocracy akzeptierte 2014 eine populäre Version meiner ursprünglichen Studie zur Veröffentlichung, veröffentlichte sie aber nicht. Ein Dutzend meiner Interviews zum Massaker auf dem Maidan wurden von großen Fernsehsendern, Radiostationen und Zeitungen in den USA, Kanada und der EU entweder nicht veröffentlicht oder abgebrochen.

Meine Anträge auf Forschungsmittel oder Forschungsstellen in Kanada und den USA wurden abgelehnt, seit ich 2014 meine Studie über das Massaker auf dem Maidan vorstellte, auch während des aktuellen Krieges, obwohl ich einer der meistzitierten Politikwissenschaftler bin, der sich vor allem auf die Konflikte und die Politik in der Ukraine spezialisiert hat und zuvor solche Forschungsstellen in Harvard, an der Universität von Toronto und am Kluge Center der Library of Congress innehatte.

Ich habe vier Bücher, 20 Artikel in Fachzeitschriften und 12 Buchkapitel veröffentlicht und werde demnächst drei Bücher über die Ukraine herausgeben. Und ich bin einer der wenigen ukrainischen Politikwissenschaftler in der westlichen Akademie, die sich auf die Konflikte in der Ukraine spezialisiert haben.

Einer der Personen, die mir ein von der kanadischen Regierung finanziertes Forschungsstipendium verweigerte, prangerte mich auf Twitter wegen meiner Studien über das Massaker auf dem Maidan an und schlug vor, sich mit meiner Universität in Verbindung zu setzen und meine Entfernung zu fordern. Sie ist eine Professorin, die sich auf Kanada und nicht auf die Ukraine spezialisiert hat, behauptet aber, sie wisse Bescheid, nur weil sie aus der ukrainischen Diaspora stammt.

Ich hatte vor, dieses große Forschungsstipendium für die Open-Access-Veröffentlichung meiner Artikel und meines Buches zu verwenden. Ich habe meine Forschungen zum Massaker auf dem Maidan mit meinem eigenen Geld finanziert und bin dankbar für die laufende Crowdfunding-Unterstützung für die Open-Access-Veröffentlichung meiner Artikel und meines Buches durch über 100 Spenden.

Es ist einfach erstaunlich und entlarvend, dass ich für meine akademischen Studien über das Maidan-Massaker bestraft werde, während die Massenmorde an den Maidan-Demonstranten und der Polizei von den westlichen Regierungen, Politikern, den Medien und sogar von vielen Akademikern unterstützt, beschönigt und sogar verherrlicht werden.

Baldwin: Sie haben in regelmäßigen Abständen über die Ermittlungen und Gerichtsverfahren in der Ukraine im Zusammenhang mit den Ereignissen auf dem Maidan und dem daraus resultierenden Regierungswechsel gesprochen. Können Sie uns mehr über diese Gerichtsverfahren und Ermittlungen erzählen – wie sind sie aufgebaut und was wird untersucht? Was sind die interessantesten Enthüllungen, die dabei herausgekommen sind, und glauben Sie, dass es eine sinnvolle Rechenschaftspflicht für illegale und/oder gewalttätige Aktionen geben wird?

Interne ukrainische Truppen bilden eine Phalanx gegen Demonstranten, hinter denen sich die Berkut-Sonderpolizei versammelt. (Amakuha, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Katchanovski: In dem 2015 begonnenen Prozess zum Massaker auf dem Maidan werden fünf Mitglieder der Berkut [einer Spezialeinheit der Polizei] angeklagt, die für das Massaker an den Maidan-Demonstranten am 20. Februar 2014 verantwortlich gemacht werden.

Mein kürzlich erschienener, von Fachleuten begutachteter Zeitschriftenartikel und die Videoanhänge zeigen, dass die absolute Mehrheit der verwundeten Demonstranten während des Prozesses und der Untersuchung ausgesagt hat, dass sie tatsächlich von Scharfschützen aus den vom Maidan kontrollierten Gebäuden oder Gebieten erschossen wurden oder dass sie dort Scharfschützen gesehen haben.

Etwa 100 Zeugen der Anklage und der Verteidigung sowie Angehörige von getöteten Demonstranten sagten ebenfalls über Scharfschützen in den vom Maidan kontrollierten Gebäuden und Gebieten aus. Dies deckt sich mit den Aussagen mehrerer hundert anderer Zeugen und den Geständnissen von 14 Mitgliedern von Scharfschützengruppen auf dem Maidan, die sich selbst dazu bekannten.

Aussagen der rechtsextremen Svoboda-Partei, Videos und zahlreiche Zeugen zeigen, dass das Hotel Ukraina und andere Gebäude, in denen Scharfschützen die Demonstranten und die Polizei massakrierten, damals von den Maidan-Kräften kontrolliert wurden. Meine Analyse von synchronisierten Videos zeigt, dass sich während des Massakers Scharfschützen des Maidan in diesen Gebäuden aufhielten.

Gerichtsmedizinische Untersuchungen durch Regierungsexperten ergaben, dass fast alle Demonstranten von oben, von hinten und von der Seite erschossen wurden, was zu diesen vom Maidan kontrollierten Gebäuden passt.

Forensische Ballistikexperten der Regierung stellten fest, dass viele Demonstranten aus dem Hotel Ukraina und anderen vom Maidan kontrollierten Gebäuden oder Bereichen getötet oder verwundet wurden. Eine forensisch-ballistische Untersuchung durch Regierungsexperten mit Hilfe eines automatischen computergestützten Systems ergab, dass die Kugeln aus den getöteten Demonstranten nicht mit den Kugeln aus den Kalaschnikow-Sturmgewehren der Berkut-Polizei übereinstimmten. Meine Analyse der synchronisierten Videos hat gezeigt, dass der genaue Zeitpunkt und die Richtung der Schüsse der Berkut-Polizisten nicht mit der Tötung bestimmter Demonstranten übereinstimmen.

Doch die ukrainische Regierung leugnet in einer eklatanten Vertuschungsaktion einfach, dass es in den vom Maidan kontrollierten Gebäuden Scharfschützen gab, obwohl es unbestreitbare Beweise gibt. Im Rahmen dieser Vertuschung wurde fast 10 Jahre lang nach diesem Massaker, einem der am besten dokumentierten Fälle von Massentötung in der Geschichte, niemand für das Massaker an den Demonstranten und der Polizei verurteilt oder verhaftet.

Entscheidende Beweismittel wie Aufnahmen von Sicherheitskameras, Kugeln, Schilde und Helme sind „verschwunden“ oder wurden vernichtet. Außerdem wurden Beweise manipuliert, wie z. B. Kugeln und gerichtsmedizinische ballistische Untersuchungen, deren Ergebnisse ohne jede Erklärung und im Widerspruch zu Videos, Zeugenaussagen und gerichtsmedizinischen Untersuchungen rückgängig gemacht wurden. Es gibt keinen Prozess wegen der Tötung von Polizisten, obwohl die Scharfschützen vom Maidan, insbesondere Mitglieder einer rechtsextremen Gruppe, in Interviews mit ukrainischen und westlichen Medien öffentlich gestanden haben, die Polizisten während des Massakers getötet oder erschossen zu haben.

Baldwin: Da die Ukraine das Heimatland Ihrer Familie ist, muss das aktuelle Geschehen dort Ihre Arbeit in einer Weise beeinflussen, die sich von der anderer Experten unterscheidet, die vielleicht keine persönliche Verbindung haben. Wie hat dieser Krieg, sowohl 2014 als auch 2022, Sie und Ihre Familie persönlich betroffen?

Katchanovski: Meine Verwandten leben in der Westukraine, die vom Krieg nicht besonders betroffen war. Ein entfernter Verwandter wurde während des Krieges im Donbas verwundet. Mein bester Freund, der damals mit seiner Familie in Mariupol lebte, verschwand nach der russischen Invasion im Jahr 2022. Wir haben zusammen an der Central European University in Prag studiert und oft über Skype kommuniziert, wenn er in Mariupol war oder an amerikanischen Universitäten im Irak und in Afghanistan lehrte.

Das kriegszerstörte Mariupol am 12. März 2022. (Mvs.gov.ua, CC BY 4.0, Wikimedia Commons)

Baldwin: Sie haben auf Twitter auf eine kürzlich durchgeführte Umfrage unter Ukrainern innerhalb und außerhalb der Ukraine verwiesen, die ergab, dass 43 Prozent der Ukrainer und 36 Prozent der Europäer nicht der Meinung sind, dass die Neonazi-Ideologie in der Ukraine kein großes Problem darstellt. Die Umfrage ergab auch, dass 29 Prozent der Ukrainer und 35 Prozent der Europäer nicht der Meinung sind, dass die Maidan-Ereignisse 2014 kein Putsch waren. Können Sie diese Ergebnisse und ihre Bedeutung angesichts der westlichen Medienberichterstattung über die Vorgänge in der Ukraine seit 2014 erläutern?

Katchanovski: Da die Umfragefrage keine Antwortmöglichkeit „keine Verbreitung“ vorsieht, bedeutet diese Umfrage, dass 46 Prozent der Befragten in der Ukraine der Meinung sind, dass die Nazi-/Neonazi-Ideologie in der Ukraine nur geringfügig verbreitet ist, während 43 Prozent anderer Meinung sind, d.h. die Verbreitung der Nazi-/Neonazi-Ideologie entweder als signifikant oder nicht existent ansehen.

Diese Umfrage, wie auch andere Umfragen in der Ukraine während des Russland-Ukraine-Krieges, unterschätzt Antworten, die dem von der ukrainischen Regierung propagierten Narrativ widersprechen, insbesondere in Bezug auf den Maidan. Die von Russland annektierten Teile der Ukraine, einschließlich der prorussischen Krim und des Donbass, sind nicht berücksichtigt. Hinzu kommen soziale/politische Erwünschtheit und die Angst, Ansichten zu äußern, die dem offiziellen Narrativ der Zelenski-Regierung widersprechen.

Demonstranten in Kiew mit neonazistischen Symbolen – Fahnen der SS-Freiwilligendivision „Galizien“ und des Patriot of Ukraine, 2014. (CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

Die Umfrageergebnisse zeigen, dass die Ukrainer im Gegensatz zu dem von den westlichen und ukrainischen Regierungen und Medien verbreiteten Narrativ unterschiedliche Ansichten über den Maidan und die Rechtsextremen in der Ukraine haben. Aber diese Umfrage widerspricht auch dem von der russischen Regierung und den Medien propagierten Narrativ über ein Nazi- oder Neonazi-Regime in der Ukraine seit einem „faschistischen Putsch“ im Jahr 2014.

Baldwin: Ich habe gesehen, dass Sie in den sozialen Medien erwähnt haben, dass es ein neonazistisches Element in den Wagner-Kräften gibt. Können Sie uns mehr darüber sagen? Hat es etwas damit zu tun, dass viele von ihnen Sträflinge sind?

Katchanovski: Es war Dmitry Utkin, der militärische Befehlshaber der Wagner-Truppen, der Nazi-SS-Symbole als Unterschrift und den Namen von Hitlers Lieblingskomponisten als Guerre-Namen verwendete, was zum Namen der Wagner-Söldnerkompanie wurde. Zur Wagner-Kompanie gehörte auch eine kleine „Rusich“-Einheit, die von russischen Neonazis organisiert und geleitet wurde. Übersetzt mit Deepl.com

Natylie Baldwin ist die Autorin von The View from Moscow: Understanding Russia and U.S.-Russia Relations. Ihre Artikel sind in verschiedenen Publikationen erschienen, darunter The Grayzone, Antiwar.com, Covert Action Magazine, RT, OpEd News, The Globe Post, The New York Journal of Books und Dissident Voice. Sie bloggt unter natyliesbaldwin.com. Twitter: @natyliesb.

