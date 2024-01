The Spectacular Failure of the Zionist Project The two-state solution is no longer possible and the only way forward is the struggle for a democratic secular state accommodating both Palestinians and Israelis, writes Stefan Moore. By Stefan Moore Special to Consortium News As a secular Jew raised in a fiercely anti-Zionist family,

Ein junges Mädchen im Gaza-Streifen wird zur medizinischen Versorgung gebracht, 17. Oktober 2023. (Fars Media Corporation, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Die Zweistaatenlösung ist nicht mehr möglich, und der einzige Weg nach vorne ist der Kampf für einen demokratischen säkularen Staat, der sowohl Palästinenser als auch Israelis aufnimmt, schreibt Stefan Moore.

Das spektakuläre Scheitern des zionistischen Projekts

Von Stefan Moore

Speziell für Consortium News



8. Januar 2024

Als säkularer Jude, der in einer stark antizionistischen Familie aufwuchs, betrachtete ich den Staat Israel als eine unglückliche vollendete Tatsache und akzeptierte, dass die Zweistaatenlösung wahrscheinlich das Beste war, was man sich erhoffen konnte.

Inzwischen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass die Gründung eines jüdischen Staates ein katastrophaler Fehler war und dass das zionistische Israel sein Existenzrecht aufgegeben hat.

Was konnte schon Gutes aus einem Projekt entstehen, das einer Gruppe jüdischer Europäer ein Land übertrug, das unzählige Jahrhunderte lang von arabischen Palästinensern bewohnt wurde?

Nicht nur, dass die Palästinenser kein Mitspracherecht bei der Schaffung eines jüdischen Staates auf ihrem Heimatland hatten, sondern gerade zu dem Zeitpunkt, als andere Entwicklungsländer auf der ganzen Welt sich endlich vom Joch der Kolonialherrschaft befreiten, wurden die Palästinenser, wie vor ihnen die amerikanischen Ureinwohner und die australischen First Nations, zu Opfern des europäischen Siedlerkolonialismus – diesmal unterstützt durch eine UN-Resolution, der weder die Palästinenser noch einer der arabischen Staaten zugestimmt oder sie befürwortet hatten.

Zweiter Zionistenkongress in Basel, Schweiz, 28. August 1898. Auf dem Podium in der Mitte der Bühne ist Theodor Herzl undeutlich zu erkennen, der die Grundsatzrede hält. (Robert Spreng/Nationalbibliothek von Israel/Wikimedia Commons)

Die treibende Kraft hinter der Balfour-Erklärung von 1917, in der ein jüdisches Heimatland im britischen Mandatsgebiet Palästina gefordert wurde, und hinter dem UN-Teilungsplan von 1948, der die Gründung eines jüdischen Staates vorsah, war der Zionismus, eine religiöse, politische und kulturelle Bewegung, die Ende des 19. Jahrhunderts begann und Palästina als gottgegebene Heimat des jüdischen Volkes beanspruchte.

Im Gegensatz zur offiziellen Mythologie wurde der zionistische Eifer jedoch nicht von der Mehrheit der Juden geteilt.

Der sozialistische Jüdische Arbeitsbund in Osteuropa beispielsweise war der Ansicht, dass die jüdische Kultur in den Schtetls (Dörfern) zu Hause bewahrt werden sollte, anstatt nach Palästina zu fliehen, und hielt die Idee einer jüdischen Kolonisierung Palästinas für eine Farce. Sie schrieben sogar ein jiddisches Spottlied für die Zionisten – „Oy, Ir Narishe Tsionistn“ („Du törichter kleiner Zionist“).

In der Zwischenzeit hatten Juden, Christen und Muslime im historischen Palästina jahrhundertelang in relativem Frieden nebeneinander gelebt. Erst mit dem rasanten Zustrom europäisch-jüdischer Flüchtlinge, die nach dem Ersten Weltkrieg vor den Pogromen in Osteuropa flohen, und im Gefolge des Holocausts eskalierten die Konflikte in Palästina und das Blutvergießen auf beiden Seiten begann.

Zum Zeitpunkt des UN-Teilungsplans hatten israelische Verteidigungsbrigaden bereits eine blutige Kampagne gestartet, in der sie Dörfer niederbrannten und Männer, Frauen und Kinder töteten, um die Palästinenser von ihrem Land zu vertreiben. Insgesamt wurden 750 000 Palästinenser in Flüchtlingslager in arabischen Nachbarländern vertrieben.

Dies war der Beginn der Nakba (der Katastrophe), die bis heute andauert – am deutlichsten im Gazastreifen -, da zionistische Eiferer darauf bestehen, dass Israel einen rechtmäßigen Anspruch auf das gesamte Land zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer hat.

Baseler Straße, Tel Aviv, 1939, benannt nach Basel, Schweiz, wo die zionistischen Kongresse stattfanden. (Public Domain)

Ihrer Ansicht nach gehört ganz Palästina den Juden, denn in den Worten des Knessetmitglieds der Likud-Partei, Danny Danon, ist die Bibel „unsere Urkunde für das Land“.

Für Zionisten wie Danon ist die Vertreibung der Palästinenser eine existenzielle Notwendigkeit, eine Ansicht, die 1956 von Moshe Dayan, dem militärischen Befehlshaber der Jerusalemer Front im Jahr 1948, aufgegriffen wurde, der verkündete:

„Wir sind eine Generation von Siedlern, und ohne Stahlhelm und Kanone können wir keinen Baum pflanzen und kein Haus bauen… Das ist das Schicksal unserer Generation und die Entscheidung unseres Lebens – vorbereitet und bewaffnet, stark und zäh zu sein – oder andernfalls wird uns das Schwert aus der Faust gleiten, und unser Leben wird ausgelöscht werden.

Welchen Grund haben wir, uns über ihren erbitterten Hass auf uns zu beklagen? Seit acht Jahren sitzen sie in ihren Flüchtlingslagern in Gaza, und vor ihren Augen machen wir das Land und die Dörfer, in denen sie und ihre Vorväter gelebt haben, zu unserer Heimstatt.

Wir sollten keine Angst haben, den Hass zu sehen, der das Leben von Hunderttausenden von Arabern begleitet und verzehrt, die um uns herum sitzen und auf den Moment warten, in dem ihre Hände unser Blut erreichen können.“

Der nächste Aufstand würde den 7. Oktober in den Schatten stellen

Ein Raketenangriff der Hamas aus dem Gazastreifen auf Israel, 7. Oktober 2023. (Tasnim News Agency, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Wie Dayan schon damals wusste, würde Israel niemals sicher sein. Im Gazastreifen bringt Israel jetzt die nächste Generation palästinensischer Widerstandskämpfer hervor, die mit ansehen mussten, wie ihre Familien abgeschlachtet wurden, und garantiert, dass der nächste Aufstand die Hamas-Invasion vom 7. Oktober in den Schatten stellen wird.

Welche Legitimität Israel auch immer als Zufluchtsort für jüdische Flüchtlinge beansprucht haben mag, die nach dem Holocaust im Westen zurückgelassen wurden, ihr Recht auf einen eigenen Staat ist schon lange verwirkt worden.

Sowohl die Balfour-Erklärung von 1917, die den Juden eine Heimat im britischen Mandatsgebiet Palästina versprach, als auch der UN-Teilungsplan von 1948, mit dem der Staat Israel gegründet wurde, sahen vor, dass die Rechte der Palästinenser gewahrt werden mussten, und nach der Vertreibung von Hunderttausenden von Palästinensern im Jahr 1948 wurde in der Resolution 194 der UN-Vollversammlung aus jenem Jahr ausdrücklich festgestellt, dass die Flüchtlinge das Recht haben, „zum frühestmöglichen Zeitpunkt“ zurückzukehren.

In jeder Hinsicht ist Israel seinen Verpflichtungen zum Schutz der grundlegendsten Rechte des palästinensischen Volkes nicht nachgekommen.

Heute sind Palästinenser, die innerhalb Israels leben, Bürger zweiter Klasse, ohne das gleiche Recht, Eigentum zu besitzen oder auch nur ihre eigene Sprache zu sprechen. Im Westjordanland werden die Palästinenser täglich von jüdischen Siedlern mit Unterstützung der IDF enteignet und ermordet.

Im Gazastreifen lebten die Palästinenser schon vor der israelischen Invasion am 7. Oktober unter einem brutalen Belagerungszustand in einem Freiluftgefängnis. Den Millionen von Palästinensern, die in Flüchtlingslager in benachbarten arabischen Staaten verbannt wurden, wird immer noch das Recht auf Rückkehr verweigert.

Die Zionisten haben die Geißel, vor der sie in Europa geflohen sind, nach Palästina gebracht: Sie haben eine ganze Bevölkerung ermordet, vertrieben und ethnisch gesäubert und dabei das Verhalten ihrer nationalsozialistischen Unterdrücker nachgeahmt.

In dem Dokumentarfilm Tantura über das Massaker von 1948 an fast 300 Palästinensern in dem palästinensischen Dorf Tantura erzählen ehemalige israelische Soldaten, die inzwischen über 90 Jahre alt sind, schamlos die Geschichte des Gemetzels nach.

Ein Brigadeangehöriger lacht, als er sich erinnert: „Natürlich haben wir sie getötet, ohne Reue… Wenn man getötet hat, hat man etwas Gutes getan.“ Eine alte Frau sagt sachlich: „Sie sollen sich an das erinnern (was wir ihnen angetan haben), so wie wir uns an das erinnern, was in Europa passiert ist (den Holocaust). Wenn sie es getan haben, können wir es auch.“

Doch trotz der Beweise für israelische Kriegsverbrechen leugnen die Zionisten weiterhin die Gräueltaten Israels und behaupten, ihnen überlegen zu sein. Der emeritierte Professor der Universität Haifa, Ilan Pappe, sagt über diese Denkweise:

„Ich denke, das Selbstbild Israels als moralische Gesellschaft ist etwas, das ich nirgendwo sonst auf der Welt gesehen habe. Wir sind das ‚Auserwählte Volk‘ (im Alten Testament wurden die Juden von Gott als sein besonderes Volk auserwählt). Das ist Teil der israelischen Selbstidentifikation…(Aber) im Grunde hat das Projekt des Zionismus ein Problem… Man kann keinen sicheren Hafen schaffen, indem man eine Katastrophe für andere Menschen verursacht.“

Heute ringen die mitschuldigen westlichen Führer und ihre Medienvertreter die Hände über den bedauerlichen Verlust von Zivilistenleben in Gaza, während sie heuchlerisch eine Zweistaatenlösung fordern, von der sie wissen, dass sie praktisch unmöglich ist, da Israel die palästinensische Landfläche von 45 Prozent zur Zeit der Teilung auf heute 15 Prozent reduziert hat.

Craig Mokhiber, der vor kurzem als New Yorker Direktor des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte zurückgetreten ist, weil die Vereinten Nationen es versäumt haben, gegen Kriegsverbrechen in Gaza vorzugehen, sagte in seinem Rücktrittsschreiben:

„Das Mantra der ‚Zweistaatenlösung‘ ist in den Korridoren der UNO zu einem offenen Witz geworden, sowohl wegen seiner völligen Unmöglichkeit in der Realität als auch wegen seines völligen Versagens, die unveräußerlichen Menschenrechte des palästinensischen Volkes zu berücksichtigen.“

Die Schrift an der Wand für die Zwei-Staaten-Lösung

Die Akademikerin Ghada Karmi auf dem Palästinensischen Literaturfestival 2011. (PalFest/Raouf haj Yihya via Creative Commons)

Nach 75 Jahren kolonialer Unterdrückung des palästinensischen Volkes durch Israel ist es offensichtlich geworden, dass die Idee einer Zweistaatenlösung nur noch ein Feigenblatt für das israelische Apartheidregime ist und der einzige Weg in die Zukunft ein säkularer demokratischer Staat ist, der die Grundrechte und die Gleichheit aller seiner Bürgerinnen und Bürger gewährleistet.

Natürlich wird dies nicht über Nacht oder ohne Konflikte geschehen – Israel wird sein vermeintliches Recht, als jüdischer Staat zu existieren, mit der massiven Unterstützung der westlichen Mächte aggressiv verteidigen. Die Palästinenser werden ihre Sehnsucht nach einem Heimatland, wie es vor der Ankunft der europäischen jüdischen Siedler bestand, nie aufgeben – aber die Zeichen stehen auf Sturm.

Vor fast zwei Jahrzehnten schrieb der verstorbene palästinensisch-amerikanische Akademiker Edward Said, dass:

„Der Beginn (eines demokratischen Staates) besteht darin, etwas zu entwickeln, das sowohl in der israelischen als auch in der palästinensischen Realität heute völlig fehlt: die Idee und Praxis der Staatsbürgerschaft, nicht der ethnischen oder rassischen Gemeinschaft, als Hauptinstrument des Zusammenlebens.“

In jüngerer Zeit hat die palästinensische Wissenschaftlerin und Ärztin Ghada Karmi gewarnt:

„Die UNO, die Israel geschaffen hat, muss es jetzt rückgängig machen, und zwar nicht durch Vertreibung wie 1948, sondern indem sie ihr düsteres Erbe in eine Zukunft der Hoffnung für beide Völker in einem Staat umwandelt.“

Doch wenn die UNO nicht handelt, sieht Karmi einen apokalyptischeren Weg zum Ende des zionistischen Staates. In ihrem kürzlich erschienenen Buch One State: Die einzige demokratische Zukunft für Palästina“ schreibt sie:

„Israel wird den gemeinsamen Staat vehement ablehnen, aber es wird machtlos sein, ihn zu verhindern. … Es wird nicht allein durch eine Ein-Staat-Kampagne und Solidaritätsbewegungen geschehen. … sondern vielmehr durch den natürlichen Widerstand der Menschen gegen die unerbittliche Unterdrückung, der schließlich zum Sturz der Unterdrücker führt.“

Wenn dies ohne katastrophale globale Auswirkungen geschehen kann, die die USA und Europa möglicherweise an den Rand des nächsten Weltkriegs bringen, wird aus dem Kampf vielleicht ein neuer säkularer demokratischer Staat sowohl für Juden als auch für Palästinenser hervorgehen.

In jedem Fall ist es an der Zeit anzuerkennen, dass das zionistische Projekt spektakulär gescheitert ist und der Status quo nicht länger aufrechterhalten werden kann. Israel ist in den Augen des größten Teils der Welt zu einem Pariastaat geworden, und die Winde des Wandels heulen nun in der Region.

Stefan Moore ist ein amerikanisch-australischer Dokumentarfilmer. Seine Dokumentarfilme wurden mit vier Emmys und anderen Preisen ausgezeichnet. In den USA war er Co-Direktor von TVG Productions in New York, Serienproduzent bei WNET und Produzent der CBS-Nachrichtenmagazinsendung 48 HOURS zur Hauptsendezeit. Im Vereinigten Königreich arbeitete er als Serienproduzent bei der BBC, und in Australien war er ausführender Produzent für Film Australia und die ABC.

Übersetzt mit Deepl.com

