Das wahre Gesicht der israelischen Massenfolter in Gefängnissen

Von Hannan Hussain

Quelle: Al Mayadeen Englisch

21. August 2024

Die Grundlage für den Widerstand gegen die Brutalität der Besatzung ist für alle sichtbar, genau wie die Schreie, das Leiden und die unermesslichen Schmerzen, die die Palästinenser seit Jahrzehnten ertragen.

In einem vernichtenden Bericht hat die israelische Menschenrechtsorganisation B’Tselem die Aussagen zahlreicher Palästinenser zusammengetragen, die unrechtmäßig in den Gefängnissen der Besatzer festgehalten wurden und dort schwer gefoltert und gelitten haben. Sie bietet einen Einblick in die brutale und unmenschliche Behandlung unschuldiger Palästinenser durch das völkermordende Regime, eine kriminelle Praxis, die aufs Schärfste verurteilt werden muss. „Angesichts der Schwere der Handlungen, des Ausmaßes, in dem die Bestimmungen des Völkerrechts verletzt werden, und der Tatsache, dass sich diese Verstöße täglich und über einen längeren Zeitraum hinweg gegen die gesamte Bevölkerung der palästinensischen Gefangenen richten, kann man nur zu dem Schluss kommen, dass „Israel“ bei der Durchführung dieser Handlungen Folterungen begeht, die einem Kriegsverbrechen und sogar einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit gleichkommen“, so die Schlussfolgerung des Berichts.

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) muss dies zur Kenntnis nehmen: Palästinensisches Blut, palästinensische Freiheiten und palästinensisches Überleben werden nicht als selbstverständlich angesehen. Die vernichtenden Enthüllungen zeigen eine bewusste und konsequente Politik der Folter, die sich speziell gegen Palästinenser richtet. Durch die Umwandlung israelischer Gefängnisse in Folterlager versucht die Besatzung, das unerträgliche Leiden der Palästinenser zu normalisieren. Darüber hinaus muss die ganze Macht aller Organe der Besatzungsmaschinerie, einschließlich der Justiz, auf den Plan gerufen werden. Bewusstes Aushungern, Verlassenheit, gesundheitliche Einschränkungen, Überbelegung der Gefängniszellen, sexuelle Übergriffe und eklatante Gewalttaten sind nur die Spitze des Eisbergs. Nennen Sie diese abscheulichen Handlungen als das, was sie wirklich sind: Praktiken, die den Tod hinter Gittern herbeiführen und den antipalästinensischen Hass unterstreichen sollen.

Dies ist das schreiende Gesicht einer Besatzung, die seit Jahren solche zerstörerischen Taktiken anwendet , um ihr Apartheidregime zu konsolidieren. Es ist höchste Zeit, dass der IStGH auf diesen beeindruckenden Zeugenaussagen aufbaut und gegen all diejenigen ermittelt, die hinter der Planung, Ausführung und Aufrechterhaltung dieses kriminellen Plans stehen. Dazu gehören auch der Kriegsverbrecher Benjamin Netanjahu, der seine volle Unterstützung für diese Gefängnisfolterpolitik bekundet hat, und der rassistische Besatzungsminister Itamar Ben-Gvir, der Kopf hinter diesem Status quo von Missbrauch und Folter.

Wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass die israelische Besatzung von Anfang an gelogen hat. Schauen Sie sich die Folgen des 7. Oktobers an: Sie behauptete, Dutzende von so genannten „Gefangenen“-Lagern eingerichtet zu haben, obwohl ihr eigentliches Ziel darin bestand, vorsätzliche Misshandlungen zu verhindern. Eindringliche Zeugenaussagen zeigen, dass die Besatzung physische und psychische Traumata als Waffen gegen die Palästinenser einsetzt, eine Taktik, die ihre völkermörderischen Gräueltaten im Gazastreifen widerspiegelt – seit 10 Monaten und noch immer. Die israelische Besatzung hat absichtlich über so genannte „Verhaftungen“ von Palästinensern gelogen und sie als Vorwand benutzt, um Tausende von Palästinensern ohne Gerichtsverfahren festzuhalten. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, ein Klima der Toleranz gegenüber der Entmenschlichung, dem Leiden und der Massenfolter von Palästinensern zu schaffen. Der B’Tselem-Bericht relativiert die Schwere der Situation.

Die eidesstattlichen Aussagen von 55 ehemaligen palästinensischen Häftlingen machen deutlich, dass die kollektive Misshandlung seit Monaten andauert. Sie stehen auch im Zusammenhang mit rassistischen, antipalästinensischen Haltungen, die von der Besatzungsführung unterstützt werden. Rhetorische Verurteilungen und leere Warnungen an „Israel“ reichen nicht aus: Echte Rechenschaftspflicht sollte dem Ausmaß des Leids entsprechen, das „Israel“ den Palästinensern zugefügt hat. Daher ist der Widerstand gegen dieses Klima des Hasses, der Brutalität und der kriminellen Behandlung für die Gerechtigkeit absolut unerlässlich. „Israels massenhafte Inhaftierung von Palästinensern seit dem 7. Oktober, ihre systematische Misshandlung, die unmenschlichen Bedingungen, denen sie ausgesetzt sind, einschließlich der weit verbreiteten, systematischen und anhaltenden Begehung des Verbrechens der Folter, stellen eine grobe Verletzung zahlreicher Normen und Verpflichtungen des israelischen Rechts, der internationalen Menschenrechtsnormen, der Kriegsregeln und des humanitären Völkerrechts dar“, heißt es in dem Bericht.

Die Ergebnisse sind auch deshalb bemerkenswert, weil sie bestätigen, dass das „Inhaftierungsprojekt“ seine Wurzeln in der Geschichte hat. Schließlich hat die Besatzung dieses kriminelle Gefängnissystem benutzt, um die jüdische Vorherrschaft voranzutreiben, indem sie effektiv vom palästinensischen Blut profitiert und kritische Hinterfragung ausschließt. Über 800.000 Palästinenser wurden im Laufe der Jahrzehnte in die Gefängnisse der Besatzer gezwungen, was einen Teufelskreis der massenhaften Unterdrückung der Palästinenser zur Folge hat. Dies alles sind Weckrufe für hartgesottene Leugner und Besatzungsapologeten, die sich nicht über einen Mangel an Berichterstattung über israelische Verbrechen beklagen. Dies ist die bewusste Politik der Folter und des Missbrauchs, die das völkermordende Regime bis zum heutigen Tag unterstützt.

„Israel“ kann versuchen, was es will, aber es wird keinen ‚Respekt‘ für die Täter und Vollstrecker von Massengrausamkeiten gegen Palästinenser geben. Dies war die dreiste Verteidigung des extremistischen Ministers Bezalel Smotrich, als die Welt Zeuge der erschütternden Aufnahmen von sexuellem Missbrauch eines Gefangenen aus dem Gazastreifen durch die Besatzungsbehörden wurde. Die Enthüllungen führen zu einer breiteren Untersuchung der israelischen Praxis der sexuellen Übergriffe auf palästinensische Gefangene, die von den Besatzungsbehörden geleugnet wird. Auch israelische Haftanstalten, wie das berüchtigte Konzentrationslager Sde Teiman, sind nicht mehr aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit geraten.

Insgesamt ist die Grundlage für den Widerstand gegen die Brutalität der Besatzung für alle sichtbar, ebenso wie die Schreie, das Leid und die unermesslichen Schmerzen, die die Palästinenser seit Jahrzehnten ertragen. „Israels“ Apartheidsystem muss kapitulieren, weil die gesamte Besatzungsmaschinerie an der Misshandlung und Folterung der Palästinenser mitschuldig ist. In Anbetracht der Tatsache, dass alle Besatzungssysteme, einschließlich der Justiz, zur Unterstützung dieser Folterlager mobilisiert wurden, kann man demselben kriminellen System keine Rechenschaft abverlangen. Die Glaubwürdigkeit solcher Forderungen ist gleich null.

Der Bericht beweist, dass die Aufrechterhaltung der Besatzung bedeutet, vor kriminellem Unrecht die Augen zu verschließen. Palästinensisches Blut wird nicht als Treibstoff für dieses völkermörderische Regime dienen.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

