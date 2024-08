https://www.trtworld.com/us-and-canada/chicago-police-crack-down-on-pro-palestine-protesters-threaten-journalists-18198562



Chicagoer Polizei geht hart gegen Palästina-demonstranten vor und bedroht Journalisten

21. August 2024

Die Polizei geht hart gegen Palästina-Befürworter vor, nimmt zahlreiche Demonstranten fest und bedroht Journalisten, die versuchen, über die Demonstrationen zu berichten.

Die heftigen Auseinandersetzungen mit der Polizei begannen schon Minuten nach Beginn der Demonstration, nachdem einige Demonstranten – viele von ihnen schwarz gekleidet und mit verdeckten Gesichtern – auf eine Reihe von Polizisten losgegangen waren, die die Gruppe am Weitermarsch gehindert hatten. / Foto: AFP

Die Polizei ist in der zweiten Nacht des Demokratischen Nationalkongresses (DNC) vor dem israelischen Konsulat in Chicago (Illinois) gegen pro-palästinensische Demonstranten vorgegangen.

Dutzende versammelten sich am Dienstag vor dem Konsulat, über eine Meile vom United Center entfernt, um ein Ende der US-Unterstützung für Israels Krieg gegen den Gazastreifen zu fordern, in dem mehr als 40.100 Palästinenser getötet wurden.

Die Polizei ging hart gegen die Palästina-Befürworter vor und nahm viele Demonstranten fest, darunter drei Journalisten.

Die Momente, in denen die Polizei hart gegen die Demonstranten vorging, wurden mit der Kamera festgehalten, und die entsprechenden Bilder fanden in den sozialen Medien großen Widerhall.

Zu Beginn des Kongresses am Montag marschierten Tausende von Demonstranten durch die Innenstadt von Chicago und skandierten immer wieder Slogans wie „Free, free Palestine“.

Aggressiv

Die Polizei versucht, ein Umfeld der Angst und Einschüchterung für Journalisten zu schaffen, während sie über die Demonstrationen berichten, sagte ein Anadolu-Journalist, der am Mittwoch von den Ordnungskräften angegriffen wurde.

Mostafa Bassim erinnerte sich daran, dass ihm im Laufe des Montags mehrmals damit gedroht wurde, dass man ihm seine Presseausweise wegnehmen würde, um die Bewegungsfreiheit der Journalisten einzuschränken.

Sie sagten: „Sie müssen hier raus, oder wir werden Ihren Presseausweis konfiszieren“, erinnerte er sich.

Die Lage spitzte sich am Dienstagabend zu, als er und andere Journalisten zum israelischen Konsulat in Chicagos West Loop Gate-Viertel gingen, um über eine pro-palästinensische Demonstration zu berichten. Bald kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei, bei denen mehrere Personen festgenommen wurden, darunter mindestens drei Journalisten, die über die Ereignisse berichten wollten, so Bassim.

„An einem Punkt wurde die Polizei gegenüber den Journalisten richtig aggressiv. Sie wollten jeden Journalisten von dort wegbringen. Anfangs forderten sie alle Journalisten auf, den Platz zu verlassen und auf die Bürgersteige zu gehen, und versuchten, die Leute zu kesseln, aber später wurden sie richtig aggressiv“, sagte er. „Sie fingen an, uns zu schubsen. Sie haben alle in einen Kessel geworfen“.

Die von Bassim aufgezeichneten Videoaufnahmen vom Tatort zeigen den Aufruhr.

Darin ist zu sehen, wie eine Gruppe von Polizisten in Einsatzkleidung einen Demonstranten wegzieht. Einer der Polizisten wendet sich dann an Bassim, hält den Videojournalisten fest und versucht, ihn in die Gruppe der Polizisten hineinzuziehen.

„Presse! Pressen! Presse!“ schreit Bassim.

„Weg da!“, antwortet der Beamte.

„Wohin?“, antwortet Bassim und erkennt die Menschenmenge, in der er festsitzt. Wenige Augenblicke später sieht man, wie ein anderer Fotojournalist unter weiteren „Presse!“-Rufen von den Beamten abgeführt wird.

„Danach drängten sie die Leute etwa fünf Minuten lang ineinander, so dass wir nicht mehr richtig atmen konnten. Alle schlugen einfach aufeinander ein“, erinnert er sich.

Ein Polizeibeamter wies später seine Kollegen an, einen Ausgang zu schaffen, damit alle fliehen konnten.

Es wird erwartet, dass die groß angelegten Pro-Palästina-Demonstrationen am Donnerstag fortgesetzt werden, und Bassim sagte, er werde zurückkehren, um zu dokumentieren, was passiert, und seine beruflichen Pflichten zu erfüllen.

„Ich soll zeigen, was mit allen geschieht. Das ist einfach mein Job“, sagte er.

