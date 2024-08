https://www.commondreams.org/news/uncommitted-dnc-sit-in



Unentschlossene Delegierte der Democratic National Convention halten am 22. August 2024 vor dem United Center in Chicago ein Sit-in ab.

(Foto: Chi Ossé/X.com)

Aktivisten für die Rechte der Palästinenser halten einen Sitzstreik ab, nachdem das DNC ihnen einen Redeplatz verweigert hat

„DNC, wir werden hier bleiben, bis wir den Anruf der demokratischen Führung erhalten.“

Von Jake Johnson

22. August 2024

Delegierte der „Uncommitted“-Bewegung führten am späten Mittwoch ein Sit-in vor der Democratic National Convention durch und weigerten sich, ein Nein als Antwort zu akzeptieren, nachdem die Partei ihren Antrag abgelehnt hatte, einem palästinensischen Amerikaner nur fünf Minuten Redezeit auf der Bühne zu gewähren, um über die Schrecken im Gazastreifen zu sprechen, den Israel mit Unterstützung der USA seit mehr als zehn Monaten unerbittlich bombardiert.

Die Organisatoren des DNC haben sich nicht öffentlich dazu geäußert, warum sie einem palästinensischen Amerikaner das Wort bei der Veranstaltung im United Center in Chicago verweigern, das in dem Bezirk mit der größten palästinensisch-amerikanischen Bevölkerung in den USA liegt.

Die Uncommitted National Movement hat sich Dutzende von Delegierten für das DNC gesichert, nachdem Hunderttausende von Wählern bei den Vorwahlen der Demokraten Anfang des Jahres ihre Stimme abgegeben hatten, um gegen die Unterstützung der Regierung Biden für Israels Angriff auf Gaza zu protestieren.

In einer gemeinsamen Erklärung am späten Mittwoch sagten Abbas Alawieh, June Rose, Sabrene Odeh und andere nicht engagierte Delegierte, dass „wir auf einen Anruf von Vizepräsidentin [Kamala] Harris und dem DNC warten, um einen einzigen palästinensisch-amerikanischen Redner auf der Kongressbühne zuzulassen“.

„Die Plattform unserer Partei besagt, dass jedes Leben wertvoll ist: ob amerikanisch, palästinensisch oder israelisch“, so die Delegierten. „Wir werden einen moralischen Akt vollziehen, indem wir auf dem Parteitag hospitieren, um unsere Partei dazu zu bringen, ihre Handlungen – und nicht nur ihre Worte – besser mit dem Gedanken in Einklang zu bringen, dass jedes Leben wertvoll ist, indem wir einfach einem palästinensischen Amerikaner erlauben, von der Bühne zu sprechen.“

Zu den bisherigen Rednern des DNC gehörten Republikaner, der ehemalige CEO von American Express und die Eltern eines israelischen Amerikaners, der in Gaza als Geisel festgehalten wird.

„Die Demokratische Partei hat palästinensische Stimmen ignoriert – sie hat Versammlungen abgesagt, Demonstranten herabgewürdigt und jetzt einen palästinensischen Redner daran gehindert, beim DNC aufzutreten“, schrieb die Uncommitted National Movement in den sozialen Medien. „Wir werden das nicht zulassen. Palästinensische Amerikaner haben über 10 Monate lang zugesehen, wie die Demokraten ihre eigenen Steuergelder dafür ausgegeben haben, Israel mit Waffen zu versorgen, um ihre Angehörigen in Palästina zu töten .“

„Alles, worum wir gebeten haben, waren fünf Minuten“, fügte die Bewegung hinzu. „DNC, wir werden hier bleiben, bis wir den Anruf von der Führung der Demokraten erhalten. Wir werden nicht aufhören, bis wir ein Waffenembargo erreicht haben. Wir werden nicht aufhören, bis die Demokratische Partei die Partei der palästinensischen Rechte wird.“

Das Zeitfenster für eine Kehrtwende der DNC-Organisatoren schließt sich schnell: Donnerstag ist der letzte Tag des Kongresses, an dem Harris, der demokratische Präsidentschaftskandidat, eine Rede halten wird.

Die WashingtonPostberichtete am Mittwoch, dass „viele führende Demokraten besorgt waren“, dass selbst ein kurzer Redebeitrag eines palästinensischen Amerikaners „die Einigkeit gefährden würde, die auf dem Parteitag so lebhaft zu sehen war“, da es wahrscheinlich sei, dass der Redner die Unterstützung der USA für Israels Angriffe kritisieren würde.

Waleed Shahid, ein progressiver Organisator und Stratege der Demokraten, sagte, dass „mehrere Namen“ von palästinensischen Amerikanern dem DNC zur Prüfung vorgelegt worden seien und dass die nicht verpflichteten Delegierten „sehr wohl wüssten, dass jede Rede von der Kampagne überprüft und redigiert werden würde, und sie haben diesem Prozess zugestimmt“.

„Es gibt Zehntausende von palästinensischen Amerikanern“, fügte Shahid hinzu. „Das DNC kann eine Person finden, die sprechen darf.“

Als Reaktion auf die Entscheidung des DNC gab die Gruppe „Muslimische Frauen für Harriz-Walz“ bekannt, dass sie „angesichts dieser neuen Informationen“ ihre Organisation „nicht mit gutem Gewissen“ weiterführen könne.

„Die Familie der israelischen Geisel, die heute Abend auf der Bühne stand, hat mehr Einfühlungsvermögen gegenüber palästinensischen Amerikanern und Palästinensern gezeigt als unser Kandidat oder das DNC“, erklärte die Gruppe in einer Erklärung. „Dies ist eine schreckliche Botschaft an die Demokraten. Die Palästinenser haben das Recht, über Palästina zu sprechen. Wir beten, dass das DNC und das Team von Vizepräsidentin Harris die richtige Entscheidung treffen, bevor dieser Kongress zu Ende ist. Um unser aller willen.“

Die andauernden israelischen Gräueltaten im Gazastreifen – ermöglicht durch amerikanische Waffenlieferungen in Höhe von mehreren Milliarden Dollar durch die derzeitige demokratische Regierung – und die entsetzliche humanitäre Krise in der Enklave wurden von den Rednern des DNC bisher kaum beachtet. Senator Bernie Sanders (I-Vt.) und Repräsentantin Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.), die beiden prominentesten progressiven Gesetzgeber, die auf dem Kongress sprachen, erwähnten Gaza jeweils nur einmal, wobei letztere die diplomatischen Bemühungen der Biden-Administration lobte, was Kritiker als völlig ungerechtfertigt bezeichneten.

Mehdi Hasan vonZeteo schrieb am Mittwoch, dass „es viele Demokraten auf diesem Kongress hier in Chicago gibt, die sicher ein Waffenembargo unterstützen und gegen die Geschehnisse in Gaza sind“.

„Aber“, fügte er hinzu, “sie wollen nicht, dass dies der Pro-Kamala-Parteistimmung in die Quere kommt. Es ist ein unbequemer Völkermord.“

Reps. Summer Lee (D-Pa.) und Ilhan Omar (D-Minn.) schlossen sich dem Sit-in am späten Mittwoch an und drückten ihre Solidarität mit der Forderung nach einem palästinensisch-amerikanischen Redner auf der Bühne des Kongresses aus.

„Im Angesicht von Leuten, die einem ins Gesicht spucken würden, immer noch seine Stimme zu erheben und es trotzdem zu tun, ist eine Liebe, die manche Menschen nie verstehen werden“, sagte Lee zu den Demonstranten.

Diese Geschichte wurde aktualisiert, um eine Erklärung der Gruppe „Muslimische Frauen für Harriz-Walz“ aufzunehmen.

