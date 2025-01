Debatte um Ende der Brandmauer: Union bringt Antrag zur Migration ein – egal, wer ihn unterstützt

Die Unionsfraktion hat in der Nacht zum Freitag beschlossen, Anträge zur Migrations- und Flüchtlingspolitik in den Bundestag einzubringen – ohne dabei darauf zu achten, wer diesen zur Mehrheit verhilft. Unklar ist allerdings, wann und ob die Anträge zur Abstimmung kommen. Möglich wäre es noch kommende Woche oder an zwei Tagen im Februar.

Das interne CDU-Schreiben vom Freitag liegt der Berliner Zeitung vor. Darin heißt es: „Wir hatten gestern Nacht noch eine Präsidiumsschalte. Folgende wichtige Information dazu.“ Es folgt: „Friedrich Merz wird mit der CDU/CSU Bundestagsfraktion einige in der Sache sehr klare Anträge zur Migrations- & Flüchtlingspolitik in den Bundestag einbringen. Sollte es zur Abstimmung über diese Anträge kommen (ist vom Verfahren her etwas kompliziert diese Anträge sofort auch abstimmen zu lassen) werden wir ohne Rücksicht darauf, wer diese Anträge mit unterstützt in die Abstimmung gehen. Das gilt auch dann, wenn nur die AfD unsere Anträge mit unterstützt.“