The use of explosive weapons in cities must stop From Khartoum to Gaza, explosive weapons are leaving behind tragic devastation. It is time to end their use in cities.

Rauch steigt über Khartoum, Sudan, Mittwoch, 7. Juni 2023. Saudi-Arabien und die Vereinigten Staaten haben die sudanesischen Kriegsparteien aufgefordert, einem Waffenstillstand zuzustimmen und diesen „effektiv umzusetzen“, da die Kämpfe in dem nordostafrikanischen Land keine Anzeichen für ein Abflauen zeigten. (AP-Foto)

Von Khartoum bis Gaza hinterlassen Sprengstoffwaffen tragische Verwüstungen. Es ist an der Zeit, ihren Einsatz in Bevölkerungszentren zu beenden.

Der Einsatz von Explosivwaffen in Städten muss aufhören

Von Susan Aboeid

16. Dezember 2023

Am 15. April wachten wir mit der Nachricht auf, dass im Sudan ein Krieg ausgebrochen war. Vor unseren Bildschirmen verfolgten meine Familie, unsere sudanesische Gemeinschaft und ich die Medien und WhatsApp-Gruppen, um zu erfahren, was in Übersee geschah.

Aus der Ferne sahen wir, wie die Kämpfe zwischen den sudanesischen Streitkräften und den schnellen Eingreiftruppen auf Khartum übergriffen, Chaos verursachten und die einst pulsierende und vertraute Hauptstadt in eine Spur der Zerstörung verwandelten. In den sozialen Medien kursierten Videos von verängstigten Passagieren, die auf dem Boden des internationalen Flughafens von Khartum kauerten, als dieser unter schweres Bombardement geriet. Wir sahen, wie Ärzte ihre Patienten nach der Bombardierung des Al Shaheeda Salma Krankenhauses auf Bahren und Betten aus dem Krankenhaus rollten. Während wir die Auflösung auf unseren Bildschirmen verfolgten, griffen wir zu unseren Telefonen, um zu erfahren, wie es unserer Familie und unseren Lieben zu Hause geht.

Acht Monate später kleben wir immer noch an unseren Telefonen, da Khartum und andere Teile des Sudan weiterhin unter den Bombardierungen leiden.

Bis Dezember wurden bei den Kämpfen mehr als 12 000 Menschen getötet und 6,7 Millionen vertrieben, was der Leiter der humanitären Hilfe der Vereinten Nationen, Martin Griffiths, als „einen der schlimmsten humanitären Albträume der jüngeren Geschichte“ bezeichnete.

Ich habe mit Entsetzen beobachtet, wie sich die Städte in Kriegsgebiete verwandelt haben und mein Bild von „Zuhause“ unter dem Trommelfeuer von Raketen, Artillerie und Bomben zerbröckelt ist. Wie viele andere sudanesische Familien mussten wir den Tod geliebter Menschen aus der Ferne beklagen, darunter auch meinen Großvater, der durch den Krieg keinen Zugang zu medizinischer Versorgung hatte.

Seit Beginn des Konflikts haben explosive Waffen Häuser zerstört, darunter auch das Haus meiner eigenen Familie, ganze Stadtviertel und Infrastrukturen wie Krankenhäuser, Schulen und Wasseraufbereitungsanlagen. Anfang November wurde die monumentale Shambat-Brücke, die Omdurman und Khartoum Bahri verbindet, bombardiert und zerstört. Waffenstillstände, die es der Zivilbevölkerung ermöglichen sollten, die bombardierten Städte zu evakuieren, sind zusammengebrochen oder wurden zu schnell beendet, so dass die Zivilbevölkerung aufgrund der Bombardierung in ihren Häusern in einer prekären Lage festsitzt.

Zu den Explosivwaffen gehören eine Reihe von überirdischen und aus der Luft abgeworfenen Waffen und andere Munition, darunter Fliegerbomben, Artillerie- und Mörsergeschosse sowie Raketen und Flugkörper. Diese Waffen sind häufig zu ungenau oder ihr Explosionsradius ist zu groß, als dass sie in bewohnten Gebieten eingesetzt werden könnten, ohne unrechtmäßig wahllosen Schaden anzurichten.

Die Situation im Sudan ist nur ein Beispiel dafür, was passiert, wenn Feindseligkeiten in Städten stattfinden. Auch im Gaza-Streifen, in Syrien und in der Ukraine werden Städte durch den Einsatz von Explosivwaffen unbewohnbar gemacht.

In Syrien haben der jüngste Beschuss und die Luftangriffe in Idlib und Aleppo mehr als 120.000 Menschen vertrieben, während in der Ukraine Luftangriffe, Raketenangriffe und andere Munition der russischen Streitkräfte lebenswichtige Häfen und Getreideanlagen getroffen sowie Schulen und Krankenhäuser und andere zivile Infrastrukturen beschädigt haben.

Der weit verbreitete Einsatz von Sprengstoff durch die israelische Armee hat den Gazastreifen, wie UN-Generalsekretär Antonio Guterres es ausdrückte, in einen „Kinderfriedhof“ verwandelt. Große Teile von einst dicht besiedelten Vierteln wurden vollständig dem Erdboden gleichgemacht. Bewaffnete palästinensische Gruppen haben außerdem Tausende von Raketen auf israelische Bevölkerungszentren abgefeuert.

Sprengstoffwaffen töten und verletzen nicht nur Zivilisten, sondern verursachen auch massive Schäden an Stromleitungen, Wasserversorgung und anderer wichtiger Infrastruktur. Diese Schäden können zu so genannten nachhallenden oder lang anhaltenden Auswirkungen führen, die noch Jahrzehnte lang Schäden verursachen können. Darüber hinaus stellen nicht explodierte Kriegsreste während und nach Feindseligkeiten eine Gefahr für die Zivilbevölkerung dar und verhindern die sichere Rückkehr von Flüchtlingen und Vertriebenen.

Auch wenn diese Landschaft der Verzweiflung und der Zerstörung unvermeidlich zu sein scheint, ein Produkt der Kriegsführung des 21. Jahrhunderts, so besteht doch die Möglichkeit, auf globaler Ebene Maßnahmen zu ergreifen, um den Einsatz von explosiven Waffen zu verringern.

Letztes Jahr haben 83 Länder die Politische Erklärung über den Einsatz von Explosivwaffen in bewohnten Gebieten verabschiedet, in der zum ersten Mal offiziell anerkannt wird, dass dieses Problem dringend und direkt angegangen werden muss. Die Erklärung verpflichtet Regierungen und Militärs, Strategien und Einsatzregeln zu verabschieden, die Zivilisten besser vor dem Einsatz von Explosivwaffen in bewohnten Gebieten schützen. Sie verpflichtet sie auch, neue Normen und Standards gegen Bombardierungen und Beschuss in bewohnten Gebieten zu entwickeln.

Viele Länder, deren Zivilbevölkerung unter dem Einsatz von Explosivwaffen in bewaffneten Konflikten gelitten hat, haben sich der Erklärung angeschlossen, darunter Kambodscha, die Zentralafrikanische Republik und Palästina. Sie wurde auch von Herstellern und Exporteuren von Sprengstoffwaffen unterzeichnet, darunter Frankreich, Südkorea, die Türkei und die Vereinigten Staaten. Der Sudan hat den Schaden, den Explosivwaffen in bewohnten Gebieten anrichten, erkannt und eingeräumt, muss sich aber noch zu Maßnahmen im Rahmen der Erklärung auf nationaler Ebene verpflichten.

Auch wenn die Erklärung rechtlich nicht bindend ist, stellt sie doch einen wichtigen Schritt in den Bemühungen dar, das menschliche Leid während bewaffneter Konflikte zu verringern. Eine wirksame Umsetzung und eine humanitäre Auslegung der Erklärung sind für den Schutz der Zivilbevölkerung von entscheidender Bedeutung und unabdingbar.

Mehr Staaten müssen die Erklärung unterzeichnen und sich mit Familien wie der meinen, dem sudanesischen Volk und all jenen solidarisieren, die unter dem Sperrfeuer des Krieges stehen. Wir sollten diesen Moment nutzen und uns für die Einhaltung der Grundsätze der Erklärung einsetzen, um den verheerenden Tribut, den explosive Waffen für die Zivilbevölkerung bedeuten, zu verringern.

Susan Aboeid

Koordinatorin für die Waffenabteilung von Human Rights Watch

Susan Aboeid ist Koordinatorin der Waffenabteilung von Human Rights Watch, die das Internationale Netzwerk für Explosivwaffen mitbegründet hat.

Übersetzt mit Deepl.com

