Israeli War Crimes Belong to Biden and the US Congress Too The judgment of history awaits as we continue to witness tje nightmarish visions of innocents being vaporized because of Washington’s unconditional backing of the Israeli blitzkrieg against the people of Gaza.



Das Gericht der Geschichte wartet auf uns, während wir weiterhin die albtraumhaften Visionen von Unschuldigen erleben, die wegen Washingtons bedingungsloser Unterstützung des israelischen Blitzkriegs gegen die Bevölkerung von Gaza verdampft werden.

Israelische Kriegsverbrechen gehören auch zu Biden und dem US-Kongress

Von Ralph Nader

Common Dreams

11. Dezember 2023

Die Demütigung der US-Regierung, die sich aktiv an der Bereitstellung von Waffen, Finanzmitteln und UN-Vetos beteiligt, die den Angriff der israelischen Regierung auf die zivilen Palästinenser/Araber im winzigen Gazastreifen unterstützen, ist täglich zu sehen. Alles im Namen des amerikanischen Volkes und der Steuerzahler, die nicht gefragt wurden.

Letzte Woche hat die Trump-Vertraute Elise Stefanik (R-NY) bei einer Anhörung im Repräsentantenhaus drei Universitätspräsidenten wiederholt mit der Frage konfrontiert, ob sie Studenten, die zum Völkermord an den Juden aufrufen, disziplinarisch bestrafen würden, ohne dass es Beweise dafür gibt, dass diese hasserfüllten Äußerungen auf dem Campus weit verbreitet sind.

Bei ihren Beschimpfungen vergaß Stefanik auf grausame Weise den tatsächlichen Völkermord in Gaza, den sie mit ihrer Unterstützung für die bedingungslose Lieferung amerikanischer F-16, 155-mm-Raketen und anderer Massenvernichtungswaffen zur Tötung von Kindern, Frauen und älteren Menschen, die nichts mit der vermeidbaren Gewalt der Hamas vom 7. Oktober zu tun hatten, beging.

In der Zwischenzeit erklärt ein Sprecher des Außenministeriums weiterhin, dass die israelische Regierung nicht absichtlich auf Zivilisten zielt. Mit den täglichen Drohnenflügen der USA über Gaza hat Außenminister Antony Blinken den visuellen Beweis, dass die überwältigenden Bombardierungen ziviler Strukturen unschuldige Zivilisten töten.

Die Beweise liegen in den Trümmern von Krankenhäusern, Kliniken, Krankenwagen, Schulen, Bibliotheken, Gotteshäusern, Marktplätzen, Wasserleitungen, Häusern, Wohnhäusern und Haufen unbeerdigter Leichen, die von streunenden Hunden gefressen werden. All diese Informationen befinden sich im Besitz des Regimes von Bombenleger Biden.

Die Bideniten und ihre blutrünstigen Kohorten im Kongress waren vorgewarnt, als der israelische Verteidigungsminister Yoav Galant und andere israelische Beamte am 8. Oktober diese erschreckenden völkermörderischen Befehle an ihre Armee riefen: „Kein Strom, kein Essen, kein Treibstoff, kein Wasser…. Wir kämpfen gegen menschliche Tiere und werden entsprechend handeln.“ (Siehe Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes). Hinzu kommt eine bereits seit 16 Jahren andauernde illegale israelische Blockade von 2,3 Palästinensern, die unter bitterer Armut leiden, wobei 40 % ihrer Kinder an Anämie erkrankt sind.

Etwa die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens sind Kinder, 85 % der Gesamtbevölkerung ist obdachlos und irrt hilflos im Nirgendwo umher, leidet an drohendem Hunger, ist krank durch sich ausbreitende Infektionskrankheiten und schmutziges Trinkwasser. Es gibt nur wenige oder gar keine Medikamente für Diabetiker und Krebspatienten. Es gibt keine Chirurgie, keine Anästhesie, keine Notfalltransporte, keinen Schutz vor der Kälte, nur Bomben und Raketen aus amerikanischer Produktion, die Palästinenser in Stücke sprengen, und überall israelische Scharfschützen.

Die Palästinenser können aus ihrem Freiluftgefängnis nicht fliehen. Sie können sich nicht ergeben – die israelische Regierung will, dass sie verschwinden. Denken Sie daran, dass die Bevölkerung, die noch nicht in die Luft gesprengt wurde, krank ist und stirbt und ihnen die notwendige humanitäre Hilfe von außen verweigert wird. Entgegen den Wünschen des schwachen Biden lässt Netanjahu nur ein Rinnsal von Hilfslieferungen in den Gazastreifen einfahren, und die, die einfahren, können ihr Ziel kaum erreichen.

All dies wirft die Frage nach der groben Unterschätzung der Opferzahlen auf. Die Hamas-Gesundheitsbehörde hat sich bei der Zählung auf die Namen der Verstorbenen und Verletzten beschränkt, die von Krankenhäusern und Leichenhallen geliefert wurden. Diese Einrichtungen liegen nun größtenteils in Trümmern oder sind unbrauchbar. Die Leichen unter den Trümmern, darunter viele Kinder, können nicht gezählt werden. Tausende von Vermissten können nicht gezählt werden. Das Ministerium geht von über 17.000 Toten und 45.000 Verletzten aus. Da das weitaus größere Gemetzel nicht gezählt werden kann, könnte die tatsächliche Zahl der Todesopfer bald 100.000 erreichen.

Dennoch berichtete die New York Times vor etwa zwei Wochen, dass die Zahl der in zwei Monaten im Gazastreifen getöteten Kinder zehnmal höher ist als die Zahl der ukrainischen Kinder, die in fast zwei Jahren russischer Bombardierungen ums Leben kamen. Eine der Schlagzeilen lautete: „Smoldering Gaza Becomes a Graveyard for Children“.

Im Gazastreifen gibt es etwa 50.000 schwangere Frauen, und etwa 5.500 von ihnen stehen kurz vor der Entbindung. Wo sollen sie das tun? Wie können sie versorgt und gestillt werden? Diese Mütter sind krank und hungern. Hinzu kommen die Babys, die den Terroristen zum Opfer fallen.

Die Fläche von Gaza ist etwa so groß wie Philadelphia. Wie viele Tote, Verletzte und Sterbende würde es geben, wenn 20.000 Bomben auf Zivilisten und zivile Einrichtungen in Philadelphia abgeworfen würden? Philadelphianer, die ohne Nahrung, Wasser, Medikamente oder Fluchtwege eingeschlossen wären. Stellen Sie sich vor, 85 % der 1,5 Millionen Einwohner wären obdachlos und würden in den Straßen und Gassen umherirren. Und es käme praktisch keine humanitäre Hilfe von außerhalb der Stadt. Es gäbe weder Feuerwehrautos noch Wasser, um die sich ausbreitenden Brände zu löschen.

In einem Zeitraum von neun Wochen müsste es mehr als 200.000 Tote geben und noch viel mehr Menschen, die lebenslang behindert wären.

Es gibt mutige jüdische Gruppen (z. B. Jewish Voice for Peace und If Not Now) und Rabbiner, die ein Ende des Gemetzels fordern und einen Waffenstillstand verlangen. Bei allen öffentlichen Veranstaltungen/Reisen von Biden gibt es Demonstranten, die ihn an den nächsten November erinnern.

Veteranen für den Frieden und andere Veteranengruppen leisten gewaltlosen zivilen Ungehorsam vor der Fabrik in Scranton, Pennsylvania, die 155mm-Raketen für Israel produziert. (Scranton ist Bidens Heimatstadt.) Die öffentliche Meinung wendet sich gegen den grenzenlosen Krieg Biden/Israel gegen die Palästinenser.

Biden würde das amerikanische Volk nicht über seine 14,3 Milliarden Dollar teure Völkermordsteuer befragen wollen, mit der die amerikanischen Steuerzahler den Vernichtungskrieg Israels in Gaza weiter finanzieren sollen. Sie werden Biden wahrscheinlich sagen, dass arme Kinder, unbezahlbare Gesundheitseinrichtungen und andere Notwendigkeiten in Amerika dieses Geld zuerst brauchen.

Etwa 30 demokratische Senatoren fordern, dass dieser Gesetzentwurf von Biden Bedingungen und Sicherheitsvorkehrungen enthält, damit das Geld nicht dazu verwendet wird, noch mehr palästinensische Kinder und Frauen in die Luft zu jagen. Aber wofür sind diese Gelder sonst gedacht, als für die Aufstockung des israelischen Militärhaushalts? Die israelische extremistische Regierungskoalition unter Netanjahu hat keinen Hehl daraus gemacht, dass sie das gesamte verbleibende Palästina als Teil ihrer „Groß-Israel“-Mission übernehmen möchte, einschließlich dessen, was sie Judäa und Samaria nennen. Wie der Gründer Israels, David Ben-Gurion, mit Blick auf die Palästinenser freimütig erklärte: „Wir haben ihr Land eingenommen.“ (Zitiert in The Jewish Paradox (1978) von Nahum Goldmann).

Es ist eine grausame Ironie der Geschichte, dass der israelische Staatsterrorismus einen palästinensischen Holocaust hervorbringt. Netanjahus Regime hat mehr als 60 Journalisten – drei davon Israelis – und 120 Mitarbeiter von Hilfsorganisationen der Vereinten Nationen getötet und eine totale Nachrichtensperre verhängt, um die grausamen Ereignisse in Gaza in Echtzeit aus den Nachrichten herauszuhalten. Um sein kolossales Versagen bei der Verteidigung Israels am 7. Oktober zu verschleiern und seinen Job zu behalten, sorgt Netanjahu dafür, dass sich sein Land in die Weltgemeinschaft der grausamen, abschlachtenden Regime einreiht, die durch die rechtswidrige, kriminelle Zerstörung des Iraks und Afghanistans durch Bush und Cheney beispielhaft sind, gefolgt von Hillary Clinton, die Libyen seit 2011 in permanente Gewalt und Chaos gestürzt hat. (Obama bezeichnete es später als seine schlimmste außenpolitische Entscheidung, dass er Hillarys Forderungen nachgegeben hat).

Capitol Hill und das Weiße Haus warten nicht darauf, dass irgendeine Blutschuld anerkannt wird. Das wird sicherlich später kommen, mit dem Urteil der Geschichte und den albtraumhaften Visionen von Unschuldigen, die aufgrund von Washingtons bedingungsloser Unterstützung des israelischen Blitzkriegs gegen das, was die israelische Zeitung Haaretz wiederholt als „völlig wehrloses Volk“ von Gaza bezeichnet hat, verdampft wurden.

Unsere Arbeit ist lizenziert unter Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0). Sie können es gerne veröffentlichen und weitergeben.

Ralph Nader ist ein Verbraucherschützer und Autor von „The Seventeen Solutions: Bold Ideas for Our American Future“ (2012). Sein neues Buch heißt „Wrecking America: How Trump’s Lies and Lawbreaking Betray All“ (2020, gemeinsam mit Mark Green).

Übersetzt mit Deeepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …