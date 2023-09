The curse of the ‚two-state solution‘ as a normalisation tool The issue of Palestine has turned into a distraction in the hands of the international community and Arab rulers. Whenever the Palestinians rise up, pay more with their blood and…

US-Präsident Joe Biden (L) und der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman (R) am 16. Juli 2022 in der saudi-arabischen Küstenstadt Dschidda am Roten Meer [MANDEL NGAN/POOL/AFP via Getty Images]

Der Fluch der „Zweistaatenlösung“ als Mittel der Normalisierung

von Awad Abdelfattah

26. September 2023

Das Thema Palästina ist zu einem Ablenkungsmanöver der internationalen Gemeinschaft und der arabischen Machthaber geworden. Immer wenn sich die Palästinenser erheben, mit ihrem Blut und ihrem Leben bezahlen und die Welt darauf aufmerksam machen, dass sie noch da sind, manipulieren die Opportunisten und Heuchler das Thema erneut auf unterschiedliche Weise.

Opportunismus und Heuchelei sind in einzelnen Ländern und internationalen Institutionen institutionalisiert und fest verankert. Das saudische Regime, das die Abraham-Abkommen und die Normalisierung gefördert hat, die sich auf ein Sicherheitsbündnis zwischen Israel und den Regimen der Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrains und Marokkos beschränkte, führt nun Verhandlungen über eine Normalisierung mit dem siedlungskolonialen Apartheidregime. Die US-Vermittler drängen auf einen Durchbruch in dieser Frage, da dies für die Wiederwahl von Präsident Joe Biden von Vorteil wäre.

Wir erleben derzeit, wie sich eine multipolare Weltordnung herausbildet. Optimisten glauben, dass dies eine positive Sache sein wird, als Konkurrenz zum westlichen Imperialismus, als ob wir vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion leben würden. Doch obwohl die Palästina-Frage seinerzeit vom sowjetischen Lager unterstützt wurde, blieb Israel in den Augen der kommunistischen Ideologie ein natürlicher Staat, so dass man ihm half, sein siedlungskoloniales Projekt voranzutreiben.

Gutmütige palästinensische Optimisten, selbst die Ideologen unter ihnen, sind sich sicher, dass die palästinensische Sache besser dastehen wird. Es besteht kein Zweifel, dass eine multipolare Welt, die durch den westlich-russischen Krieg in der Ukraine an Dynamik gewinnt, besser ist als eine Welt, die vom US-Imperialismus monopolisiert wird, aber was das (die) entstehende(n) Lager eint, ist die Wirtschaft und der Widerstand gegen die amerikanische Vorherrschaft. Es fehlt jedoch ein alternatives kulturelles und zivilisatorisches Projekt, das ein Verbündeter der Menschen ist; ihre Forderungen sind Befreiung, Entwicklung des Volkes, Demokratie und soziale Gerechtigkeit.

Alles, was derzeit in Saudi-Arabien diskutiert wird, ist der Preis, den das Königreich erhalten wird

Die saudische Normalisierung ist nur eine Frage der Zeit, und sie wird ein weiterer Dolchstoß des arabischen Regimes gegen das palästinensische Volk und sein Recht auf Selbstbestimmung sein, vor allem auf dem Weg der Liberalisierung, der manchen schon als Sisyphusarbeit erscheint. Alles, was derzeit in Saudi-Arabien diskutiert wird, ist der Preis, den das Königreich erhalten wird.

Die saudischen Bürger werden nun in einem Hin und Her mit dem US-Imperialismus darauf vorbereitet, indem sie mal prinzipiell zustimmen, mal ablehnen und sich enthalten. Ich hoffe, dass Israel den von Riad gestellten Bedingungen nicht zustimmt, damit dieses Abkommen nicht auf Kosten der Palästinenser und ihrer Bestrebungen nach Befreiung, Gerechtigkeit und Sicherheit abgeschlossen wird.

Die Tendenz zur Normalisierung wird dadurch bestätigt, dass die in Ramallah ansässige Palästinensische Autonomiebehörde sich nicht mehr der Normalisierung widersetzt, sondern die laufenden saudischen Vorbereitungen mit Israel akzeptiert und ihre Bedingungen stellt. Diese verlangen von den USA und Israel nicht, dass sie die arabische Initiative von 2002 – die eine saudische Initiative war – umsetzen, sondern dass sie den Palästinensern wirtschaftliche Erleichterungen gewähren und einige repressive Maßnahmen abmildern sowie die Verwaltung des Konflikts akzeptieren und die Palästinenser ablenken, bis die Interessen der arabischen und internationalen Parteien erreicht sind.

Die Palästinensische Autonomiebehörde verfolgt einen pragmatischen Ansatz: Wenn sie einen Weg, der den palästinensischen Interessen zuwiderläuft, nicht aufhalten kann, passt sie sich ihm an, um den Schaden zu verringern, auch wenn der Schaden dieser Gleichung, wie die offizielle palästinensische Erfahrung zeigt, in jeder Hinsicht katastrophal ist.

Es ist klar, dass der palästinensische Befreiungsprozess vor enormen Herausforderungen und Risiken steht. Der amerikanische Imperialismus arbeitet eifrig daran, die Integration des zionistischen Kapitals in der Region zu beschleunigen, als Teil des Wiederaufbaus des westlichen imperialistischen neoliberalen Systems, das von China und von den Nationen der Welt, die zur Straßenpolitik zurückgekehrt sind, ernsthaft herausgefordert wird. Ziel ist es, die geopolitische Lage neu zu gestalten und ein Bündnis im Nahen Osten zu schaffen, das den Rückgang des US-Einflusses in der Region ausgleicht.

Dies geschieht im Rahmen der zionistischen Strategie, den aufkommenden palästinensischen Kampf einzukreisen und das Thema von der arabischen Bevölkerung zu isolieren. Das Abraham-Abkommen verkörpert die Ambitionen des expansionistischen Zionismus, der darauf abzielt, die Bestrebungen des palästinensischen Volkes für immer zu unterdrücken und sowohl mit der Türkei als auch mit dem Iran um die Führung in der Region zu konkurrieren oder sich zumindest eine Führungsposition in der Region zu sichern.

Diejenigen, die vorgeben, durch die Wiedereinführung der Zweistaatenlösung ein neues Interesse an der palästinensischen Frage zu haben, sei es die UNO, die EU oder sogar die Herrscher Saudi-Arabiens, wissen, dass das derzeitige zionistische Regime, sowohl seine Regierung als auch seine Opposition, zusammen mit der israelischen Siedlergesellschaft, völlig gegen die Entstehung eines unabhängigen Staates Palästina sind.

Es besteht nicht die Absicht… Druck auf Israel auszuüben oder Sanktionen zu verhängen.

Wenn zu einem späteren Zeitpunkt Verhandlungen aufgenommen werden – was nicht garantiert ist -, wird das Ergebnis nur ein verzerrtes Gebilde und kein lebensfähiger, souveräner Staat sein, wenn man die derzeitigen Kräfteverhältnisse betrachtet. Ich sage dies, weil keine der Parteien, weder im Westen noch im Osten, die Absicht hat, Druck auf Israel auszuüben oder Sanktionen zu verhängen, um einen israelischen Rückzug aus den besetzten Gebieten und die Gründung eines unabhängigen Staates auf einem kleinen Teil Palästinas zu erzwingen.

Dies bedeutet, dass wir in eine neue Phase der Fehlinformation und Zeitverschwendung eintreten, die Israel zugute kommt, da sie es ihm ermöglicht, sein Siedlerkolonialprojekt zu stärken. Mahmoud Abbas ist bereits an Bord, und der nächste Führer der Palästinensischen Autonomiebehörde wird aufgedrängt und nicht gewählt, so dass die externen Parteien auf diese Täuschung ansprechen und die Schuld auf die schlechte internationale Realität schieben werden.

Das Projekt der Liquidierung der palästinensischen Frage steht jedoch vor Herausforderungen, die sich bereits vor mehr als einem Jahrzehnt abzeichneten und sich im besetzten Palästina durch Volksaufstände und legitime Widerstandsaktionen fortsetzen. Außerhalb Palästinas zeigt sich dies im Wandel der öffentlichen Meinung in der westlichen Welt, einschließlich der Amerikaner, und in internationalen Menschenrechtsorganisationen, die Israel als ein Verbrechen der Apartheid bezeichnen, das einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit gleichkommt.

Die Fortsetzung der reaktionären zionistischen und arabischen imperialistischen Bemühungen, den Siedlerkolonialstaat unter dem Vorwand der Zweistaatenlösung als dominierende Kraft in der arabischen Region zu etablieren, wird die Richtung des derzeitigen Weges nicht ändern, der besagt, dass es keine andere Alternative gibt, als dieses koloniale System zu zerschlagen und dem historischen Palästina Befreiung, Gerechtigkeit und Demokratie zu bringen. Es ist ein langer und komplizierter Weg, und er wird voller Schmerz und Leid sein, aber das ist es, was die Gerechtigkeit erfordert, und darauf müssen die Palästinenser ihre ganze Kraft und Energie richten. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel erschien zuerst auf Arabisch in Arab48 am 23. September 2023



