Der Krieg der einen Religion gegen alle anderen

Von Alastair Crooke

in Al Mayadeen:

17. November 2023

Die Stimmung in der israelischen Bevölkerung – selbst unter den ehemaligen Liberalen – bewegt sich in Richtung einer „Großen Nakba“. Der Gazastreifen steht unter Nakba-Druck. Das gilt auch für das Westjordanland, wo die Gewalt der Siedler gegen Palästinenser zunimmt. Selbst ein „Liberaler“ wie der frühere Oppositionsführer Lapid ist nun der Meinung, dass die „Siedler“ im besetzten Westjordanland gar keine „Siedler“ sind, da es sich bei dem Land lediglich um das „biblische Land Israel“ handelt.

Die Nakba-‚Ambitionen‘ weiten sich auch auf den Südlibanon (bis zum Litani-Fluss) aus. Die radikalen Mitglieder der Netanjahu-Regierung sagen, dass die Israelis niemals in den an den Libanon angrenzenden Kibbuz zurückkehren werden, wenn die Hisbollah nicht aus dem Grenzgebiet verschwindet.

So wird der Ruf laut, „Israel“ solle den Libanon bis zum Litani (einer wichtigen Wasserquelle) „einnehmen“ – und „zufälligerweise“ hat die israelische Luftwaffe begonnen, bis zu 40 km innerhalb des Libanon zu operieren. Kabinettsmitglieder sprechen nun offen davon, dass die israelische Luftwaffe ihre Aufmerksamkeit auf die Hisbollah richten muss, sobald die Hamas ‚ausgelöscht‘ ist.

…

Das Weiße Haus bemüht sich offensichtlich, das Abgleiten in einen umfassenden regionalen Krieg zu vermeiden, da sich sowohl die libanesische als auch die irakische Front aufheizt: Am Sonntag feuerten irakische Bewegungen erneut Raketen auf den amerikanischen Stützpunkt in Shaddadi.

„Israel“ empfindet die gegenwärtige Krise als existenzielles Risiko, aber auch als „Chance“ – eine Chance, „Israel“ auf lange Sicht in „seinen biblischen Ländern“ zu etablieren. Es ist nicht zu übersehen – das ist die Richtung, in die sich die israelische Bevölkerung bewegt, sowohl vom linken als auch vom rechten Flügel, hin zu einer blutigen Eschatologie.

Vor drei Wochen hatte ich darauf hingewiesen, dass Präsident Joe Biden diese israelische Nakba-Strategie unterstützt hatte, bevor er zum Rückzug gezwungen wurde:

Die USA arbeiten aktiv daran, einen sicheren Korridor für die Zivilbevölkerung des Gazastreifens zu schaffen: Weißes Haus – Yeni Safak – 12. Oktober 2023 Die USA befinden sich in aktiven Gesprächen mit Israel und Ägypten, um „sichere Korridore“ für Zivilisten im Gazastreifen einzurichten, damit diese vor den laufenden israelischen Luftangriffen fliehen können, sagte das Weiße Haus am Mittwoch inmitten einer erwarteten Bodenoffensive in der belagerten Enklave.

„Wir diskutieren aktiv mit unseren israelischen und ägyptischen Gesprächspartnern darüber, wir unterstützen sichere Passagen für Zivilisten. Die Zivilisten sind nicht schuld an dem, was die Hamas getan hat. Sie haben nichts Falsches getan“, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, vor Reportern im Weißen Haus.

„Wir arbeiten aktiv mit unseren ägyptischen und israelischen Gesprächspartnern an diesem Thema. Die Zivilbevölkerung steht unter dem Schutz der Gesetze für bewaffnete Konflikte und sollte jede Möglichkeit haben, die Kämpfe zu vermeiden“, fügte er hinzu.

Israel drängt die 2,3 Millionen Menschen im Gazastreifen ständig in Richtung der ägyptischen Grenze:

Israel wirft Flugblätter ab, um die Menschen zu warnen, aus den südlichen Städten des Gazastreifens zu fliehen – Guardian – Nov 16 2023

Israel hat Flugblätter über dem südlichen Gazastreifen abgeworfen, in denen palästinensische Zivilisten aufgefordert werden, vier Städte am östlichen Rand von Khan Younis zu verlassen, und damit Befürchtungen geweckt, dass sein Krieg gegen die Hamas auf Gebiete übergreifen könnte, die es zuvor als sicher bezeichnet hatte. Die Flugblätter informierten die Zivilisten in Bani Shuhaila, Khuza’a, Abassan und al-Qarara, dass jeder, der sich in der Nähe von Kämpfern oder deren Stellungen aufhalte, „sein Leben in Gefahr bringe“, sagten Anwohner gegenüber Reuters.

…

Der UN-Menschenrechtsbeauftragte Volker Türk sagte, dass fünf Wochen nach Kriegsbeginn „massive Ausbrüche von Infektionskrankheiten und Hunger“ in dem dicht besiedelten palästinensischen Gebiet unvermeidlich seien. Er sagte katastrophale Folgen für den Fall voraus, dass die Treibstoffvorräte zur Neige gehen, einschließlich des Zusammenbruchs der Abwassersysteme und der Gesundheitsversorgung sowie des Endes der ohnehin schon knappen humanitären Hilfslieferungen.

Das absichtlich herbeigeführte Elend wird genutzt werden, um Druck auf Ägypten und andere Länder auszuüben, damit diese ihre Grenzen für Flüchtlinge öffnen. Die gleiche Methode wird dann im Westjordanland angewandt werden. Der Südlibanon flussaufwärts des Litani ist eine schwierigere Angelegenheit, da die Hisbollah, wenn sie erst einmal entfesselt ist, eine wirklich existenzielle Bedrohung für Israel darstellt. Der Trick dort ist, die USA dazu zu bringen, die blutige Arbeit zu erledigen.

Und all dies würde nicht aufhören, da einige extremistische Siedler noch mehr fremdes Land wollen:

Was sind die Grenzen dieser jüdischen Nation?

Die Grenzen des Heimatlandes der Juden sind der Euphrat im Osten und der Nil im Südwesten. (Dies würde das Gebiet mehrerer Länder des Nahen Ostens sowie das Gebiet umfassen, das Israel heute kontrolliert.]

Es gibt einen palästinensischen Slogan, der sehr umstritten ist: „Vom Fluss zum Meer“, das heißt vom Jordan bis zum Mittelmeer. Dieser Slogan ist umstritten, weil er das gesamte Gebiet umfasst, das heute zu Israel gehört. Aber Sie sagen „vom Fluss zum…“.

Was ist umstritten?

Die Palästinenser verwenden manchmal den Slogan „Vom Fluss bis zum Meer“. Aber Sie wollen damit sagen, dass das Land vom Fluss bis zum Nil das jüdische Heimatland ist, richtig?

Ja, natürlich. Wenn heute jemand beschließt, eine neue Religion zu erfinden, wer legt dann die Regeln fest? Das erste Volk, das das Wort Gottes, die Verheißung Gottes erhalten hat – das erste Volk hat das Recht dazu. Die anderen, die folgen – das Christentum und der Islam – mit ihren Forderungen, mit ihren Vorstellungen – sie ahmen das nach, was bereits existiert. Also, warum in Israel? Sie könnten überall auf der Welt sein. Sie kamen nach uns, im doppelten Sinne der Welt.

Dies ist ein Krieg einer signifikanten Anzahl von Gläubigen einer Religion gegen alle anderen.