Die Journalisten zum Schweigen bringen

von Zeenat Adam

17. November 2023

„Hallo zusammen! Hier ist Bisan aus Gaza und ich bin noch am Leben.“

Mit diesen Worten bin ich in 38 der 40 Tage des Angriffs auf Gaza aufgewacht – zwei Tage davon hat Bisan nicht gepostet und viele von uns in großer Sorge um ihre Sicherheit zurückgelassen. Angesichts der Tatsache, dass Israel bereits mindestens fünfzig Journalisten in Gaza ins Visier genommen und getötet hat, ist jeder Atemzug, den Bisan bei der Veröffentlichung ihrer Berichte macht, von entscheidender Bedeutung. Die Welt braucht ihre Berichte und die anderer Stimmen, die aus den Trümmern in Gaza auftauchen.

Das Grauen und das Gemetzel, das wir durch ihre TikTok- und Instagram-Bilder miterlebt haben, hat die öffentliche Wahrnehmung der Situation in Palästina völlig verändert, sehr zum Leidwesen des israelischen Aggressors. Die rohen, unbearbeiteten, brutal ehrlichen Videos haben die ethnische Säuberung aus erster Hand dokumentiert. Die Zuschauer können das Bild von Motaz, der zwei schwer verletzte Babys festhält und gleichzeitig Sanitäter und Journalist spielt, nicht mehr vergessen. Wir alle teilten die Trauer von Wael Dahdouh von Al Jazeera, als seine Familie von Israel ausgelöscht wurde, und wir sahen voller Ehrfurcht zu, wie er unmittelbar nach ihrer Beerdigung zur Berichterstattung zurückkehrte. Der direkte Telefonanruf der israelischen Streitkräfte (IDF) an den Ehemann von Youmna El Sid, in dem ihnen gedroht wurde, dass sie ins Visier genommen würden, wenn sie ihren Wohnsitz nicht verließen und in den Süden zögen, jagte mir einen Schauer über den Rücken, und dann brach es mir das Herz, als ich ihre Gespräche mit ihren kleinen Töchtern über die Risiken des Todes beobachtete. Und gerade als ich dachte, dass es nicht noch schlimmer werden könnte, wachte ich eines Morgens auf und hörte die Angst- und Entsetzensschreie von Saleh Al Jafarawi angesichts des Blutbads, das ein Angriff auf den Al Shifa-Krankenhauskomplex angerichtet hatte, in dem die Menschen unter freiem Himmel schliefen. An diesem Morgen wurden vier Krankenhäuser vor Sonnenaufgang angegriffen.

Der Völkermord im Gazastreifen hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Reporter, die ihr Leben riskieren, um die Wahrheit über die Situation zu berichten. Ausländischen Korrespondenten wurde die Arbeit in Gaza untersagt, abgesehen von den westlichen Journalisten, die mit den IDF in den Gazastreifen eingedrungen sind und wegen ihrer Komplizenschaft bei der Verbreitung von Unwahrheiten und Fehlinformationen entlarvt wurden, wodurch ihre Integrität für eine sachliche Berichterstattung in Frage gestellt wurde.

Eine noch größere Tragödie als die Täuschung ist der Verrat des Berufsstandes, da die meisten Mainstream-Medien ihre Kollegen in Gaza scheinbar im Stich gelassen haben, fast so vorsätzlich wie die Attentate. Die Foreign Press Association (FPA), eine gemeinnützige Organisation, die Journalisten vertritt, die für internationale Nachrichtenorganisationen arbeiten und aus Israel, dem Westjordanland und dem Gazastreifen berichten, gab fade einzeilige Erklärungen ab, die jeglicher Ehre oder Achtung für die unter Beschuss stehenden Journalisten entbehren.

Das gespenstische Schweigen von Organisationen in Südafrika, darunter das South African National Editors Forum (SANEF), lässt vermuten, dass die Medien noch immer von der Mentalität der Apartheid geprägt sind, wo es nicht nur Selbstzensur und die Einschränkung von Meinungsbeiträgen gibt, sondern auch eine tiefe Voreingenommenheit und Heuchelei, wenn es darum geht, die Abscheulichkeit des Völkermords nicht einmal anzuerkennen. Aus Angst vor Repressalien hat man den grundlegenden menschlichen Anstand aufgegeben. Es ist schwierig, dies in Einklang zu bringen, wenn man weiß und versteht, welch entscheidende Rolle die Medien als Erfüllungsgehilfen des Apartheidregimes gespielt haben und dass es notwendig ist, den Unterdrückten eine Stimme zu geben.

Social-Media-Plattformen gehen hart gegen Journalisten und Aktivisten vor, die aus Gaza berichten – Cartoon [Sabaaneh/Middle East Monitor]

Social-Media-Plattformen gehen hart gegen Journalisten und Aktivisten vor, die aus dem Gazastreifen berichten – Cartoon [Sabaaneh/Middle East Monitor]

Eine Gruppe von Journalisten (South African Journalists United for Palestine) hat jedoch eine Petition in Umlauf gebracht, in der es heißt: „Wir wurden in die ungefilterten Szenen der grotesken Barbarei gegenüber den Menschen in Palästina eingeweiht. Wir haben den Kontakt zu Kollegen vor Ort in Gaza verloren, nur um später zu sehen, dass ihre Pressewesten in Trümmern liegen. Und nach einem gescheiterten Attentat auf einen unserer Kollegen haben wir gesehen, wie die Besatzungstruppen stattdessen die Familien und Angehörigen der palästinensischen Reporter als weiteres Mittel der Unterdrückung getötet haben“. In der Petition wird die SANEF aufgefordert, ein Solidaritätsmemorandum zu veröffentlichen, wie sie es im Fall der Ukraine getan hat. Ferner werden die Redakteure aufgefordert, eine umfassendere und objektivere Berichterstattung über die Notlage der Palästinenser zu ermöglichen und sich kritisch bewusst zu machen, wie Framing zur Untergrabung der Menschenrechte und zur Förderung von Fehlinformationen beitragen kann. Außerdem werden Journalisten, die wegen ihrer Berichterstattung über Proteste von der Polizei in unangemessener Weise diskriminiert oder eingeschüchtert werden, aufgefordert, beim Presserat, der CCMA oder dem zuständigen Ombudsmann Anzeige zu erstatten und diejenigen, die sich als Medienvertreter ausgeben, um unrechtmäßig Bildmaterial zu sammeln, bei den örtlichen Strafverfolgungsbehörden anzuzeigen. Schließlich bekräftigt die Petition die Verpflichtung, den Stimmen der Unterdrückten Gehör zu verschaffen, und sagt den Medienvertretern ihre uneingeschränkte Unterstützung zu.

Reporter ohne Grenzen (RSF) hat jedoch beim Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) eine Klage wegen Kriegsverbrechen gegen palästinensische Journalisten in Gaza eingereicht. Dies ist die dritte Klage dieser Art seit 2018. Die Beschwerde wurde am 31. Oktober 2023 eingereicht und beschreibt die Fälle von neun Journalisten, die seit dem 7. Oktober in Ausübung ihrer Arbeit getötet wurden. In der Beschwerde werden außerdem zwei Journalisten genannt, die bei ihrer Arbeit verwundet wurden, sowie die vorsätzliche vollständige oder teilweise Zerstörung der Räumlichkeiten von mehr als 50 Medieneinrichtungen in Gaza. Der Generalsekretär von RSF, Christophe Deloire, erklärte: „Das Ausmaß, die Schwere und der wiederkehrende Charakter der internationalen Verbrechen gegen Journalisten, insbesondere in Gaza, erfordern eine vorrangige Untersuchung durch den IStGH-Ankläger. Wir haben dies seit 2018 gefordert. Die aktuellen tragischen Ereignisse zeigen die extreme Dringlichkeit von Maßnahmen des IStGH.“

Die Vereinten Nationen haben Journalismus zu einem der gefährlichsten Berufe der Welt erklärt. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichts werden fünfzig Journalisten in Gaza getötet, zwei werden vermisst und mehr als dreißig wurden infolge der aktuellen exzessiven, unverhältnismäßigen Teppichbombardements Israels auf den Gazastreifen verletzt, verglichen mit dem gesamten Zeitraum von 2002 bis 2022, in dem Israel 44 Journalisten in Palästina getötet hat.

