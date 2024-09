https://strategic-culture.su/news/2024/09/06/neoliberalism-the-antechamber-of-fascism/



Der Neoliberalismus: das Vorzimmer des Faschismus!

Von Hugo Dionísio

6. September 2024

Das steckt hinter den deutschen Wahlen, schreibt Hugo Dionísio.

Die Wahlen in Thüringen und Sachsen, die als Referendum über die Regierung Scholz/Baerbock und als Vorgeschmack auf das, was 2025 kommen wird, angesehen werden, haben die Erosion der deutschen Regierung bestätigt und gezeigt, dass der „Selenskyj-Fluch“ lebendig und gesund ist. Je näher man dem ehemaligen Präsidenten der Ukraine und jetzigen Diktator in spe steht, desto wahrscheinlicher ist es, dass eine Regierung stürzt. Es ist ein fast unaufhaltsamer Trend.

Doch fast 80 Jahre nach dem Ende des Naziterrors predigt die neoliberale Mitte die Angst vor dem Faschismus als ihr Lieblingsbanner. Während sie ihre Völker mit der AFD in Angst und Schrecken versetzen, unterstützen sie den Banderismus in der Ukraine, den Milei in Argentinien und die rechtsextremen Putschisten in Venezuela. Und das kommt dabei heraus: Der Kampf der neoliberalen Mitte gegen die extreme Rechte ist nichts weiter als eine opportunistische Erstarrung, in der eine privilegierte Kaste, die sich für zivilisiert hält, nicht durch eine andere, verräterischere Kaste ersetzt werden will.

Und während sie die Gefahren der „extremen Rechten“ wegwinken, indem sie diejenigen ausschalten, die sie wirklich bekämpfen könnten, verhindern sie nicht ihre eigene Selbstzerstörung, wie im Fall der Exekutive Sholz/Baerbock. Dies ist auch die Geschichte vieler anderer Regierungen, die mit der neoliberalen Mitte verbunden sind. Aber diese selbstzerstörerische Anfälligkeit ist nur das sichtbare Gesicht – in Deutschland – einer noch tieferen sozialen Dynamik, die in der gesamten Europäischen Union zu erkennen ist, die im gesamten 21. Jahrhundert zu beobachten ist und die meiner Meinung nach durch vier kritische, sich beschleunigende Prozesse aufgezwungen wurde, die geschaffen/genutzt wurden, um den politischen Effekt zu erzeugen, den wir heute sehen. Wenn diese Dynamik nicht gestoppt wird, wird sie zielstrebig und unaufhaltsam zu einer neuen faschistischen Farce führen, neofaschistisch, wie auch immer man es nennen will.

Der erste kritische Prozess, der das neoliberale Projekt in Europa beschleunigte, fiel mit Bushs „Krieg gegen den Terror“ zusammen, in den sich die gesamte NATO nach Anschlägen in Spanien, England oder Frankreich einschaltete und der zur Invasion Afghanistans und des Irak, zum Aufbau des Arabischen Frühlings und zur Zerstörung Libyens und Syriens führte. In dieser Folge wurde von Washington aus ein Prozess der Überwachung und Zentralisierung von Informationen und Geheimdienstinformationen durchgesetzt, der den USA die Macht verlieh, die Sicherheitsbemühungen zu analysieren, zu überwachen und zu koordinieren, und der in der Bevölkerung die subjektiven Voraussetzungen dafür schuf, das zu akzeptieren, was folgen sollte: die massenhafte Überwachung jeder ihrer Bewegungen, um ihre Sicherheit zu gewährleisten.

Ein weiterer kritischer Moment war die Finanzkrise von 2008, die den „Staat der permanenten Austerität“ einführte und die Menschen auf die Vorstellung vorbereitete, dass es morgen auch nicht besser sein wird als gestern – nur für einige -, was den Prozess der Zerstörung des Wohlfahrtsstaates beschleunigte und den größten Wertewandel zwischen den Klassen in der jüngeren Geschichte herbeiführte, der in den USA und im Vereinigten Königreich kurz nach dem unbenannten „Washington Consensus“ stattgefunden hatte. Mit der Krise von 2008 wurde der „Washington Consensus“ schließlich zur offiziellen Politik der Europäischen Union. Während dieser ganzen Zeit haben amerikanische „Investoren“ in wichtigen Sektoren in ganz Europa dominierende Positionen inne.

Der dritte kritische Moment war Covid-19, mit der Einführung des „Great Reset“ von Davos und der gesamten Ideologie des „New Normal“. Verschärfter Individualismus, Narzissmus, Binnenmigration aus ärmeren in reichere Regionen und Einwanderung von außen in den westlichen Block, Entwurzelung der Menschen aus ihrer Heimat, Kultur und Sprache, das Verschwinden des sozialen Gefüges, das den Gesellschaften ihren Zusammenhalt gibt. Die „Uberisierung“ hat die verbliebenen wirtschaftlichen Grenzen, die sich wehrten, zerstört. Ein Unternehmen in Kalifornien operiert im Westen, von den USA aus, ohne Zwischenhändler, ohne einen Cent für die lokale Logistik auszugeben. Unter Umgehung von Gesetzen und jeglicher nationaler Souveränität sammelt es Daten, verkauft sie, klassifiziert sie und macht Profit. Andererseits hat Covid-19, begleitet von der ganzen Logik der Unterwerfung unter erzwungene Rückrufe, Verbringungsbeschränkungen und Zwangsimpfungen, die subjektiven Bedingungen für die unkritische Unterwerfung unter ein Governance-Modell geschaffen.

Als ob das nicht schon genug wäre, wurde mit der Operation Ukraine auch noch das letzte Fitzelchen Souveränität aus den zentralen Ländern der „regelbasierten Ordnung“ entfernt: den Streitkräften. Die „Interoperabilität“ ist wieder da und mit ihr die Verallgemeinerung des NATO-Standards, d. h. des US-Standards, der in den USA gekauft und unter US-Lizenz hergestellt wurde. Militärstrategie und -taktik werden jetzt in Washington entwickelt, wo die europäischen Staaten nur noch Vorposten der „Rules-Based Order“ sind.

Information und Intelligenz, Wirtschaft und Finanzen, soziale und politische Organisation, Verteidigung und Sicherheit – das sind die Dimensionen, die in jedem der kritischen Momente zentralisiert und konsolidiert wurden. Jeder dieser vier Momente stellte einen evolutionären Sprung in der Stärke dar, mit der die USA die regelbasierte Ordnung dominieren. Um das neue Jahrhundert zu beherrschen, muss der Lebensraum konsolidiert und von einem anerkannten Zentrum aus koordiniert werden, um einen Block zu schaffen, in dem die Beziehungen als organisches Ganzes definiert sind. All dies dient der Vorbereitung auf die Konfrontation zwischen den Blöcken. Die wirtschaftlichen und sozialen Ergebnisse dieses Verbesserungsprozesses, der auf Europa abzielt und es zweitrangig machen soll, haben zu einem relativen Machtverlust geführt, den die Menschen spüren, und da sie nicht in der Lage sind, ihn zu erklären, kanalisieren sie diese Frustration auf diejenigen, die sie wie kein anderer aussprechen: die so genannte „extreme Rechte“. Angesichts der Ohnmacht, der aufgeschobenen Versprechungen und des Widerspruchs zwischen dem Diskurs und der Praxis des neoliberalen Zentrums liegt die Lösung in denjenigen, die entschlossen und wirksam sind, auch wenn sie brutal vorgehen.

Damit wir wissen, wovon wir sprechen, wollen wir einen historischen Vergleich anstellen. In der Zeit, in der der Faschismus im Westen entstand (ja, in den USA gab es die Apartheid für Schwarze und damit den Faschismus, sogar mit angeblichen Wahlen), war der Reichtum wie folgt verteilt: Zwischen den 1920er und 1940er Jahren, nach der „Ersten Roten Angst“, erhielten die reichsten 10 % jedes Jahr zwischen 43 % und 49 % des Einkommens, das reichste 1 % zwischen 19 % und 22 % und die ärmsten 50 % zwischen 14 % und 15 %. Der World Inequality Report enthält keine aggregierten Daten für Europa, aber auch in Frankreich waren die Ergebnisse nicht sehr unterschiedlich zu denen in den USA. Im Grunde genommen entsprachen die USA dem Trend der meisten fortgeschrittenen Volkswirtschaften.

Die erste Schlussfolgerung, die man daraus ziehen kann, liegt auf der Hand: Die Zeit des Aufstiegs des Faschismus in der westlichen Welt fiel mit einer Periode zunehmender Ungleichheit, Einkommenskonzentration, enormer Vermögenskonzentration und einer daraus folgenden Verschlechterung der Lebens- und Arbeitsbedingungen zusammen. Die Antwort des Systems auf diese Krise und auf die wachsende Macht der Forderungen der Arbeitnehmer, die sich in mächtigen Gewerkschaften organisierten, fiel mit der Entstehung des Faschismus, des Korporatismus (der den sozialen Frieden im Gegensatz zum dialektischen Kampf verteidigte) und der Repression zusammen. Wir sprechen von „Krise“, wenn wir eine Verschärfung der Widersprüche sehen, die sich aus der Ungleichheit der Einkommensverteilung zwischen den Reichsten und den Ärmsten ergeben

Die Niederlage des Nazifaschismus hat alles verändert! In den USA begannen bereits 1945 die ärmsten 50 % mehr zu verdienen als die reichsten 1 % (15,8 % zu 14,2 %), während der Anteil der reichsten 10 % auf 35,3 % sank. Diese Differenz von fast 15 %, die die reichsten 10 % verloren haben, erklärt das Erstarken der amerikanischen Mittelschicht und den Aufbau des so genannten amerikanischen Traums. Ohne diesen Transfer wären die USA kaum zu der Supermacht geworden, die sie waren, und hätten auch die UdSSR nicht besiegt. Dies erklärt auch das Auftauchen des McCarthyismus („Second Red Scare“ von 1950-57), einer faschistischen Strömung, die die Gewerkschaften und Klassenorganisationen in den USA „säuberte“.

Bis in die 1970er Jahre hinein verbesserte sich die Lage der amerikanischen Arbeiter, was auch die Daten belegen. Im Jahr 1970 erreichte das von den ärmsten 50 % kontrollierte Vermögen seinen höchsten Stand (21,1 %) und das der reichsten 10 % (und auch des reichsten 1 %) seinen niedrigsten Stand (34 % bzw. 10,1 %). Die Daten könnten nicht eindeutiger sein: Das goldene Zeitalter der USA fällt mit der Periode zusammen, in der die Verteilung des produzierten Reichtums gerechter war; es war auch die Periode mit mehr Freiheit, Demokratie, politischem Engagement und besseren Lebensbedingungen.

In Frankreich war es nicht anders, nachdem der Nazifaschismus besiegt war, und ab 1945 erreichten die reichsten 10 % ihren Tiefpunkt (31,4 %), die reichsten 1 % 8,5 % und die ärmsten 50 % stiegen von 14,6 % im Jahr 1934 auf 20,5 % im Jahr 1945. Es ist schade, dass wir keine Daten aus Deutschland haben, aber wenn das nicht für sich selbst spricht…

In den USA setzte sich dieses Verhältnis – im Guten wie im Schlechten – bis zum Ende der UdSSR fort, und 1995 wurde alles auf die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg zurückgeworfen. Der „Washington Consensus“ von 1989, der die Globalisierung des Neoliberalismus nach der „Chicagoer Schule“ verordnete, fällt mit dem Jahr zusammen, in dem die reichsten 1 % wieder mehr als 14 % des Jahreseinkommens auf sich vereinen, was seit den 50er Jahren nicht mehr der Fall war. Ab 1989 hat sich die Konzentration bis heute fortgesetzt: Im Jahr 2022 verfügten die reichsten 10 % über 48,3 % des Jahreseinkommens, das reichste 1 % über 20,9 % und die ärmsten 50 % über nur 10,4 %. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die ärmsten 50 % noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen über ein so geringes Jahreseinkommen verfügten. Der niedrigste Wert, den es in den USA je gab, lag um 1850 bei 11 %!

Zurück zu den deutschen Wahlen. Wir leben in einer Periode der modernen westlichen Geschichte, in der die Umverteilung des produzierten Reichtums (wenn wir über den vorhandenen Reichtum sprechen, ist es noch schlimmer) auf einem historischen Tiefstand ist. In Europa ist die Situation noch nicht so ernst wie in den USA, aber diese vier von mir identifizierten kritischen Beschleuniger (Krieg gegen den Terror, Staatskrise, Covid-19, Kalter Krieg 2.0) werden zwangsläufig den gleichen Effekt der Konzentration des Reichtums hervorrufen, der den europäischen Wohlfahrtsstaat, der auf der Grundlage einer Umverteilung aufgebaut wurde, die, ob nun schlecht oder nicht, immer noch einige Gerechtigkeitsstandards aufrechterhält, schon jetzt zersetzt und zerstört.

Obwohl es in den wichtigsten europäischen Ländern, die im World Inequality Report aufgeführt sind, keine großen Veränderungen bei der Höhe des von den ärmsten 50 % erwirtschafteten Reichtums gegeben hat, ist es die so genannte „Mittelschicht“, die für viele Beschwerden verantwortlich ist. In Ländern wie Schweden, Spanien, Portugal, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden und anderen besteht die Tendenz, dass die ärmsten 50 % gegenüber den reichsten 10 % an Boden verlieren, wenn auch langsamer als in den USA am Ende des letzten Jahrhunderts. Mit anderen Worten, es entwickeln sich allmählich wirtschaftliche Verhältnisse, die zu einer materiellen Realität führen, wie sie für die Entstehungszeit des Faschismus typisch war.

Deshalb ist es an der Zeit, mit einem der wichtigsten Mythen oder Dogmen aufzuräumen, die das offizielle Narrativ über den Faschismus verbreitet: Das Hauptmerkmal des Faschismus ist nicht die Unterdrückung, sondern die Beschleunigung der Konzentration des Reichtums und seine Verteilung an immer weniger Menschen. Immer weniger Menschen verfügen über immer mehr wirtschaftliche Macht, mit der sie sich politische Macht erkaufen und das politische System, selbst das, das sich „demokratisch“ nennt, nach ihren Bedingungen funktionieren lassen. Lobbyismus, Wahlkampffinanzierung und Think Thanks oder sogar die Wissenschaft selbst sind einige der am häufigsten genutzten Mittel, um sich einzumischen und politische Lösungen zu gestalten.

Anstelle des Prozesses der Konzentration von Reichtum kann Repression in jedem System auftreten, wenn es sich in einer Krise befindet oder sich bedroht fühlt. Außer in psychopathologischen Fällen ist die Unterdrückung eine organische Reaktion, die durch einen äußeren oder inneren Angriff gerechtfertigt ist. Nur jemand, der sehr weit von der Realität entfernt ist, glaubt, dass es in den USA keine Repression gibt und in jüngster Zeit auch keine verstärkte Repression in der Europäischen Union. Alle staatlichen Systeme verfügen über einen Repressionsapparat, dessen Einsatz – von Zwangsmitteln – vom Grad der Bedrohung abhängt. In einem faschistischen Staat steht der Repressionsapparat den reichsten Eliten zur Verfügung.

Das Gleiche gilt für Wahlen. Nicht die Existenz von Wahlen entscheidet über den faschistischen oder demokratischen Charakter eines Systems. Entscheidend für den demokratischen Charakter eines Systems ist die Reichweite seiner Politik. Ob sie die Interessen der Mehrheit abdeckt oder nicht. Eine Wahl unter Gleichen, wie sie in den USA stattfindet, ist keine Demokratie, sondern Suffragismus. Am Ende werden der militärisch-industrielle Komplex und die Wall Street das Sagen haben. Ein weiteres Merkmal der Demokratie ist ihre Fähigkeit, die Wirtschaftspolitik zu ändern, wenn sie nicht den Interessen der Mehrheit dient. Sterile Wahlen mit geringer Wahlbeteiligung, bei denen Minderheitenparteien regieren, wie es in Europa zunehmend der Fall ist, lassen sich nicht mit Demokratie erklären. Diese Minderheitenparteien regieren, weil die wirtschaftliche Basis, der sie dienen, es ihnen erlaubt, dies zu tun, selbst wenn sie in der Minderheit sind. Kurz gesagt: Faschismus ist mit Wahlen möglich. Und Sie werden nie einen Faschisten sehen, der davon ausgeht, dass es so ist.

Wenn der Zustand, in dem sich die USA befinden, bereits das Auftauchen eines Trump erklärt, eine „Antwort“, die nicht in der Lage ist, den Heerscharen von Obdachlosen, Junkies und Menschen, die in Autos, Wohnwagen oder Zelten leben, ein Ende zu setzen, so ist dieser Prozess in der Europäischen Union nicht anders und findet, wenn auch später, jetzt statt. Auch in Europa ist die Reaktion des Systems auf die Krise eine Folge des sich verschärfenden Widerspruchs bei der Umverteilung des Reichtums. Je größer der Widerspruch, je ungerechter die Umverteilung, desto mehr wird das System demagogische, reaktionäre Vertreter hervorbringen, die die ärmsten Massen in ihren Bann ziehen, indem sie die Schuld auf die Ärmsten schieben: Migranten, Flüchtlinge und andere, die genau von denen hierher gebracht wurden, die den größten Reichtum anhäufen.

Es ist daher für jeden verantwortungsbewussten Menschen, der die soziale Dynamik kennt und im Besitz zuverlässiger Informationen ist, unannehmbar, sich über die Tendenz der „extremen Rechten“ zu wundern. Umso schwerwiegender ist es, wenn die politischen Vertreter der neoliberalen Mitte, die vom Wokismus bis zum Ultraliberalismus reicht (die wokistischen eurosozialistischen und sozialdemokratischen Parteien beschuldigen Maduro des Betrugs, halten aber Milei für einen sauberen Spieler! ), scheinen wieder einmal, wie in den 1920er und 1930er Jahren, die materiellen Bedingungen zu schaffen, um der Dynamik der Reichtumskonzentration zu erliegen, sei es durch Korruption, Verzauberung oder Angst, zerstört zu werden (und sie haben Gründe, Angst zu haben), was wiederum und wieder einmal das Entstehen faschistischer Möglichkeiten ermöglicht (ob im Fall der AFD oder nicht). Der Moment, in dem die Superreichen die staatliche Repression nutzen, um den Prozess der Vermögenskonzentration zu schützen.

So kann es niemanden überraschen, dass die verärgerten, verarmten arbeitenden Massen, die Opfer von Vergewaltigungen sind, von denen viele von Washington aus durchgeführt werden, die „extreme Rechte“ wählen. Nach den Wellen des Geschichtsrevisionismus, der den Faschismus mit dem Kommunismus (und Sozialismus) und die UdSSR mit Nazideutschland vergleicht, war es das neoliberale Zentrum selbst, das die extreme Rechte legitimierte. Wenn wir akzeptierte Parteien, die nie für Hass und Diskriminierung eingetreten sind, mit Parteien vergleichen, die sich die Doktrin des Hasses und der Diskriminierung auf die Fahnen geschrieben haben, normalisieren wir letztere.

Außerdem stellen die Parteien der „extremen Rechten“ im Gegensatz zu den progressiven Parteien (im wirtschaftlichen, marxistischen Sinne), die den Wokismus als abweichende Eigenschaft der Rechten ablehnen und anprangern, keine Gefahr für die wirtschaftliche Basis dar, die das neoliberale Zentrum stützt. Kein faschistisches Regime hat den Prozess der Reichtumskonzentration verändert, im Gegenteil, es hat ihn verstärkt. Selbst heute verteidigt die „extreme Rechte“ nur die Vertiefung des bestehenden Wirtschaftsmodells, das, wie ich gezeigt habe, überhaupt erst zu seiner Entstehung geführt hat.

Und hier sehen wir, dass der Geschichtsrevisionismus nicht unschuldig ist. Er zielt darauf ab, einen Ausweg, eine Alternative zum neoliberalen Zentrum zu schaffen, ohne dass die reale Macht, die Macht des akkumulierten Reichtums in der Wirtschaft, den Besitzer wechselt. Auf diese Weise gewinnen die Großkonzerne Zeit, täuschen die Massen ein weiteres Mal und halten sie in der faschistischen Unterdrückung gefangen. Wenn der faschistische Putsch, die faschistische Abweichung oder der neoliberale Extremismus gestürzt wird, werden die Massen erneut mit der neoliberalen Mitte getäuscht, sofern sie diese nicht als Teil derselben wirtschaftlichen Basis erkennen, die den faschistischen Staat ernährt. Und so setzen sie ihre Ausbeutung fort, indem sie zwischen mehr oder weniger aggressiven Formen desselben Mittels wechseln.

Die deutschen Wahlen bestätigen nur diesen Teufelskreis. Und die Gefangenschaft in diesem Kreislauf, einmal mehr, in einem Prozess historischer Wiederholung, verbirgt die größte Errungenschaft des neoliberalen, föderalistischen, finanzialisierten Globalismus: die Formatierung des Wissens bis zu dem Punkt, an dem Spezialisten, die auf ihrem Gebiet äußerst kompetent sind, unfähig sind, über das hinauszuschauen, was ihnen beigebracht wurde. In diesem Sinne ist der Faschismus nichts anderes als eine Spezialisierung, eine Vertiefung der aktuellen Phase des globalistischen Neoliberalismus. Die Kriegstreiberei selbst, ob in den USA (und sie wird mit Trump nicht enden) oder in der neoliberalen Mitte (vorerst), ist ebenfalls eine der Folgen des Prozesses der „wirtschaftlichen Faschisierung“ des politischen Lebens. Sie ist das Ergebnis einer zunehmend aggressiven Tendenz, sich den Reichtum anzueignen, sogar durch Krieg.

Wenn ich höre, wie sehr kompetente Ökonomen (ich ironisiere nicht) über populäre Kanäle den Westen dafür kritisieren, dass er unter anderem den hohen Löhnen erlegen ist, wird mir klar, dass das neoliberale ideologische Erbe in der Tat sehr schwer ist. Keiner dieser hochkompetenten Wirtschaftswissenschaftler ist in der Lage, über das neoliberale Schema, das ihnen beigebracht wurde, hinauszublicken. Sie reproduzieren nur, was man ihnen beigebracht hat, und sind bloße Instrumente der Logik der westlichen Akkumulation und Ausbeutung.

Die Unfähigkeit zu träumen und das anzustreben, was heute als unmöglich gilt, ist das schwerste Erbe der letzten 100 Jahre, das uns die USA hinterlassen haben. Die deutschen Wahlen mit ihrer Spaltung in Träumer, Situationisten und Vertiefer zeigen diese latente Spannung. Sie zeigen, dass es diejenigen gibt, die träumen, aber die Kräfte der Angst, des Hasses und der Reaktion sind stärker denn je. Der Neoliberalismus ist ihr Lieblingsessen.

Der Neoliberalismus: das Vorzimmer des Faschismus! Das ist es, was hinter den deutschen Wahlen steckt.

Hugo Dionísio ist Jurist, Forscher und Geopolitik-Analyst. Er ist Inhaber des Blogs Canal-factual.wordpress.com und Mitbegründer von MultipolarTv, einem Youtube-Kanal für geopolitische Analysen. Als Vorstandsmitglied der portugiesischen Vereinigung demokratischer Juristen engagiert er sich für Menschenrechte und soziale Rechte. Außerdem ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter des portugiesischen Gewerkschaftsbundes (CGTP-IN).

