Der „Westen“: Abweichende Meinungen unterdrücken und gleichzeitig Völkermord ermöglichen – TEIL ZWEI

26. Januar 2025

Demonstranten versammeln sich in Melbourne, um Palästina zu unterstützen. (Foto: Matt Hrkac, via Wikimedia Commons)

Von Jeremy Salt

Dies ist der zweite Teil eines Artikels von Professor Jeremy Salt, der sich mit den unerbittlichen Gegenreaktionen befasst, denen diejenigen ausgesetzt sind, die es wagen, sich für Palästina einzusetzen.

In den USA dienen Daniel Pipes‘ Middle East Forum und seine schädliche Studentenspionageeinheit „Campus Watch“ seit langem als Waffe, um israelkritische Akademiker zu schikanieren.

Pipes sollte mit dem, was er jetzt sieht, zufrieden sein. Seit dem 7. Oktober 2023 ist es unmöglich geworden, offen über Palästina zu sprechen. Vorlesungen müssen in dem Wissen gehalten werden, dass Spione im Klassenzimmer sitzen, die jede Bemerkung, die sie für inakzeptabel halten, an die nächstgelegene israelische Lobbygruppe auf dem Campus oder außerhalb des Campus melden. Die Überwachung hat die gleiche Wirkung auf die sozialen Medien. Universitätsverwaltungen, Landesregierungen und die Mainstream-Medien haben sich mit Unterstützung des Kongresses zusammengetan, um studentische Aktivisten und Professoren zu bestrafen, die sich gegen Völkermord aussprechen.

Die Internetseite Truth Out schätzt, dass etwa 80 Prozent der Beschwerden, die beim Büro für Menschenrechte des Bundesbildungsministeriums eingereicht wurden, von konservativen und zionistischen Rechtsvertretungsgruppen stammen, die behaupten, die Universitäten würden „antisemitische“ Vorfälle nicht angemessen behandeln.

Im Frühjahr 2024 ordnete die Gouverneurin von New York, Kathy Hochul, eine Überprüfung des angeblichen Antisemitismus an der City University of New York (CUNY) an. Dabei wurde festgestellt, dass die Universität zwar schlecht auf solche Beschwerden vorbereitet war, diese aber von „einer kleinen lautstarken Minderheit“ kamen und kein weit verbreitetes Problem darstellten.

Zu den Universitätsprofessoren, die wegen pro-palästinensischer Äußerungen untersucht wurden, gehören Ruha Benjamin von der Harvard University und Kathleen Franke von der juristischen Fakultät der Columbia University, die in den vorzeitigen Ruhestand gezwungen wurde, nachdem sie in einem Interview Studenten, die in der israelischen Armee gedient hatten, beschuldigt hatte, „dafür bekannt zu sein“, Palästinenser und andere Studenten zu belästigen. Professor Franke wurde unter anderem mit Morddrohungen und E-Mails belästigt, in denen gehofft wurde, dass sie vergewaltigt oder ermordet werden würde.

Die Nahost-Wissenschaftler der Columbia University, Joseph Massad, Muhammad Abdou, George Saliba und Hamid Dabashi, wurden monatelang von zionistischen Lobbygruppen auf dem Campus und außerhalb des Campus wegen angeblichen „Antisemitismus“ ins Visier genommen.

An der University of Arizona wurden zwei Professoren suspendiert, und an der University of Southern California wurde ein dritter angewiesen, „während der Ermittlungen“ aus der Ferne zu unterrichten, nachdem er sich kritisch über Israel geäußert hatte.

In Pennsylvania wurde Professorin Maura Finkelstein vom Muhlenberg College suspendiert, nachdem sie einen Social-Media-Post eines palästinensisch-amerikanischen Dichters geteilt hatte, in dem es hieß: „Kauert nicht vor dem Zionismus.“

Die Universität gab an, dass es auch um eine Diskussion im Unterricht ging, aber laut Professorin Finkelstein: “Ich wurde nicht wegen etwas gefeuert, das ich im Unterricht gesagt habe. Ich wurde aufgrund einer Anklage eines Studenten entlassen, den ich nie getroffen, geschweige denn unterrichtet hatte und der meine Social-Media-Konten monatelang überwacht hatte. Hier geht es nicht um die Sicherheit der Studenten, hier geht es darum, Andersdenkende zum Schweigen zu bringen. Wir erleben einen neuen McCarthyismus und wir sollten alle Angst vor seinen Folgen haben.“

Sie sagte, dass ihr, der Universitätsverwaltung, lokalen Nachrichtenagenturen und Politikern über 24 Stunden lang jede Minute Tausende von Bot-generierten E-Mails geschickt worden seien.

In Kanada beschrieb die Canadian Broadcasting Corporation (CBC) die „abschreckende Wirkung“ auf Menschen, die sich für die Palästinenser einsetzen, nicht nur Akademiker, sondern auch Journalisten, Medizinpraktikanten, die potenziellen Einstellungsausschüssen gemeldet wurden, Polizisten, ein Regierungsanalyst, ein Nephrologe, ein Schulleiter und ein Restaurantangestellter – ein Querschnitt, der auf eine weit verbreitete öffentliche Empörung über den Angriff auf Gaza hindeutet.

In Großbritannien gehört der prominente Fall von David Miller, Professor für Soziologie an der Universität Bristol, der 2021 entlassen wurde, weil er „nicht den Verhaltensstandards entsprach, die von Universitätsmitarbeitern erwartet werden“, zu den Zielen der zionistischen Verleumdung. Tatsächlich wurde er entlassen, weil er die Rechte der Palästinenser verteidigte, sich dem Zionismus widersetzte und Israel als Feind des Weltfriedens bezeichnete.

Sowohl die Polizei als auch die Universität ermittelten gegen Miller. Im Februar 2024 befand ein Arbeitsgericht, dass er zu Unrecht entlassen worden war, und warf der Universität Diskriminierung vor.

Ein weiterer Fall ist die Verleumdung, die auf die Ernennung von Dr. Shahd Abusalama zum Dozenten an der Sheffield Hallam University folgte. Dr. Abusalama ist im Flüchtlingslager Jabalia in Gaza geboren und aufgewachsen. Sie saß gerade in der Highschool in den Zwischenprüfungen, als Israel im Dezember 2008 die Operation „Gegossenes Blei“ startete, bei der 1.383 Menschen getötet wurden, darunter 333 Kinder.

Drei Tage nach Beginn ihrer Beiträge im Januar 2022 suspendierte die Universität sie, nachdem sie eine Untersuchung zu Kommentaren eingeleitet hatte, die sie in den sozialen Medien abgegeben hatte, als sie ein Plakat eines Studenten im ersten Jahr verteidigte, auf dem „Stoppt den palästinensischen Holocaust“ stand.

Im Juni 2022 wurde eine weitere Beschwerde eingereicht, die theoretisch erneut einen Verstoß gegen den IHRA-Kodex (International Holocaust Remembrance Alliance) darstellte, dem Sheffield Hallam beigetreten war und der an mehreren Stellen Widerstand gegen die Besatzung und den israelischen Staat mit Antisemitismus gleichsetzt.

Dr. Abusalama wurde von der Universität von den Anschuldigungen gegen sie freigesprochen, aber wiederholt vom Jewish Chronicle, den Jewish News und der Campaign Against Anti-Semitism angegriffen. Sie hatte genug und bemühte sich um ein Schlichtungsverfahren, das es ihr ermöglichen würde, die Universität zu verlassen.

Dies endete im Oktober 2024 mit einem außergerichtlichen Vergleich, wobei die vertrauliche Geheimhaltungsvereinbarung durchgesickert war und ihre Bedingungen an dieselben Nachrichtenagenturen weitergegeben wurden, die sie des Antisemitismus beschuldigt hatten. Die Einschüchterung und das Schweigen palästinensischer oder propalästinensischer Stimmen wurde vom konservativen Times Higher Education Supplement als Schaffung einer „Kultur der Angst“ mit einem „abschreckenden Effekt“ auf die Debatte beschrieben, derselbe Ausdruck, der auch von der kanadischen CBC verwendet wurde.

Zu den Opfern gehört Nadeem Crowe, ein britisch-jordanischer Arzt am Royal Free Hospital in London. Als Dr. Crowe am 14. August 2024 zur Arbeit erschien, wurde ihm mitgeteilt, dass er mit sofortiger Wirkung suspendiert worden sei, weil er mit seinen Beiträgen in den sozialen Medien über Israel und Gaza „möglicherweise für Unruhe gesorgt“ habe.

Es wurde ihm gesagt, dass es sich um Screenshots handelte, ohne dass der „zuständige Beamte“ des Krankenhauses angab, um welche es sich handelte. Anfragen nach weiteren Informationen wurden ignoriert, ebenso wie ein Schreiben seines Anwalts. Auch vom Arbeitsgericht erhielt er keine Antwort, bis ihm mitgeteilt wurde: „Wir verstehen Ihre Forderung nicht.“

Da er von keiner Institution, an die er sich wandte, Hilfe erhielt, reichte Dr. Crowe schließlich einen Antrag auf Informationsfreiheit ein. Die Antwort ergab, dass eine Person, deren Name geschwärzt worden war, eine Antisemitismus-Beschwerde eingereicht hatte. Zu diesem Zeitpunkt veranlassten ihn die Art und Weise, wie er behandelt worden war, weil er sich dem Völkermord widersetzt hatte, und das Wissen, dass seine Beiträge in den sozialen Medien überwacht wurden, dazu, den National Health Service zu verlassen.

Zu den Einschüchterungsmaßnahmen der Polizei gehören Verhaftungen bei Straßendemonstrationen, gefolgt von einer Strafverfolgung nach dem Terrorismusgesetz. Zu den inhaftierten und verhörteten Aktivisten gehören Richard Medhurst, Kit Klarenberg und Asa Winstanley von Electronic Intifada, deren Geschäftsführer Ali Abunimah am 25. Januar vor einem Vortrag in Zürich auf der Straße verhaftet und in Gewahrsam genommen wurde, bevor er in die USA abgeschoben wurde.

Die Verhaftung wurde vom Vorsteher des Sicherheitsdepartements, Mario Fehr, angeordnet, der Abunimah unter anderem verleumderisch beschimpfte: „Wir wollen keinen islamistischen Judenhasser, der in der Schweiz zu Gewalt aufruft.“

Seit dem 7. Oktober hat sich die britische Regierung voll und ganz der Position Israels und seiner britischen Lobbygruppen angeschlossen, wie aus dem offenen Brief von Michelle Donelan, der Staatssekretärin für Wissenschaft, Technologie und Innovation, an den Leiter des britischen Forschungs- und Innovationsministeriums (UKRI), der öffentlichen Einrichtung, die Mittel an Universitäten vergibt, hervorgeht.

In dem Brief drückte sie ihren „Ekel“ darüber aus, dass eine Person, die in den sozialen Medien „extremistische Ansichten“ vertrete, in eine Beratergruppe berufen worden sei. Bei der „Person“ handelte es sich um Kate Sang, Professorin für Gender- und Arbeitsstudien an der Heriot-Watt-Universität in Edinburgh.

Die „extremistischen Ansichten“ stellten sich als die Ansicht von Professor Sang heraus, dass das „Durchgreifen“ bei der Unterstützung der Hamas nach dem 7. Oktober „beunruhigend“ sei. Dr. Kamna Patel vom University College London wurde ebenfalls genannt, weil sie Israel als Apartheidstaat bezeichnet hatte, der in Gaza Völkermord begehe.

Donelan forderte UKRI auf, die Gruppe zu schließen. Man erklärte sich bereit, sie während der „Untersuchung“ auszusetzen, aber zu diesem Zeitpunkt hatten bereits mehr als 1.300 Akademiker einen eigenen offenen Brief an UKRI unterzeichnet, in dem sie die von der Regierung angeführte Unterdrückung und Zensur anprangerten. In den kommenden Monaten stieg die Zahl auf mehr als 3.000.

Im März 2024 setzte UKRI die Beratergruppe wieder ein, nachdem ihre Untersuchung „keine Beweise für einen Verstoß eines Mitglieds gegen seine Vorschriften“ und „keine öffentlich zugänglichen Beweise für die Unterstützung einer verbotenen terroristischen Organisation oder die Weitergabe extremistischen Materials“ und „keine Gründe für die Entfernung eines Mitglieds des Ausschusses“ ergeben hatte. Sie veröffentlichte eine Entschuldigung an Kate Sang, woraufhin Donelan sich bei Kate Sang entschuldigte und Schadensersatz zahlte.

Dennoch werden weiterhin Personen überwacht und verhaftet. So wurde Jeremy Corbyn nach seiner Teilnahme an einer Kundgebung in London am 18. Januar auf einer Polizeistation verhört und andere wurden angeklagt, weil sie angeblich gegen die für die Kundgebung geltenden Polizeivorschriften verstoßen hatten.

Die britische Regierung unterhält nicht nur Beziehungen zu einer Regierung, die einen Völkermord begeht, sondern ermöglicht diesen Völkermord auch, indem sie das Land weiterhin mit Waffen beliefert. Sie hat zwar Waffenexporte nach Israel ausgesetzt, aber nur „einige“, nämlich 30 von 350 Lizenzen.

Teile für F35-Kampfjets seien davon ausgenommen, da sie nicht direkt nach Israel geschickt würden. In Wirklichkeit werden sie in die USA geschickt, wo Lockheed Martin und Northrop Grumman sie in die F35 einbauen, die dann an Israel geliefert werden.

Abgesehen von der fortgesetzten Lieferung von Waffen umfasst die Unterstützung des Völkermords auch die enge Zusammenarbeit zwischen Israel/der IDF und westlichen Universitäten (insbesondere dem MIT) und US-amerikanischen Technologiegiganten. Microsoft hat die Bereitstellung seiner Cloud-Computing- und KI-Dienste für Israel nach dem 7. Oktober sogar erhöht.

Trump ist eine satirische Figur aus der amerikanischen Fiktion, Elmer Gantry, Babbitt, der Scharlatan, der Quacksalber, der Immobilienhai, der Ihnen ein wirklich gutes Geschäft mit der Brooklyn Bridge und ein noch besseres mit Gaza machen kann. Er wird lernen müssen, dass Palästina nicht nur ein Immobilienproblem ist und dass sein Engagement für einen völkermörderischen Staat den Nahen Osten nur noch weiter ins Chaos stürzen wird.

– Jeremy Salt lehrte viele Jahre an der University of Melbourne, der Bosporus University in Istanbul und der Bilkent University in Ankara und spezialisierte sich auf die moderne Geschichte des Nahen Ostens. Zu seinen jüngsten Veröffentlichungen gehören das 2008 erschienene Buch „The Unmaking of the Middle East. A History of Western Disorder in Arab Lands“ (University of California Press) und „The Last Ottoman Wars. The Human Cost 1877-1923 (University of Utah Press, 2019). Er hat diesen Artikel für The Palestine Chronicle verfasst.

